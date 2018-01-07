02:57 08 января

Вашингтон намерен дипломатически признать регион САР, контролируемый оппозицией

США намерены в ближайшее время предпринять шаги, направленные на дипломатическое признание расположенного на севере Сирии региона, который находится под контролем отрядов оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС), передает ТАСС сообщение газеты Asharq al-Awsat.



«Речь идет о регионе восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет приблизительно 24 тыс. квадратных километров – в три раза превышает территорию Ливана», – пишет газета со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.


Собеседник добавил, что «в настоящее время американская администрация разрабатывает новую стратегию в отношении Сирии, включающую эти планы, а первые конкретные указания на подобные намерения поступили от министра обороны США Джеймса Мэттиса». Недавно Мэттис заявил, что в район подконтрольные СДС вместе с военными инструкторами будут направлены американские дипломаты.

Ранее сообщалось, что сирийские курды, сосредоточенные в северных районах Сирии, при поддержке западной коалиции приступили к формированию «Армии севера Сирии», в состав которой войдут, в том числе формирования СДС.

Как заявляло командование формируемой военной структуры, главной целью «Армии севера Сирии» станет «защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии».

В командовании сообщили также, что западная коалиция «предоставляет ей (армии) техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой новобранцев». Предполагается, что численность «Армии севера Сирии» составит около 100 тысяч человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 109

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  1. Tiras Вчера, 16:56
    Вполне логично. Начинается раздел страны.


    которого составляет приблизительно 24 тыс. квадратных километров – в три раза превышает территорию Ливана»,


    Территория Ливана 10 452 км².
    У кого-то проблема с математикой.
    Tiras
    1. dorz Вчера, 16:58
      Вашингтон намерен дипломатически признать регион САР

      И препятствовать этому безобразию нечем.
      dorz
      1. СРЦ П-15 Вчера, 17:00
        Цитата: dorz
        И препятствовать этому безобразию нечем.

        Ну почему же: признанием Россией республик Донбасса!
        СРЦ П-15
        1. Tiras Вчера, 17:04
          Цитата: СРЦ П-15
          Ну почему же: признанием Россией республик Донбасса!



          А что это даст?
          Россия же не к себе их забирает и поэтому смысла тут мало. Ну признали и что? Им от этого легче станет? России от этого легче станет?

          А вот, если США, а за ней и Европа признают этот кусок Сирии за оппозицией, то все - земля ушла под контроль запада и США и Асад может про неё забыть.
          Tiras
          1. СРЦ П-15 Вчера, 17:09
            Цитата: Tiras
            А что это даст?

            А это даст конец войне на Донбассе! Одно дело вести артобстрел по своей территории и совсем другое дело, если их признает Россия. Мы будем иметь полное право их защищать в открытую! Украина не будет воевать с Россией!
            СРЦ П-15
            1. Tiras Вчера, 17:24
              Цитата: СРЦ П-15
              и совсем другое дело, если их признает Россия


              Разве?


              Цитата: СРЦ П-15
              Мы будем иметь полное право их защищать в открытую!


              Не сможете, так как если Россия их признает, то ради защиты Донбасс должен попросить у России официально помощь =введение войск России официально.
              Это будет воспринято уже как практически Крым 2.
              Путин говорил несколько раз, что Донбасс не будут присоединять и это украинский вопрос.
              Введя войска Россия сможет помогать им открыто, но тогда Донбасс фактически станет российским, если не де юре, то же факто.
              Тем более там очень много украинцев - не так как Крыму

              Это ещё новые санкции и уже более серьёзные.

              Если сейчас Россия помогает по тихому и поэтому последствий для неё нет, то потом будут санкции,это и ещё более серьёзные, возможно включающие банковскую систему и прочее.

              Не зря сбербанк боится открываться в Крыму.

              Скоро Трамп скорее всего подпишет новые санкции.

              Потому по мне так Россия не будет признавать Донбасс или по крайней мере открыто помогать так как это даст ещё один повод Европе и США усилить санкции и если сейчас некоторые страны Европы потихоньку сопротивляются и жалуются, что и на них санкции влияют, то после вопроса с Донбассом они ничего сказать не смогут и это на руку и США и тем, кто хочет ввести ещё более серьёзные санкции.

              То есть Россия будет кормить ещё и Донбасс (придётся сотни миллиардов туда вливать - пенсии, инфраструктура, зарплаты российского уровня) + ещё и санкции больше станет.
              Война может и закончится, но России явно станет хуже.
              Tiras
              1. СРЦ П-15 Вчера, 17:31
                Цитата: Tiras
                Не сможете, так как если Россия их признает, то ради защиты Донбасс должен попросить у России официально помощь =введение войск России официально.

                Вам напомнить, как всё происходило в Абхазии и Ю.Осетии? Ну и как там сейчас, война идёт? А на счёт санкций скажу так: без разницы, признаем мы республики Донбасса или не признаем, их всё равно введут! И войска, если нужно, мы на Донбасс введём! Путин же ясно сказал: мы не дадим уничтожить Донбасс.
                СРЦ П-15
                1. Tiras Вчера, 17:44
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Вам напомнить, как всё происходило в Абхазии и Ю.Осетии? Ну и как там сейчас, война идёт?


