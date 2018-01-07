14:38 07 января

Патриарх призвал к борьбе с расслоением общества на богатых и бедных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском телеинтервью назвал «огромной проблемой» расслоение общества в современном мире и призвал российские власти направить свои усилия на преодоление разрыва между богатыми и бедными, передает РИА Новости.



Вопросы главе РПЦ задавал гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.


Расслоение общества – это огромная проблема. Все это сегодня присутствует в нашей жизни. Социализм пытался решить эту проблему. Но давайте честно скажем: он ее не решил. Проблема социальных диспропорций, она всегда существовала, сказал патриарх в эфире канала «Россия 1».

Он отметил, что стабильность в обществе зависит, в первую очередь, от преодоления этого разрыва.

Чем этот разрыв больше, тем больше дестабилизация общества, тем больше возникает негативной энергии, тем больше у людей отторжение от всего того, что происходит в обществе, в стране, тем больше критики. Поэтому эта тема имеет политическое, социальное и духовное измерение. Но это, конечно, вызов для власти: для законодательной власти, для исполнительной власти, сказал предстоятель Русской церкви.

По его словам, с таким положением нельзя мириться и нужно ставить задачу преодоления этих противоречий. Патриарх признал, что богатые и бедные будут всегда, однако очень важно, чтобы разрыв между ними сокращался и «чтобы понятие бедности не означало тяжелейшего положения человека, на грани выживания».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. Spartanez300 Сегодня, 12:27
    Несбыточная мечта , к сожалению времена СССР прошли безвозвратно где более менее расслоение общества было сведено к минимуму . Сейчас той горстке людей которые в одностороннем порядке пользуются недрами нашей земли решение этой проблемы как серпом по я**** , а руководство просто не хочет ее решать потому как сами завязаны на этом .
    Spartanez300
    1. Шура пермский Сегодня, 12:29
      И это говорит человек,который ездит на 7метровом майбахе и миллиардными счетами… рпц давно стала коммерческой конторкой по официальному отъему денег у граждан
      Шура пермский
      1. хрыч Сегодня, 12:31
        Цитата: Шура пермский
        ездит на 7метровом майбахе

        хрыч
        1. moskowit Сегодня, 12:37
          "Я б, ему не доверял..." (из кинофильма "Покровские ворота")
          Нет в нём должной благообразности, глаза хитрые, хитрые... Фарисейство всё... Что бы делать такие заявления нужно самому аскетом быть...
          Забыл как алкоголь и табак по налоговым льготам в страну завозили...
          moskowit
          1. Hoc vince Сегодня, 13:18
            Не надо переходить на личности.
            Разве Патриарх сказал, что-то плохое или то с чем мы не согласны?
            А ещё Патриарх Кирилл призвал чтить чудо Рождества Христова добрыми делами.
            Hoc vince
            1. МойВрач Сегодня, 13:36
              вопрос, а к какому слою Он себя относит?
              МойВрач
              1. Hoc vince Сегодня, 13:39
                Он православный монах.
                Hoc vince
            2. Ярик Сегодня, 13:52
              Не надо переходить на личности....Пусть вернет земли на Черноморском побережье, которые по его указке отжали у местных хозяйств
              Ярик
              1. Hoc vince Сегодня, 14:17
                "по его указке..."
                Фейки – это фактически те же слухи, только в интернете.
                У вас есть документы, судебные решения.
                Hoc vince
            3. Krabik Сегодня, 14:34
              Патриарх лжёт...
              Krabik
        2. oleg-gr Сегодня, 12:38
          Про построение коммунизма уже не вспоминают. Элиту интересуют материальные блага, которые предоставляют солидные суммы на счетах в банках различных стран.
          oleg-gr
        3. Лексус Сегодня, 12:58
          Цитата: Шура пермский
          ездит на 7метровом майбахе


          Паромщик между ЕдРо и небесами. А Майбах, стало быть, паром.
          Лексус
      2. Scoun Сегодня, 12:39
        Цитата: Шура пермский
        И это говорит человек,который ездит на 7метровом майбахе и миллиардными счетами…

        По сему, первое предложение патриарху - начните с себя, покадите пример и смените авто хотя бы на мерседес wassat
        Scoun
      3. Глядя Петрович Сегодня, 12:40
        Да, Папа на Фиате ездит. И ничего, хуже не стал. Кириллу бы тоже по-скромнее что-нибудь выбрать, чтобы народ не будоражить.
        Глядя Петрович
        1. хрыч Сегодня, 12:44
          Цитата: Глядя Петрович
          Папа на Фиате ездит.

