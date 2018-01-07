Патриарх призвал к борьбе с расслоением общества на богатых и бедных
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском телеинтервью назвал «огромной проблемой» расслоение общества в современном мире и призвал российские власти направить свои усилия на преодоление разрыва между богатыми и бедными, передает РИА Новости.
Вопросы главе РПЦ задавал гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Расслоение общества – это огромная проблема. Все это сегодня присутствует в нашей жизни. Социализм пытался решить эту проблему. Но давайте честно скажем: он ее не решил. Проблема социальных диспропорций, она всегда существовала, сказал патриарх в эфире канала «Россия 1».
Он отметил, что стабильность в обществе зависит, в первую очередь, от преодоления этого разрыва.
Чем этот разрыв больше, тем больше дестабилизация общества, тем больше возникает негативной энергии, тем больше у людей отторжение от всего того, что происходит в обществе, в стране, тем больше критики. Поэтому эта тема имеет политическое, социальное и духовное измерение. Но это, конечно, вызов для власти: для законодательной власти, для исполнительной власти, сказал предстоятель Русской церкви.
По его словам, с таким положением нельзя мириться и нужно ставить задачу преодоления этих противоречий. Патриарх признал, что богатые и бедные будут всегда, однако очень важно, чтобы разрыв между ними сокращался и «чтобы понятие бедности не означало тяжелейшего положения человека, на грани выживания».
Вопросы главе РПЦ задавал гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Расслоение общества – это огромная проблема. Все это сегодня присутствует в нашей жизни. Социализм пытался решить эту проблему. Но давайте честно скажем: он ее не решил. Проблема социальных диспропорций, она всегда существовала, сказал патриарх в эфире канала «Россия 1».
Он отметил, что стабильность в обществе зависит, в первую очередь, от преодоления этого разрыва.
Чем этот разрыв больше, тем больше дестабилизация общества, тем больше возникает негативной энергии, тем больше у людей отторжение от всего того, что происходит в обществе, в стране, тем больше критики. Поэтому эта тема имеет политическое, социальное и духовное измерение. Но это, конечно, вызов для власти: для законодательной власти, для исполнительной власти, сказал предстоятель Русской церкви.
По его словам, с таким положением нельзя мириться и нужно ставить задачу преодоления этих противоречий. Патриарх признал, что богатые и бедные будут всегда, однако очень важно, чтобы разрыв между ними сокращался и «чтобы понятие бедности не означало тяжелейшего положения человека, на грани выживания».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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