                  Вы знаете размер населения этих территорий?
                  Это разные вещи и подход и отношение к Донбассу намного более критично будет, тем более на фоне Крыма.

                  Войны и на Донбассе не будет, если Россия поможет войсками, только результат какой будет для России и её жителей?





                  Цитата: СРЦ П-15
                  А на счёт санкций скажу так: без разницы, признаем мы республики Донбасса или не признаем, их всё равно введут! И войска, если нужно, мы туда введём! Путин же ясно сказал: мы не дадим уничтожить Донбасс.


                  Да, но пока Россия помогает по тихому и так Донбасс не будет уничтожен.

                  Это сильное экономическое бремя для России, которая и так в санкциях.

                  Может конечно так и так введут санкции, но по крайней мере европейцы вроде не будут их усиливать, если не будет повода.
                  Tiras
                  1. СРЦ П-15 Вчера, 17:57
                    Цитата: Tiras
                    Вы знаете размер населения этих территорий?

                    А причём здесь "размер" населения? Вы знаете, что Донбасс это наиболее технологически развитая территория Украины? Вы считаете, что они нам будут обузой? Да, на восстановление разрушенного нужны будут денежные вливания! Но Донбасс может прокормить себя сам! Не забывайте, что там добывался почти весь антрацит на Украине. Так вот, этот уголь Украине же и будут продавать, никуда она не денется! С американским углём она вылетит в трубу!
                    Цитата: Tiras
                    Да, но пока Россия помогает по тихому и так Донбасс не будет уничтожен.

                    Вот Вас бы поселить на обстреливаемой территории и посмотреть, как Вам будет житься там, при помощи России "по тихому"!
                    Цитата: Tiras
                    Может конечно так и так введут санкции, но по крайней мере европейцы вроде не будут их усиливать, если не будет повода.

                    Вы всё ещё верите в добрых европейцев? Если им скажут усилить санкции - они их усилят, без оглядки на то, есть ли повод для них, или нет!
                    СРЦ П-15
                    1. 30 вис Вчера, 20:59
                      присоединить русскую землю к русской земле , что здесь плохого ! Да , и Донбасс трудяга . У меня о Донецких землях осталось впечатление сплошного города МАСТЕРОВ ! Труженики и работяги- основа этих земель! Украинцы , так пол России с украинскими фамилиями и ,что ? Или они Вам не русские!
                      30 вис
                2. lexa333 Вчера, 18:22
                  Вряд ли и очень жаль.
                  lexa333
              2. loginovich Сегодня, 00:05
                Если пенсии платить конечно станет хуже.Ваши аргументы меня убедили.
                loginovich
            2. shvn Вчера, 22:47
              А территорию областей освободим?
              shvn
          2. Татьяна Вчера, 17:24
            Вообще война не терпит полумер! Незаконные военные базы США и коалиции их союзников давно нужно было ликвидировать с воздуха, а лучше не давать им вообще образовываться! Нельзя было также давать выводить боевиков с их семьями из окружения. Знали ведь, чем дело кончится.
            Врага нужно добивать в его логове, а не идти ему на уступки! Тем более, когда у него внешняя материальная поддержка!
            Война США и его коллективного Запада с Россий будет всё равно! Российские олигархи будут на Западе по-любому ограблены, как бы они ботинки глобалистам на Западе ни лизали! России нужно из этого исходить.
            Татьяна
            1. Идущий Вчера, 18:50
              Да , похоже там все на долго и если США там закрепятся это будет рассадник террористов и они не дадут жить мирно Сирии.
              Идущий
              1. Комментарий был удален.
                1. Идущий Вчера, 18:56
                  Да , это их бизнес , им нужны рынки сбыта и им нужны конфликты.
                  Идущий
                  1. Татьяна Вчера, 19:03
                    Цитата: Идущий
                    Да , похоже там все на долго и если США там закрепятся это будет рассадник террористов и они не дадут жить мирно Сирии.

                    Не дадут мирно жить не только Сирии, но и всему БВ! А также и странам Северной Африки.
                    Татьяна
                    1. Татьяна Вчера, 19:05
                      Идущий
                      Да , это их бизнес , им нужны рынки сбыта и им нужны конфликты.
                      Вашингтону нужны не просто рынки сбыта - ему нужны колонии с проамериканским режимом!

                      Татьяна
              2. Комментарий был удален.
            2. Арон Заави Вчера, 21:05
              Цитата: Татьяна

              Война США и его коллективного Запада с Россий будет всё равно! Российские олигархи будут на Западе по-любому ограблены, как бы они ботинки глобалистам на Западе ни лизали! России нужно из этого исходить.

              Ядерная война? Так тогда уже ничего не будет.
              Арон Заави
          3. паниковский Вчера, 17:25
            Цитата: Tiras
            Россия же не к себе их забирает и поэтому смысла тут мало. Ну признали и что? Им от этого легче станет? России от этого легче станет?

            Конечно станет. И им и России, а партнёрам и украм геморрой и нервотрёпка.
            паниковский
          4. vovanpain Вчера, 18:00
            Цитата: Tiras
            Россия же не к себе их забирает и поэтому смысла тут мало.