          Просто кто-то лицемер космического масштаба
          хрыч
        2. jolly deckhand Сегодня, 12:44
          Ну что выдумываете-
          jolly deckhand
          1. pafegosoff Сегодня, 13:25
            Зря вы так! У них на сотик не хватае, потому и носит "командирские" чистопольского завода. Я тоже, пока не обрёл сотовый - с часами ходил...
            pafegosoff
        3. avt Сегодня, 13:03
          Цитата: Глядя Петрович
          Да, Папа на Фиате ездит. И ничего, хуже не стал. Кириллу бы тоже по-скромнее что-нибудь выбрать, чтобы народ не будоражить.

          Уже команду дал своим хотя бы на ,,меринах" не ездить. Теперь вполне себе на топовых ,,корейцах" и ,,японцах" рассекают. bully Ну а римский поп ...ну так они сами пишут -роре не
          Цитата: хрыч
          Просто кто-то лицемер космического масштаба

          А вполне себе аргентинский иезуит. bully
          avt
          1. allaykbar Сегодня, 14:08
            команду на чем ездить дает фсо. а майбах выделило государство. А кто думает что он сам покупает себе часы - тому советую обзавестись головой.

            У нас по-другому нельзя. Думаю и главный муфтий РФ тоже под защитой ФСО и ездит не на жигулях.

            Но на муфтия открывать рот опасно, а вот православие топить - с удовольствием да?
            allaykbar
        4. pafegosoff Сегодня, 13:28
          А стёклышки у "фиата" - 7 сантиметров толщиной. Приглядитесь!
          pafegosoff
      4. Офицер запаса Сегодня, 13:40
        Все эти призывы от церкви - чистой воды популизм. Что конкретно предлагается? Какие пути? Сделать бедных богатыми или разорить так называемую элиту?
        Про социализм он как-то не к месту помянул, мне кажется. Как раз в СССР не было существенного расслоения общества, не было гигантского разрыва в доходах. И стабильности было гораздо больше.
        Офицер запаса
        1. виктор н Сегодня, 14:32
          В СССР было меньше богатых, тем более явных, но бедных было много, от получки до получки еле дотягивали. Телевизоры, холодильники не в каждой семье были, не говоря о машинах.....
          виктор н
      5. allaykbar Сегодня, 14:07
        это не его майбах. и ФСО не его контора.
        allaykbar
      6. Krabik Сегодня, 14:31
        Обычный популизм для понятия рейтинга.
        Krabik
    2. Pirogov Сегодня, 12:54
      Всех с Рождеством Христовым Православные !
      Pirogov
      1. хрыч Сегодня, 13:01
        Цитата: Pirogov
        Всех с Рождеством Христовым Православные !

        Присоединяюсь drinks
        хрыч
        1. Hoc vince Сегодня, 13:36
          В ночь на Рождество посмотрим в небеса,
          Улыбнется нам рожденная звезда.
          Глоток вина в кругу друзей
          За Веру, за Добро.
          Hoc vince
    3. Tusv Сегодня, 13:03
      Цитата: Spartanez300
      к сожалению времена СССР прошли безвозвратно где более менее расслоение общества было сведено к минимуму

      А что собственно поменялось? Номенклатура превратилась в олигархов, а народ как был един, так и остался. Меня Мама учила, царствие ей небесное. Русский народ прокормит чинушу, захватчика ни когда, потому как на шее будут сидеть бонза и чинуша.
      Новый год и Рождество. Это навсегда. А этих, да ну их drinks
      Tusv
    4. сибиралт Сегодня, 13:35
      Сам миллионер в золоте и брильянтах, передвигается только с кортежем и перекрытием улиц, держит один из самых дорогих в мире церковный бизнес, да еще ратует за справедливость? И кто верит этому лицемеру?belay
      сибиралт
      1. allaykbar Сегодня, 14:11
        Сам миллионер в золоте и брильянтах, передвигается только с кортежем и перекрытием улиц, держит один из самых дорогих в мире церковный бизнес, да еще ратует за справедливость? И кто верит этому лицемеру?


