15:19 08 января

Эстония обвинила Россию в подготовке войны с НАТО

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия готовится к боевым действиям против стран — членов блока НАТО

По его словам, во время учений "Запад-2017" Москва отрабатывала сценарий "полномасштабной военной кампании" против Североатлантического альянса в Европе.

Эстония обвинила Россию в подготовке войны с НАТО



Она была направлена не только против балтийских стран, но против всех стран от Северного до Черного моря. Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки
— заявил генерал.

При этом он подчеркнул, что эстонские войска готовы к любому варианту развития событий, однако "действовать эффективно" они смогут лишь при поддержке вооруженных сил союзнических государств.

Ранее заместитель министра обороны России, генерал-лейтенант Александр Фомин отметил, что учения носили оборонительный характер. По его словам, информационные вбросы о том, что на маневрах разрабатывался "плацдарм для оккупации" Прибалтики, не имеют ничего общего с реальностью.

Использованы фотографии: http://m.rus.delfi.ee/estonia/
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Комментарии 93

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:02
    Эстония обвинила Россию в подготовке войны с НАТО
    ну,поскольку НАТО,подпёрло наши границы-да,готовимся...и что ?
    андрей юрьевич
    1. Татьяна Сегодня, 06:12
      По его словам, во время учений "Запад-2017" Москва отрабатывала сценарий "полномасштабной военной кампании" против Североатлантического альянса в Европе.
      У этого эстонского генерал-лейтенанта такое "личико" lol , что, по-моему, ничего другого, кроме того как "по-детски" fool повторить бред за Пентагоном, он сказать и не может, да и не хочет. no

      Татьяна
      1. 210окв Сегодня, 06:17
        Кстати .Что у него за флаг за спиной...Опять символ "Синдрома Дауна"?
        210окв
        1. Татьяна Сегодня, 06:28
          210окв
          Кстати .Что у него за флаг за спиной...Опять символ "Синдрома Дауна"?
          Ха! Что-то вроде того! laughing
          Похоже, что сзади него на фото именно флаг Украины. Наверное, он за столом в данный момент с представителями Украины беседует.
          Татьяна
        2. iouris Сегодня, 12:13
          Цитата: 210окв
          Что у него за флаг за спиной..

          За что у него за награды на обратной стороне спины?
          iouris
      2. LSA57 Сегодня, 07:06
        Цитата: Татьяна
        повторить бред за Пентагоном, он сказать и не может, да и не хочет.

        очень прилежный ученик
        LSA57
      3. nikolaev Сегодня, 10:32
        вид у этого деятеля: "ну пукнул, ну подумаешь , что в этом такого - это же обычное дело" - деграданты , одним словом.
        nikolaev
      4. фигвам Сегодня, 11:09
        Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия готовится к боевым действиям против стран НАТО

        Конечно когда НАТО нападает, никто не имеет право сопротивляться, а тем более заранее готовиться. Вот клоуны.
        фигвам
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:17
      Итак на территории ЭСТОНИИ ...
      на начало этой недели в Эстонии находились 710 солдат войск НАТО, а в апреле, когда все боевые группы НАТО прибудут в нашу страну, их количество увеличится до 1650.

      далее...
      В среду утром в Эстонию из Германии прибудет корабль, который доставит британскую боевую технику, после этого в нашей стране будет насчитываться 300 единиц танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных пушек, бронированных внедорожников и других боевых машин.

      далее...
      На авиабазе в Эмари находятся 130 летчиков из Германии, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства.

      подробней...https://rus.postimees.ee/4054095/obzo
      r-skolko-v-estonii-soldat-nato-i-kakaya-tehnika-u
      -nih-est

      Эстония оккупирована войсками НАТО плотно и теперь на наших западных границах снова сосредотачивается группировка для войны с нашей страной...это серьезно и меня никто не переубедит что НАТОвцы там собрались в покер поиграть...
      надо быть готовым к любому варианту начала войны против РОССИИ.
      Тот же ЛЕХА
      1. Идущий Сегодня, 08:00
        Если будем готовы , то война не начнется , поэтому надо быть готовыми всегда.
        Идущий
      2. Scoun Сегодня, 09:34
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Эстония оккупирована войсками НАТО плотно и теперь на наших западных границах снова сосредотачивается группировка для войны с нашей страной...это серьезно и меня никто не переубедит что НАТОвцы там собрались в покер поиграть...
        надо быть готовым к любому варианту начала войны против РОССИИ.

