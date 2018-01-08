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Анкара начала расследование исламофобии в четырех европейских странах

Турецкий парламент учредил собственную комиссию для расследования ситуации с исламофобией в четырех странах Евросоюза, передает РИА Новости сообщение агентства Belga.



По данным агентства, «депутаты сконцентрируют свое внимание на тех государствах, где, на их взгляд, наиболее выражены проявления исламофобии, – Австрии, Германии, Франции и Бельгии».


При этом парламентарии планируют получить от властей этих стран разрешения проводить расследования на месте. Комиссия начнет работу 9 января.

Как утверждает агентство, инициатива турецкого парламента стала «ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии, которые последовали за новостью о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения».

Напомним, Австрию уже не в первый раз обвиняют в нападках на мусульман. Так, в конце июня критике исламской общины страны подверглось предложение Себастьяна Курца (на тот момент занимал пост главы МИД) закрыть мусульманские детские сады в республике. Представители общины назвали такое заявление неприемлемым.
Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций
Комментарии 25
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  1. народник
    народник     Сегодня, 13:20
    Турецкий парламент учредил собственную комиссию для расследования ситуации с исламофобией в четырех странах Евросоюза,

    Конец Европы близок. Да и наш недалеко с такими властями. crying
    1. Vadivak
      Vadivak     Сегодня, 13:26
      Цитата: .......
      первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения».

      Интересно а в Москве кто? армянин, китаец или таджик?



      Кстати

      По сообщению asiarussia.ru, первым ребенком, родившемся в 2018 году в Австрии, стала монгольская девочка, хотя какая австрийцам на разница
      1. 210окв
        210окв     Сегодня, 13:29
        Там азербайджанцы и узбеки в основном..Хотя тоже..каждой твари по паре...Это у нас армяне...на Кубани.А по поводу турок..А с них кстати надо пример брать.Как они защищают своих и продавливают интересы..
        Цитата: Vadivak
        Цитата: .......
        первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения».

        Интересно а в Москве кто? армянин, китаец или таджик?
        1. Vadivak
          Vadivak     Сегодня, 13:42
          Цитата: 210окв
          .Это у нас армяне...на Кубани.

          Это да. Не сидится в Армении. Ну а турки у нас тихие. Бизнес имеют, в основном строительный и ресторанный у них русские и нерусские работают никого не обижают, деньги платят
        2. фа2998
          фа2998     Сегодня, 13:57
          Цитата: 210окв
          А с них кстати надо пример брать.Как они защищают своих и продавливают интересы..

          Это как? Отдельные сады и школы открывать по вероисповеданию или по национальности? Думаю и наивные европейцы будут против, да и любой суд за вернет подобные действия! Думаю мусульмане доиграются, пока они в меньшинстве.Да , в Европе бардак, по припоминаица испанская реконкиста, да и германский погром евреев и цыган.Доведут буржуа до вил, да и фонарей в Европе полно! hi
          1. 210окв
            210окв     Сегодня, 14:00
            Это так.На каждый выпад русофобии отвечать конкретными делами и законодательными актами.А не делать вид что ничего страшного не произошло..
            Цитата: фа2998
            Цитата: 210окв
            А с них кстати надо пример брать.Как они защищают своих и продавливают интересы..

            Это как? Отдельные сады и школы открывать по вероисповеданию или по национальности? Думаю и наивные европейцы будут против, да и любой суд за вернет подобные действия! Думаю мусульмане доиграются, пока они в меньшинстве.Да , в Европе бардак, по припоминаица испанская реконкиста, да и германский погром евреев и цыган.Доведут буржуа до вил, да и фонарей в Европе полно! hi
            1. Перейра
              Перейра     Сегодня, 14:03
              Надо начинать ответы на русофобию со своей страны.
              1. Pirogov
                Pirogov     Сегодня, 14:35
                Цитата: Перейра
                Надо начинать ответы на русофобию со своей страны.

                Поддерживаю на 1000% .
    2. хрыч
      хрыч     Сегодня, 14:09
      Цитата: народник
      Да и наш недалеко с такими властями

      Назовите достойного претендента?

      Ни при царе, ни при большевиках, народ не жил лучше чем сейчас. Просто стандарты жизни поменялись, но осталось одно - вечное недовольство разных снобов...
      1. Pirogov
        Pirogov     Сегодня, 15:00
        Цитата: хрыч

        1
        хрыч Сегодня, 14:09 ↑
        Цитата: народник
        Да и наш недалеко с такими властями

        Назовите достойного претендента?

        Ни при царе, ни при большевиках, народ не жил лучше чем сейчас. Просто стандарты жизни поменялись, но осталось одно - вечное недовольство разных снобов.