        всегда с уважением относился к вам (уж не знаю почему) но чем чаще вас читаю - тем больше огорчаюсь

        Прежде чем судить надо разобраться в вопросе. Узнать почему кортеж и ФСО и перекрытие и почему бронированная машина.
        allaykbar
        1. Nehist Сегодня, 14:27
          Уважаемый а с какого ФСО его вообще охраняет?
          Nehist
    5. To be or not to be Сегодня, 13:47
      Из курса религиоведения( Основы религиоведения_Миронов Бабинов_1998. ).:"Под функциями религии следует понимать различные способы ее действия в обществе. В литературе в качестве наиболее существенных выделяют следующие функции: мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, регулятивная, интегративная и культурно-транслирующая...
      ....Религия выполняет специальную функцию компенсатора: социальное неравенство компенсируется равенством в греховности, в страдании; людская разобщенность заменяется братством во Христе в общине; фактическое бессилие человека компенсируется всесилием Бога; смертный оказывается бессмертным; мир зла и несправедливости заменяется царством Божиим. Важное значение имеет психологический аспект компенсаторной функции: религия может выступать средством снятия стрессовых состояний."
      https://studfiles.net/preview/5255388/page:2/
      Молчи Баб божий ,когда тебя грабит олигарх или ньюбизнесмен,
      всплывшие на волне развала народного Союза ССР
      To be or not to be
      1. Геркулесыч Сегодня, 13:54
        А я просто поздравляю всех православных христиан с Рождеством Христовым! hi
        Геркулесыч
  2. Комментарий был удален.
  3. Семёныч Сегодня, 12:31
    Пусть в качестве примера начнет со своих подчиненных.
    Семёныч
    1. Safer Сегодня, 12:38
      С себя в первую очередь пускай начнет! А то резиденцию ему подавай!
      Safer
      1. allaykbar Сегодня, 14:14
        надо будет я и на вторую резиденцию Патриарху скинусь. Не гоже ходить ему в обносках да ездить на незащищенном автомобиле при тлеющем Кавказе и мечтателях обезглавить

        Были бы часы у меня за 150 000$ - я бы тоже ему подарил. Тот кто их ему дарил - не последнее от себя отрывал. Это уж точно
        allaykbar
        1. Safer Сегодня, 14:38
          Цитата: allaykbar
          надо будет я и на вторую резиденцию Патриарху скинусь. Не гоже ходить ему в обносках да ездить на незащищенном автомобиле при тлеющем Кавказе и мечтателях обезглавить

          Были бы часы у меня за 150 000$ - я бы тоже ему подарил. Тот кто их ему дарил - не последнее от себя отрывал. Это уж точно

          В вас погибает сатирик!
          Safer
  4. Теренин Сегодня, 12:33
    Цитата: Шура пермский
    И это говорит человек,который ездит на 7метровом майбахе и миллиардными счетами…

    Очевидно необходимо отличать, что Вера это одно, а попы это другое.
    Теренин
    1. Семёныч Сегодня, 12:47
      Нет, не так. Вера у нас и у них (попов) разная. У них она такая упитанная, холеная, а у нас......
      В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан,
      Нет, и в церкви всё не так, всё не так, как надо.
      Семёныч
    2. dauria Сегодня, 13:10
      Вера это одно, а попы это другое.


      Ну, если грубо - вера это товар, попы - продавцы. Товар действительно нужный и пользующийся спросом. Простой , дешёвый и эффективный способ психологической защиты. Придумайте эквивалентную замену , тогда и церковь не будет нужна. Пробовали заменить водкой, психотерапевтами - себе дороже. В этом и причина существования религий с незапамятных времён - она НУЖНА . А товарно-денежные отношения позволяют возникнуть структуре, "продающей" веру-товар. А также конкуренцию, борьбу за потребителя , религиозные войны. Грубо, но это так и есть.
      dauria
      1. народник Сегодня, 13:49
        dauria
        Простой , дешёвый и эффективный способ психологической защиты.

        Простой и эффективный способ одурманивания.
        Ну, опиум же, как сказали классики. wink
        народник
      2. МойВрач Сегодня, 13:58
        Цитата: dauria
        Ну, если грубо - вера это товар, попы - продавцы. Товар действительно нужный и пользующийся спросом. Простой , дешёвый и эффективный способ психологической защиты. Придумайте эквивалентную замену , тогда и церковь не будет нужна. Пробовали заменить водкой, психотерапевтами - себе дороже. В этом и причина существования религий с незапамятных времён - она НУЖНА . А товарно-денежные отношения позволяют возникнуть структуре, "продающей" веру-товар. А также конкуренцию, борьбу за потребителя , религиозные войны. Грубо, но это так и есть