            Ути пути,а если к себе заберет?А?Что делать то будете любитель США?Смыысл то большой и именно к СЕБЕ заберет,воевать будешь?
            Цитата: Tiras
            А вот, если США, а за ней и Европа признают этот кусок Сирии за оппозицией, то все - земля ушла под контроль запада и США и Асад может про неё забыть.

            А если США и Трамп позабудут о Сирии и Асаде и Асад не в том состоянии что бы нападать на Израиль,может наступит мир на Ближнем Востоке?
            vovanpain
          5. самый главный Вчера, 19:15
            Цитата: Tiras
            А вот, если США, а за ней и Европа признают этот кусок Сирии за оппозицией, то все - земля ушла под контроль запада и США и Асад может про неё забыть.
            Ответить Цитировать Жалоба

            Ничего хорошего в этом нет... Но и не всё так ужасно!!! Данный факт, при правильной дипломатии, может сплотить Иран, Турцию, Сирию, Ирак в борьбе с этим образованием и против США. Данная территория окажется в полном враждебном окружении с закрытием всех границ и с войсками готовыми её атаковать по всему периметру. А Атаковать её соседи будут готовы уже года через два. За время полной блокады курды не смогут никуда продавать свою нефть и вполне возможно сами приползут обратно в Сирию.
            самый главный
          6. самый главный Вчера, 19:19
            Цитата: Tiras
            Цитата: СРЦ П-15
            Ну почему же: признанием Россией республик Донбасса!
            А что это даст?
            Россия же не к себе их забирает и поэтому смысла тут мало. Ну признали и что? Им от этого легче станет? России от этого легче станет?

            Не надо действовать стандартно и ожидаемо.... Надо врага ставить в тупик!!! Надо признать, что законная власть на Украине находится в Донецке!!! И начать помогать в открытую Украине (т.е. Донецку)!!
            самый главный
          7. Звездочка Вчера, 20:26
            А ведь именно там как всегда нефть...
            Звездочка
          8. g1v2 Вчера, 20:36
            Для начала США далеко , а Турция, Иран, Ирак и Сирия - рядом. И все они не хотят создания Курдистана. Причем вплоть до применения военной силы. США будет бомбить Турцию у которой вторая армия в НАТО ради курдов? Я только за . Готов бежать за попкорном. good
            Затем кроме курдов на этой территории живет много кто - туркоманы, арабы, ассирийцы, армяне и тд. И они очень не хотят оказаться в Курдистане. Тем более что курды уже начали этнические чистки на этой территории. Оружие у всех. У курдов хватит сил подавить все этнические и племенные группировки на этой территории? Сомневаюсь.
            Кроме того курды не едины, что убедительно доказал Киркук. То есть часть курдов готова дружить с Ираном , другая - с турками, а третья готова быть частью Сирии . Тч единства нет.
            Далее территория сирийского Курдистана окружена недружелюбными соседями, которые легко могут устроить блокаду. Да и за счет чего жить то? Нефти там немного , да и как ее продавать то?
            Тч ничего еще никуда не ушло. Курдистан в данной ситуации матрасам не слишком дорог. На мой взгляд они хотят его разменять на что-то. Если так . то мы рано или поздно увидим на что. hi
            g1v2
        2. Кент0001 Сегодня, 01:03
          ....и что дальше?
          Кент0001
      2. vovanpain Вчера, 17:51
        США намерены в ближайшее время предпринять шаги, направленные на дипломатическое признание расположенного на севере Сирии региона, который находится под контролем отрядов оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС)

        Ну пора и нам признать Луганскую и Донецкую Демократические Республики,со всеми вытекающими последствиями....(для хохлов естественно) hi
        vovanpain
        1. Идущий Вчера, 18:51
          За это и будет идти торг.
          Идущий
          1. vovanpain Вчера, 19:12
            Цитата: Идущий
            За это и будет идти торг.

            Витя торгуются уже четвертый год. request Я вот не знаю,но скудным своим умишком понимаю,мы оставляем себе пространство для маневра(признаем или нет)если признаем(это мечта запада,между прочим),хохолятам придется иметь дело с нами в полной мере,но так как это драка детсадовца со старшеклассником,последствия известны,за детсадовца вступается весь "цивилизованый" мир,шлют всякие ништяки,ну а старшекласснику естественно бойкот и прилагающиеся при этом пряники. laughing Если не признаём,ситуация вот такая которая на сей момент и есть сейчас,Республики не признаны,но в обиду не дадим(хотя люди продолжают гибнуть).Не знаю Витя,пусть на самом деле отказываются от советского периода,даже дело не в промышленности,а то что Россия им подарила Слобожанщину(Харьков,Сумы и т.д.)Новороссию(Донецк,Луганск.....)отдают то что им НИКОГДА НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛО.Хохлы,нке удавитесь от злобы,это вам я говорю сын РУССКОГО ОТЦА и МАТЕРИ УКРАИНКИ. hi
            vovanpain
            1. Идущий Вчера, 19:23
              Влад , мы сердцем думаем , мы не обладаем всей информацией , политика это очень грязная вещь и она осуществляется через гибель , не в чем не повинных людей и мы конечно с этим не можем мериться и будем негодовать , большего мы сделать не сможем.
              Идущий
              1. vovanpain Вчера, 19:30
                Цитата: Идущий
                политика это очень грязная вещь и она осуществляется через гибель , не в чем не повинных людей

