02:54 08 января

В Госдуме после слов об оккупации предложили вернуть России половину Украины

Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает «оккупацией» период нахождения в составе СССР, передает РИА Новости заявление главы думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.



Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины,
сказал Калашников агентству.


Накануне директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию периода пребывания Украины в составе СССР «большевистской и коммунистической оккупацией».

После революции 1917 года и образования Украинской ССР со столицей в Харькове, ей были переданы территории, относившиеся в Российской империи не только к Малороссии, но также к Донбассу и Новороссии – Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград. В 1939 – 1940 гг. в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, а также Южная Бессарабия. В 1945 году – Закарпатье. И, наконец, в 1954 году к Украине был присоединен Крым.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 182

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  1. Шура пермский Вчера, 15:39
    впервые за долгое время согласен с думой, политика хохловкой власти мне напоминает бабку из рыбака и рыбки... договорятся и останутся у разбитого корыта...
    Шура пермский
    1. Тралл Вчера, 15:53
      Этого Вятровича уже в Польшу не пускают за его длинный язык.
      Тралл
      1. Logall Вчера, 15:56
        Цитата: Шура пермский
        договорятся и останутся у разбитого корыта...

        Это всего лишь популистское высказывание для набора очков... Дальше слов дело не пойдет!
        Logall
        1. Идущий Вчера, 16:25
          Александр! hi , пусть говорят и делают , укорят процесс раздербанивания образования Украина.
          Идущий
          1. bulvas Вчера, 16:27
            Цитата: Тралл
            Этого Вятровича уже в Польшу не пускают за его длинный язык.


            его, бедного, уже наверное зацикали там в Киеве, чтобы заткнулся
            bulvas
            1. Shurik70 Вчера, 19:38
              ВОТ ЗАЧЕМ ОН ИХ ПРЕДУПРЕДИЛ !!! ?
              Надо было сначала дождаться, когда признают оккупацией. А уж потом стебаться.
              Shurik70
        2. LSA57 Вчера, 16:31
          Цитата: Logall
          Дальше слов дело не пойдет!

          а какие по вашему дела? войну уркаине объявить? предлагайте
          LSA57
          1. Logall Вчера, 17:19
            Цитата: LSA57
            предлагайте

            Не могу, правилами сайта - запрещено! Да и плохой Мир всегда лучше хорошей войны...
            Logall
            1. БАРХАН Вчера, 18:00
              Цитата: Logall
              Да и плохой Мир всегда лучше хорошей войны...

              Плохой мир это отсроченная война.Перекладывание ответственности на плечи своих детей.
              Цитата: Logall
              Не могу, правилами сайта - запрещено!

              А,что правила сайта запрещают призывать уничтожить фашизм?Не знал...
              БАРХАН
              1. Голован Джек Вчера, 18:10
                Цитата: БАРХАН
                Плохой мир это отсроченная война...

                ... точно. А жизнь - это отсроченная смерть тогда yes
                Голован Джек
                1. БАРХАН Вчера, 18:21
                  Цитата: Голован Джек
                  А жизнь - это отсроченная смерть тогда

                  Ну да...ежедневная, так сказать, отсрочка неизбежного...
                  БАРХАН
              2. Logall Вчера, 18:11
                К уничтожению фашизма я призывал, не раз! Но призывать к войне с соседним государством... Или вы хотите сказать, что на Украине одни фашисты живут?
                Logall
                1. БАРХАН Вчера, 18:45
                  Цитата: Logall
                  К уничтожению фашизма я призывал, не раз! Но призывать к войне с соседним государством...

                  На 22 июня 1941 года фашистская Германия была нам соседним государством.Кстати,они украинцы воюют,по их словам,с нами четвёртый год...Бурятов практически не осталось...
                  Цитата: Logall
                  Или вы хотите сказать, что на Украине одни фашисты живут?

                  А Вы хотите сказать ,что в Германнии одни фашисты жили ?Нет конечно.Но Берлин всё же пришлось разрушить...
                  БАРХАН
                  1. Logall Вчера, 19:40
                    Я эти все факты и без вас знаю! Вот только призывать ни к чему не собираюсь...! Оставлю вашему гаранту. Поговаривают, что у него есть "хитрый план".
                    А Берлин разрушили, по причине их нападения на нас, а не наоборот!
                    Logall
                    1. БАРХАН Вчера, 20:52
                      Цитата: Logall
                      А Берлин разрушили, по причине их нападения на нас, а не наоборот!

                      А Квантунскую армию расхерачили почему?Они ведь на нас не нападали.И ,что мы делаем в Сирии?Игил на нас не нападал...
                      Он и ваш гарант тоже.Я не путинист.И в ХПП не верю.А вот в то,что придётся с бандеровцами воевать рано или поздно у себя в Пензе верю.Потому ,что они будут лютовать в карательных отрядах НАТО во время вторжения в Россию.Чего они и не скрывают.
                      Чего это Вы разнервничались ...столько восклицательных знаков...
                      И хотелось бы знать,если можно...Когда Вы пишите мне в ответ"вы" с маленькой буквы...это неграмотность,неуважение или обращаетесь во множественном числе ?Просто интересно...
                      БАРХАН
                      1. Комментарий был удален.
                      2. Logall Вчера, 21:50
                        Дружище, извиняюсь, но Мой комментарий был удален! Со всеми ответами... Хотя ни мата ни призывов ничего запрещенного правилами сайта он не содержал! У админов двоякое представление о правилах! Удаляюи То, что им не по нраву!
                        Я огорчён, Но даже сейчас не нервничаю!
                        Logall
                      3. Комментарий был удален.
                      4. Svarog51 Вчера, 23:07
                        Тёзка, раз уж комент коллеги удалили, позвольте я выскажу своё мнение.
                        Они ведь на нас не нападали

                        Может вспомните конфликт на КВЖД, Хасан, Халхин-Гол?
                        Игил на нас не нападал...

                        Вы это жертвам террактов скажите. Забыли Волгодонск,Буйнакск или последний взрыв в Питере?Если Вас больше интересует правописание, зачем обсуждать новости? Лучше в школе детишкам РУССКИЙ ЯЗЫК преподавать. hi Надеюсь, я то Вас не обидел своей неграммотностью. belay
                        Svarog51
                      5. KaPToC Сегодня, 00:33
                        Цитата: БАРХАН
                        .И ,что мы делаем в Сирии?Игил на нас не нападал...

                        Да как это не нападал? А в Чечне Россия с кем воевала? Сменили вывеску, теперь они так называют себя.
                        KaPToC
      2. LSA57 Вчера, 16:29
        Цитата: Тралл
        Этого Вятровича уже в Польшу не пускают за его длинный язык.

        мало того, что длинный, но ещё безграмотный и глупый
        LSA57
    2. сибиралт Вчера, 15:53
      Очередное бла-бла депутата - коммуниста. tongue
      сибиралт
      1. Не либероид Русский Вчера, 17:00
        главное подать голос, а там вдруг и последователи найдутся, и тему воплотят... глядишь и ВВП к делу примет
        Не либероид Русский
      2. Yarik Вчера, 17:59
        сибиралт Сегодня, 15:53 ↑
        Очередное бла-бла депутата - коммуниста. tongue

        Ну не дерьмо же депутата единоросса.
        Yarik
      3. Pancir026 Вчера, 18:03
        Цитата: сибиралт
        Очередное бла-бла депутата - коммуниста.