        да вы экзистенциалист. hi
        МойВрач
  5. Olegater Сегодня, 12:35
    Долго же он раскачивался, что бы понять, к чему ведёт расслоение в финансовом плане. Видать есть информация, что такими темпами расслоения общества опять богатеньких на вилы сажать будут!
    Olegater
    1. Семёныч Сегодня, 12:37
      Команды не было.Человек подневольный.
      Семёныч
    2. allaykbar Сегодня, 14:18
      опять богатеньких на вилы сажать будут


      и потом заживут! Гардамир и Сварог! Андрей оппозиционер и Лёня Голубков!
      Ведь если им отдать то, чем управляли богачи - Гардамиры все только приумножат!

      Ждешь момента когда можно будет врываться в резиденции Абрамовичей и резать их и растаскивать все по своим углам?

      Спешу тебя огорчить - народ окажется еще глубже в клоаке, а у тебя (я образно) как не было ничего, так и останешься ни с чем.

      Даже если ты что-то своруешь в резиденции - все равно все про... теряешь. Если сейчас не смог сделать и приумножить - то даже с помощью брюлика Абрамовича - не сможешь приумножить. Максимум только потратить.

      Да и потратить слово такое... Не подходящее - только прое....
      allaykbar
      1. Olegater Сегодня, 14:30
        Во первых: если такое обращение состоялось, то общее состояние населения уже в клоаке!
        Во вторых: у народа должен быть руководитель или вождь, как Ленин, а затем и Сталин. Вот тогда будет порядок. И никакой резни не будет, а будет суд.
        Да именно нормальный суд, а не тот цирк, который сейчас!

        И спешу тебя огорчить грабеж тебя твоими любимыми абрамовичами уже идёт в виде повышение цен на все. А ты этого даже и не заметил, только и защищаешь своих кумиров.
        Ну, ну!!!
        Olegater
        1. allaykbar Сегодня, 14:38
          защищаю себя от шариковых, которые все хотят отнять и поделить - а сами управлять могут только курятником своим - да и то не факт что он у них есть.
          allaykbar
  6. олег ватник Сегодня, 12:37
    +ненавижу попов
    олег ватник
    1. Васся Вассин Сегодня, 13:15
      А кто приспособленцев вообще любит кроме их самих?
      Васся Вассин
  7. Bulrumeb Сегодня, 12:42
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском телеинтервью назвал «огромной проблемой» расслоение общества в современном мире и призвал российские власти направить свои усилия на преодоление разрыва между богатыми и бедными

    Так пусть именно с себя и братии своей и начинает. А вообще надоела эта говорильня...
    Bulrumeb
  8. Васян1971 Сегодня, 12:42
    " Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском телеинтервью назвал «огромной проблемой» расслоение общества в современном мире и призвал российские власти направить свои усилия на преодоление разрыва между богатыми и бедными".
    А ежели российские власти прислушаются к призыву Патриарха, то всех богатых сделают бедными или всех бедных - богатыми? Вопрос вопросов.
    Васян1971
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:53
      Себя не забудут(не обделят) в любом случае laughing
      ДЕДПИХТО
  9. Лексус Сегодня, 12:42
    Призывая кого-то к чему-либо неплохо бы начинать с СЕБЯ!
    Лексус
  10. фа2998 Сегодня, 12:47
    Лозунг правильный, только пусть святейшество пример личный покажет! Пусть сам, всю патриархию, да и остальных церковных тузов пересажает на Приоры, с топовых Мерседесов, Майбахов и пр. hi
    фа2998
  11. osoboye_mneniye Сегодня, 12:47
    "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском телеинтервью назвал «огромной проблемой» расслоение общества в современном мире и призвал российские власти направить свои усилия на преодоление разрыва между богатыми и бедными, передает РИА Новости."

    Пустые декларации. Они же понимают, что при капитализме это невозможно.
    А при народном государстве влияние церкви будет утрачено во многом.
    Причём, сами сейчас активно занимаются отъёмом бывших религиозных объектов у гос и общественных учреждений. То есть сами становятся богаче, а других делают беднее.
    И тут такой ход конём...
    osoboye_mneniye
    1. pafegosoff Сегодня, 13:19
      С Исакиевским Собором расслоения никакого...
      pafegosoff
  12. weksha50 Сегодня, 12:48
    "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском телеинтервью назвал «огромной проблемой» расслоение общества в современном мире и призвал российские власти направить свои усилия на преодоление разрыва между богатыми и бедными"...

