15:16 08 января

Глава ЦРУ: Москва «десятилетиями вмешивается» в американские выборы

Россия и некоторые другие страны попытаются вмешаться в предстоящие в 2018 году выборы в Конгресс США, передает РИА Новости заявление директора ЦРУ Майка Помпео.



По словам Помпео, Россия «десятилетиями вмешивается» в избирательный процесс в США.


Я по-прежнему обеспокоен не только попытками России, но и усилиями других стран. У нас есть много противников, желающих подорвать западную демократию,
сказал он в интервью каналу CBS.

Директор отметил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018 году были «безопасными и демократичными».

Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов,
заявил он.

В 2018 году пройдут очередные выборы в американский Конгресс, на которых переизберут всю Палату представителей и часть Сената. Параллельно состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания нескольких штатов.

Напомним, в Конгрессе США идут расследования «российского вмешательства» в выборы американского президента в 2016 году, на которых победу одержал Дональд Трамп. Москва неоднократно отвергали эти обвинения, указывая на то, что американская сторона не может предоставить никаких доказательств «вмешательства».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. Лександрыч Сегодня, 10:04
    Паранойя, как государственная политика.
    Лександрыч
    1. Spartanez300 Сегодня, 10:14
      Срок маловатый зарядил говорил бы уж сразу что со дня основания США и выборов первого президента . Уже то что такой дэбил сидит в кресле главы ЦРУ уже многое говорит о ее властях .
      Spartanez300
      1. новичок Сегодня, 10:18
        даже раньше! ещё до независимости, наш Флот вмешался, на нашу ж голову, как показала история.
        новичок
        1. Logall Сегодня, 10:27
          Гарик, hi , интересно, рейгана и Рузвельта тоже хакеры избирали?
          Logall
          1. san4es Сегодня, 10:35
            Цитата: Logall
            ... тоже хакеры избирали?

            hi ...Не...Тогда телефонистки сработали soldier
            san4es
            1. новичок Сегодня, 10:38
              Александр и Александр, приветствую. таки да, ибо телефонистки в то время исполняли роль хакеров.
              новичок
              1. Татьяна Сегодня, 11:39
                "Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов" - заявил директор ЦРУ Майк Помпеоон.
                А что у американцев для России есть какой-то выбор кандидатов?! Да эти кандидаты у них в политическом плане, в принципе, все на одно "лицо"!
                Какого кандидата ни возьми no - все против России. sad
                Так что стоп stop! Для России среди американских кандидатов и выбирать-то некого! crying
                Просто в Вашингтоне сами себя в глазах мировой общественности свою значимость возвышают!
                Татьяна
            2. Чёрный Сегодня, 14:19
              ЦРУ уже напоминает детей в пионерском лагере после отбоя, которые накрывшись одеялом шепотом друг другу страшилки про "гроб на колесиках" рассказывают. laughing
              Чёрный
    2. Vard Сегодня, 10:24
      Да мы такие... пора признать что всё что происходит в США это или наша заслуга... или наши не доработки...
      Vard
    3. сибиралт Сегодня, 10:27
      Ну, ну. Первый раз Москва вмешалась в выборы США мировым сообществом, как нового государства, первой признав его независимое существование. Потом вмешалась передав ей Аляску. Но об этом нынешние почему-то не любят вспоминать. request
      сибиралт
    4. КОСМОС Сегодня, 10:42
      Цитата: Лександрыч
      Паранойя, как государственная политика.

      Это осознанная политика, как им еще оправдать, естественный ход событий складывающийся не в их пользу, только происками русских.
      КОСМОС
    5. Мар.Тира Сегодня, 12:42
      Ещё немного,и мы будем виноваты во вмешательстве в выборы президента России!И поэтому они будут не легитимные.
      Мар.Тира
  2. pvv113 Сегодня, 10:05
    По словам Помпео, Россия «десятилетиями вмешивается» в избирательный процесс в США.