        "Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает "оккупацией" период нахождения в составе СССР", - завил председатель Комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
        Однако ни ЕР,ни СР,ни ЛДПР не осмелились вякнуть хоть что то против воли Запада.Спрашивается,насколько продажны они,если данный вопрос ими даже не обсуждается?
        Pancir026
        1. Svarog51 Вчера, 19:50
          Влад, hi Ну тут всё проще пареной репы. Главный конкурент ВВП - выдвиженец КПРФ. Отсюда и уши растут. Очки перед выборами набрать нужно.
          Svarog51
          1. Pancir026 Вчера, 19:56
            Цитата: Svarog51
            Очки перед выборами набрать нужно.

            Да уж...поэтому кустистые заросли клюквы,плюс помощь некоторых,в болтовне лжецов,так процветает..Мне тут рекомендовано некоторыми,не трогать " неприкасаемых." из числа болтунов,с прямой угрозой,мол продолжишь-забаним совсем.
            А в этом что то есть- https://www.youtube.com/watch?v=FR9FM9FdhFU
            Думаю и это удалят,есть кому.Причем под крайне надуманным предлогом.
            Нужны не те кто думает,нужны те кто блеет в унисон....
            Pancir026
            1. Svarog51 Вчера, 22:09
              Не, не, не. Я такой же участник форума и к власти на сайте не имею ни какого отношения, поэтому от меня никаких угроз идти ну никак не может. А вот, что касается политических агитаторов, тут уж извините. Это площадка обсуждения военных новостей, есть много предвзятых, и мне лично они не нравятся. Так я их игнорирую. В унисон я тоже вряд ли думаю - я противник новой "перестройки" , мне нужны стабильность и уверенность. ИМХО. Но, заметьте, я не за кого не агитирую. Каждый волен выбирать сам.
              Svarog51
    3. 210окв Вчера, 15:54
      Как "поднялась там наука"!"Институты"изучения памяти и "голодомора".."Космическая"держава...Нам их не догнать..И слава богу..
      210окв
      1. Logall Вчера, 19:47
        Цитата: 210окв
        Нам их не догнать..И слава богу..

        Ага, движутся со скоростью свободного падения...
        Дмитрий, с Рождеством Христовым!
        Logall
    4. андрон-30 Вчера, 16:21
      интересный подход
      андрон-30
    5. андрон-30 Вчера, 16:29
      политика хохла чем больше брехня тем больше слой сала .
      андрон-30
  2. лесовозник Вчера, 15:40
    Всё верно! Но кто такой Калашников? Это должен говорить как минимум Лавров!
    лесовозник
    1. NKT Вчера, 15:42
      А кто такой Вятрович, чтобы Лавров его комментировал? wink
      NKT
      1. лесовозник Вчера, 15:46
        Не комментировать и отвечать , а заявлять и требовать!!! И именно чиновник уровня Лаврова , чтоб у бандерлогов гузки сокращались
        лесовозник
        1. КВУ-НСвД Вчера, 16:07
          Ну чтобы у них сфинктер завибрировал - надо что бы Шойгу ответил soldier
          КВУ-НСвД
          1. LSA57 Вчера, 16:35
            Цитата: КВУ-НСвД
            Ну чтобы у них сфинктер завибрировал - ответить надо Шойгу

            а вот ежли на Донбасс полезут, вот тогда ответит.
            LSA57
            1. БАРХАН Вчера, 18:06
              Цитата: LSA57
              а вот ежли на Донбасс полезут, вот тогда ответит.

              Извините,пожалуйста,а что они сейчас делают?Выбивают командный состав,выбивают в позиционных перестрелках опытных бойцов,рушат инфраструктуру.Перевооружаются и обучаются.Время и ресурсы на их стороне.Я не говорю ,что гражданские станут жить лучше,но войска укровермахта явно усиливаются.Это признают и бойцы ЛДНР. Как бы не опростоволоситься в чрезмерном ожидании.
              БАРХАН
              1. LSA57 Вчера, 18:13
                Цитата: БАРХАН
                Извините,пожалуйста,а что они сейчас делают?

                прямой агрессии нет. стреляют с обеих сторон. и ВВП предупредил, полезете, мало не покажется. поэтому дальше провокаций дело не идёт
                LSA57
                1. Karabin Вчера, 19:39
                  Цитата: LSA57
                  и ВВП предупредил, полезете, мало не покажется.

                  ВВП предупредила еще тот. " И пускай попробуют, кто-то, из числа военнослужащих, стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на украине..." (с)В.Путин
                  Karabin
                  1. Svarog51 Вчера, 22:13
                    А ссылочку на данную информацию, будьте добры. hi Откуда фразу взяли?
                    Svarog51
              2. lexa333 Вчера, 18:41
                Поддерживаю.
                lexa333
              3. КВУ-НСвД Вчера, 19:06
                Я понимаю Вас прекрасно , но и вы поймите -тот кто сейчас пойдёт первым - тот и проиграет. А про выбивание - то оно обоюдное по возможности , про инфраструктуру - не делаем, тк о людях русские мало когда забывают .А если начнётся - то х. куда Россия денется , но пока есть возможность выбрать из совсем пис-ц (война России и Украины) и плохого ( то что сейчас) выберут второе
                КВУ-НСвД
        2. LSA57 Вчера, 16:33
          Цитата: лесовозник
          а заявлять и требовать!!!

          кому заявлять и от кого требовать????? с чинушей низшего ранга???? может Лаврову ещё и с маккейном в перебранку вступать?????
          LSA57
        3. ПалБор Вчера, 17:22
          Чиновник уровня Лаврова...Значит,как минимум министр...А!Шойгу?!
          ПалБор
          1. LSA57 Вчера, 18:14
            Цитата: ПалБор
            Чиновник уровня Лаврова...Значит,как минимум министр...А!Шойгу?!

            чиновник уровня Лаврова как минимум Министр Внутренних Дел
            LSA57
            1. Голован Джек Вчера, 18:15
              Цитата: LSA57
              чиновник уровня Лаврова как минимум Министр Внутренних Дел

