15:13 08 января

Орбан назвал мигрантов «мусульманскими захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих на территорию Европы беженцев «мусульманскими захватчиками» и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов, передает РИА Новости.



По словам Орбана, приток мусульманского населения приведет к появлению «параллельных сообществ» внутри государства.


Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков,
сказал венгерский премьер в интервью изданию Welt.

При этом он призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии.

Орбан отметил, что многие страны Евросоюза обвиняют венгерские власти в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, но отказывается принимать беженцев. Однако, по его словам, «выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть "справедливый баланс", так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции».

Напомним, в конце прошлого года Еврокомиссия подала в европейский суд иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 64

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:34
    Пусть теперь пожинают плоды своей политики , то ли еще будет .
    Spartanez300
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:37
      Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков

      Соглашусь с ним полностью...это верно и по отношению и к нашей стране...часть мигрантов попадающая в Россию ведет себя мягко говоря отвратительно...это видно по сводкам происшествий...проблема актуальна не только для жителей ЕС но и для нас.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 08:40
        А чем наша страна отличается от западных "дерьмократий"?И там и у нас однобокие политики.И все смотрят в рот полосатому дяде..
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков

        Соглашусь с ним полностью...это верно и по отношению и к нашей стране...часть мигрантов попадающая в Россию ведет себя мягко говоря отвратительно...это видно по сводкам происшествий...проблема актуальна не только для жителей ЕС но и для нас.
        210окв
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:45
          А чем наша страна отличается от западных "дерьмократий"?

          Вопрос очень обширный.
          Россия встроена в капиталистическую систему со всеми недостатками ее...и наивно конечно думать что то что происходит у них там не коснется и нас.
          Меня коробит в последнее время система подачи информации в СМИ РОССИИ нашим обывателям...осуждаем то что происходит в США и ЕС и не замечаем что тоже самое происходит и у нас...какое то двуличие появилось. what
          Тот же ЛЕХА
          1. 210окв Сегодня, 08:51
            Я с Вами полностью согласен.Зачастую мы видим бревно(не сорину)в чужом глазу,а в своем такого же не замечаем.Это касается не только мигрантов а и промышленности,обороны,образования....
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            А чем наша страна отличается от западных "дерьмократий"?

            Вопрос очень обширный.
            Россия встроена в капиталистическую систему со всеми недостатками ее...и наивно конечно думать что то что происходит у них там не коснется и нас.
            Меня коробит в последнее время система подачи информации в СМИ РОССИИ нашим обывателям...осуждаем то что происходит в США и ЕС и не замечаем что тоже самое происходит и у нас...какое то двуличие появилось. what
            210окв
            1. Тралл Сегодня, 08:54
              Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков

              А тут еще Россия отступающей под их натиском ЕС-овской свинине пути к отступлению перекрыла smile
              Тралл
              1. Татьяна Сегодня, 09:07
                Тот же ЛЕХА
                Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков
                Соглашусь с ним полностью...это верно и по отношению и к нашей стране...часть мигрантов попадающая в Россию ведет себя мягко говоря отвратительно...это видно по сводкам происшествий...проблема актуальна не только для жителей ЕС но и для нас.

                Россия встроена в капиталистическую систему со всеми недостатками ее...и наивно конечно думать что то что происходит у них там не коснется и нас.

                Да Обама давно сказал, что Россия с исторической неизбежностью будет именно именно мусульманская! Было у него такое высказывание несколько лет тому назад. А Обама, как никто другой, точно знает, какие планы реализует в ЕС и в России Вашингтон.
                Татьяна
                1. Голован Джек Сегодня, 09:22
                  Цитата: Татьяна
                  Обама давно сказал, что Россия с исторической неизбежностью будет...

                  Ну, сказал такое один, прости, Господи... альтернативно одаренный.
                  Зачем это повторять-то?
                  Цитата: Татьяна
                  Обама... точно знает, какие планы реализует в ЕС и в России Вашингтон

                  Точно? Знает? Точно, что точно? wink
                  Обама был клоун. Петрушка из кукольного театра.
                  "Знает" он... точно... пхе negative
                  Голован Джек
                  1. Татьяна Сегодня, 09:30
                    Голован Джек
                    Точно? Знает? Точно, что точно? wink
                    Обама был клоун. Петрушка из кукольного театра.

