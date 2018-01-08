"Эстония обвинила Россию в подготовке войны с НАТО"

Она была направлена не только против балтийских стран, но против всех стран от Северного до Черного моря. Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия готовится к боевым действиям против стран — членов блока НАТОПо его словам, во время учений "Запад-2017" Москва отрабатывала сценарий "полномасштабной военной кампании" против Североатлантического альянса в Европе.— заявил генерал.При этом он подчеркнул, что эстонские войска готовы к любому варианту развития событий, однако "действовать эффективно" они смогут лишь при поддержке вооруженных сил союзнических государств.Ранее заместитель министра обороны России, генерал-лейтенант Александр Фомин отметил, что учения носили оборонительный характер. По его словам, информационные вбросы о том, что на маневрах разрабатывался "плацдарм для оккупации" Прибалтики, не имеют ничего общего с реальностью.