              ??? belay
              Голован Джек
              1. Svarog51 Вчера, 20:04
                Роман, моё почтение hi Ну что тут сказать? Министр Внутренних Дел и Министр Обороны -конечно разные Министры, вернее это разные человеки. Ну как то так. wink
                Svarog51
              2. Околоточный Вчера, 21:55
                Всё верно, начинал Лавров обычным постовым, в посольстве fool
                Околоточный
                1. Svarog51 Вчера, 22:16
                  Лёш, моё почтение hi Так вы сослуживцы? feel Так получается, что и я каким то боком причастен к великим делам. feel
                  Svarog51
                  1. Околоточный Вчера, 23:19
                    Серёж, привет и с праздником! Да, помнится идём мы с ним (с Лавровым) на задание, а там...пули визжат!!! Мультфильм вспомнил: "Возвращение блудного попугая". laughing
                    Околоточный
        4. Околоточный Вчера, 21:54
          Лавров максимум может озвучить Вятровичу 2 буквы - ДБ. Пресс подход короткий выйдет.
          Околоточный
  3. Сержант71 Вчера, 15:45
    А им вернуть упоротую Натаху Поклонскую. Я считаю, равноценный обмен будет! wassat
    Сержант71
    1. sabakina Вчера, 15:52
      Всё сержант, попал ты! Щас наш ротмистр тебя на дуэль вызовет! laughing
      sabakina
      1. Тралл Вчера, 15:54
        Не быть сержанту никогда старшим laughing
        Тралл
      2. Logall Вчера, 15:58
        Славик привет! Эти монархисты из крайности в крайность!
        Logall
        1. sabakina Вчера, 16:00
          Сашка, прЮвет! Ну что поделать, тоскуют по своим дворянским званиям...
          sabakina
    2. Воронок Вчера, 16:27
      Няшу не трож, лучше уж всех женщин с "пониженной социальной ответственностью".
      Воронок
      1. Svarog51 Вчера, 20:08
        Лёша, привет hi Куда там всех - не справится. Парочку надо оставить. good wink drinks
        Svarog51
    3. Геркулесыч Вчера, 16:36
      Сержант 71-чем лично вам Поклонская не угодила? belay
      Геркулесыч
      1. Васян1971 Вчера, 17:07
        Цитата: Геркулесыч
        Сержант 71-чем лично вам Поклонская не угодила? belay

        Отказала в личной встрече, видимо. Два раза...
        Васян1971
        1. sabakina Вчера, 23:05
          Ох Вася1971, Вася1971, проходили мы это в хрен знает каком году!....
          sabakina
    4. weksha50 Вчера, 17:33
      Цитата: Сержант71
      А им вернуть упоротую Натаху Поклонскую. Я считаю, равноценный обмен будет!


      Что Вам так Наталья далАсь ??? Во власти есть ба... пардон, дамы, намного вреднее и опаснее для России, чем Наталья... Вреднее - кто своим действием, а кто и бездействием...
      Завидуете, что ли, ей ? Или - как в детском саду - нравится девчонка, так и давай ее за косичку дергать...
      weksha50
    5. БАРХАН Вчера, 18:12
      Цитата: Сержант71
      А им вернуть упоротую Натаху Поклонскую. Я считаю, равноценный обмен будет!

      Вернуть гражданку России бандеровцам только за то ,что её мнение не совпадает с Вашим ?
      Очень прям смешно...Чего уж мелочиться,верните уж весь Крым.Заодно и все земли кроме Московского княжества...
      БАРХАН
    6. Антарес Вчера, 20:12
      Цитата: Сержант71
      А им вернуть упоротую Натаху Поклонскую. Я считаю, равноценный обмен будет! wassat

      Чего так? несколько лет назад ее тут все боготворили, на руках носили...нет уж. Карьеру она уже сделала. Так можно всех представителей "Русского мира Крыма" менять laughing Но Украина не пойдет.
      Антарес
  4. dojjdik Вчера, 15:48
    и какой тариф у евреев за каждую статью об украине?
    dojjdik
    1. Геркулесыч Вчера, 16:37
      Смотря что и как напишите, а то еще и в "баню "отправят! !! drinks
      Геркулесыч
  5. Tusv Вчера, 15:49
    Здасца ураине. Аз есмь. Безоговорочная Капитуляция. Пол часа жевтоблакитныя флажком помахать, выбрать Путина, а нациков в автозак. Перемога.
    Не меня украина по Днепру не устраивает. Хотя начнем с малого
    Tusv
    1. weksha50 Вчера, 17:35
      Цитата: Tusv
      Здасца ураине. Аз есмь.


      Тогда уж сразу и Японии... Надоел с.р.а.ч на Дальнем Востоке... lol
      weksha50
      1. Tusv Вчера, 18:07
        Цитата: weksha50
        Тогда уж сразу и Японии... Надоел с.р.а.ч на Дальнем Востоке..

        Я например ни соринки с пикника не оставляю. Потому как Ипонца нанимать на уборку это очень очень баснословно дорого drinks
        Tusv
        1. weksha50 Вчера, 18:11
          Цитата: Tusv
          Я например ни соринки с пикника не оставляю. Потому как Ипонца нанимать на уборку это очень очень баснословно дорого


          Гм... Мы не поняли друг друга... Я имел в виду не порядок вокруг, а территориальные претензии... Речь то, в статье, идет о территориях... "оккупированных"... Ну, вот я до кучи и Японию приплел...
          P.S. Вот войдут отдельной губернией в РФ, может быть, и наши к порядку у них приучатся... А что, в советское время Ленинград был изумительно чистым городом (в отличии от Москвы)... А сейчас Казань - чище Питера и Москвы...
          weksha50
          1. Tusv Вчера, 18:16
            Цитата: weksha50
            Я имел в виду не порядок вокруг, а территориальные претензии... Речь то, в статье, идет о территориях... "оккупированных"

            Ну кто же откажется от пленного японца. Или на дальнем Востоке леща или саечку выписать не могут?
            Не верю drinks
            Tusv
          2. Sergej1972 Вчера, 19:09
            Но Москва сейчас чище, чем в 70-80-х годах.
            Sergej1972
  6. Оверлок Вчера, 15:49
    наша Госдума пускать думает о себе. Толку с нее, как с козла молока. Пусть выпьет шампанского за Трампа, не привыкать ей
    Оверлок
  7. Masya Masya Вчера, 15:50
    До нуля сокротятся! wink и древние ук.ры не помогут, и то что черное море вырыли... lol
    Masya Masya
    1. Тралл Вчера, 15:57
      Широко известный в узких кругах адвокат Фейгин будет защищать П. Порошенко в суде. smile
      Тралл
      1. Masya Masya Вчера, 16:00
        Если перефразировать, то еврей еврея видит издалека... lol
        Masya Masya
        1. Балу Вчера, 16:09
          Цитата: Masya Masya
          Если перефразировать, то еврей еврея видит издалека... lol

          А когда родился украинец, евреи хором заплакали и куда-то пошли за Моисеем подальше. yes
          Балу
        2. jolly deckhand Вчера, 16:12
          Весь день тебя ждал-всё,на работу побежал.... wink
          jolly deckhand
          1. Masya Masya Вчера, 16:18
            Цитата: jolly deckhand
            Весь день тебя ждал-всё,на работу побежал....

            Дома нарисовалась только что... поздравляю!!!! love love love
            Masya Masya
            1. DEZINTO Вчера, 16:43
              Добрый день Марина и хорошего Вам дня. love

              Вчера не знал как ответиь брату на поздравления и вспомнил отрывок из какого-то мультика. Типа как молится за столом если не знаешь что сказать:

              -"Спасибо Богу за его дары, и пусть наши пузики всегда будут наполненны всякими вкусняшками" ))))
              По моему очень лаконично и в точку. ))))
              Ведь тут не буквально про еду. А вообще! Что -бы пузики были здоровы, и катались на хороших машинах, и сидели в дорогих квартирах....)))