                Витя вот именно,это очень грязная вещь и очень кровавая. request А сердце what Сердце братко должно железным быть,если являешься руками request Братко давай не будем ворошить старое. drinks hi С Рождеством Христовым тебя. drinks drinks drinks
                vovanpain
                1. Идущий Вчера, 19:35
                  Давай не будем , Со Светлым праздником Рождества Христова тебя drinks drinks drinks и пусть наши сердца не окаменеют от не справедливости , мы останемся людьми.
                  Идущий
                  1. vovanpain Вчера, 19:38
                    Цитата: Идущий
                    , мы останемся людьми.

                    Виктор Брат мой! drinks hi Счастья и Благ всех тебе земных и Благоденствия тебе и всем на пути земном.С уважением Брат! hi
                    vovanpain
                    1. ghby Вчера, 20:43
                      Республики без всей окраины не нужны. Цель вся украина . или большая её часть. Если бы нужны были республики их бы давно взяли. Об этом писал и буду писать.
                      ghby
      3. sir_obs Вчера, 18:21
        Есть, нужно признать лнр и днр, объявить диктатором Парашенко, назвать режим фашистским. И ежедневно тверлить, что хунта должна уйти.
        sir_obs
      4. Серый брат Вчера, 19:31
        Цитата: dorz
        И препятствовать этому безобразию нечем.

        А надо? Просто скопировать поведение хохлов по аналогичному вопросу, только без позиционного стоялова и замочить всех неправильных чуваков. Нету тела - нету дела.
        Серый брат
      5. poquello Вчера, 22:00
        Цитата: dorz
        Вашингтон намерен дипломатически признать регион САР

        И препятствовать этому безобразию нечем.

        так насильно то мил не будешь, )), они уже Асада дипломатически не признавали, тч все их признания пох а идут они нах
        poquello
    2. Комментарий был удален.
      1. vovanpain Вчера, 18:35
        Цитата: Кент0001
        нехе Р ПЫТАТЬСЯ БЫТЬ СУПЕРДЕРЖАВОЙ.

        А мы и не ....................супердержава,супердержавой был СССР,чего теперь слезы крокодильи лить laughing Но и США УЖЕ не супердержава,только не падайте в обморок любители ее,я даже про Россию умолчу,с ноготок на карте КНДР,посылает матрасов в дальнее эротическое путешествие laughing И ВЫ мне будете говорить что то про величие Америки laughing Да мой кот посмеётся над вами,а я еще пописаю вам на ботинки (не Коллега не именно вам,а полосатым,именно на них нас и натаскивали) и прекрасно умею это делать.Я был бойцом той сверхдержавы СССР и останусь им,я присягал СОВЕТСКОМУ НАРОДУ и служил как мог ему,а мы многое умели и могли и над СССР только последний недоумок может смеятся,хрен когда полосатые просто сказали бы такое,что они сейчас говорят.Браты это просто крик души,не принимайте близко к сердцу,я все таки осколок СССР и как праздник встречу,так и ну скажем по морде получить или настучать хочется.С Рождеством Христовым всех от "Мальчика". drinks hi
        vovanpain
        1. Идущий Вчера, 18:52
          Мир стоит на грани большого передела и процесс начнется с Сирии.
          Идущий
        2. ghby Вчера, 20:46
          Цитата: vovanpain
          Я был бойцом той сверхдержавы СССР и останусь им,я присягал СОВЕТСКОМУ НАРОДУ и служил как мог ему,а мы многое умели и могли и над СССР только последний недоумок может смеятся,хрен когда полосатые просто сказали бы такое,что они сейчас говорят.

          Те кому нужно и сейчас умеют.
          ghby
    3. sabakina Вчера, 18:24
      Ну округлили жертвы ЕГЭ до 30 000....
      sabakina
    4. сибиралт Вчера, 19:05
      Ага. Иерасулим они уже признали. Если признают, то по факту объявят САР официальными террористами - своими "сукиными детьми". А это им надо? lol
      сибиралт
    5. Маз Вчера, 20:24
      Угу, угу, только про турков абрикосы позабыли. Эта опухоль под южным носом султана Эрдогана будет воспринята как личное оскорбление и плевок в лицо потомков великих османов..
      Маз
  2. Rusland Вчера, 16:56
    Вторыми будет Израиль. Неугомонные.
    Rusland
  3. Андрей К Вчера, 16:57
    ...Вашингтон намерен дипломатически признать регион САР, контролируемый оппозицией...

