03:38 09 января

Захарова прокомментировала заявление главы ЦРУ

Спецслужбы США «заврались», заявляя о якобы многолетнем вмешательстве России в американские выборы, до избрания Трампа об этом никто никогда не говорил, приводит РИА Новости слова представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова прокомментировала заявление главы ЦРУ


Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил в эфире телеканала CBS, что Россия «десятилетиями вмешивается» в американские выборы всех уровней.


Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы. Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось – бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" – одним словом, песня половецких пленниц,
написала Захарова в «Фейсбуке».

Напомним, в Конгрессе США уже несколько месяцев идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ то и дело появляются сообщения со ссылкой на некие источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 73

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  1. Logall Вчера, 14:38
    Другого ответа никто и не ожидал! Даже если бы и имело место...
    Кто же признается?
    Logall
    1. хрыч Вчера, 14:46
      Цитата: Logall
      Даже если бы и имело место...

      Американская элита пребывает в своих иллюзиях, у них там страна грез. Поэтому неадекваты.
      Это, как американские борцы за трезвость не могут понять, что трезвый, в здравом уме с ними ... не сядет на одном поле ...
      хрыч
      1. volodya Вчера, 14:54
        . Как то так!
        volodya
        1. olegglin Сегодня, 01:40
          Америка украла Русскую Зиму!
          olegglin
      2. Чёрный Вчера, 14:58
        Западная демократия себя исчерпала и западная элита, пытаясь в агонии сохранить свои сомнительные "ценности" делает попытки переложить свои проблемы с больной головы на здоровую..
        Чёрный
      3. sabakina Вчера, 15:05
        Хрыч, у них там ещё запрещено законом провоз слонов в трамвае... wink
        sabakina
        1. штрафбат Вчера, 16:23
          Извините, парни! Но новость про вмешательство России в выборы не актуальна......
          ЦРУшники , как всегда все проспали.....Русский след не нашли, теперь обвиняют Трампа в шизофрении и как, это ....психической неадекватности.....
          Даже книга вышла по данному поводу

          Так что спецы опять все в штатах проспали..
          штрафбат
          1. Идущий Вчера, 19:16
            Не просто проспали , а полная потеря профессионализма , вот и начинают выкручиваться , попадая еще в более комичную ситуацию.
            Идущий
        2. PValery53 Вчера, 19:16
          Чем нести такую ахинею про свои выборы, лучше б разрешили слонам проезд в трамвае.
          PValery53
    2. тол100в Вчера, 15:22
      Цитата: Logall
      Другого ответа никто и не ожидал! Даже если бы и имело место...
      Кто же признается?

      А зачем признаваться? Нужно готовить нового Президента! А этого, с формулировкой как не справившегося с обязанностями , отправить в отставку! И подготовить новые выборы! Только денег жаль, ( а мне нет) Все равно будет ВВП!!!!
      тол100в
    3. To be or not to be Вчера, 15:44
      Итересно знает Директор ЦРУ, что Россия вмешивалась и в выборы в Биномо??
      После случая с Постпред США при ООН Никки Хейли и мифическим Биномо-о чем еще можно говорить ..

      (("Пранкеры в ходе разговора сказали Хейли, что в стране Биномо, которая находится недалеко от Вьетнама, на юге Китая, прошло голосование о провозглашении независимости, и в эту кампанию вмешалась Россия. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) позднее отметил, что Биномо это просто набор букв – «первое, что пришло нам в голову».

      Хейли заявила, что знает об этой стране, назвала правильным стремление Биномо к независимости, и отметила, что Москва, безусловно, вмешалась в ситуацию.

      «Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем. Думаю, будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря»)))
      To be or not to be
      1. Комментарий был удален.
    4. Spartanez300 Вчера, 16:41
      Из грязных ртов чистая вода не льется , от туда может литься только дерьмо .
      Spartanez300
      1. Esso Вчера, 19:31
        Спецслужбы США пытаются доказать, что не зря им выделяют деньги и не зря они получают свою зарплату"
        Esso
  2. jolly deckhand Вчера, 14:38
    Наша Маша...Хороша...И фигура,и душа...Только когда такая вот маша мне ответит,почему я живу-то так плохо?Опережая инсинуации всякие гнусные тут и напраслины-РАБОТАЮ!!!Не на Госдеп!!! laughing
    jolly deckhand
    1. Lenivets2 Вчера, 14:45
      Какое отношение к Вашей жизни имеет представитель МИДа? belay
      Lenivets2
      1. тол100в Вчера, 15:29
        Цитата: Lenivets2
        Какое отношение к Вашей жизни имеет представитель МИДа?