              Чего от всей души и Вам желаю.
              DEZINTO
              1. Masya Masya Вчера, 16:54
                Николай, приветик! С Рождеством! love
                Спасибо Богу за его дары, и пусть наши пузики всегда будут наполненны всякими вкусняшками" ))))

                Если пузики полные, уже счастье!!! А там дотащат... lol
                love
                Masya Masya
                1. DEZINTO Вчера, 17:02
                  Ну он бы хоть перевернутся что-ли попробовал. )

                  DEZINTO
                  1. Masya Masya Вчера, 17:27
                    Цитата: DEZINTO
                    Ну он бы хоть перевернутся что-ли попробовал. )

                    Не.... только вручную перекатывать... laughing
                    Masya Masya
                    1. Svarog51 Вчера, 20:20
                      Мариночка Витальевна love love love
                      Не.... только вручную перекатывать...

                      Простите,не удержался. feel
                      Svarog51
                      1. weksha50 Вчера, 20:43
                        Цитата: Svarog51
                        Простите,не удержался.


                        Вот... почитал комментарии, да посмотрел на толстых котов... И все почему-то рыжие... И напоминают в первую очередь, довольно известную личность... А еще - в массе своей - наших бояр и министров с портфелями и без...
                        Вот все жду, когда им стыдно то станет за свою БЕЗдеятельность...


                        Да ведь - никогда не дождусь...
                        weksha50
                      2. Masya Masya Вчера, 21:00
                        Сергей, спокой ночи!!!
                        устала Маня...
                        Masya Masya
                    2. Svarog51 Вчера, 22:23
                      Вот так всегда, только разговор завёл и вот
                      устала Маня...

                      наверное меня происхождение преследует. recourse
                      Svarog51
                      1. sabakina Вчера, 23:20
                        Серёга, это не происхождение, это карма! Терпи, друже!
                        sabakina
  8. BAI Вчера, 15:50
    Очень редкая здравая мысль в Госдуме.
    BAI
  9. лысова Вчера, 15:51
    Конечно всё верно - а остальное этим отморозкам?! Или по кусочкам откусывать будем. А слова - Киевская Русь ! Нифига - забирать всё надо.
    лысова
    1. Masya Masya Вчера, 15:57
      Цитата: лысова
      Или по кусочкам откусывать будем.

      Взять и поделить!
      Masya Masya
      1. лысова Вчера, 16:40
        Н это пока, так сказать для начала, если не помешает назревающий сценарий ( попрут на ДЛНР ), А тогда уж сразу всё.
        лысова
      2. Svarog51 Вчера, 20:38
        Мариночка Витальевна, love love love
        Ну как можно?
        Взять и поделить!

        Присоединить и приумножить.
        Я, когда "союзный договор" в ЗАГСе подписывал, у меня и мыслях не было на попятную идти. Храню и лелею уже 30 лет. Даже горжусь - мой личный союз старше Новой России. Это, так сказать, проекция малого на большое. love love love
        Svarog51
      3. sabakina Вчера, 23:24
        Марина! Нас нельзя поделить! am Нас можно только целиком... feel
        sabakina
  10. Felix99 Вчера, 15:54
    Продолжается оккупация Приднестровья Молдавией, Западной Галичины, Лемковщины Польшей, Полесья Беларусью. Еще многое нужно сделать Вятровичу, чтобы попасть в Валхалу. wassat
    Felix99
    1. den3080 Вчера, 18:12
      Валхалла она для викингов, разве что еду/питьё подносить, да объедки прибирать...
      den3080
  11. Капитан Нэмо Вчера, 15:55
    У депутатов строчащих кучу не понятных "законов" как всегда, проблемы с юриспруденцией.
    Это как потуги думы, не выйдя из СССР с помощью конституции РСФСР принять закон об "анулировании" конституции СССР. Бориска рулит.
    Интересно, а если они не примут закон об "оккупации", мне чё так и считать всё то, что перечислил Калашников самой, что не наесть ядрёной украиной ?
    Капитан Нэмо
  12. White wolf Вчера, 15:59
    Да тут не половину,а 3/4 вернуть надо.
    White wolf
  13. Egorovich Вчера, 15:59
    Лучше все украинские остатки к России присоединить, кроме Галичины, да и голову не ломать.
    Egorovich
  14. demo Вчера, 16:01
    Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины,
    сказал Калашников агентству.

    Если считаете что надо относиться серьезно,то относитесь серьезно.
    Хотелось бы увидеть.
    demo
  15. Лексус Вчера, 16:02
    Нам тоже есть, что вернуть Палате 404 laughing

    Всё равно во всём нас обвинят.
    Лексус
  16. Геркулесыч Вчера, 16:06
    Я так думаю, и даже уверен, что процесс возврата земель нам нужно ускорить! good Они нам очень пригодится! !!!
    Геркулесыч
    1. Балу Вчера, 16:12
      Цитата: Геркулесыч
      Я так думаю, и даже уверен, что процесс возврата земель нам нужно ускорить! Они нам очень пригодится! !!!

      Возпажаю. Это ж сколько денег уйдет на восстановление промышленности. Нам бы с Крымом до ума довести, Донбасс пристроить, раз обещали. А всю бандерию с их чисто национальным менталитетом " ...а сало надо перепрятать"-нет уж. Сами-сами...
      Балу
      1. Геркулесыч Вчера, 16:39
        Балу! hi С Рождеством вас hi !Нам главное, так это земли вернуть пока там все не позагадили, да не порушили! !! belay
        Геркулесыч
        1. Балу Вчера, 16:45
          Геркулесыч! С Рождеством Вас, ваших близких и друзей! Желаю всем и себе мира, здоровья, душевного спокойствия, не богатства но достатка, чтоб все друг друга любили и понимали! hi
          Балу
  17. ODERVIT Вчера, 16:07
    Это заявление не с проста. Что-то будет менятся или уже меняется.
    ODERVIT
  18. Сержант71 Вчера, 16:08
    Цитата: sabakina
    Всё сержант, попал ты! Щас наш ротмистр тебя на дуэль вызовет! laughing

    Таки я всегда готов! По колхозному, на вилах! А во всю грудь её портрет повешу - не посмеет ударить! tongue
    Сержант71
    1. Геркулесыч Вчера, 16:41
      Сэр-жант71 wassat -так чем же вам Поклонская не угодила, лично ВАМ??? belay
      Геркулесыч
      1. Svarog51 Вчера, 21:26
        Геркулесыч, погиб сержант71, коли её портрет на грудь повесить решил. Ну тут больше ничего не поделаешь - любовь.
        Svarog51
  19. Strashila Вчера, 16:11
    Они, власти Украины и страну переименовали бы...как Грузия в Джорджию... но компания Хохланд видно против, чтоб её и её продукцию ассоциировали с Украиной, да и Украине за бренд не чем платить... банкроты.
    Strashila
  20. андрон-30 Вчера, 16:15
    если более честным то и государства как Украина НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ , в времена СССР создали , прошу учесть ,не придумали , не выдумали , не родили , а просто создали , вот как то так
    андрон-30
  21. федоров Вчера, 16:19
    Возвращать нужно всю Украину. Кусок западенщины оставить, пусть скачут. И минными полями оградить.
    А ведь история - куда не входила эта закарпатская братва - империи страны рушились. Киевская Русь, Литовское княжество, Речь Посполита,Австро венгрия, Российская империя, СССР, Украина.. request
    федоров
    1. Антарес Вчера, 20:15
      Цитата: федоров
      закарпатская братва