        Ну не знаю я по маме из казаков по папе из дворян 6 класса которые как раз и жили со службы и большого достатка не имели НО моя родня не когда о Царе плохо не говорила ,а простой казацкий десятник имел табун лошадей за два десятка ,хутор и т.д. и крестьяне кто работал и хотел, жил вполне достойно и многие имели свою землю . А вот сказки о повальной безграмотности и нищете, ЗЕМЛЯ КРЕСТЬЯНАМ и т.д. это еврейско комиссарская ложь. И бунты как раз крестьян в Тамбовской ,Воронежской на Кубани и многих других областях ,против комиссаров и есть подтверждением моих слов .
    3. сибиралт
      сибиралт     Сегодня, 14:32
      Что-то в России нет ни одного комитета по русофобии. Похоже, наше начальство боится стать невыздным. winked
  2. VAGNER
    VAGNER     Сегодня, 13:22
    Турция с исламофобией комиссию создает, Израиль тоже по своей нации ..Одни русские на гармошке играют..))))
  3. Громобой
    Громобой     Сегодня, 13:25
    «ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии, которые последовали за новостью о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения».
    Достали видать крепко австрияков этими ПРИШЕЛЬЦАМИ ,которые чужды их миру.Вот и начинает проявляться расизм и что похуже ,как естественное желание коренных европейцев сохранить свой мир.Европейцы люди методичные и работу всегда выполняют добросовестно.Если их окончательно доведут,то я не завидую всем пришлым.Обратка и в Турцию может прилететь и будет за что.Насколько я понимаю,Эрдогад и его шайка пытаются выступать этакими заступниками всех унижаемых и оскорбляемых пришельцев.За такое можно и по рогам получить,если от просто слов он перейдёт к прямой поддержке радикалов или будет грубо вмешиваться в европейский политический процесс,где у Турции №6,не смотря на давние связи,альянсы и выгоды.
    1. nik-karata
      nik-karata     Сегодня, 13:33
      Думаю, что, как минимум из Германии, ответку тяжело будет давать. Могу ошибиться, но в Германии очень, очень большая популяция "пришельцев" ( good тематично) из Турции. hi
      1. Громобой
        Громобой     Сегодня, 14:04
        Диаспора не сильно сможет повлиять на политический курс Германии.В парламенте их "задавит" чисто немецкое большинство,а если попытаются в своих молельных центрах пропагандировать несогласие с государственной политикой или законами(или ,чего доброго, перенесут свой протест на улицы или методами бандитизма и террора),то актив зачистят полицейскими мерами,а большинство-то немце-турков без лидеров быстро сдуется,они ведь нашли в Германии счастье в виде относительного достатка и благополучия,так чего ради им бухтеть,к тому же их активность может спровоцировать выход на улицы радикальных немецких националистов,с их цепями,кастетами и погромами.Не гарантирую,что всё будет гладко,но Германия вполне себе имеет сил ,чтобы навести в своём дому порядок .Немецкие полицейские взяток от турецкого правительства не получают,поэтому особо буйных подсекут на взлёте.Если турецкое правительство будет замечено в разжигании антигосударственных ,антигерманских настроений в среде немецких турок,то тем хуже для Турции будет и этих самых турецких немцев.Моё мнение. hi
    2. Vadivak
      Vadivak     Сегодня, 13:56
      Цитата: Громобой
      ПРИШЕЛЬЦАМИ ,которые чужды их миру


      О этот загадочный австрийский мир! Да пропади они все пропадом, пусть грызут друг друга
      1. Paranoid50
        Paranoid50     Сегодня, 15:04
        Цитата: Vadivak
        О этот загадочный австрийский мир!

        Ага,из крайности - в крайность. yes Был ещё один, с усиками, но без бороды...
  4. Fantifa
    Fantifa     Сегодня, 13:27
    Опасную игру затеяли. Как только в Европе почувствуют хоть какую нибудь угрозу в этом, Турцию сразу же обвинят в расизме, сексизме и гомофобии. Повод для этого быстро найдут.
  5. Zomanus
    Zomanus     Сегодня, 13:28
    Да просто задолбали всех эти представители "самой мирной религии на свете".
    Не удивлюсь, если скоро Европа возьмется за вилы, образно выражаясь.
    1. Данте
      Данте     Сегодня, 15:04
      Кто и где возмётся за вилы? Они ещё извенятся будут и мичети строить, политика так настроена, под нос могут борматать а громко слова против сказал, сразу нацист фашист и антисимит, тут спокойно посадят за нецензурное ругательство против гражжан иных религий, мусульманских или евреев, последние вообще как святые у них здесь даже части городов на глухо закрывают на машине не проехать, только с разришением.
      А путина и россию похвалишь задушить готовы.
  6. Dimmih
    Dimmih     Сегодня, 14:21
    Что-то они там , в Турции , пошли в разнос. Упокоились бы с миром, пупки земли.
  7. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 14:57
    А чего не сразу во всем Евросоюзе? Или турки думают, что из и дальше в Европе будут ждать с букетами цветов в руках, а они спокойно смогут делать безнаказанно все, что на ум взбредет? ?? fool
  8. axiles100682
    axiles100682     Сегодня, 14:59
    Понятно что это политические игры Эрдогана с западом.Ну а западу,а конкретно Германии,Франции,той же Австрии очень долго будет икатся их безголовая миграционная политика последних 20-30лет.Такое ощущение что у них никогда небыло грамотных востоковедов.Кого они хотели асимилировать?Наивные.Теже цивилизованные и по максимуму близкие к европе турки живут своими общинами,а что говорить про каких нибудь афганцев,эритрейцев и прочих
  9. Altona
    Altona     Сегодня, 15:00
    Ха, а чего же в США они исламофобию не расследуют? Расследователи тоже мне. Видимо по принципу,что стадо ишаков может затоптать кого угодно,кроме льва.
  10. Altona
    Altona     Сегодня, 15:01
    Цитата: Vadivak
    О этот загадочный австрийский мир!

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    Кончитий Сосискин российское гражданство попросил кстати и сказал,что готов лялякать для России песенки на Евровидении. laughing laughing