Орбан назвал мигрантов «мусульманскими захватчиками»

Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих на территорию Европы беженцев «мусульманскими захватчиками» и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов, передает РИА Новости По словам Орбана, приток мусульманского населения приведет к появлению «параллельных сообществ» внутри государства.сказал венгерский премьер в интервью изданию Welt.При этом он призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии.Орбан отметил, что многие страны Евросоюза обвиняют венгерские власти в том, что Будапешт получает средства из Фонда сплоченности ЕС, но отказывается принимать беженцев. Однако, по его словам, «выделение денег Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть "справедливый баланс", так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции».Напомним, в конце прошлого года Еврокомиссия подала в европейский суд иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.