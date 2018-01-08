Анкара начала расследование исламофобии в четырех европейских странах
Турецкий парламент учредил собственную комиссию для расследования ситуации с исламофобией в четырех странах Евросоюза, передает РИА Новости сообщение агентства Belga.
По данным агентства, «депутаты сконцентрируют свое внимание на тех государствах, где, на их взгляд, наиболее выражены проявления исламофобии, – Австрии, Германии, Франции и Бельгии».
При этом парламентарии планируют получить от властей этих стран разрешения проводить расследования на месте. Комиссия начнет работу 9 января.
Как утверждает агентство, инициатива турецкого парламента стала «ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии, которые последовали за новостью о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения».
Напомним, Австрию уже не в первый раз обвиняют в нападках на мусульман. Так, в конце июня критике исламской общины страны подверглось предложение Себастьяна Курца (на тот момент занимал пост главы МИД) закрыть мусульманские детские сады в республике. Представители общины назвали такое заявление неприемлемым.
По данным агентства, «депутаты сконцентрируют свое внимание на тех государствах, где, на их взгляд, наиболее выражены проявления исламофобии, – Австрии, Германии, Франции и Бельгии».
При этом парламентарии планируют получить от властей этих стран разрешения проводить расследования на месте. Комиссия начнет работу 9 января.
Как утверждает агентство, инициатива турецкого парламента стала «ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии, которые последовали за новостью о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения».
Напомним, Австрию уже не в первый раз обвиняют в нападках на мусульман. Так, в конце июня критике исламской общины страны подверглось предложение Себастьяна Курца (на тот момент занимал пост главы МИД) закрыть мусульманские детские сады в республике. Представители общины назвали такое заявление неприемлемым.
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