    Хм... Кто бы говорил... Ведь, по логике, к такому же нужно и церковь призывать... Ту церковь, которая испокон веков не была нищей, а даже имела рабов (крепостных)... Которая даже во времена атеизма и социализма бедной не была...

    "Социализм пытался решить эту проблему. Но давайте честно скажем: он ее не решил"...

    Невелика новость... Однако, самое главное - социализм хоть как-то пытался, хоть как-то на практике изображал эту попытку...
    А сейчас кто это будет делать ???
    Честно говоря, давно считаю, что любая религия, как и любая партия, преследует одну цель: достижение власти, и, соответственно - богатства... А чем и как они прельщают людей - абсолютно никакой разницы не играет... Хоть поп во главе какой-то религии, хоть кикие-то Зюганов-Явлинский-Жириновский и иже с ними... Та же "ратиборка-правозащитница" Алексеева имеет целью - дорваться до кормушки... Да все !!! negative yes hi
    weksha50
  13. Сержант71 Сегодня, 12:48
    С себя бы начал, отказавшись от государственной охраны ФСО и мигалок. Она ему вообще не положена, как и синий ведёрки на крышах машин. И начать уже платить налоги, коль занимаются предпринимательством. Делиться надо доходами-то...
    Сержант71
    1. pafegosoff Сегодня, 13:14
      Да ладно! Они давно уже сигаретами контрабандными не торгуют. Всё по честному! Статьи из госбюджета... Сейчас ни одна штуковина от ракеты, до танка без освящения никуда не двинется
      pafegosoff
  14. VAGNER Сегодня, 12:51
    Я так понимаю скоро будет опять , большой наезд "бесов" на Русскую Православную Церковь..?
    Ведь это основа Руси, во все времена ...!
    С Рождеством Православные! Храни нас Бог в нашей борьбе за души наших детей и внуков ..
    VAGNER
    1. Boris55 Сегодня, 13:04
      Цитата: VAGNER
      Я так понимаю скоро будет опять , большой наезд "бесов" на Русскую Православную Церковь..?

      А вы сейчас про какую? Про РПЦ (http://www.patriarchia.ru/) или РПСЦ (http://rpsc.ru/)?
      Boris55
      1. Наводлом Сегодня, 14:04
        Цитата: Boris55
        А вы сейчас про какую? Про РПЦ (http://www.patriarchia.ru/) или РПСЦ (http://rpsc.ru/)?