      Закарпатье там не причем. Если речь о пресловутых западенцев-то это представители Львовской, ИВано Франковской областях.
      Антарес
  22. seacap Вчера, 16:29
    Пора уже заканчивать этот проект-эксперимент под названием Украина,созданный по недоразумению в угоду той обстановки,он свою миссию выполнил.Да и в общем,все постсоветское пространство,все эти т.н. республики,входившими в состав России,считать временно оккупированными землями,подлежащими возвращению.Разбазаривать наследие предков никому не позволительно и никто никого не уполномочивал,а значит это не законно.
    seacap
    1. vissarion Вчера, 19:15
      В корень глядишь брат. Пора с этой бодягой кончать. А то этот г... Ельцин всем дал суверинитета, а толк то какой. Все наши коммунисты оказались нашими же
      врагами. Какую республику не возьми, все на нас волком смотрят. В се почему: хотят иметь бесграничную власть, грабить народ безнаказанно и ни за что не отвечать. Зато нам 70 лет кричали о единстве партии и народа. Вот и получили то, что хотели.
      vissarion
  23. tolmachiev51 Вчера, 16:34
    Убедительная просьба к модераторам-фильтруйте такую чепухню ! Всех укропских идиотов мы не переслушаем.
    tolmachiev51
  24. VAGNER Вчера, 16:52
    Русским пора очнуться и есть чем ..! Хватит бояться и унижаться , весь мир на вас молится (кроме США и Израиля и т.д.)

    Работайте парни..!!!!
    VAGNER
    1. Svarog51 Вчера, 21:30
      Смутные сомнения - Виталя, ты?
      Svarog51
      1. Голован Джек Вчера, 21:48
        Цитата: Svarog51
        Смутные сомнения - Виталя, ты?

        Аналогично:
        Цитата: Голован Джек Сегодня, 15:52
        Цитата: VAGNER
        Так держать Россия..

        Хе-хе? wink
        Голован Джек
        1. Svarog51 Вчера, 22:27
          Всё - мои смутные отпали, я теперь знаю военную тайну - под каким ником хранится талисман сайта. Готов дать подписку - ну ежели у кого желание возникнет. wink
          Svarog51
      2. БАРХАН Вчера, 22:14
        Цитата: Svarog51
        Смутные сомнения - Виталя, ты?

        Цитата: Голован Джек
        Аналогично...Хе-хе? wink:

        Ну это просто палево какое то...

        Тёзка hi
        БАРХАН
        1. Svarog51 Вчера, 23:18
          Тёзка, hi Это не палево - это талисман сайта. Его в Красную книгу занести надо. У него "ходок" - больше, чем моя пенсия. Не в моей это власти, но я бы Виталию пожизненный и неубиваемый ник дал, как самому верному приверженцу сайта. ИМХО конечно. Э-эх! crying
          Svarog51
  25. андрон-30 Вчера, 16:52
    так упокойтесь граждане , Л.Калашников всего лишь высказал своё личное мнение , уверен что не у кого и не когда у руководителей Российской Федерации не возникнет вопроса отъёма чьих было территорий , что касается Крыма успакойтесь КРЫМ БЫЛ И ОСТАНЕТСЯ РОССИЕЙ и пусть сдохнут кто считает по другому .
    андрон-30
  26. мерцание Вчера, 16:53
    Как там некто говорил "процесс пошел" yes
    мерцание
  27. Волька Вчера, 16:53
    однако слово не воробей вылетит, не поймаешь...
    Волька
    1. den3080 Вчера, 18:15
      Это вы Жириновскому скажите laughing
      den3080
  28. Karabin Вчера, 17:06
    Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает «оккупацией» период нахождения в составе СССР, передает РИА Новости заявление главы думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.

    Г-да думцы. К чему это сотрясание воздухов? В пользу кого отказаться? В пользу ЭРЭФ? А оно вам, эрефянам, надо? 14 и 15 год показал всю надобность Новороссии нашей элитке. В думе не нашлось и десятка депутатов, кто серьезно бы работал по этой проблеме. Зато о "советской оккупации" России рассуждаете много и охотно.
    Karabin
    1. Svarog51 Вчера, 21:52
      Юрий, hi приветствие и поздравление с праздниками.
      эрефянам

      Как это расценивать, Вы дистанциируетесь от РФ?
      Svarog51
  29. Влад5307 Вчера, 17:09
    Какое там вернуть земли русские, когда даже и Мариуполь "взять" не решились, хотя лежал как на блюдечке с голубой каемочкой! Пока будут блюстись интересы капитала ничего не будет сделано для освобождения русских земель из-под оккупации хохлжопых нациков!
    Влад5307
    1. vasya.pupkin Вчера, 19:19
      Цитата: Влад5307
      Какое там вернуть земли русские, когда даже и Мариуполь "взять" не решились, хотя лежал как на блюдечке с голубой каемочкой! Пока будут блюстись интересы капитала ничего не будет сделано для освобождения русских земель из-под оккупации хохлжопых нациков!

      Согласен Влад: в сент. 14-го наши ополченцы уже гуляли по пустому Мариуполю/мкр-н "Восточный"/,3 дня в городе не было всушников,но вот позвонил наш "смотрящий" сурок своей марионетке захару и все отошли от города на 20км. Стрелок бы за это коставил к стенке,поэтому его и убрали,грозясь обрезать "военторг". ПОЗОРИЩЕ!!! А все из-за бабок,ведь в Мариуполе большой бизнес с/урковского друга-ахметки/металлургич. завод и порт/.
      Так,что раньше,чем через полгода/пока не пройдут выборы Путина и ЧМ никто ничего возвращать не будет.
      vasya.pupkin
  30. Ураган70 Вчера, 17:17
    Цитата: Тралл
    Этого Вятровича уже в Польшу не пускают за его длинный язык.

    Вот он и пускает ветры от безысходности...
    Ураган70
  31. Incvizitor Вчера, 17:25
    ДА и "украину" вообще в 1991 году как страну придумали, до этого это просто место так называлось.
    Incvizitor
  32. weksha50 Вчера, 17:29
    " были переданы территории, относившиеся в Российской империи не только к Малороссии, но также к Донбассу и Новороссии – Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград"...

    Экономия то какая для Украины будет... Нет побережья - не нужен флот и деньги на его содержание... И генералов бронетанковых войск в качестве командующих ВМФ не нужно содержать... Ну а "корабли", куёмые на "Ленинской кузнице" гетмана Порошенко, пусть плавают по Днепру и Припяти...
    weksha50
    1. LeonidL Вчера, 18:39
      По Припяти врядли - поляки отберут!
      LeonidL
  33. Zomanus Вчера, 17:33
    Хм, а если Украина возьмет и отдаст нам эти земли?
    Вот тут придется нашим властям почесать в затылках...
    Я уже не говорю о том, что вместе с землями мы получим
    немало ненавидящих Россию аборигенов.
    Zomanus
    1. LeonidL Вчера, 18:39
      Думаю, что ненавидящих Россию аборигенов на Новороссийской земле не так уж и много, а те что есть сбегут в тот огрызок украины, что будет по-прежнему прославлять петлюру, мазепу и бандеру ... Впрочем западную часть с аппетитом откусят прежние владельцы - поляки, словаки, венгры, румыны ...
      LeonidL
      1. Антарес Вчера, 20:19
        Цитата: LeonidL
        ненавидящих Россию аборигенов на Новороссийской земле не так уж и много, а те что есть сбегут в тот огрызок украины

        забавно, подскажите способ "возврата" при котором "местные аборигены" не возненавидят "возвращателей? Огнем и мечом такое невозможно...там же такие же--упрямые русские, живущие в другом государстве(банально защищающие свою территорию)
        Антарес
        1. Krasnyiy komissar Сегодня, 00:23
          Аборигенов никто спрашивать не будет. Если награда за голову бандеровца составит пару тысяч зелени, то его убьют местные только ради наживы.
          Krasnyiy komissar
    2. Krasnyiy komissar Сегодня, 00:19
      Аборигенов в расход, делов то на пару месяцев. Для этих целей вполне можно подключить наших православных "активистов", желающих пострелять по движущимся мишеням.
      Krasnyiy komissar
  34. Сергей Медведев Вчера, 17:59
    “Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины,
    сказал Калашников агентству.