                    Ха! Роман! stop Ну уж совсем-то в "дур***ака" Обаму превращать не надо! drinks
                    Татьяна
                  2. Гардамир Сегодня, 09:45
                    Обама был клоун.
                    А решать кто клоун, а кто великий правитель, вы будете? Как говаривал Голован Джек, доказательства, того, что он петрушка.
                    Гардамир
                    1. Голован Джек Сегодня, 10:13
                      Цитата: Гардамир
                      Как говаривал Голован Джек...

                      Что-й то Вы обо мну, да в прошедшем времени?
                      Я еще Вас переживу laughing
                      Цитата: Гардамир
                      А решать кто клоун, а кто великий правитель, вы будете?

                      Это, видите ли, без меня уже решили.
                      Изучайте прэссу... Гардамир
                      Голован Джек
                      1. Гардамир Сегодня, 10:16
                        Изучайте прэссу
                        нынешняя пресса, как и тв, выдают только фейк-новости.
                        Это не в прошедшем, это как пример, можно сказать цитата.
                        Гардамир
                    2. Голован Джек Сегодня, 10:19
                      Цитата: Гардамир
                      нынешняя пресса, как и тв, выдают только фейк-новости

                      Не всегда, учитесь... отличать.
                      Изучать лучше англоязычные первоисточники, там все... более рельефно, я бы сказал.
                      Цитата: Гардамир
                      Это не в прошедшем...

                      Спасибо.
                      Голован Джек
                      1. Гардамир Сегодня, 10:26
                        учитесь... отличать.
                        то есть самолеты на Хмеймим всё-таки повредили?
                        Гардамир
                  3. ЗВО Сегодня, 11:22
                    Цитата: Голован Джек
                    Цитата: Татьяна
                    Обама давно сказал, что Россия с исторической неизбежностью будет...

                    Ну, сказал такое один, прости, Господи... альтернативно одаренный.
                    Зачем это повторять-то?


                    Ну вообще то он прав...
                    Хотим мы этого или нет, но мир лет через 100-200 будет в итоге поделен на:
                    1. китайцев
                    2. мусульман.(не арабов, а именно мусульман).

                    Китайцы просто не смешиваются и на самом очень сильные расисты.
                    Ислам же - самая доминантная религия, где есть единоверцы и неверные. Им без разницы, араб ты, негр или белый. если ты правоверный будешь существовать в их мире, неверных же будут уничтожать, прямо или косвенно.
                    Ислам, вернее его нормы, заставляют людей плодиться так. что они просто числом задавят уже через 4-5 поколений. В той же Европе, через 50-60 лет - белых уже будет меньшинство.
                    У нас есть запас времени на эти 70-90 лет, потом и нас подмянут...
                    ЗВО
          2. mikh-korsakov Сегодня, 09:00
            Самое досадное то, что наши СМИ отлично научились описывать как ловко Запад унижает и принижает Россию, но толковых идей. что с этим делать что-то не слышно. А насчет двуличия я не согласен - против нас идет информационная война и было бы странным как раз выпячивать свои недостатки и не замечать их. Примерьте этот вариант на события ВОВ
            mikh-korsakov
          3. Комментарий был удален.
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:04
          210окв hi
          А чем наша страна отличается от западных "дерьмократий"?И там и у нас однобокие политики.И все смотрят в рот полосатому дяде..
          Плюс самое страшное что наши за деньги впускают к нам миллионы абсолютно не нужных нам людей.Чуждых нам во всём.Забирая у нас работу .Понижая наш уровень жизни.Для слабоумных которые считают что нам без гастарбайтеров не прожить..А не поехать ли им на ПМЖ в Среднею Азию например.А нашу страну оставить в покое.
          Наблюдатель2014
          1. 210окв Сегодня, 09:10
            Сергей,добрый день.Вы правильно заметили.Понижая уровень нашей жизни..Рукамиводители нам талдычат-мы не найдем русских на непрестижные рабочие места...Так платите достойно.Найдутся.А всю эту шелупонь-вон.
            Цитата: Наблюдатель2014
            210окв hi
            А чем наша страна отличается от западных "дерьмократий"?И там и у нас однобокие политики.И все смотрят в рот полосатому дяде..
            Плюс самое страшное что наши за деньги впускают к нам миллионы абсолютно не нужных нам людей.Чуждых нам во всём.Забирая у нас работу .Понижая наш уровень жизни.Для слабоумных которые считают что нам без гастарбайтеров не прожить..А не поехать ли им на ПМЖ в Среднею Азию например.А нашу страну оставить в покое.
            210окв
      2. mikh-korsakov Сегодня, 09:05
        Мусульманин мусульманину рознь, так же как русские бывают разными. У меня, например, рука не поднимется обвинять в чем-то Кадырова. Я даже, ясное дело в своих мыслях, а не наяву, примерял его вариант на выдвижение в президенты РФ. А что Сталин был не русский. так почему бы Кадырову...? Во всяком случае друзья и партнеры Путина хвосты бы да поприжали.
        mikh-korsakov
        1. Голован Джек Сегодня, 09:10
          Цитата: mikh-korsakov
          ... друзья и партнеры Путина...