        И нато действуют как если бы верзила грабитель схватил человека, начал его дубасить и при этом кричать - он хочет напасть на меня!!!
        Scoun
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:23
      Сразу видно что у этих западных крикунов у всех по одной извилине и они полностью идентичны .
      Spartanez300
    4. НЕКСУС Сегодня, 13:08
      Цитата: андрей юрьевич
      ну,поскольку НАТО,подпёрло наши границы-да,готовимся...и что ?

      Ну а НАТО такие белые и пушистые эльфы,поющие песни и читающие стихи,и даже слово "война" у них вызывает судороги и спазмы.
      НЕКСУС
  2. 210окв Сегодня, 06:06
    Это любая уважающая себя страна будет делать..Разрабатывать стратегию защиты себя с "привлечением" окружающих врагов..Интересно,что он признает что сами "тормоза" ничто-НАТО все.
    210окв
    1. LSA57 Сегодня, 07:09
      Цитата: 210окв
      Это любая уважающая себя страна будет делать..

      а вот они самоуважаются иначе. то в штаны, то мимо и очень этим гордятся
      LSA57
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:28
      Цитата: 210окв
      Интересно,что он признает что сами "тормоза" ничто-НАТО все.

      Так и есть yes ..тормозная система не может функционировать самостоятельно..без машины НАТО.
      ДЕДПИХТО
  3. Masya Masya Сегодня, 06:08
    эстонские войска готовы к любому варианту развития событий, однако "действовать эффективно" они смогут лишь при поддержке вооруженных сил союзнических государств.

    Сказал бы прямо, если за них никто не впишется, а НАТО это не нато, то сами они по себе ничего не значат... wink эстонские войска... ээээ- то как? laughing
    Masya Masya
  4. Познающий Сегодня, 06:09
    Как Рихо Террас абсолютно безупречен.
    Познающий
  5. x.andvlad Сегодня, 06:09
    Эстонец прав. Россия вынуждена готовиться к боевым действиям против НАТО в такой обстановке, которую сам НАТО и создаёт.
    А поддержка союзнических государств для него - это бабки, без которых его контора не будет иметь смысла.
    x.andvlad
  6. svp67 Сегодня, 06:09
    Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия готовится к боевым действиям против стран — членов блока НАТО
    Да уж, а как себя должна вести Россия, узнав от представителя НАТО, что этот союз считает её своим потенциальным ПРОТИВНИКОМ?
    При этом он подчеркнул, что эстонские войска готовы к любому варианту развития событий,
    То есть цветы и плакаты для торжественной встречи русской армии уже готовы
    svp67
    1. Masya Masya Сегодня, 06:12
      Сергей, утро доброе!!! love
      Цитата: svp67
      потенциальным ПРОТИВНИКОМ?

      Вы, смягчаете краски, вообщето- АГРЕССОР! wink
      Masya Masya
      1. svp67 Сегодня, 06:21
        Цитата: Masya Masya
        Сергей, утро доброе!!

        hi Доброе
        Цитата: Masya Masya
        вообщето- АГРЕССОР!

        Да, да...мы такие...даже котов в заложники берем...

        svp67
        1. Masya Masya Сегодня, 06:34
          Цитата: svp67
          Да, да...мы такие...даже котов в заложники берем...

          Чтоб отдать в добрые, любящие руки... мы такие! love
          Masya Masya
      2. БАРХАН Сегодня, 06:42
        Цитата: Masya Masya
        Вы, смягчаете краски, вообщето- АГРЕССОР!

        А они наверно сопротивление готовят...
        Доброго утра,Марина love
        БАРХАН
        1. svp67 Сегодня, 06:50
          Цитата: БАРХАН
          А они наверно

          Главное запятую не забыть...
          svp67
        2. Masya Masya Сегодня, 07:08
          Приветик, Сергей! love
          lol
          У кого первы рабочий день в этом году- завтра, пусть, Вас, настигнет мое поздравление! love
          Masya Masya
        3. LSA57 Сегодня, 07:12
          Цитата: БАРХАН
          А они наверно сопротивление готовят...

          но забыли, что сейчас год Собаки и за базар можно и ответить laughing
          LSA57
          1. Masya Masya Сегодня, 07:19
            Цитата: LSA57
            но забыли, что сейчас год Собаки и за базар можно и ответить

            Знают мыши, знают блохи,
            Что с котами шутки плохи,
            Пусть теперь узнают псы,
            Что сочтены у них часы.
            Мы питаем к этой братии
            Чувство резкой антипатии,
            Только подан будет знак,
            Мы переловим всех собак.
            Превратим, ребята, псарню
            Мы сегодня в мыловарню. laughing
            Masya Masya
            1. LSA57 Сегодня, 07:35
              Цитата: Masya Masya
              Превратим, ребята, псарню
              Мы сегодня в мыловарню.