        Согласен!
        тол100в
      2. LSA57 Вчера, 15:52
        Цитата: Lenivets2
        Какое отношение к Вашей жизни имеет представитель МИДа?

        как какое?? прямое. без ответная любовь, аж жена ревнует laughing
        LSA57
    2. лесовозник Вчера, 14:45
      Цитата: jolly deckhand
      Наша Маша...Хороша...И фигура,и душа...Только когда такая вот маша мне ответит,почему я живу-то так плохо,Опережая инсинуации всякие тут-РАБОТАЮ!!!

      Значит плохо работаешь, или не там.
      лесовозник
    3. sabakina Вчера, 15:08
      jolly deckhand , ты ЖИВЁШЬ! Уже радоваться должен!
      sabakina
      1. pvv113 Вчера, 15:21
        Слава, привет! С наступившими и наступающими! Некоторые и сами не рады, и другим тоску навевают wink
        pvv113
    4. Геркулесыч Вчера, 15:09
      jolly-советую позвонить в Кремль, пускай с вами Ведмедев зарплатой поделится! wassat
      Геркулесыч
    5. To be or not to be Вчера, 15:20
      jolly deckhand Сегодня, 14:38 .
      ..""опережая инсинуации всякие гнусные тут и напраслины-РАБОТАЮ!""
      ..работаем...дальше.. bully
      To be or not to be
      1. LSA57 Вчера, 15:54
        Цитата: To be or not to be
        ..работаем...дальше..

        как ельцин с документами laughing
        LSA57
    6. рисыч Вчера, 15:38
      Цитата: jolly deckhand
      ,почему я живу-то так плохо?

      Плохо- это как? По помойкам объедки собираешь? Или машину поменять на новую не можешь? По моему высказывание " я плохо живу" вызвано банальной завистью. Если ты не инвалид, то с таким отношением ты будешь жить плохо при ЛЮБОЙ власти и в ЛЮБОЙ стране.
      рисыч
    7. андрей юрьевич Вчера, 15:56
      Цитата: jolly deckhand
      Только когда такая вот маша мне ответит,почему я живу-то так плохо?

      щас,тебе объяснят на пальцах,что ты- "белоленточник",нытик,и агент госдепа.... у нас,почему то, все так считают, кто в Газпроме пригрелся, к Оборонке прилип,или пару Магазов имеют,или автомоек...-им Работягу, и пенсионера-не понять... hi
      андрей юрьевич
    8. виктор н Вчера, 16:15
      Это себя нужно спрашивать - честно, наедине.
      виктор н
  3. Shahno Вчера, 14:40
    А кто то не вмешивается? Ну подача хороша!
    Shahno
    1. Комментарий был удален.
    2. Чёрный Вчера, 15:03
      Цитата: Shahno
      А кто то не вмешивается? Ну подача хороша!

      Департаменту пропаганды ЦРУ нужны деньги. Чем больше, тем лучше. Да, здравствуют выборы! Да, здравствует неугомонная Россия! smile
      Чёрный
      1. тол100в Вчера, 15:35
        Цитата: Чёрный
        Департаменту пропаганды ЦРУ нужны деньги.

        Значит они у них будут! И будут переданы налом перед выборами всем социально неустойчивым телам! По другому их называть не позволяют правила сайта! Но думаю,что Все поняли правильно!
        тол100в
  4. Masya Masya Вчера, 14:42
    Я конечно не Маша, но я бы сказала... без комментариев...
    Masya Masya
    1. jolly deckhand Вчера, 15:07
      Ты не она-ты лучше... love love love love love love love
      jolly deckhand
  5. pvv113 Вчера, 14:44
    в Конгрессе США уже несколько месяцев идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы 2016 года

    Долгго еще будут мусолить и пережевывать, пока сами не подавятся
    pvv113
    1. Masya Masya Вчера, 14:50
      Цитата: pvv113
      Долгго еще будут мусолить и пережевывать, пока сами не подавятся

      Пока не вставят по самое не хочу... прости господи...
      Masya Masya
      1. sabakina Вчера, 15:13
        Ох Masya Masya ..... love
        sabakina
      2. pvv113 Вчера, 15:18
        Доброго дня, Марина! Со всеми прошедшими и наступающими! love
        Не могу дождаться, когда же американские деяния им поперек горла встанут. Ну или вставят wink
        pvv113
  6. лесовозник Вчера, 14:48
    Комментировать бред сумашедшего, самому ему уподобляться. Зря Маруся отреагировала.
    лесовозник
    1. виктор н Вчера, 16:22
      МИДу необходимо реагировать на безобразие в Минске, где судят прорусских журналистов, в Прибалтике, странах СНГ где гнобят русских и русскоязычных.
      виктор н
  7. VAGNER Вчера, 14:54
    в Конгрессе США уже несколько месяцев идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

    У Шнура песня хорошая и откровенная есть про все эти выборы и в США в том числе... hi
    "Выборы, выборы депутаты..."
    Обращать на весь этот лай не стоит, работаем дальше мужики...
    VAGNER
  8. Вождь краснокожих Вчера, 14:55
    А Захарова у нас типа "чистой воды правда - матушка"? И это работая в МИДе?
    Вождь краснокожих
    1. LSA57 Вчера, 16:57
      Цитата: Вождь краснокожих
      А Захарова у нас типа "чистой воды правда - матушка"? И это работая в МИДе?