    Да вся Украина - это выдумка немцев для разделения нашего народа. А Ленин, немецкий шпион, продолжил дело своих хозяев.
    Сергей Медведев
    1. Pancir026 Вчера, 18:08
      Цитата: Сергей Медведев
      Да вся Украина - это выдумка немцев для разделения нашего народа. А Ленин, немецкий шпион, продолжил дело своих хозяев.

      Долго думали,когда глупость печатали?
      Когда создана УНР?Как и когда она заключила договор С немцами?
      Что и какое административное,говоря современным языком , образование послужило формированием госустройства УССР?
      ЕГЭ?
      Pancir026
      1. Svarog51 Вчера, 21:59
        А что? Надо было как Финляндии независимость дать? Ну так и всем остальным тогда тоже. А как же "Мировая революция"? А как же создание Союза?
        Svarog51
      2. Сергей Медведев Вчера, 23:16
        Цитата: Pancir026
        ЕГЭ?

        Кафедра марксизма-ленинизма. Без упоминания, что Ленин - немецкий шпион, естественно.
        Сергей Медведев
  35. Dzafdet Вчера, 18:28
    Я до сих пор храню бумажку с объявлением украинцами независимости. Там написано по-украински: от19 сентября 1918 года.Вот в эти границы их и вернуть. Взыскав все деньги, что были в них вложены за времена СССР..
    Dzafdet
  36. Dzafdet Вчера, 18:29
    Цитата: Zomanus
    Хм, а если Украина возьмет и отдаст нам эти земли?
    Вот тут придется нашим властям почесать в затылках...
    Я уже не говорю о том, что вместе с землями мы получим
    немало ненавидящих Россию аборигенов.

    А аборигенов отправить в Европу , им не впервой беженцев принимать... laughing
    Dzafdet
  37. LeonidL Вчера, 18:35
    По уму, по совести, по закону, исторически Новороссия была, есть и будет частью России. Не будет мира между нацистско-бандеровской украиной и Новороссией никогда при продолжении нынешней политики. Единственный мизерный шанс для украины - полная федерализация с правом на экономическую независимость, признание прав национальных сообществ на национально-культурную автономию, русский как второй государственный, право федеральных составляющих на издание внутренних законов в юриспруденции и содержании собственной милиции и национальной гвардии, а главное - полный запрет националистическо-нацистской бандеровской идеологии и прославления "героев" с уголовным преследованием пропаганды этой нечести. ... Но выполнить все это правителям кукуевской влады невозможно! Очень сомнителен мирный вариант развода украины ... будущее весьма туманно ...
    LeonidL
    1. Антарес Вчера, 20:23
      Цитата: LeonidL
      исторически Новороссия была, есть и будет частью России. Не будет мира между нацистско-бандеровской украиной и Новороссией никогда при продолжении нынешней политики.

      что удивительно но "историческая Новороссия", во главе с ее историческим центром ныне Днепром-самая воюющая часть Украины против ОРДиЛО. Да и полягло представителей Новороссии довольно много, правда защищали они вовсе не Россию.
      К чему клоню--бизнес войны на территории Украины/РФ-это обычные споры хозяйствующих субъектов с применением силы при капитализме. А информационная накачка(фашисты бандеровцы) это для неокрепших умов, для усиления ненависти для полного поглощения мозга
      Антарес
  38. Теренин Вчера, 18:44
    В Госдуме после слов об оккупации предложили вернуть России половину Украины ...заявил Калашников... да у нас, на форуме ВО, ребята ещё до Калашникова об этом заявили yes
    Теренин
  39. mydanik Вчера, 18:54
    До днепра включая Одесу без выхода Украины к чёрному морю.
    mydanik
  40. vissarion Вчера, 19:11
    Наши партийные вожди горазды только глотки драть по ТВ и показывать, какие они белые крутые. А когда дело доходит до реального принятия решений сразу все в кусты. А критиковать мы все мастера. Ситуация на Украине какя-то странная: ни мира. ни войны. Одни только пиар компании по дискредитации Росиии. Ну и сколько это все терпеть. Опять должен рулить наш гарант, а вся эта думская шобла будет улюлюкать и при случае пытаться сбежать в свою любимую Америку. На всю эту публику уже давно смотреть противно.
    vissarion
  41. Sergej1972 Вчера, 19:16
    Поддерживая направление мысли Калашникова, вынужден признать наличие у него фактических ошибок. К сожалению, Одесса, Юзовка, Николаев, Херсон и другие территории (кроме Крыма, Западной Украины и части Бессарабии) уже входили в УССР на момент образования СССР.
    Sergej1972
  42. Curious Вчера, 19:20
    Леонид Калашников ляпнул не подумавши и не спросив разрешения. Все то, что он перечислил, России и даром не надо, как и тот же Донбасс, четвертый год висящий в состоянии между небом и землей и конца этому не видно. Если бы в Украине нашлись политики с мозгами, которые бы предложили все перечисленное забрать России. Интересно было бы посмотреть на реакцию.
    Curious
    1. Антарес Вчера, 20:27
      Цитата: Curious
      Если бы в Украине нашлись политики с мозгами, которые бы предложили все перечисленное забрать России. Интересно было бы посмотреть на реакцию.

      Уже сказали-в Крыму. Денег нет.Держитесь
      Удивительные комментарии я прочитал. В одной статье десятки комментариев о том что территория Украины не нужна РФ. ЧТо дорого, что третья мировая, что это ХПП Запада слить им Украину.. В общем всеми лапами отпихиваются.
      В этой статье--все вернуть все забрать, все отобрать..
      Это как? Раздвоение?Хоть бы одного мнения поддерживались..а то одной рукой забрать, другой ракой отпихнуться....новая российская политика...
      Антарес
  43. Сержант71 Вчера, 20:08
    Цитата: БАРХАН
    Цитата: Сержант71
    А им вернуть упоротую Натаху Поклонскую. Я считаю, равноценный обмен будет!

    Вернуть гражданку России бандеровцам только за то ,что её мнение не совпадает с Вашим ?
    Очень прям смешно...Чего уж мелочиться,верните уж весь Крым.Заодно и все земли кроме Московского княжества...