          Кто конкретно в виду имеется, поясните, пожалуйста.
          Цитата: mikh-korsakov
          хвосты бы да поприжали

          Кадыров у себя дома - фигура. В Москве его съедят "без соли и без лука" (с), причем очень быстро.
          Голован Джек
          1. mikh-korsakov Сегодня, 09:35
            Друзья и партнеры Путина - по его собственному выражению - это общая совокупность западных лидеров, а также Петр Алексеевич Порошенко. В одном вы правы, так называемая московская элита, это гадюшник из целующихся змей. Но восточному человеку свойственна коварная мудрость, ведь Сталину тоже противостояли, например, Троцкий. Непонятливых посадить за налоговые преступления, других приручить. Хор подхалимов имел бы языки такие обволакивающие...
            mikh-korsakov
            1. Голован Джек Сегодня, 09:59
              Цитата: mikh-korsakov
              Друзья и партнеры Путина - по его собственному выражению - это общая совокупность западных лидеров, а также Петр Алексеевич Порошенко

              Учитесь отличать дипломатическмй язык от общепринятого (это совет. Добрый).
              Цитата: Анекдот
              ...
              Если дипломат говорит "да", то это "может быть".
              Если дипломат говорит "может быть", то это "нет".
              И если дипломат говорит "нет", то это уже не дипломат.

              Цитата: mikh-korsakov
              так называемая московская элита, это гадюшник из целующихся змей

              Это свойственно любой, кхм, большой организации, где крутятся большие деньги.
              Вы, видимо, в подобных организациях иикогда не работали. Считайте, что Вам повезло laughing
              Цитата: mikh-korsakov
              ... восточному человеку свойственна коварная мудрость