              ну не все же такие lol

              но я вот таких котов уважаю laughing
              LSA57
              1. svp67 Сегодня, 07:49
                Цитата: LSA57
                но я вот таких котов уважа




                svp67
                1. Masya Masya Сегодня, 08:00
                  Хотела бы своим похвастаться, но лень вперед его родилась! с двина фиг сгонишь... wassat хотя потеплело- минс 10 всего! Жара... wink
                  Masya Masya
                  1. svp67 Сегодня, 08:04
                    Цитата: Masya Masya
                    хотя потеплело- минс 10 всего! Жара..

                    Да вообще зима какая то не зимняя. Впервые за всю зиму вот два дня около -20 продержалось и опять -10, а снега, что тот кот наплакал...
                    svp67
                    1. sabakina Сегодня, 10:12
                      Кострома -1. Вчера шёл снег шикарный. Без ветра и крупными хлопьями. Правда недолго.
                      sabakina
                      1. svp67 Сегодня, 10:21
                        Цитата: sabakina
                        Правда недолго.

                        А счастье то было недолго....Печалька
                        svp67
                    2. амурец Сегодня, 11:34
                      Цитата: svp67
                      Да вообще зима какая то не зимняя. Впервые за всю зиму вот два дня около -20

                      А у нас наоборот, к Крещению опять к -30 и более обещают -10, -15 где-то неделю было. А снега тоже не много.
                      амурец
                      1. БАРХАН Сегодня, 12:32
                        Цитата: амурец
                        А у нас наоборот, к Крещению опять к -30

                        Вот кто оказывается к себе зиму перетащил...
                        Пенза.Ночью шёл дождь и утром всё это непотребство замёрзло.Сейчас сильный ветер,похоже что то надует.
                        С утра пошёл на охоту ушастых гонять,наст хрустит страшно на весь лес...Как будто передвигается эскадрон тевтонских рыцарей...Или как там у них тактическая группа называлась ?Свинья ?Короче весь лес ржал и развлекался...
                        БАРХАН
                      2. Masya Masya Сегодня, 14:38
                        От нас к ,Вам, встречайте жару!!! wink love
                        Masya Masya
                  2. амурец Сегодня, 11:46
                    Цитата: Masya Masya
                    Хотела бы своим похвастаться, но лень вперед его родилась! с двина фиг сгонишь...

                    Ну фото полугодовалого кота я раньше выкладывал, а это 4-х месячная кошечка. Домой не загонишь в любой мороз на улицу бегут. Фото октябрьское, котёнку два месяца. С деревьев обоих не сгонишь, как белки только цвет другой.
                    амурец
                2. LSA57 Сегодня, 08:23
                  ну и ещё маленькая подборка smile

                  LSA57
  7. serg999 Сегодня, 06:10
    Конечно готовимся "к боевым действиям против блока нато", вот только отражать агрессию, а не осуществлять её. Это ж надо быть таким упоротым, чтоб не стесняясь, постоянно молоть такую хрень (о подготовке России к нападению на Прибалтику) ... Кастрюлям конечно и так пойдёт, но не все же такие .
    serg999
  8. Bob57 Сегодня, 06:11
    Гридет Российская угроза дамы и господа !
    Bob57
    1. БАРХАН Сегодня, 06:38
      Цитата: Bob57
      Гридет Российская угроза дамы и господа !

      Извините,пожалуйста...но,если российская угроза,что то и делает с дамами и господами...то она наверно всё таки грЯдёт...ЕГЭ ? hi drinks
      БАРХАН
      1. Svarog51 Сегодня, 07:17
        Ну ежели он имел в виду Далю ГрИбускайте - тогда грИдёт. lol good drinks
        Svarog51
        1. Masya Masya Сегодня, 07:26
          Цитата: Svarog51
          тогда грИдёт.

