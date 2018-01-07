Вашингтон намерен дипломатически признать регион САР, контролируемый оппозицией
США намерены в ближайшее время предпринять шаги, направленные на дипломатическое признание расположенного на севере Сирии региона, который находится под контролем отрядов оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС), передает ТАСС сообщение газеты Asharq al-Awsat.
«Речь идет о регионе восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет приблизительно 24 тыс. квадратных километров – в три раза превышает территорию Ливана», – пишет газета со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
Собеседник добавил, что «в настоящее время американская администрация разрабатывает новую стратегию в отношении Сирии, включающую эти планы, а первые конкретные указания на подобные намерения поступили от министра обороны США Джеймса Мэттиса». Недавно Мэттис заявил, что в район подконтрольные СДС вместе с военными инструкторами будут направлены американские дипломаты.
Ранее сообщалось, что сирийские курды, сосредоточенные в северных районах Сирии, при поддержке западной коалиции приступили к формированию «Армии севера Сирии», в состав которой войдут, в том числе формирования СДС.
Как заявляло командование формируемой военной структуры, главной целью «Армии севера Сирии» станет «защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии».
В командовании сообщили также, что западная коалиция «предоставляет ей (армии) техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой новобранцев». Предполагается, что численность «Армии севера Сирии» составит около 100 тысяч человек.
«Речь идет о регионе восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет приблизительно 24 тыс. квадратных километров – в три раза превышает территорию Ливана», – пишет газета со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
Собеседник добавил, что «в настоящее время американская администрация разрабатывает новую стратегию в отношении Сирии, включающую эти планы, а первые конкретные указания на подобные намерения поступили от министра обороны США Джеймса Мэттиса». Недавно Мэттис заявил, что в район подконтрольные СДС вместе с военными инструкторами будут направлены американские дипломаты.
Ранее сообщалось, что сирийские курды, сосредоточенные в северных районах Сирии, при поддержке западной коалиции приступили к формированию «Армии севера Сирии», в состав которой войдут, в том числе формирования СДС.
Как заявляло командование формируемой военной структуры, главной целью «Армии севера Сирии» станет «защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии».
В командовании сообщили также, что западная коалиция «предоставляет ей (армии) техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой новобранцев». Предполагается, что численность «Армии севера Сирии» составит около 100 тысяч человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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