    Да чего уж там десятилетиями, бери больше - веками!
    pvv113
    1. Skay Сегодня, 10:38
      Однозначно веками. Только раньше голубиную почту взламывали.
      Skay
  3. SNEAKY Сегодня, 10:07
    Да простит меня модератор,но иных ассоциаций с этими разного рода выступлениями западных "коллег" попросту нет..
    SNEAKY
  4. Tiras Сегодня, 10:08
    Зато в России удобно - США не могут вмешаться, так как выборов реальных в России и нет good
    Tiras
    1. Serg65 Сегодня, 10:17
      Цитата: Tiras
      так как выборов реальных в России и нет

      laughing Это точно! Такого предвыборного цирка, как при последних президентских выборах в США, в России точно никогда не было!!!! good
      Serg65
      1. Tiras Сегодня, 10:29
        Цитата: Serg65
        Это точно! Такого предвыборного цирка, как при последних президентских выборах в США, в России точно никогда не было!!!!


        Это да, но не думаю, что он этого легче россиянам.
        Tiras
    2. КОСМОС Сегодня, 10:28
      Цитата: Tiras
      Зато в России удобно - США не могут вмешаться, так как выборов реальных в России и нет

      Как это нет? Выбор есть всегда! Хотите, голосуйте за Путина, не хотите, не голосуйте laughing
      З.ы. Кого бы вы не выбрали, манна с неба сразу все равно непосыплется, ну а если вы ничерта не знаете и не смыслите, но при этом типа являетесь патриотом, то голосуйте хотя-бы за того, кого больше всего ненавидят американцы, при отсутствии собственной соображалки, как минимум неошибетесь, в крайнем случае, хотя бы американцам досадите wassat
      КОСМОС
  5. новичок Сегодня, 10:10
    да, действительно: какие мы всесильные! особенно с конца 80х по 2000ые. эт я про “десятилетия вмешательства“ по помпею.
    новичок
  6. ando_bor Сегодня, 10:13
    Ну это они уже преувеличивают, только Трампа Путин назначил,
    остальных президентов американцы сами себе выбирали.
    ando_bor
  7. polpot Сегодня, 10:16
    Как говорят некоторые граждане нефиг порожняки гнать доказуху предьяви
    polpot
  8. svp67 Сегодня, 10:18
    Глава ЦРУ: Москва «десятилетиями вмешивается» в американские выборы
    - на воре и шапка горит...
    svp67
  9. Волька Сегодня, 10:18
    но это уже не лечится...
    Волька
  10. dvvv Сегодня, 10:26
    ужас.... просто ужос... А что делало ЦРУ все время своего существования?
    dvvv
  11. Горный стрелок Сегодня, 10:30
    А я думаю, это они "базу" подводят для оправдания во вмешательство в НАШИ выборы!
    Дескать, ответ на "коварство" русских.
    Горный стрелок
  12. Маз Сегодня, 10:31
    Если в кране нет воды - русских виновать туды,
    Если снег метет и мгла - русских "пртвяжи" й сюда.
    Голод, бедствия, потоп - виноват российский поп.
    Чтобы ни было в раю - русских в дело подошью.
    Старая песнь о главном.
    Маз
  13. КВУ-НСвД Сегодня, 10:31
    Я бы сказал - Америка ВСЕГДА ПЫТАЕТСЯ ВЛИЯТЬ на наши внутриполитические процессы как может -и что - КАК СТЕНА СТОЯЛА ТАК И СТОИТ - ложкой речку не вычерпать
    КВУ-НСвД
  14. rocket757 Сегодня, 10:38
    А шо круто!!! Наши хакеры и другие вмешалкины молодцы!!!
    Вот кому можно гос награды вручать ... эт если выберут того кого надо!!!
    И под громкие фанфары объявлять - такой то, такой то НАШ президент!!!
    rocket757
  15. mavrus Сегодня, 10:44
    Цитата: Tiras
    Зато в России удобно - США не могут вмешаться, так как выборов реальных в России и нет good

    А вы за какие "реальные" выборы? Как в США? Где даже откровенно фейковые подозрения в связях с Россией грозят отставкой. Давайте... и мы всех либерастов, которые поголовно сидят на овских "грантах", под суд отдадим... Тогда мы все за реальные выборы.
    mavrus
  16. К-50 Сегодня, 10:48
    Глава ЦРУ: Москва «десятилетиями вмешивается» в американские выборы