        Это про РПЦ. Т.к. старообрядческая церковь не столь сильна, чтобы представлять серьезную угрозу постмодернистским ценностям.
        Наводлом
  15. Olegater Сегодня, 12:59
    Волна пошла, скорее из за конфуза с фридманом. Ему американцы прищемили хвост, и он перестаёт или уже перестал вкладывать грошики в оборонку. Ну и сейчас начнётся деление на якобы "патриотов" и собственников. Вот к началу финансовой резни и такие праведные речи. Все равно если замес пойдёт ничего и никто не уцелеет!
    А пострадает как всегда мы с вами уважаемые форумчане! Все эти разборки олигахфренов коснуться в виде поднятия цен на все! И скоро на воздух платить налог будем!
    Olegater
  16. Не либероид Русский Сегодня, 13:04
    вот оно как.... видать чует дурилка мозгов наивных прихожан, что октябрь 1917 может повториться... и опять уйдут монастыри храмы под базы клубы и другие полезные помещения... а его подвинут в уголок, чтоб не вякал и не лез во власть
    Не либероид Русский
  17. pafegosoff Сегодня, 13:06
    Главное - вовремя!
    Это как после пожара говорить погорельцам: "Вы поосторожнее с огнём! Спички детям не давайте!"
    В воздухе войной пахнет. В стране готовят окончательную приватизацию стратегически важных предприятий (читай: отдачу врагам всего, что есть). Хотя...
    А может, он бедных призвал к "борьбе с расслоением"? Это типа - грабь награбленное? Тогда патриарху - Слава, Слава, Слава!
    pafegosoff
  18. Tаптыжка 2 Сегодня, 13:08
    порося порося,превратись в карася
    Tаптыжка 2
  19. Ромин Сегодня, 13:11
    О и церковь проснулась)
    Помните , как в штатах при волнениях чёрных их церкви работали 24 часа ч сутки : в основном песнопения и прощение.
    Слова патриарха говорят о том, что он чувствует предел сдерживания и сигналы с мест о нищета вокруг достигли критических отметок. Как достаточно образованный человек, он понимает к чему это может привести- это про беспощадный ;)
    Кстати, сейчас на праздниках доехал до Ивангорода, перешёл через таможню в Нарву , затем поезд в Таллинн. Нарва настолько русский город, что я даде намного смутился. Таллинн кстати тоже;) я везде разговаривал на русском . При этом ел только у приветливых эстонцев и покупал сувениры только у приветливых эстонцев . Уж извините,тезис " приветливый" определил для себя, как русскоговорящий и дружелюбный. Сталкивался 2-3 раза с "фашистским" отношением и .. разворачивался и уходил- наказывал рублем. В общем мой совет: учите русский язык и будьте приветливы к гостям и обретёте дополнительные средства ;)) Кстати для всех эстонцев - я вот имперскими желаниями захватить Эстонию не страдаю;)) и считаю оно нам не надо, от Вас приветствовался бы нейтральный статус.
    Но я не об этом;)
    Не хочу никого обидеть, это мое личное мнение, уровень жизни большенства населения там , как у церковой мыши. В принципе так же как и у нас !
    Но есть большое НО!
    Как только пересекаешь границу обратно в Россию попадаешь в какой то инфраструктурный мордор!
    В глаза бросается неухоженность , грязь, отсутствие освещения тратуаров, по Таллинскому шоссе едешь в направлении Санкт-Петербурга как будто по лесной чёрной чёрной дороге... ямы на тратуарах, дорогах... вс серое и чёрное.
    В общем все то, за что отвечает Государство! Все то , что должно развиваться за средства государственного бюджета находиться в упадке !
    Уважаемые мы платим налоги! Где они? Где наши деньги? Почему общественная инфраструктура в полной ж...!
    И при этом Газпром для зенита покупа легионеров, да за эти деньги можно было осветить все Таллинское шоссе ! Где скоростные поезда между городами , той же Лён.области!
    Какого лешего госкомпании платят своим менеджерам гиперзарплаты и гипербонусы!
    Не пора ли Вам В.В.Путин вернуться к непосредственному выполнению своих обязанностей!
    И организовать функциоирующую Государственную Систему направленную на социальное развитие страны, на развитие общества и инфраструктуры, а не на обогащение своих друзей и друзей их друзей .
    Вы что там на верху Все "охренели"? Вы живете в параллельной вселенной!
    В той же Лён области зарплаты в районе 12-15 и пенсии 9?
    И инфраструктура на уровне 19 века!
    Можно только констатировать , что по государственному управлению и устройству Президенту РФ В.В.Путину можно поставить твёрдую Двойку!
    При такой стране, людях, ресурсах живём хуже соседей- позор!
    Где борьба с офшорами?
    Все госкомпании и гос банки -а это тот же бюджет РФ , держат деньги в офшорах! И не платят с их оборота налоги в бюджет РФ . Путин- это позор!
    Ромин
    1. Boris55 Сегодня, 13:19
      Цитата: Ромин
      Уважаемые мы платим налоги! Где они? Где наши деньги? Почему общественная инфраструктура в полной ж...!

      А кому мы все, в том числе и вы, на выборах доверяем ими рулить? Правильно - Думе, именно она утверждает не только бюджет страны, но и определяет своими законами обязанность и ответственность должностных лиц, так что ваш наезд на Путина мне не совсем понятен.
      ps "...Московское время двенадцать часов, тридцать минут..."

      Boris55
      1. Nehist Сегодня, 14:35
        А причем тут дума? У нас не парламентская республика. А Президентская. Вот он согласно букве закона за все и отвечает
        Nehist
    2. Теренин Сегодня, 14:25
      Что то вас стошнило всем подряд. Едок у приветливых эстонцев.
      Теренин
  20. pvv113 Сегодня, 13:12
    призвал российские власти направить свои усилия на преодоление разрыва между богатыми и бедными

    А почему бы не начать с себя? У него коллекция головных уборов на целую роту патриархов

    Да и цена этих митр запредельная. Если для простых архиереев в интерне-магазине ТАКИЕ ЦЕНЫ, то страшно даже предположить, сколько стоит шапка патриарха
    pvv113
  21. Васся Вассин Сегодня, 13:13
    Пусть начнет с себя. Зачем ему правительственная охрана и лимузин бронированный если его Сам Бог хранит? Одно из двух, или господу такое не сдалось, или не просто не верит...
    Васся Вассин
  22. Антарес Сегодня, 13:23
    Владелец 4 млрд дол,
    владелец

    владелец дачи в — 16-17 гектаров.
    Владелец судна «Паллады»,
    по разным оценкам, стоит $4-6,7 млн. Внутри — белая мебель из дорогих сортов дерева и кожи, роскошные двуспальные кровати, гостиная с домашним кинотеатром и барной стойкой, столовая с обеденным столом на восемь персон, а полы покрыты белыми коврами.

