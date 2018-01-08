Захарова прокомментировала заявление главы ЦРУ

Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы. Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось – бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" – одним словом, песня половецких пленниц,

Спецслужбы США «заврались», заявляя о якобы многолетнем вмешательстве России в американские выборы, до избрания Трампа об этом никто никогда не говорил, приводит РИА Новости слова представителя МИД РФ Марии Захаровой.Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил в эфире телеканала CBS, что Россия «десятилетиями вмешивается» в американские выборы всех уровней.написала Захарова в «Фейсбуке».Напомним, в Конгрессе США уже несколько месяцев идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ то и дело появляются сообщения со ссылкой на некие источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».