    Ага, вмешиваемся, ещё со времён Колумба. laughing
    У вас вмешивайся-не вмешивайся, всё равно победит тот, кто нужен вашим богатеям, и от вмешательства Москвы ровным счётом ничего не зависит. request
    К-50
  17. nikolaev Сегодня, 10:49
    обидно, клянусь - обидно,ничего не сделала Россия и такое оскорбление : какие десятилетия ? - столетиями вмешивается в выборы!
    nikolaev
  18. demo Сегодня, 10:51
    Не знаю кто и кого дурит.
    Заходим на сайт РИА Новости.
    Находим статью.
    Нажимаем и получаем - 404!
    Такой страницы нет на ria.ru

    Класс! На кого рассчитано?
    Ну не на американцев же?
    На нас. На русскоговорящих.
    На долб....в?
    Верить никому нельзя.
    demo
    1. КОСМОС Сегодня, 11:02
      Цитата: demo
      На кого рассчитано? Ну не на американцев же?
      На нас. На русскоговорящих.
      На долб....в?

      Наверное...
      Цитата: demo
      Не знаю кто и кого дурит.
      Заходим на сайт РИА Новости.
      Находим статью.
      Нажимаем и получаем - 404!
      Такой страницы нет на ria.ru

      wassat
      КОСМОС
    2. амурец Сегодня, 11:06
      МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия и некоторые другие государства попытаются вмешаться в предстоящие в 2018 году выборы в конгресс США, заявил директор ЦРУ Майк Помпео в интервью телеканалу CBS.

      Куб с логотипом телеканала Russia Today
      © РИА Новости / Константин Чалабов
      Перейти в фотобанк
      Журналисты RT выяснили, верят ли американцы в "российское вмешательство"
      По его словам, Россия десятилетиями "вмешивается" в избирательный процесс в США.

      "Я по-прежнему обеспокоен не только попытками России, но и усилиями других стран. У нас есть много противников, желающих подорвать западную демократию", — заявил глава спецслужбы.

      Он отметил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018-м были "безопасными и демократичными".

      "Мы будем противостоять России и другим государствам, которые намерены повлиять на исход выборов", — добавил Помпео.

      В 2018 году пройдет очередная избирательная кампания в американский конгресс, когда переизберут всю палату представителей и часть сената. Параллельно состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания некоторых штатов.

      Советница Трампа наглядно показала, как относится к вмешательству России
      Советник Трампа в телеэфире показала, что думает о "вмешательстве России"
      В американском конгрессе идут расследования "российского вмешательства" в процесс избрания президента США в 2016 году, победу в котором одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В начале 2017 года американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором говорилось о якобы попытках России повлиять на происходящее в США. Российские власти, в свою очередь, неоднократно отвергали эти обвинения в связи с тем, что американская сторона не может предоставить никаких доказательств.

      РИА Новости https://ria.ru/world/20180108/1512234863.html
      Вот статья чере яндекс новости
      амурец
  19. кедр Сегодня, 10:58
    Зрим в корень, уважаемые. Свой главный выбор США сделали в 1969 году, тогда же они легализовали у себя церковь сатаны.
    После "полётов" на Луну и закономерной сдаче сатане нету у этой пидократии теперь никакого выбора.
    Летит она в бездну к своему отцу лжи и человекоубийце от века.
    кедр
  20. Романенко Сегодня, 10:58
    Цитата: "Глава ЦРУ: Москва «десятилетиями вмешивается» в американские выборы"
    И судя по всему успешно, иначе трудно объяснить такое количество де-билов на руководящих постах администрации и в ГД США.
    Романенко
  21. Хаджи Мурат Сегодня, 11:01
    Джорджа Вашингтона тоже мы избрали?
    Хаджи Мурат
    1. амурец Сегодня, 11:50
      Цитата: Хаджи Мурат
      Джорджа Вашингтона тоже мы избрали?