              Никакая "мудрость" не поможет без замены, скажем, руководства всех ключевых министерств своими людьми.
              "Свои" для Кадырова, увы, только люди его же клана.
              Хотите видеть на посту Лаврова, Шойгу, Колокольцева... ну, и далее по списку, всеразличных Рулон Обоевых? Я вот точно не хочу...
              Хотя - разговор ни о чем: Кадырову не быть Президентом РФ, не дано request
              Голован Джек
              1. mikh-korsakov Сегодня, 11:17
                Цитирую: "Свои" для Кадырова, увы, только люди его же клана"[i][/i, а также Путин, Шойгу и т.д. Эти люди светлая сторона нашей элиты, я уверен, что "Рулон Обоев" не имел бы шансов ни на что большее, чем заведующий канцелярией. Утверждение о том. что любая крупная организация это "клубок целующихся змей" верно только для организации со слабым руководителем. Я уверен, что при Королеве, Туполеве и т.д. змеям делали укорот, иначе эти организации не создали то, что они создали .Считаю крупной ошибкой Путина было признание президентских выборов на Украине. Причин не делать этого было предостаточно, достаточно вспомнить расквашенную физиономию кандидата в президенты Олега Царева. Рычагов воздействия на изначально антироссийское руководство Украины было бы неизмеримо больше, одно дело иметь дело с киевской хунтой, другое с Петорм Алексеевичем, инструментарий другой, а санкции мы все равно огребли. Дипломатический язык оставлен в прошлом, если то как США и даже Украина разговаривает с нами - это дипломатический язык, то извините... Оставаться в д.ураках с чистой шеей и дипломатическим языком , это конечно достойно, только ВВП от этого не растет. Согласен в том, что Кадырову в президентах не бывать - это у меня так от досады за наши провалы на Украине.
                mikh-korsakov
        2. Vard Сегодня, 10:13
          Вы свои мысли про Кадырова родственникам тех солдат, которых он по его же словам убил, изложите.... И ещё... похоже вы с чеченцами вообще не сталкивались...
          Vard
      3. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 10:26
        Идет захват Европы, захват без единого выстрела.
        ШУРУМ -БУРУМ
    2. 210окв Сегодня, 08:38
      Поздно пить боржоми...Нужна новая реконкиста...Но похоже этого не случится.На Западе толерантные шоры не позволяют видеть для себя как вокруг собираются стервятники...
      Цитата: Spartanez300
      Пусть теперь пожинают плоды своей политики , то ли еще будет .
      210окв
    3. Лекс. Сегодня, 08:54
      Венгры тут не причём ,просто им вспомнились турецкие завоеватели после которых Венгрия исчезла
      Лекс.
    4. сибиралт Сегодня, 09:10
      С беженцами допёрли, а как быть с Четвертым рейхом? belay
      сибиралт
    5. Гардамир Сегодня, 09:51
      Пусть теперь пожинают плоды своей политики , то ли еще будет
      Вы про Кремль и Россию? Теперь у нас не только таджики дворы метут, но и поликлиники и полиция становятся иноязычными.
      Гардамир
    6. Семёныч Сегодня, 10:19
      Идет процесс захвата территорий с помощью ассимиляции. Через 30-40 лет эти люди (беженцы) размножатся и Европа станет совсем другой.
      Семёныч
      1. dsk Сегодня, 10:37
        Здравствуйте Владимир Семёныч!
        Цитата: Семёныч
        Европа станет совсем другой
        Венгры не забыли Сулеймана "Великолепного". hi
        dsk
  2. svp67 Сегодня, 08:36
    История Венгрии - дает ему право так говорить...
    svp67
    1. Татьяна Сегодня, 08:51
      Цитата: svp67
      История Венгрии - дает ему право так говорить...
      Какую историю Венгрии Вы имеете в виду?
      Татьяна
      1. svp67 Сегодня, 08:54
        Цитата: Татьяна
        Что Вы имеете в виду?

        Историю государства - Венгрия. Османо - Венгерские войны в 14-16 вв.
        В результате которых бывшее Королевство Венгрия оказалось разделённым на три части:

        * Османская Венгрия, ставшая частью Османской империи
        * Восточно-Венгерское королевство, где стал править Янош Запольяи. Янош Запольяи в июле 1529 года принес вассальную присягу турецкому султану и был признан им королём Венгрии.
        * Королевская Венгрия со столицей в Прессбурге, признавшая своими королями Габсбургов
        svp67
        1. Татьяна Сегодня, 09:10
          Спасибо, Сергей! Теперь мне Ваше высказывание стало понятно.
          Татьяна
    2. Балу Сегодня, 10:25
      Цитата: svp67
      По словам Орбана, приток мусульманского населения приведет к появлению «параллельных сообществ» внутри государства.