    Это называется интервенция чужими руками.
    Какое к чертям "признание дипломатически"?
    А если Асад, допустим в силу своей "политической неграмотности", ввалит незваным "дипломатам" на территории своего государства?
    Заодно прищемит хвост прикомленым "оппозиционерам", дальше-то что?...
    Наверное в СБ ООН, Никки Хейли будет голосить о попраной свободе перемещения "незваных дипломатов"?
    Андрей К
    1. mihey Вчера, 17:00
      это называется "косовский вариант для Сирии"
      mihey
      1. тол100в Вчера, 17:12
        Цитата: mihey
        это называется "косовский вариант для Сирии"

        Больше всего напоминает Вьетнамский!
        тол100в
        1. mihey Вчера, 17:18
          Во Вьетнаме не стоял вопрос о национальной принадлежности или религиозных предпочтениях, потому не соглашусь. Хотя вариант опосредованного столкновения России и США в данном случае весьма реален.
          mihey
      2. dvina71 Вчера, 17:48
        Цитата: mihey
        это называется "косовский вариант для Сирии"

        Если бы только для Сирии..,представляю как в Стамбуле напряглись..
        dvina71
        1. Идущий Вчера, 18:53
          Этот передел всех затронет и Турцию , и Украину...
          Идущий
    2. Tiras Вчера, 17:10
      Цитата: Андрей К
      А если Асад, допустим в силу своей "политической неграмотности", ввалит незваным "дипломатам" на территории своего государства?...


      После дипломатического признания хотя-бы несколькими сильными странами - США и например, Францией или Британией, туда быстро введут небольшие войска США и/или союзников в качестве защиты, создадут внутри бесполетную зону и если Асад полезет - будут сбивать и Россия ничего сделать не сможет так как сама участвовать в ударах по оппозиции не будет так как там уже США типа официально на уже определённой территории.

      Россия может лишь отстаивать и прикрывать то, что Асад уже смог от воевать.
      Tiras
  4. Masya Masya Вчера, 17:00
    Вашингтон намерен дипломатически признать регион САР, контролируемый оппозицией

    Правильно читать- "Вашингтон намерен дипломатически признать регион САР, контролируемый боевиками..."
    Masya Masya
    1. DEZINTO Вчера, 17:11
      Вот им неймётся. Вот в каждом бардаке в мире Вашингтон должен что-то заявить, уточнить, погрозить пальчиком, и то - есть всячески показать что он хозяин в этом бардаке! )
      DEZINTO
      1. Балу Вчера, 17:36
        Цитата: DEZINTO
        Вот им неймётся. Вот в каждом бардаке в мире Вашингтон должен что-то заявить, уточнить, погрозить пальчиком, и то - есть всячески показать что он хозяин в этом бардаке! )

        Все просто. Станок в частных руках-ФРС, а не правительства США. Кеннеди только высказал желание отобрать станок, как к нему в гости напросился Б.Барух, стоявший у основания создания ФРС на пару с В.Вильсоном. Не договорились. Три пули с двух точек лишили возможности Кеннеди отобрать станок. ВПК в США весь в частных руках-эти когда нибудь угомонятся? Нет, США-гегемон зла. Устраивая войны и перевороты они поддерживают на плаву стоимость своего главного продукта-доллара, который на самом деле ничем не обеспечен.
        Позиция США и Турции ожидаемы и предсказуемы, для этого они и поддерживали карманных террористов, чтобы уничтожить Сирию как суверенное государство. У Ирана и России свои геополитические и экономические интересы. Эта ситуация на годы. Для этого Россия и создает свои базы в Сирии. Остается сожалеть, что поздновато Ассад обратился за помощью к России.
        Вопрос о российских ЧВК становится все актуальнее.
        Балу
  5. федоров Вчера, 17:03
    Иерусалим уже признали, помогло?
    Нет ну в натуре тупые или просто политика. Талибан бы уже признали..было бы понятнее. А то возятся 20-ть лет,а результата нет. Так и в Сирии будет, пока Россия и еще Китай ,Иран,Турция не заявят о своем праве решать.А прав там много.
    федоров
  6. svp67 Вчера, 17:03
    Вашингтон намерен дипломатически признать регион САР, контролируемый оппозицией
    Ну, давай те СДЕЛАЙТЕ ЭТО, в очередной раз, а то Донецкая и Луганская Республики УЖЕ ЗАЖДАЛИСЬ....
    svp67
  7. onix757 Вчера, 17:05
    Когда Союз брался защищать дружественные режимы, то он не защищал всю территорию и отстаивал целостность всеми средствами и с эти считались. В действиях современной России прослеживаются тенденция "лишь бы не ударить в грязь лицом", а что будет на выходе...да хрен с ним.
    onix757
  8. VAGNER Вчера, 17:09
    Тем кто уничтожил на континенте Америка население гордое(несколько миллионов) и потом завозили рабов(из Африки) на плантации ..Не верьте русские , они и с нашей страной такое сделают...Никаких договоров с этими стервятниками!
    VAGNER
    1. Korax71 Вчера, 20:10
      А вы лично проводили перепись коренного населения Америки????ну и так вам для справки.гордое население само мед племенами враждовало,да причем так,что некоторые племена под корень врезались ещё до того,как европейцы там появились.но давайте лучше будем верить в геноцид.а то скоро поводов дружить против Америки не останется.
      Korax71
  9. Korsar4 Вчера, 17:15
    К этом шло. Началась торговля. И совершенно случайно, насколько понимаю, нефть там есть. Как раз где компания "Аль Фурат" работала.
    Korsar4
  10. razved Вчера, 17:16
    ООН как обычно промолчит и ни слова об агрессии и прочем... и мировое сообщество почему-то не подумает о введении санкций за грубейшее нарушение международного права feel
    razved
    1. helmi8 Вчера, 22:13
      Цитата: razved
      ООН как обычно промолчит и ни слова об агрессии и прочем...

