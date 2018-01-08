Глава ЦРУ: Москва «десятилетиями вмешивается» в американские выборы
Россия и некоторые другие страны попытаются вмешаться в предстоящие в 2018 году выборы в Конгресс США, передает РИА Новости заявление директора ЦРУ Майка Помпео.
По словам Помпео, Россия «десятилетиями вмешивается» в избирательный процесс в США.
Директор отметил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018 году были «безопасными и демократичными».
В 2018 году пройдут очередные выборы в американский Конгресс, на которых переизберут всю Палату представителей и часть Сената. Параллельно состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания нескольких штатов.
Напомним, в Конгрессе США идут расследования «российского вмешательства» в выборы американского президента в 2016 году, на которых победу одержал Дональд Трамп. Москва неоднократно отвергали эти обвинения, указывая на то, что американская сторона не может предоставить никаких доказательств «вмешательства».
По словам Помпео, Россия «десятилетиями вмешивается» в избирательный процесс в США.
Я по-прежнему обеспокоен не только попытками России, но и усилиями других стран. У нас есть много противников, желающих подорвать западную демократию,сказал он в интервью каналу CBS.
Директор отметил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018 году были «безопасными и демократичными».
Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов,заявил он.
В 2018 году пройдут очередные выборы в американский Конгресс, на которых переизберут всю Палату представителей и часть Сената. Параллельно состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания нескольких штатов.
Напомним, в Конгрессе США идут расследования «российского вмешательства» в выборы американского президента в 2016 году, на которых победу одержал Дональд Трамп. Москва неоднократно отвергали эти обвинения, указывая на то, что американская сторона не может предоставить никаких доказательств «вмешательства».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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