    Эка вас понесло. Персональный поклонник, наверно?)) Ежели не в курсе, так она и от гражданства Украины не отказывалась))
    А в заключении, спросите у более вменяемых окружающих, что такое СМАЙЛЫ. Как просветитесь - заходите.
    Сержант71
  44. rocket757 Вчера, 20:09
    Ну надуем очередной раз щеки ... можем спеть хором - ты верни нам землю Алясочку - дальше то что???
    Ностальгия, СССР мог постучать башмаком по трибуне и весь мир вздрогнул! Так было.
    Про былое величие мечтать не вредно, нам хотя бы на реальную СИЛУ наработать!!!
    Будет СИЛА шавки будут визжать из подворотни, но дорогу перебегать эн нет, ибо СТРАШНО!
    rocket757
  45. Сержант71 Вчера, 20:14
    Цитата: Геркулесыч
    Сэр-жант71 wassat -так чем же вам Поклонская не угодила, лично ВАМ??? belay

    Не люблю упоротых монархистов, за непонятные заслуги попавшие в гос. думу и занимающихся там ерундой. Это раз. А во-вторых, перевёртышей, судивших русских "за сепаратизм" в Крыму в 2000-х, а затем резко, в угоду конъюнктуре, ставших "патриотами России". Неужто вы это сами не знали? Поисковики в помощь - там инфы море на эту тему.
    Сержант71
  46. Сержант71 Вчера, 20:23
    Цитата: weksha50
    Цитата: Сержант71
    А им вернуть упоротую Натаху Поклонскую. Я считаю, равноценный обмен будет!


    Что Вам так Наталья далАсь ??? Во власти есть ба... пардон, дамы, намного вреднее и опаснее для России, чем Наталья... Вреднее - кто своим действием, а кто и бездействием...
    Завидуете, что ли, ей ? Или - как в детском саду - нравится девчонка, так и давай ее за косичку дергать...

    Она не девочка, а женщина, не понятно за какие заслуги попавшая в высший законодательный орган государственной власти государства - Гос. Думу и три года занимающаяся там непонятно чем ( разборки с режисёрами) и темами, которые её абсолютно не касаются. Существует на средства налогоплательщиков и по этому имею полное право писать о ней своё мнение, не идущее в разрез с законодательством РФ. Понятненько? smile
    Сержант71
    1. Голован Джек Вчера, 20:30
      Цитата: Сержант71
      ... не понятно за какие заслуги попавшая...

      Поклонская туда попала с должности генпрокурора Крыма. Вам что-то еще непонятно? Тогда вам в школу... а не на ВО.
      Цитата: Сержант71
      Понятненько?

      Хамить старшим - нехорошо. Понятненько?
      Голован Джек
    2. Svarog51 Вчера, 22:44
      Тёзка, приветствую hi
      Она не девочка, а женщина

      Вот - это самое главное. Ежели не затруднит - назови полностью вменяемую с мужской точки зрения. Только чтоб и красивая была, и умная. В любом другом случае - она УКРАШЕНИЕ ГосДумы.
      Svarog51
  47. Сержант71 Вчера, 20:25
    Цитата: Васян1971
    Цитата: Геркулесыч
    Сержант 71-чем лично вам Поклонская не угодила? belay

    Отказала в личной встрече, видимо. Два раза...

    Не угадали. Давно женат и она моей в подмётки не годится.
    Сержант71
  48. Звездочка Вчера, 20:32
    Так держать!!!!!
    Звездочка
  49. Сержант71 Вчера, 20:33
    Цитата: Воронок
    Няшу не трож, лучше уж всех женщин с "пониженной социальной ответственностью".

    А чем она лучше тех женщин? Страну, которой присягала, предала (Украина). Но от гражданства укро-фашистского чего-то не отказалась до сих пор, кстати)) В процессах над "русскими сепаратистами" в Крыму участвовала. Не ушла с работы в знак протеста что-то. А потом, когда поняла,кто власть в Крыму берёт, вдруг стала "патриоткой России". Попала в Гос.Думу за непонятные заслуги и занимается там войной с "ведьмами". В интервью несёт откровенную чушь, что говорит о том, что она, мягко говоря, не отличается высоким интеллектом.
    Так что трогать таких надо. А лучше гнать поганой метлой из власти.
    Сержант71
  50. Altona Вчера, 20:58
    Цитата: Svarog51
    Главный конкурент ВВП - выдвиженец КПРФ.

    -----------------------------
    Грудинин-он выдвиженец не от одной КПРФ, а от какого-то "широкого народно-патриотического фронта". КПРФ сейчас тоже представляет из себя разнородное соединение. Часть членов партии Грудинина не поддержала. Грудинин-это проект лично Зюганова.
    Altona
    1. rocket757 Вчера, 21:40
      Поздно "широкие народные" озаботились! "Раскрутить" колхоз не успеют ... он хоть и говорит красиво, правильно, но в очень узком спектре вопросов. С "отцом родным" ему не конкурировать, а вот с Жириновским "пободаться" эт даж интересно будет .... ИНТРИГА, можно делать ставки!!!
      Наш народ конечно "любит" ушами, но тут у действующего главы ресурс невмерный, пообещал может и сделать сразу!!!! Его конкуренты вынуждены просто ОБЕЩАТЬ, а сделают или нет, бог его знает. Борьба не равная.
      rocket757
      1. Svarog51 Вчера, 22:47
        Виктор, приветствую и спасибо, я бы лучших слов не подобрал. Будем посмотреть. good drinks
        Svarog51
        1. rocket757 Вчера, 23:55
          Привет Сергей.
          Мы на тему выборов и кандидатов (реальных) на работе уже переспорились все!
          Так, что сказать есть что. У меня как то так получилось, что часть навальнят теперь за Грудинина горой стоят. Результат такой я не прогнозировал, но они ребята молодые, из крайности в крайность их кидает, а за колхоз, на первый взгляд, можно и поболеть.
          rocket757
  51. камо грядеши Вчера, 21:00
    Ну да, оделили в своё время этих странных искателей счастья
    российскими землями, но, как оказалось, не в коня корм. И теперь
    будем долго, видимо, возвращать всё на круги своя...
    камо грядеши
    1. Curious Вчера, 21:13
      Да забирайте хоть завтра. Для начала Донбасс хотя бы. А то - одни разговоры, как что кому отдали. Собиратели земель диванные.
      Curious
      1. Голован Джек Вчера, 21:36
        Цитата: Curious
        Собиратели земель диванные

        Ессс!!! good laughing good
        Голован Джек
  52. German Titov Вчера, 21:39
    Родился и вырос в Великой стране. У меня было всё по "фен-шую". З\п (в СССР) иногда до 1000 р. доходила (проходка). Здесь раз, три "человека другой ориентации" собрались и порешали "нам такая Родина не нужна". Я не сильно возражаю против лозунга "Чемодан-Вокзал-Россия". "Чемодан"-наши земли, наша Родина! "Вас здесь не стояло, Маймуны!"
    German Titov
  53. rehev931 Вчера, 22:01
    Утомили уже территориальные претензии каклов!!! давно пора уже аналогичную ответку!!! а то ведь можем обратно Черное море Карпатами засыпать!!! am
    rehev931
  54. Сомневающийся Вчера, 23:06
    Если в Госдуме так любят советскую власть, то я предложу другое -
    пусть отдадут народу то, что присвоили олигархи и чиновники, а именно 3/4 всего народного достояния.
    Ведь у нас 3/4 всего принадлежит 1 % всякой мрази, которую при СССР бы расстреляли.
    Как моё предложение? good
    Сомневающийся
  55. Suhow Вчера, 23:38
    этому ко-му вятровичу уже и стелиться не под кого ,кроме нынешних дятлов (зашифровано) остальные пошлют далеко и надолго вместе с институтом его склерозной памяти...
    Suhow
  56. БАРХАН Вчера, 23:59
    Svarog51,
    Привет,тёзка.Мы пообщались с ним в личке и прекрасно друг друга поняли.
    Цитата: Svarog51
    Может вспомните конфликт на КВЖД, Хасан, Халхин-Гол?