          Тогда гриБёт, на свой хребет.... wink
          Приветик, Сергей! love
          Masya Masya
          1. Svarog51 Сегодня, 07:40
            Доброго утречка, Мариночка Витальевна love love love
            Да я тоже об этом варианте подумал. feel
            Svarog51
            1. Masya Masya Сегодня, 07:43
              Цитата: Svarog51
              Да я тоже об этом варианте подумал

              Так самый оптимальный... laughing love
              Masya Masya
  9. Tаптыжка 2 Сегодня, 06:15
    Каки быстры эстонцы,года не прошло а они уже догадались обо всём
    Tаптыжка 2
  10. Не либероид Русский Сегодня, 06:17
    фееричный эстонский ******* **** ******, денег наверное просить будет на оборону
    Не либероид Русский
  11. Воронок Сегодня, 06:18
    Новый год начался! Старые песни о главном по эстонски.
    Воронок
  12. LeonidL Сегодня, 06:22
    Эстонский генерал? Это, что, новый анекдот?
    LeonidL
    1. Masya Masya Сегодня, 06:36
      Цитата: LeonidL
      Эстонский генерал? Это, что, новый анекдот?

      Уже старый, с бородой... laughing
      Masya Masya
      1. Сергей-8848 Сегодня, 07:10
        Да ещё узнавший в 2018 году, что в прошлом году Россия проводила учения.
        Сергей-8848
        1. Воронок Сегодня, 10:59
          Зато первый в этом году заявил, что Россия вот-вот нападет на бедную Нату
          Воронок
  13. БАРХАН Сегодня, 06:33
    что эстонские войска готовы к любому варианту развития событий,

    Не...а,что ещё остаётся сказать когда при любом развитии событий тебе хана...
    Кстати...кто нибудь в курсе ...они уже встретили новый 2017 год петуха....?
    БАРХАН
    1. Svarog51 Сегодня, 07:21
      У них пожизненно год улитки, до петуха им не доползти. wink
      Svarog51
  14. лысова Сегодня, 06:41
    --- " Россия готовится к боевым действиям против стран — членов блока НАТО " --- А что, правильно заявил, любое государство будет предпринимать меры по поддержанию боеготовности, тем более, когда видит, что НАТО стягивает свои силы по всему западному направлению, даже тяжёлую технику из за бугра. Вот сижу и думаю, откуда мог Эстонский генерал, столько наград заслужить - как то не укладывается.
    лысова
    1. sabakina Сегодня, 10:29
      Цитата: лысова
      Вот сижу и думаю, откуда мог Эстонский генерал, столько наград заслужить - как то не укладывается.

      Как откуда? Чем меньше страна, тем крупнее генералы!
      sabakina
      1. лысова Сегодня, 12:25
        Добрый день Вячеслав ! belay Мама моя родная ! - Тот который справа Жукова переплюнул, Украине есть чем гордиться, а может дедовы - сколько дед перевешал и сжог. Когда на подушечки положат приличная процессия получится - заслужил - мать их.
        лысова
      2. БАРХАН Сегодня, 12:40
        Цитата: sabakina
        Цитата: лысова
        Вот сижу и думаю, откуда мог Эстонский генерал, столько наград заслужить - как то не укладывается.

        Как откуда? Чем меньше страна, тем крупнее генералы!

        Судя по орденам тот ,что справа уже до Камчатки дошёл...Что за полководцы?Как в поисковик забить?Жутко интересно за,что побрякушки...Интрига невыносимая.
        БАРХАН
        1. Lenivets2 Сегодня, 14:35
          "На груди была медаль:
          «За отвагу», «За победу», «За приятную беседу», «За научные труды», «За охрану всей среды», Две медали космонавта, Орден игрока Варкрафта, Символ сдачи ГТО, «Прохождение ТО», Клуб беременных «Журавлик», Гардероб ДК «Гидравлик», «Альтависта точка ком», «Общество больных грибком», Капитан игры «Зарница», «Киевская психбольница», Табакерка и огниво, Восемь крышечек от пива, «Фестиваль цыганской пляски», «Крановщик, работай в каске!» «Берегись велосипеда», «Тридцать восемь лет Победы», Орден УСССР, тайный орден «Тамплиер», Вкладыш жвачки «Лелик-Болик», «Анонимный алкоголик», «Клуб ценителей вина», Символ панков из говна, SUSE-Linux, «Бизнес-тим», «Тында — город побратим», «Самый опытный водитель», «Лучший хряк-производитель», знак «Почетный водолаз», Октябрятская звезда, «Героиня мать труда», Группа крови и Ай-пи, и пацифик на цепи..."

