В Госдуме после слов об оккупации предложили вернуть России половину Украины

Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины,

Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает «оккупацией» период нахождения в составе СССР, передает РИА Новости заявление главы думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.сказал Калашников агентству.Накануне директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию периода пребывания Украины в составе СССР «большевистской и коммунистической оккупацией».После революции 1917 года и образования Украинской ССР со столицей в Харькове, ей были переданы территории, относившиеся в Российской империи не только к Малороссии, но также к Донбассу и Новороссии – Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград. В 1939 – 1940 гг. в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, а также Южная Бессарабия. В 1945 году – Закарпатье. И, наконец, в 1954 году к Украине был присоединен Крым.