    После этих конфликтов у нас уже был пакт о ненападении...
    Цитата: Svarog51
    Вы это жертвам террактов скажите. Забыли Волгодонск,Буйнакск или последний взрыв в Питере?Если Вас больше интересует правописание, зачем обсуждать новости? Лучше в школе детишкам РУССКИЙ ЯЗЫК преподавать. Надеюсь, я то Вас не обидел своей неграммотностью.

    Я помню о всех нападениях на нас .И все нападения ,теракты ,убийства ,от разных группировок объединяет только одно....все они мусульмане.Это неоспоримый факт.То есть ,тёзка,если следовать твоей логике зачем ограничиваться только территорией Сирии...?
    Мы с тобой вроде на "ты" переходили,если не прав поправь.
    Ну ,а то ,что я Александра-Логала спросил ,просто я одного человека знаю который пишет "вы" с маленькой буквы ,что б подчеркнуть своё неуважение.Потому я просто поинтересовался,как мне кажется вполне корректно.Мне он ответил ,что просто не заморачивается на этом,и вопрос был исчерпан.
    Меня Вы,ты не обидели ,всё в пределах hi drinks
    БАРХАН
  57. Лексус Сегодня, 00:34
    Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины,

    Шо? Разорвать проститутку? А толк будет?
    Лексус
  58. 76rtbr Сегодня, 00:57
    Цитата: БАРХАН
    А Квантунскую армию расхерачили почему?Они ведь на нас не нападали.И ,что мы делаем в Сирии?Игил на нас не нападал...

    Какое-то мышление либераста , "Кац предлагает здаться". Мозг мыши .
    76rtbr
    1. БАРХАН Сегодня, 01:35
      Цитата: 76rtbr
      Какое-то мышление либераста , "Кац предлагает здаться". Мозг мыши .

      А у тебя мышление гомосексуалиста и мозг пропитого алкаша...Ну и ?
      Только амёба не может ответить по существу...
      БАРХАН
  59. БАРХАН Сегодня, 01:05
    KaPToC,
    Я помню о всех нападениях на нас .И все нападения ,теракты ,убийства ,от разных группировок объединяет только одно....все они мусульмане.Это неоспоримый факт.То есть если следовать Вашей логике зачем ограничиваться только территорией Сирии...?
    И я не говорил ,что их не нужно мочить.Я просто за правду.И разговор о бандеровцах изначально,можно ли их мочить превентивно.Если ИГИЛ мочить превентивно можно,то почему нельзя фашистов украинских?Хотя бы за геноцид русских на Донбассе.
    Возможно Вы считаете бандеровцев братьями,но дело в том ,считают ли они Вас братом.
    БАРХАН
    1. Голован Джек Сегодня, 01:25
      Цитата: БАРХАН
      Если ИГИЛ мочить превентивно можно,то почему нельзя фашистов украинских?

      Лицензию на отстрел ИГИЛ (* да не будет он назван) РФ выдало руководство Сирии.
      Руководство Украины пока не выдало РФ лицензии на отстрел бандеровцев.
      Вот потому-то в "Сирии можно, а на Украине - нельзя".
      Голован Джек
      1. БАРХАН Сегодня, 01:32
        Цитата: Голован Джек
        Лицензию на отстрел ИГИЛ (* да не будет он назван) РФ выдало руководство Сирии.
        Руководство Украины пока не выдало РФ лицензии на отстрел бандеровцев.
        Вот потому-то в Сирии можно, а на Украине - нельзя.

        Согласен.Не даст лицензии.Но все тут взрослые люди,и прекрасно понимаем ,что война будет.Весь вопрос на чьей территории.
        БАРХАН
        1. Голован Джек Сегодня, 02:05
          Цитата: БАРХАН
          Но все тут взрослые люди...

          Хотелось бы надеяться laughing
          Цитата: БАРХАН
          ... и прекрасно понимаем ,что война будет...

          Между РФ и Окраиной?
          Дык, это... она ж уже идет вовсю, все потомки выкопавших море - в курсе wink
          Цитата: БАРХАН
          Весь вопрос на чьей территории

          Вы что, всерьез допускаете возможность вторжения Укроармии в РФ?
          Есть масса менее изощренных способов самоубийства, насколько я понимаю.
          ЗЫ: только не надо продолжения на тему "эшелонированного наступления" типа украинцы-младоевропейцы-европа-амерцы.
          Такой случай хорошо описан в Военной доктрине РФ. Именно поэтому он... не случится no
          Голован Джек
          1. БАРХАН Сегодня, 02:41
            Цитата: Голован Джек
            Дык, это... она ж уже идет вовсю, все потомки выкопавших море - в курсе

            Да ...бурятов практически не осталось,а в спецназ ГРУ говорят уже бабушек пенсионерок набирают...
            Если серьёзно сейчас ,что то вроде Испании прошлого века....
            Цитата: Голован Джек
            Вы что, всерьез допускаете возможность вторжения Укроармии в РФ?

            А почему нет?Какой нибудь крупный теракт на территории РФ.Ну или наступление укровермахта на ЛДНР и вуаля....Да до 08.08.08 мне бы и в голову никогда бы не пришло ,что мы будем воевать с...ГРУЗИЕЙ!!!Теперь ничему не удивлюсь .
            При одном условии .Что у властей хватит фаберже.А ,если переворот,как в 1991 -м ?Так то конечно жители ЛДНР ещё подождут лет 6...А вы почитайте ,что они пишут между собой на своих форумах.Я вот читаю.Просто никогда не пишу об этом на ВО.И с каждым днём будет ещё лучше.Я ведь общаюсь с живыми людьми от туда.И год и два назад говорил им ...потерпите поможем...вот вот скоро...А теперь мне стыдно им в глаза смотреть.
            Я надеюсь ,что будет лучше.Но почему то перестал верить Путину.И Грудинин какой то мутный...будущее нас ждёт не скучное во всяком случае.
            БАРХАН
            1. Голован Джек Сегодня, 02:48
              Цитата: БАРХАН
              что то вроде Испании прошлого века...

              ... или Кореи... или Вьетнама...
              Но во всех перечисленных местах, заметьте, замес много круче был, чем сейчас на Украине. Почему, интересно? wink
              Цитата: БАРХАН
              если переворот,как в 1991 -м

              Его некому и некем делать. Я хорошо помню 1991-й, возраст... позволяет.
              Тем более, я в это время был в Москве.
              Сейчас никаких предпосылок для повторения ни 91-го, ни, тем паче, 93-го тупо нет.
              И это, ИМХО, хорошо. Достал бардак negative
              Цитата: БАРХАН
              будущее нас ждёт не скучное во всяком случае

              Да... уж recourse
              Голован Джек
Картина дня