      она не принимает НИКАКИХ решений. её должность Пресс секретарь. рассказать, что это такое?
      LSA57
  9. sabakina Вчера, 14:59
    «Чистой воды вранье». Захарова ответила

    sabakina
  10. Волька Вчера, 15:01
    однако американская политическая шизофрения прогрессирует...
    Волька
  11. voyaka uh Вчера, 15:06
    Насчет "десятилетий" ЦРУ соврало, конечно, но в последние
    выборы ...не только вмешались, но и прокололись совершенно по-детски.
    Сказался недостаток агентов с американским английским "как родным".
    voyaka uh
    1. SOF Вчера, 16:43
      Цитата: voyaka uh
      выборы ...не только вмешались, но и прокололись совершенно по-детски

      ...всеж таки вмешивались??? :)
      Ну может тогда хоть от вас доказательства дождемся? ;)
      ИТАК:...???
      laughing вот ведь бред сумасшедших...
      SOF
      1. LSA57 Вчера, 17:06
        Цитата: SOF
        Ну может тогда хоть от вас доказательства дождемся? ;)

        они у сынов израИля есть. но они сугубо секретные
        LSA57
        1. voyaka uh Вчера, 17:15
          Да тонны материала в сети... Я думаю, больше не будут никогда
          вмешиваться. Потому что результат - непредсказуемый.
          Хотели Трампа drinks - получили ТРАМПА am .
          voyaka uh
          1. LSA57 Вчера, 17:33
            Цитата: voyaka uh
            Да тонны материала в сети...

            ну и откуда они? цру поделились?????? или госдеп????? так это для таких вот.....
            LSA57
        2. SOF Вчера, 17:49
          Цитата: LSA57
          они у сынов израИля есть. но они сугубо секретные

          Угу... wassat
          ...секретные доказательства с секретных американских спутников на секретной израильской фотобумаге....
          no никогда мы их не увидем...
          Вот ведь печалька- великое наше достижение, про которое мы никогда не узнаем... belay
          SOF
          1. LSA57 Вчера, 17:56
            Цитата: SOF
            никогда мы их не увидем...
            Вот ведь печалька- великое наше достижение, про которое мы никогда не узнаем...

            цитирую laughing
            voyaka uh Сегодня, 17:15 ↑
            Да тонны материала в сети...

            вот так laughing
            LSA57
            1. SOF Вчера, 18:25
              Цитата: LSA57
              вот так

              ...такие тооооонны, а в конгрессе такие балбееееесы. Вот бы им "думалку" наших "коллег" по ВО- ужо бы они Трампушку раз надцать-то с трона, да под белы ручки, да прямиком в кутузку бы, да определили бы...
              ...как там про бабку, которая могла БЫ стать дедкой, да без оперативного вмешательства???
              wassat wassat wassat
              SOF
    2. LSA57 Вчера, 16:58
      Цитата: voyaka uh
      Сказался недостаток агентов с американским английским "как родным".

      потом на Кубе засветились feel
      LSA57
    3. LSA57 Вчера, 17:11
      Цитата: voyaka uh
      Сказался недостаток агентов с американским английским "как родным".

      есть вообще без знания

      а это резидент
      LSA57
    4. Крановщик Нахамкинсон Вчера, 18:19
      " прокололись совершенно по детски".Нда....
      Про таких как этот вояка,(д)
      хорошо подходит высказывание Лаврова. Совершенно неумный человек.
      Крановщик Нахамкинсон
  12. SCHMEL Вчера, 15:09
    Россия «десятилетиями вмешивается» в американские выборы всех уровней.