      Конечно промолчит. Нужно понимать, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, и хотя здания принадлежат всем государствам ООН, но находятся они под юрисдикцией США. А это подразумевает мгновенное лишение всех этих зданий, если кто-то что-то посмеет сказать против. Яркий пример - здания Российских консульств. ООН давно пляшет под дудку США, и надежд на какие-либо решения против США просто утопия.
      helmi8
      1. razved Сегодня, 00:21
        Все правильно говорите. Мой комментарий - констатация факта и положения, сложившегося в мировой политике.
        razved
  11. groks Вчера, 17:18
    Совершенно ожидаемый и логичный шаг. В ответ на это Лавров промолчит, Захарова ещё раз расскажет, как она ненавидит Сталина, Путин будет продолжать улыбаться.
    groks
    1. старшина запаса Вчера, 18:00
      и мне стало смешно !
      старшина запаса
  12. КВУ-НСвД Вчера, 17:19
    Ну вот и началось оформление результатов войны из де-факто в де-юре , на очереди турецкая зона и тд
    КВУ-НСвД
  13. лысова Вчера, 17:19
    Похоже с американской чумой борется только природа. Все до единого государства - мочатся в штаны. Ведь опять образуется метастаза. И и то что наработали - коту под хвост. Да их давить надо. И Асад язык засунул - " правитель".
    лысова
    1. Идущий Вчера, 19:56
      Эх , как нам легко рассуждать ... уже не все , Россия первой подняла руку и сказала , а теперь так не будет , потом Китай засуетился , а теперь КНДР посылает полосатых , живя на грани фола , есть над чем подумать.
      Идущий
      1. лысова Вчера, 20:07
        Да полностью согласен, обидно - ВКС РФ сделали победу и ушли, а эта Гидра организует 100 тысячную армию, во главе с америкосовскими инструкторами. Ты же прекрасно понимаешь, во что это выльется.
        лысова
        1. Идущий Вчера, 20:10
          Мы не знаем всей информации , гадаем на домыслах , но точно знаем , что ничего хорошего ждать не придется , а как хочется верить...
          Идущий
          1. лысова Вчера, 20:13
            К сожалению это так.
            лысова
  14. андрон-30 Вчера, 17:27
    курдов можно понять , есть народ нет государства , как понять сша у них есть всё даже больше чем всё , зачем ? я спрашиваю ? сша убивают тысячи детей по всему миру , этому есть хоть какое-то оправдание ,нет .и быть не может политики сша доложны и я думаю понесут свою тяжкую кару , с Рождеством Господним вас Православные
    андрон-30
    1. Korsar4 Вчера, 17:48
      И начали, совершенно случайно, с Сирии, а не с Турции.

      С Рождеством!

      Только здесь очередной пример, когда "Кесарю - кесарево".
      Korsar4
    2. demo Вчера, 18:19
      Остается надеяться на Йеллоустоун.
      Только не очень сильно. Чтоб Россию не затронуло.
      demo
      1. Идущий Вчера, 19:57
        Он затронет всех.
        Идущий
  15. Zomanus Вчера, 17:29
    Ага, в Сербии мы это видели.
    То есть создают на постоянной основе
    территорию для тренировки и заброски террористов в Сирию.
    какой-то...
    Zomanus
  16. lopvlad Вчера, 17:36
    Вашингтон намерен дипломатически признать регион САР, контролируемый оппозицией


    каждый может признавать всё что хочешь и это ничего не изменит.Это если бы Россия уходила из Сирии как из Афганистана а так это попытка США зацепиться на земле Сирии.Зацепиться то можно а вот расширить не удастся пока Россия находится там.
    Территория там большая но в основном это пустыня и мелкие населенные пункты.Для примера если бы ДНР и ЛНР контролировали полностью территорию своих областей то киевский режим уже бы нафиг рухнул.
    lopvlad
    1. onix757 Вчера, 17:52
      И мы конечно же знаем что Союз контролировал территорию Афганистана с помощью 100 тысячной армии и что ни одна там базы официально не оформила во время нахождения наших войск. Про потери 14 тыс. очень хороший резултат для конфликта длинною в 10 лет, когда в РФ на дорогах гибнут в год несколько больше
      onix757
    2. Korax71 Вчера, 20:13
      Так почти всю пустыню Ассад и контролирует.
      Korax71
  17. Симон Вчера, 17:58
    Цитата: Tiras
    А вот, если США, а за ней и Европа признают этот кусок Сирии за оппозицией, то все - земля ушла под контроль запада и США и Асад может про неё забыть.