          МВДэшники 404.
          Lenivets2
  15. амурец Сегодня, 07:05
    Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия готовится к боевым действиям против стран — членов блока НАТО

    Странно, насколько помню, то со времён создания НАТО СССР готовился противостоять НАТО не помню чтобы создавалась группировка войск которая должна была противостоять инопланетянам и сказочным богатырям. Что поделаешь: шея вроде не длинная, но резьба особо мелкая, пока дойдёт-время уйдёт.
    амурец
  16. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Это же какое счастье эстонцу сказать "за ннаассс всссеееее страанны натооо"? fool Тем самым показывая, свою некомпетентость как военного!
    Геркулесыч
  17. Горный стрелок Сегодня, 07:17
    А против кого готовиться? Против марсиан? Уже пытаетесь к нам на балкон залезть...
    И, честно говоря, готовиться только к оборонительным боям - неверно. И планы, и подготовка войск - все должно быть направленно на СОКРУШЕНИЕ агрессора, а не "отмахивание" от него.
    Горный стрелок
  18. rotmistr60 Сегодня, 07:30
    Любая уважающая себя страна должна готовиться к возможным боевым действиям с вероятным противником, а тем более Россия, на границах которой концентрируется НАТО. А вот прибалтийские военные, как и их политики продолжают неустанно озвучивать страшилки и пугать Россией. Лучше бы задумались над тем как будут сдаваться или куда бежать если что.
    rotmistr60
  19. коноправ Сегодня, 07:47
    Что не весел, генерал?

    Али корью захворал,

    Али брагою опился,

    Али в карты проиграл?



    Али служба не мила

    Али армия мала,

    Али в пушке обнаружил

    Повреждению ствола?



    Докладай без всяких врак,

    Почему на сердце мрак, —

    Я желаю знать подробно,

    Кто, куды, чаво и как!..
    коноправ
  20. pvv113 Сегодня, 07:59
    Судя по орденским колодкам, Эстония вот уже лет 25 воюет, а генерал не вылазит с передовой
    pvv113
    1. коноправ Сегодня, 08:09
      Будто у нас не так ! За участие в параде медаль дают. Кадеты в корпусах по несколько медалей имеют. Как обезьяны всё у матрасников перенимаем - бирки на груди, стрельба из-за угла слева с правого плеча , желтенькие ботиночки и наблюдение за шагающими человечками со стульчика на Красной площади. Была такая штука на солдатской кровати - " подматрасник".
      коноправ
      1. pvv113 Сегодня, 08:44
        Цитата: коноправ
        Была такая штука на солдатской кровати - " подматрасник".

        А ведь точно была! Но во времена моей курсантской юности слово "подматрасник" имело только одно значение wink
        pvv113
        1. коноправ Сегодня, 08:52
          А на втором курсе нашему взводу заменили кровати, и на панцирных сетках небыло подматрасников, но под кроватями были привязаны вещьмешки и лыжи!.
          коноправ
          1. pvv113 Сегодня, 09:13
            У нас вещмешки хранились в оружейной комнате (ружпарке), а лыжи - в лыжпарке. А подматрасник был до самого выпуска
            pvv113
            1. коноправ Сегодня, 09:23
              Мы " выпускались" из палаточного лагеря. Прямо с нар. Помню сдачу оружия на склад- посреди поляны бочка с ружейным маслом. Отсоединяешь ремень, окунаешь автомат в бочку и сдаешь старшине. ВСЁ!
              коноправ
              1. pvv113 Сегодня, 09:37
                А мы пять лет в казарме, и выпускались из казармы.
                pvv113
                1. коноправ Сегодня, 10:20
                  Я тоже мечтал стать подводником.....
                  коноправ
                  1. pvv113 Сегодня, 11:21
                    Я служил в ВВС
                    pvv113
                    1. коноправ Сегодня, 11:26
                      Понял. " Шило", преферанс и 120 часов в год налета.( По словам командиров Ту- 128.)
                      коноправ
                      1. pvv113 Сегодня, 11:29
                        У нас в Дальней авиации была "шпага" wink
                        pvv113
  21. К-50 Сегодня, 08:21
    Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия готовится к боевым действиям против стран — членов блока НАТО