      Все это предсказуемо и ожидаемо. Фашингтонские макаки навязыванием оружием дерьмократии выгнали людей из их домов. Европа получила исламский "экспедиционный корпус" в виде беженцев и дополнительные оккупационные войска из США. Социально-политический взрыв неизбежен, вопрос времени. Куда повернется эта орда? Неизбежно в сторону России. В прошлом году уже был в новостях сюжет о попытке семьи из Сирии по подложным документам проникнуть в Поволжье.
      В этом году опять муссируется вопрос о направлении потока беженцев в Украину. Вот вам очередная порция пушечного сала. В северном Афганистане фашингтонские макаки под флагом "борьбы с террористами" создадут базу. Как в Афганистане вокруг лагеря, где этих самых террористов американские инструкторы будут натаскивать. Рискну предположить , что первыми жертвами ИГИЛ 2.0 станет нищий Таджикистан с его многолетним традиционным наркотрафиком в европу и далее через территорию России и Туркменистан с его газом, одно из крупных месторождений которого на 1\3 находится на территории Афганистана. Куда побегут новые толпы беженцев? В Россию. Наверное пора подумать, как экономически придушить империю зла-США, пока фашингтонские макаки не устроили очередную мировую войну. Они наивно полагают, что припугнут нас и мы сами запросим мира. Мой дилетантский прогноз таков. hi
      Балу
  3. Masya Masya Сегодня, 08:42
    "справедливый баланс"

    Это о каком балансе глаголит, да еще и справедливом? Тебе квоту сверху спустили, будь добр принять... yes
    Masya Masya
  4. parusnik Сегодня, 08:51
    Коготочек увяз, всей птичке пропасть...Впрочем это и нас касается...Дело во времени...
    parusnik
    1. Masya Masya Сегодня, 08:54
      Вступил в оно, теперь не отрехнешься и не стряхнешь...
      Masya Masya
  5. shura7782 Сегодня, 08:54
    Венгрия, Польшя и Чехия правильно делают, что не принимают у себя эту толпу. Единственно, их можно использовать как иностранный легион против России пообещав им за это гражданство. Ну, это уже другая история.
    shura7782
  6. mikh-korsakov Сегодня, 08:54
    Интересный человек - этот Орбан. С Путиным регулярно встречается. Режет правду-матку про мусульман. Хотя хотелось бы уточнить - не всякий мусульманин захватчик. А лучше, чего уж там ходить вокруг да около - признал бы Крым российским, Петр Алексеевич тогда мягко говоря был бы недоволен, а на улицах наших городов опять появились бы Икарусы
    mikh-korsakov
  7. лысова Сегодня, 08:58
    --- " Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих на территорию Европы беженцев «мусульманскими захватчиками» " --- Вообще то они пришли по приглашению, Меркель пригласила - они пришли - значит они гости, какие никакие. Просто делая такой шаг, башкой нужно наперёд думать, а не этим местом. А на счёт Орбана - да правильно поступил, что не пустил в государство фиг знает что. Своему народу добро сделал.
    лысова
  8. mavrus Сегодня, 09:00
    Цитата: Spartanez300
    Пусть теперь пожинают плоды своей политики , то ли еще будет .

    А венгры в чем провинились... Немцы, французы, скандинавы, англичане... Этим поделом. А венгры, получается, расплачиваются за "едину Европу, куда так стремятся украинцы.
    mavrus
    1. dsk Сегодня, 12:19
      Здравствуйте Андрей!
      Цитата: mavrus
      венгры в чем
      Проект НАТО - это "антиРоссия". Как говорит мой дядя "капитан" - "С кем поведёшься - так тебе и надо." Сколько всего российской крови пролито за сохранение христианства в Европе, знает один только Бог. Неблагодарность - тяжкий грех, а по счетам приходится платить всегда. hi
      dsk
  9. Геркулесыч Сегодня, 09:21
    Сейчас Орбану навяжут в правительство пару негров -экспертов по талирациии wassat , или же тех же арабов, wassat чтобы не ерепенился! !! fool
    Геркулесыч
    1. omit Сегодня, 13:26
      Геркулесыч
      "экспертов по талирациии "
      Переведи на русский это выражение, а то в википедии его не нашёл. laughing
      omit
  10. коноправ Сегодня, 09:30
    Как жаль, что первый министр страны не понимает сути происходящего. Причем здесь вероисповедание мигрантов? Миграция не религиозная, не национальная, эта миграция расовая!
    коноправ
  11. rotmistr60 Сегодня, 09:32
    «мусульманскими захватчиками»
    Определение правильное, но Европа (с подачи Меркель) сама открыла двери. Думали откупиться за сотворенное с участием европейских стран на БВ и Сев.Африке, а показная толерантность вышла боком.
    rotmistr60
  12. Altona Сегодня, 09:36
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    часть мигрантов попадающая в Россию ведет себя мягко говоря отвратительно...