    и Azimut, — около $600 тысяч.
    Мелочи вроде часов за 30 тыс, подарков и использования государственных самолетов( до 8 млн руб перелеты)
    не считаем
    Тот кто перемещался из здания в здание (расстояние между которыми — около 100 метров) на бронированном «Мерседесе» бизнес-класса в сопровождении машины с мигалкой, а по пути его следования были расставлены полицейские.
    Тот кто посещая Украину в 2010 году - вместе с ним в Украину из Москвы приехали в спецвагоне два внедорожника Cadillac Escalade, каждый из которых стоил примерно $100 тысяч. Во время своего визита глава РПЦ перемещался именно на этих автомобилях, на них же его доставляли в ресторан «Хуторок» в Днепропетровске, где в свое время обедали Леонид Кучма и Владимир Путин. Жил он в пятизвездном отеле «Украина», где президентский номер стоил $810 в сутки.
    Еще "аскет" занимался бизнесом в табачной, нефтяной, автомобильной и пищевой отраслях.
    Призывает к скромности коллег по поповскому делу и вот простых людей тоже.
    Разве он что то новое сказал? Попы всегда призывали к терпению к своим господам, не бунтовать, не завидовать и вообще быть паиньками-там зачтется.
    Усманов в общем заявил о том народ все переживет раз в Ленинграде на 125 граммах жил...
    Видимо то ли издеваются то ли упиваются..
    Антарес
  23. ALEA IACTA EST Сегодня, 13:24
    Бороться нужно не с неравенством, а с преступниками, обирающими страну.
    ALEA IACTA EST
  24. Кот Маркиз Сегодня, 13:26
    Еще один "призыватель"... Сколько раз видел как попы ленивым движением засовывают деньги под рясу, или служка берет их после того, как "освятят" очередной "мерседес".....
    Кот Маркиз
  25. Tаптыжка 2 Сегодня, 13:36
    Это яркий пример тех кого нарекли "опиум для народа"
    Тупое сравнение, БОГ и люди это как продавец и покупатель-разные цели и задачи...смотрите В СЕБЯ и разберётесь!!!
    Tаптыжка 2
  26. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:40
    Правильно, пусть начнет с себя. Предлагаешь - делай.
    Генерал Песчаных Карьеров
  27. Пленник Сегодня, 13:45
    И как он это видит? Богатых в бедняки переместить или бедных в богатые? Первый способ легче, да и опыт какой- никакой, а есть. laughing
    Пленник
  28. тасха Сегодня, 13:48
    Нынешняя церковь дискредитировала себя совершенно. И призыв Патриарха к борьбе с неравенством - фарисейство чистой воды... Стыдно... С себя надо начинать...
    Просто вот - перед каждым храмом сидят люди, просят милостыню........ Это - правильно? Да дайте им метёлки, пусть снег подметают за зарплату....
    Есть у меня два знакомых батюшки. Один - храм строит в селе...Сам...Не требует ничего и словом меня поддерживает... Помогаю ему, чем могу.... Второй - принёс ламинированную иконку и просит, чтобы я ему бензопилу подарил... Причем, самую дорогую...
    Есть ещё третий.. Нехороший. :) Шёл я мимо церкви, а он меня чуть не переехал, не заметил... И тачка у него - Nissan Qashaqi 2017 wink
    тасха
    1. Голован Джек Сегодня, 13:53
      Цитата: тасха
      ... принёс ламинированную иконку и просит, чтобы я ему бензопилу подарил... Причем, самую дорогую...

      Во жлобина belay laughing
      Голован Джек
  29. Теренин Сегодня, 13:49
    Цитата: Кот Маркиз
    Еще один "призыватель"... Сколько раз видел как попы ленивым движением засовывают деньги под рясу, или служка берет их после того, как "освятят" очередной "мерседес".....