    Точно так же можно нас обвинить и геноциде марсиан и таукитян. yes
    Россия не готовится к войне с НАТО, она готовится ЗАЩИЩАТЬ себя от ЛЮБОГО агрессора, будьто хоть нато, хоть сеато, хоть "серые большеголовые человечки" из пояса Ориона.fool
    К-50
  22. rehev931 Сегодня, 08:48
    эстонские войска конечно готовы!!! готовы погрузится на паром и отплыть в матрасию!!! wassat
    rehev931
  23. askort154 Сегодня, 08:49
    Эстонцы, есть эстонцы belay . До них только дошло, что Россия проводила учения " Запад 2017 . crying
    askort154
  24. shura7782 Сегодня, 09:15
    "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" или "Муть говорят". Кто во, что хочет, пусть и верит, если своей головы не хватает.
    Москва отрабатывала сценарий "полномасштабной военной кампании" против Североатлантического альянса в Европе. Нет, просто, мы отрабатывали "Танец маленьких лебедей".
    shura7782
  25. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:39
    НАТО регулярно бряцает оружием на границе РФ, и учений в три раза больше. Но агрессор почему-то всегда Россия.
    Двойные стандарты.
    Генерал Песчаных Карьеров
  26. aKtoR Сегодня, 09:47
    20 сентября 2015 года представить МО США заявил: "Новый план войны с Россией делится на две части. Одна предусматривает сценарий действий при нападении РФ на одну из стран-членов НАТО. Вторая предполагает атаку российской армии за пределами стран альянса. Обе версии сосредотачивают внимание на возможности российского вторжения в страны Балтии, как наиболее вероятном фронте потенциального вооруженного конфликта."

    Все в рамках планов США: Прибалтике отводится роль "козла отпущения". Эстонский генерал должен знать, куда толкают его страну американцы. Ответный удар, косвенно, можно считать подготовкой Россией удару по Прибалтике...
    aKtoR
  27. galan Сегодня, 09:57
    "... действовать эффективно" они смогут лишь при поддержке вооруженных сил союзнических государств"
    Ещё одна клоунесса - Эстония хочет воевать чужими руками. Европа готовься воевать с Россией под командованием эстонских генералов, командовать они готовы, но нет армий.
    galan
  28. afrikanez Сегодня, 09:59
    "действовать эффективно" они смогут лишь при поддержке вооруженных сил союзнических государств
    Рихо Террасу неплохо было бы поинтересоваться у Турции, по поводу поддержки НАТО. fool
    afrikanez
  29. КВУ-НСвД Сегодня, 10:07
    Интересно , а прибалтийские генералы не задолбали США _как простуда - и делать что-то стрёмно ,и лечить лень
    КВУ-НСвД
  30. Волька Сегодня, 10:36
    это все от тупости и природной зависти колыван, а вообще..."хочешь мира готовься к войне"...
    Волька
  31. PValery53 Сегодня, 10:51
    "Эстония обвинила Россию в подготовке войны с НАТО"
    - Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас снёсся не кудахтавши. Значит, прибалты напринимали у себя натовских войск, проводят одно за другим свои учения у наших границ, а нам что, умильно на это созерцать?! - Ну уж фигушки! - Почувствуйте и наши военные "прелести"!
    PValery53
  32. Романенко Сегодня, 11:09
    Господин генерал, все-таки такие заявления надо делать после Старого Нового года, основательно похмелившись. drinks
    Романенко
  33. VAGNER Сегодня, 12:55
    Рано или поздно ,но с США нам придется "схлестнуться" , надеюсь без применения ЯО...
    Китай пусть первый, а Россия на подхвате..Пора бы уже России мировую бойню ,посмотреть со стороны и помогая и тем и этим..))) Но ведь мы опять встрянем, как без русских мировые драки.. angry
    VAGNER
  34. КОТ БАЮН Сегодня, 13:34
    " Чё эт я такое сказал?" - явно думает чудак на фото...
    а вот по поводу
    эстонские войска готовы к любому варианту развития событий, однако "действовать эффективно" они смогут лишь при поддержке вооруженных сил союзнических государств
    ....
    .........300 велосипедистов и в порту пол-корабля - уж точно ко всему готовы. laughing
    КОТ БАЮН
  35. Dimmih Сегодня, 14:19
    Ёклмн, ну мы не будем это отрицать, ведь глупо же отрицать очевидное? При этом скромно отметим , что это в общем-то ответ на их планы, направленные против России. Почему им можно, а нам нельзя? Отнюдь, ребята, отнюдь....
    Dimmih
  36. razved Сегодня, 14:59
    Два момента:
    1. Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас -не тормоз, он - медленный газ, судя по тому, сколько времени прошло с момента окончания учений и до сделанных им умозаключений.
    2. Говорит как по написанному. Вопрос кто ему (впрочем, как и многим другим ему подобным) писал, думаю, задавать излишне.
    razved
  37. BAI Сегодня, 15:00
    Да России и готовиться не надо. Один взвод десантников заблудится - и нет Эстонии.
    BAI
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