    -------------------------
    Еще при СССР молодое население из Африки и Ближнего Востока направлялось к нам на учебу, большая часть из него также вело себя отвратительно.
    Altona
    1. слава1974 Сегодня, 10:15
      Еще при СССР молодое население из Африки и Ближнего Востока направлялось к нам на учебу, большая часть из него также вело себя отвратительно.

      Вели отвратительно, но многие потом перевоспитывались, и вполне нормально уживались.
      Но с такой системой, как в Европе, никаких шансов на совместное мирное сосуществование нет.
      слава1974
  13. prior Сегодня, 09:37
    Абсолютно прагматичная позиция.
    Жаль, что в Кремле не видят реальной угрозы этнических гастербайтеров для Москвы.
    prior
  14. К-50 Сегодня, 09:38
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих на территорию Европы беженцев «мусульманскими захватчиками»

    Заварила "старушка Меркель" "кашу", теперь всем гейсоюзом хлебать будете полной ложкой.
    Если во время "оккупации" Венгрии, да и других стран соцлагеря, СССР прежде всего размещал заказы на производство, строил новые, чтобы население жило как можно лучше, то сейчас с подачи пин до сов и Германии Меркель плодят только нахлебников и "гостей" без учёта желаний "принимающей" стороны.
    Хотели свободы от СССР, вот и хлебайте!!!
    К-50
  15. rocket757 Сегодня, 09:46
    Орбан, в данной конкретной теме, был резко против!!! только кто ж его слушает. Гейропосолидарность и прочее, прочее. Они теперешнее количество "захватчиков" никак не переварят! А шо будет, если "плотину" опять прорвёт???
    rocket757
  16. Ураган70 Сегодня, 09:51
    Цитата: mikh-korsakov
    Мусульманин мусульманину рознь, так же как русские бывают разными. У меня, например, рука не поднимется обвинять в чем-то Кадырова. Я даже, ясное дело в своих мыслях, а не наяву, примерял его вариант на выдвижение в президенты РФ. А что Сталин был не русский. так почему бы Кадырову...? Во всяком случае друзья и партнеры Путина хвосты бы да поприжали.

    Вы,уважаемый, политически близорукий индивид! Вам бы, не дай Бог конечно, не допримеряться на свою голову! В Ставрополье, к примеру, не бывали? Если нет, то у вас еще есть возможность побывать, посмотреть, поговорить... Ну или сразу к терским казакам! Попримеряйте вашу бредятину в разговоре с ними, они вам глаза может и откроют! И не сравнивайте, я вас прошу, И. В. Сталина с Кадыровым!!! Вам про мусульман, вы про нерусских, сами разницу то не понимаете? Праздники действуют на мозг?
    Ураган70
  17. Кент0001 Сегодня, 10:23
    Ну хоть кто-то назвал вещи своими именами. Для небольших стран с небольшим количеством титульного населения мигранты вообще могут стать очень серьезной проблемой с учетом их возможностей к размножению.
    Кент0001
    1. Семёныч Сегодня, 10:59
      Это будет просто конец. У нас в России уже есть деревни сплошь заселенные пришлыми людьми. В свое время( 90 годы ) турки-месхетинцы спасались от геноцида из Ср.Азии в России. Прошло 30 лет. В Ростовской области есть школы в хуторах, где учатся практически 100% дети переселенцев.
      Семёныч
      1. Семёныч Сегодня, 11:04
        Но эти люди хотя бы жили в СССР, менталитет как-то сохранился, язык знают, но вот молодежь летом носят майки с надписью на спине Türkiye, хотя родились в России.
        Семёныч
  18. Романенко Сегодня, 11:05
    А в чем он не прав?
    Организованная "тихая экспансия" на Европу и Россию идет уже давно, посмотрите на этнический состав населения, с каждым десятилетием процент выходцев из мусульманских стран растет....
    Кому-то это кажется случайным, или может быть естественным процессом?
    Скорее всего события последних лет ни что иное, как режим ускорения этой экспансии, кому это выгодно?
    Не трудно догадаться.
    У нас в мире только один разносчик демократии...
    Романенко
  19. Altona Сегодня, 11:31
    Цитата: слава1974
    Вели отвратительно, но многие потом перевоспитывались, и вполне нормально уживались.