    На кого сваливать то весь этот бардак? На своих родителей или детей? И наша вина в том есть. Кто у нас в стране корме нас, в основном военнослужащих, будет показывать пример жизни по совести, а не смотреть "сколько раз", как попы взятки берут и самим давать за освещение наших же мерседесов...
    Теренин
  30. Starik72 Сегодня, 13:51
    "господин" Гундяев, не обвиняйте зеркало в искажении оригинала,обратите внимание сначала на себя.Приведите сначала себя в соответствии с тем что ВЫ высказали,а потом действуйте далее.
    Starik72
  31. кедр Сегодня, 13:53
    Цитата: Семёныч
    Нет, не так. Вера у нас и у них (попов) разная. У них она такая упитанная, холеная, а у нас......
    В церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан,
    Нет, и в церкви всё не так, всё не так, как надо.


    Для начала, прежде чем делать выводы, надобно знать трагическую историю Русской Православной Церкви, а заодно и историю папства, хотя бы краткую. Что вытворяли папы то нашим и не снилось и слава Богу. Подчас в Риме воцарялись открытые сатанисты, которые всеми силами обрушивались на православие и Святую Русь и не безуспешно. Плоды этой многовековой духовной экспансии мы сейчас и пожинаем, но судя по вашим коментам отчёт в этом себе совершенно не отдаём...
    Всех с Рождеством Христовым.
    Храни вас Господь от всех бед и напастей.
    кедр
  32. NKVD Сегодня, 14:10
    Вы Гундяев с себя начните.Не ездите по заграницам, без охраны передвигайтесь. А то получается вы людского гнева боитесь больше чем божьего. И вообще перестаньте лезть в политику, ваше дело духовная сфера.
    NKVD
  33. Razvedka_Boem Сегодня, 14:14
    Куцая новость..
    Главное что он сказал - замещение наличных денег безналичностью.. Ставит под угрозу личную свободу. И он совершенно прав.
    Этого в данной заметке - нет.
    Razvedka_Boem
  34. Antor Сегодня, 14:16
    Надо патриарху начинать с себя и подавать пример своему религиозному сообществу и мирянам..!!! Правильные слова все научились говорить,а как до дела........одни призывы непонятно к кому конкретно. Бедные мало что могут сделать с расслоением общества-им бы выжить, а богатым это зачем-им и так хорошо,тем более в храмах они как правило VIP-персоны за свои богатые приношения !!! Да и связь с властью у церкви сегодня такова,что не до бедных ни тем,ни другим,все обогащаются как могут,в том числе и на бедных. Прогрессивный налог в стране так и не принят и какая тут справедливость, реальные доходы простого населения сокращаются и конца этому пока не видно,прожиточный минимум в стране просто смехотворен и т.д и т.п.
    Я за борьбу с бедностью,но только не на лицимерии пустых призывов и обещаний власти,а на деле ,так как считаю ,что если и дальше все будет продолжаться в духе пожеланий г Медведева " денег нет,но Вы держитесь.." ,то это весьма чревато,как показывает наша история.
    Antor
  35. Сержант71 Сегодня, 14:20
    Цитата: Hoc vince
    Он православный монах.

    У многих "православных монахов" есть часики за 30 кило евро, бронированные лимузины, государственная охрана, роскошные резиденции и даже яхта?
    Интересные у вас понятия о православных монахах. Иисус такого бы не понял....
    Сержант71
  36. SPLV Сегодня, 14:24
    Политическая проституция на высшем уровне духовенства. СССР за 70 лет не смог решить, зато 900 лет христианства на Руси были эпохой всеобщего равенства. И этот в калашный ряд лезет.
    Продай свой майбах, отдай всё золото, и то в игольное ушко верблюда не втиснешь, "святой".
    Бесят такие советчики, вот уж кто диванный философ! Сколько лет свои проповеди читает, только почему-то не с себя начал.
    Вот так и рождается классовая ненависть.
    SPLV
  37. tchoni Сегодня, 14:28

    Еще коментарии нужны?
    О т
    tchoni
  38. лысова Сегодня, 14:29
    Мне интересно, какое мутато, придумало такой заголовок к статье. Из за него, я КИРИЛЛА обозвал и хотел крепко ответить , прочитав статью. При первом же абзаце извинился перед Кириллом и взял свои слова обратно. В заголовке можно понять - мол народ - давайте бороться с расслоением... . А обращение Кирилла к российским властям.
    лысова
  39. michell Сегодня, 14:37
    "Проблема России не в том, что бедные много едят, проблема России в том, что богатые никак не нажрутся" (Мопед не мой...)
    michell
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