    Итак уже почти 5 лярдов гринов выделили на противодействие русскому вмешательству, но очевидно, что мало... fellow


    SCHMEL
  13. parusnik Вчера, 15:10
    А ежели взять да и сказать, да вмешались,Трамп на иждивении российском находится,да и не только он, дескать и Клинтон тож, понаделать кучу явно липовых документов, направить в ФБР...Объявить благодарность конгрессменам, которые за санкции голосовали...
    parusnik
    1. Shahno Вчера, 15:14
      Есть в мире лобби представляющее интересы др. стран? Есть НКО? Есть невыгодные политические союзы? Если есть, то это уже вмешательство. Или сотрудничество и политика...
      Думается просто есть тенденция на это обратить излишнее внимание. Но вот зачем, важный вопрос.
      Shahno
  14. kolkulon Вчера, 15:12
    Рафик чистой воды невиноуний
    kolkulon
  15. kefan Вчера, 15:22
    К этой давно заезженной пластинке пора бы давно уже привыкнуть, хоть бы чего нового матрасники придумали, видимо фантазии не хватает.
    kefan
  16. Egorovich Вчера, 15:23
    Классно звучит: - ансамбль конгрессменов матрасии исполняет песню половецких пленниц, подпевают полосатые агенты ФБР.
    Egorovich
  17. Сергей-8848 Вчера, 15:27
    Директора ЦРУ и всех его предшественников за все указанные десятилетия гнать с постов сс.... аными тряпками! Никакого места больше не предлагать. Столько профукать!
    Впрочем, надо сознаться, все они до одного агенты сети "Кей-Джи-Би" с резидентом Донатасом Банионисом.
    Сергей-8848
  18. ZAV69 Вчера, 15:31
    Это они подготавливают общественное мнение к тому что они сами полезут в наши выборы
    ZAV69
    1. LSA57 Вчера, 17:14
      Цитата: ZAV69
      Это они подготавливают общественное мнение к тому что они сами полезут в наши выборы

      была инфа на ВО, что наши предлагали подписать договор о политическом невмешательстве в дела друг друга. отказались
      LSA57
  19. shura7782 Вчера, 15:54
    «Чистой воды вранье». Захарова ответила на заявление главы ЦРУ о российском вмешательстве
    Капля камень точет. Вот пока на Трампа и наточила. laughing
    shura7782
  20. mss001 Вчера, 16:26
    Хронические жулики, негодяи, подлецы, воры, мошенники, бандиты, убийцы, грабители, интриганы, шантажисты и просто отпетые подонки. Всё это главные национальные качества американцев. Таких высоких материй, как совесть или порядочность они вообще постичь не в состоянии. В лучшем случае могут УЛЫБНУТЬСЯ, когда суют вам нож под ребро.
    mss001
    1. Alber Вчера, 16:35
      [quote=mss001]Хронические жулики, негодяи, подлецы, воры, мошенники, бандиты, убийцы, грабители, интриганы...[b][/b][/i][i], [/quote]
      врожденные...
      Alber
  21. Теренин Вчера, 16:52
    Да, все идёт своим чередом, госдеп и спецслужбы США за свою зарплату "рождают" заявления в рамках заказа, bully а МИД РФ за свою зарплату им отвечает stop . Вроде, как все при деле. good
    Теренин
  22. Влад5307 Вчера, 17:04
    Цитата: Теренин
    Да, все идёт своим чередом, госдеп и спецслужбы США за свою зарплату "рождают" заявления в рамках заказа, bully а МИД РФ за свою зарплату им отвечает stop . Вроде, как все при деле. good

    Главное чтобы все желающие работать могли найти себе работу по душе и зарплате! laughing
    Влад5307
    1. Теренин Вчера, 20:11
      Не беспокойтесь, у названных выше товарищей - все хорошо! Ну, как у наших футболистов.
      Теренин
  23. rruvim Вчера, 17:31
    Анекдот в тему:
    Маша звонит Помпео:
    - Майк, но зачем ты врёшь! У нас же ничего не было...
    - Мария! У нас с тобой не было, а с сыночком Трампа было...
    - Тогда пока, пока...
    rruvim
  24. Vard Вчера, 17:42
    Что радует... Начинают называть вещи своими именами..."песня половецких пленниц"
    Vard
  25. Крановщик Нахамкинсон Вчера, 18:25
    Где сегодня фетишист размик?
    Крановщик Нахамкинсон
  26. Ментат Вчера, 20:27
    Цитата: voyaka uh
    Да тонны материала в сети... Я думаю, больше не будут никогда

    Типа тех, в которых Трамп заказал в Москве двух элитных проституток, чтобы они устроили «золотой дождь» на кровать в гостинице, на которой спал Обама? Из этого разряда «секретных доказательств»?
    Ментат
  27. GVFrog Вчера, 22:35
    Цитата: хрыч
    Цитата: Logall
    Даже если бы и имело место...

    Американская элита пребывает в своих иллюзиях, у них там страна грез. Поэтому неадекваты.
    Это, как американские борцы за трезвость не могут понять, что трезвый, в здравом уме с ними ... не сядет на одном поле ...

    Да как в том анекдоте: "Не я стока не выпью!!!"
    GVFrog
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