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    Если кто учился в Москве, то знает, что там были "иностранные" факультеты. Прибывшие на рабфаке 2 года обучались русскому языку и дотягивались до уровня для получения высшего образования. Учились практически со всего мира. Стипендию в долларов 200-500 им платила их страна плюс 1000 долларов за семестр вузу. Что-то такое вроде. Обучались студенты из стран-Алжир, Марокко, Нигерия, Египет, Сирия, Йемен, Ирак(курды в основном). Студентов из Никарагуа,Перу,Боливии,Шри Ланки,Въетнама,Лаоса,Польши,Чехословакии и других стран рассматривать не будем.
    Так вот, чем занимались студенты из Алжира и Марокко? Банальным грабежом и хвастовством перед нашими девицами своими французскими паспортами. Наши клушки конечно были на седьмом небе, не понимая, что в любом алжирском кишлаке французский паспорт получить не проблема. Сирийцы занимались фарцовкой, потому что в СССР попадали дети тамошнего начальства и большинство из них не представляло себя за починкой экскаватора. Студенты из Нигерии зимой вообще были похожи на карикатуру.Ходили поголовно в меховых ушанках с завязанными опущенными "ушами" и драповых пальто с меховыми воротниками. Кто знает, зимой москвичи обычно сильно тепло не одеваются, а сегодня при наличии машин тем более. Удивляла особенность негров и арабов оставлять после себя огромную кучу мусора на кухне, обычно это гора из овощных очистков и какой-то ботвы, которую они покупали на Ленинградском рынке.Ну вот им поужинать, а на кухне после них гора метр в диаметре и метр высотой.
    P.S. Я не обладаю ни толерантностью ни мультикультурностью и абсолютно не смыслю в "дружбе народов". Считаю, что каждые расы должны проживать в своем природном ареале.
    Altona
    1. Семёныч Сегодня, 11:56
      Коммуналка. Кухня. Один собачку свежует, другой паучков, тараканов жарит, третий печенку жрет сырую...а где же картошечки пожарить?
      Семёныч
  20. Moskovit Сегодня, 12:01
    Все это верно. Про гастарбайтеров, про их все возрастающую наглость и прочее. Но что дальше? Что делать, какие конкретные шаги предпринимать или все сведется к кухонным беседам?
    Moskovit
  21. Berkut24 Сегодня, 12:16
    Не хочет плевать на свой народ во имя Ротшильдов? Не толерантненько как-то...
    Berkut24
  22. Zomanus Сегодня, 12:18
    Видеоролик в тему.
    Это уже Германия.
    [media=http://www.yapfiles.ru/show/1838102/83f88a
    6ef49bf65f7f3258b54e9549dc.mp4.html]
    Zomanus
  23. Altona Сегодня, 14:50
    Цитата: Семёныч
    Коммуналка. Кухня. Один собачку свежует, другой паучков, тараканов жарит, третий печенку жрет сырую...а где же картошечки пожарить?

    ----------------------------
    Въетнамцы жарили соленую сельдь, которая воняла ужасно. Поляки какой-то бигос из квашеной капусты мутили,тоже со специфичным неприятным запахом.
    Altona
Картина дня