      Нет. Это было до нас, при Российской империи. Но выбирали тоже русские.
      амурец
  22. коноправ Сегодня, 11:03
    Выборы остались в своем первозданном виде и смысле только на базаре. Можно выбрать персики, помидоры, мясо, отложив с торону гнилое , залежавшееся или перекрашенное. То , что сейчас называется " выборами" можно увидеть на том же базаре у наперсточников - куда не ткни пальцем, проиграешь.
    коноправ
  23. Анатольевич Сегодня, 11:24
    Закусывать надо. А на морду вроде не алкоголик.
    Анатольевич
  24. КОТ БАЮН Сегодня, 11:32
    О как! Уже десятилетиями вмешиваемся... И кто б мог подумать?! laughing
    То копченого выберут, то барыгу рыжего, а виновата, как обычно, Москва.
    КОТ БАЮН
  25. Геркулесыч Сегодня, 11:38
    Попов радио изобрел, как и Зворыкин телевидение и телевизор по указу из будущего от ОГПУ -ВЧК -НКВД -КГБ wassat с целью вмешаться в выборы в сша! А компьютер мы случайно выдумали lol само так вышло belay !
    Геркулесыч
  26. Ванёк Сегодня, 11:44
    Глава ЦРУ: Москва «десятилетиями вмешивается» в американские выборы

    Такими темпами скажут, что вся америка, да, что там америка, весь континент! Что это мол проект Русских.

    Матросы на зебрах. Вот, что действительно страшно.
    Ванёк
  27. мичман Сегодня, 11:54
    Правы многие читатели, например "новичок", да Россия вмешалась на свою голову в создание США (наш флот, Аляска и др.). А вспомните как алкаш выступал в их Сенате. Руку приложил к тому месту, где сердце у человека, и пожелал США процветание. Это он делал за поддержку США по развалу СССР, Вспомните как США приводили к власти гитлера, как направили к нам в 1917 году лейбу с отрядом боевиков для захвата власти евреями в Петрограде. Историки должны выложить эти вмешательства США в жизнь России. Мне в 80-х годах по роду службы приходилось часто бывать в США, не нравилась мне эта страна. Больше всех любил по командировкам ездить в Венгрию. Везде доступ был свободный, даже сохранил последний "Служебный паспорт" синего цвета его номер 20№0041705. Честь имею.
    мичман
  28. minomoto Сегодня, 11:57
    Излюбленная англосаксами тактика обвинять других в том что делают сами. Настоящий заголовок должен был звучать так: ЦРУ «десятилетиями вмешивается» в российские выборы. России даже смысла вмешиваться в выборы нет, так как де факто реальной власти у президентов США нет, выборы просто фарс и шоу для американского народа. А президенты просто говорящие головы, которые полностью подконтрольные транснациональным корпорациям.
    minomoto
  29. Alekseits Сегодня, 12:29
    Россия- это круто!
    Где Россия- там победы в выборах!
    Alekseits
  30. _моё мнение Сегодня, 12:49
    Глава ЦРУ: Москва «десятилетиями вмешивается» в американские выборы

    новые санкции ей ... lol
    кто-то сомневался, что они от нас отцепятся? нет,напридумывают всякой чуши и заставят
    поверить в неё ....
    _моё мнение
  31. PValery53 Сегодня, 13:12
    "Глава ЦРУ: Москва «десятилетиями вмешивается» в американские выборы"
    - В Америке нещадно распространяется вирус паранойи. Вот вам и симптомы.
    PValery53
  32. Dimmih Сегодня, 14:16
    Я бы даже сказал-столетиями, а может и тысячелетиями. Первые случаи вмешательства отмечены во время первых выборов вождей у гуронов и команчей. Агенты ФСБ подливали шаманам в напиток из плодов кактуса пейот огненную воду и потому шаманы выбирали неправильных нетолерантных вождей.
    Dimmih
  33. BAI Сегодня, 14:55
    А сами не вмешиваются. Просто свергают неугодные режимы и устанавливают своих марионеток, без всяких выборов.
    BAI
  34. Сергей956 Сегодня, 14:55
    Даа, если такие заявления делает человек такого ранга, то это уже диагноз, срочно нужно к психиатру - это его пациент. Непонятно, почему он Директор ЦРУ, а не пациент палаты №6?
    Сергей956
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