    Не согласен! Если Россия вступится за Асада, то в этом случае американцам, вполне можно кое о чем забыть. Наши Асада не сдадут - не тот характер, как у американцев. Американцы использовали и забыли.
    Симон
  18. старшина запаса Вчера, 17:59
    так значит всё таки раздел? а как же заявление Путина о победе над игил??!
    старшина запаса
    1. onix757 Вчера, 18:17
      Игил победили) Остался сущий пустяк, сотня другая аналогичных "игил"
      onix757
  19. мерцание Вчера, 18:11
    Ну как всегда молодцы, еще сильнее объединят Сирию, Турцию, Ирак и Иран. Как и кому курды будут свою нефть продавать ? Благо Абу-Кемаль оказался под контролем Сирии, сухопутного коридора до Иордании не будет. Будут нефть транспортной авиацией перевозить? Помимо Израиля возьмут на содержание еще и курдов? И это при условии что юань таки выдавит доллар. Ну ну.
    мерцание
  20. Tusv Вчера, 18:19
    Ну тада мы Техас признаем отдельной страной с чистой совестью
    Свободу бесчестно захваченным в рабство ковбоям am Призиденские ранчо народу. Долой оккупантов
    Tusv
  21. Оверлок Вчера, 19:09
    вот и работает "Косовский прецендент". Тихим сапом и никто не возразит
    Оверлок
  22. Geisenberg Вчера, 19:10
    Гуманитарные бомбардировки помогли бы ...
    Geisenberg
  23. Оверлок Вчера, 19:13
    Цитата: СРЦ П-15
    Ну почему же: признанием Россией республик Донбасса!

    эмоционально- согласен. Но если посчитать- не уверен. Как я понимаю, смысл ЛДНР в том, чтобы впихнуть их в гос-во Украина и переформатировать последнюю. Украина это поняла и противится. Это ей выгодно. Тогда в чем наша выгода? Людей жалко, войну надо останавливать, но по-моему, это цуцванг
    Оверлок
  24. Оверлок Вчера, 19:14
    Цитата: СРЦ П-15
    Путин же ясно сказал: мы не дадим уничтожить Донбасс.

    но он и сказал, что Донбасс -это Украина
    Оверлок
    1. dvina71 Вчера, 19:53
      Цитата: Оверлок
      но он и сказал, что Донбасс -это Украина

      ДА уймитесь уже.. ВВП тоже говорил про Абхазию и ЮО..
      dvina71
    2. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:17
      Цитата: Оверлок
      но он и сказал, что Донбасс -это Украина


      Неправильно, украина входит в состав Донбасса, а не наоборот))
      Генерал Песчаных Карьеров
  25. Оверлок Вчера, 19:16
    Цитата: СРЦ П-15
    Украина не будет воевать с Россией!

    а почему бы и нет?
    Напасть и сдаться! Побежденных кормит победитель. Вы готовы кормить 35 млн человек, большинство которых негативно относятся к России и не хотят\не могут работать?
    Россия в глазах "просвещенного мира" агрессор и тому появятся подтверждения.
    Зять недавно был в командировке в Голландии, общался с просвещенными. Они в полной уверенности, что Россия скоро нападет на Европу. На доводы зятя - реакции ни какой!
    Оверлок
    1. helmi8 Вчера, 22:20
      Цитата: Оверлок
      Напасть и сдаться! Побежденных кормит победитель. Вы готовы кормить 35 млн человек, большинство которых негативно относятся к России и не хотят\не могут работать?

      Ну так нигде не сказано, что кормить их надо на их территории... Далеко за Уралом очень много незаселенной земли. Если их устраивает перспектива кормиться на Южном берегу Северного моря - пускай сдаются. laughing
      helmi8
  26. Михаил55 Вчера, 19:20
    Если подобное произойдет, то не понятно будет, если ЛДНР не будут нами признаны.
    Михаил55
  27. Прутков Вчера, 19:25
    Начинается Вьетнам №2. Только в более сложных условиях - морских портов, сухопутные пути снабжения растянуты и под ударами сирийцев. Осталась авиация. А это дорого. И могут появиться загадочные "бармалеи" с Пзрк. В общем, если американцы хотят помимо Афганистана влезть в Сирию, не надо им мешать делать ошибки. Да, и скрыть гибель дипломатов в Сирийском Курдистане, если что , будет сложнее, чем спецназовцев. ПО Донбассу. НА сегодняшний день выгоднее, чтобы Донбасс считался Украиной. Скоро на Украине выборы. Если украинская власть не сможет организовать выборы на Донбассе, то у России будут все основания не признавать выборы легитимными. Следующее. Газ. Если Донбасс - это Украина, то Украина должна заплатить за поставленный газ. Стокгольмский арбитраж обязал Украину покупать ежегодно 4 млрд м3 газа по предоплате. Так что не надо дергаться.
    Прутков
  28. Оверлок Вчера, 19:31
    В ближайшие дни администрация США будет готова обнародовать шаги по территориальному разделу Сирии. Об этом сообщает межарабская газета Asharq al-Awsat.

    Под контроль своих военных США готовы передать регион восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет приблизительно 24 тыс. квадратных километров, что в три раза превышает территорию Ливана. Этот плацдарм станет территорией, на которой будут развернуты отрядов оппозиционных "Сил демократической Сирии" (СДС)

    Операция по территориальному разделу Сирии осуществляется под патронажем министра обороны США Джеймса Мэттиса, который заявил, что Вашингтон направит в районы, подконтрольные СДС, наряду с военными инструкторами и американских дипломатов.

    ИА REX напоминает, что сосредоточенные в северных районах Сирии курды, при непосредственной поддержке возглавляемой США международной коалиции приступили к формированию "Армии севера Сирии", в которую войдут в том числе формирования СДС.

    По утверждению командования создаваемой военизированной структуры, главной целью "Армии севера Сирии" станет "защита и обеспечение безопасности границ федерального региона на севере Сирии". Командование формируемой «армии» заявило, что международная коалиция "предоставляет ей техническую помощь, поставляет оружие и занимается военной подготовкой новобранцев".

    Предполагается, что "Армия севера Сирии" объединит оппозиционные сирийскому правительству формирования СДС, курдские отряды самообороны и еще несколько разрозненных группировок, находящихся в этом регионе. Командование создаваемой структуры убеждено, что ее общая численность в приграничных районах составит около 100 тыс. человек.
    Оверлок
    1. Аккорд Вчера, 21:45
      Да, соглашусь, будет отличный повод для торга. Часть Сирии в обмен на Донбасс. Хотя я думаю надо брать шире, Украина-вся, плюс уже фигурки поменьше типа Молдавии и всей Балтики. Заманчиво, очень. А что есть обратная сторона медали? Можно полностью забыть о ближнем востоке. Да и вообще, о всех партнерах. Для такого, на месте америкосов можно вообще сдать всю территорию СССР. И что в итоге? Получим гадюшник, который сложно оценить. Торг, В данном случае, исключен.
      Аккорд
  29. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  30. rocket757 Вчера, 19:45
    Бандитами были, бандитами и останутся ... эт я о янкерсах!
    А уж Эрдоган то как "обрадуется"!?!?!? Ему со своими курдами проблем выше крыши, а тут здрасте!!! узаконеный анклав курдов!
    rocket757
    1. Идущий Вчера, 19:58
      Так США этого и надо , война всех со всеми.
      Идущий
      1. rocket757 Вчера, 22:01
        "Нормальная" такая тактика - костёр поярче, а янки со своими "каштанами" тут рядышком.
        Дело то житейское, только почему то много желающих потоптаться на полосатых ... так и ждут, что\ когда кто сумеет им подножку подставить!!!
        rocket757
  31. Горный стрелок Вчера, 19:55
    Не выйдет. У полосатоухих этот вариант не пройдёт. Турция не даст разыграть США курдскую карту.
    Фиг его знает как, но это новая реальность, и "светлые эльфы" не в состоянии её осознать, и тем более использовать... Они вообще без методичек моло что могут... wassat
    Горный стрелок
    1. Идущий Вчера, 20:12
      Будет идти очень тонкая игра и торговля не по детски , будем посмотреть.
      Идущий
      1. rocket757 Вчера, 22:03
        Тонкая игра эт конечно"красиво", только сдаётся мне, что Трамп больше напоминает слона в посудной лавке???
        rocket757
  32. Житель Урала Вчера, 19:59
    Как с Кореей, Германией, Вьетнамом, Китаем и пр.
    Будет Восточная и Западная Сирия, которые люто ненавидят друг друга.
    США своей стратегии не изменяют
    Житель Урала
    1. Идущий Вчера, 20:13
      Цитата: Житель Урала
      США своей стратегии не изменяют


      И даже не заморачиваются , все по шаблону.
      Идущий
  33. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:14
    Если РФ не договорятся с США по поводу этой глупой авантюры - посыпятся бомбы и на север Сирии. Их то вроде не трогали, а могут в клочья разгромить.
    Генерал Песчаных Карьеров
  34. Оверлок Вчера, 20:37
    Цитата: dvina71
    ДА уймитесь уже.. ВВП тоже говорил про Абхазию и ЮО..

    вы хотите сказать, что Путин всех обманывает в этом вопросе?
    Оверлок
  35. KudrevKN Вчера, 20:56
    Замечательная новость! США фактически готовы объявить войну сразу САР, Ираку, Ирану и ... Турции!? Фактически, это будет означать расколу Коалиции против Асада и выходу Турции из НАТО! Со всеми вытекающими из всего этого г...на последствиями? Интересное кино получается - "Ялта 45" ("Потсдам") ОТМЕНЯЕТСЯ!!! Всех с Праздником и здоровья Вам!
    KudrevKN
  36. faterdom Вчера, 21:57
    Такой шаг будет ударом по интересам Турции куда более сильным, чем по Асаду, или тем более России. И существовать такое "государство" сможет только условно, в режиме Ливии или Афганистана, то есть постоянно идущей войны со многими сторонами. И даже американцам там базироваться будет крайне тяжело и дорого - ведь обстреливать минометами Хмеймим, как оказалось, возможно, но ведь также возможно и Эль-Танф или ту же Ракку и не только минометами.
    Так что это будет одна из последних глупостей, которые смогут совершить американцы на БВ, на следующую равную этому ошибку у них уже не хватит ни сил ни денег. (Хотя , пока еще и предпоследняя с Иерусалимом им не в полную силу аукнулась, только набирает обороты).
    faterdom
  37. Воланд Сегодня, 00:58
    У Асада только один выход-пока суть да дело, захватить свои земли и уничтожить всех боевиков. Что бы успеть до официального обьявления какого-нибудь нового халифата А иначе ему придётся воевать и с Америкой
    Воланд
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