Эксперты: на «войну с терроризмом» США потратили более $ 5 трлн.

Американские налогоплательщики заплатили более $ 5,6 трлн. долларов за «войну с терроризмом» по всему миру, сообщает The Nation со ссылкой на результаты исследования Costs of War, проведенного командой экспертов из Брауновского университета США.В докладе отмечается, что указанная сумма может оказаться ниже реальных расходов.«Так, в декабре Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter, в котором говорилось, что Вашингтон "глупо потратил семь триллионов на Ближний Восток". Эта фраза подтверждает прогнозы Costs of War, согласно которым к середине века затраты на борьбу с боевиками достигнут почти 8 триллионов долларов», – приводит статью РИА Новости Согласно исследованию, военное присутствие США в той или иной форме сохраняется в 76 странах – «в их число входят как территории, где ВВС совершают регулярные авианалеты, так и страны, где американские специалисты обучают местные войска».Однако эффективность действий Пентагона вызывает у специалистов большие сомнения.Великие города превратились в груды камней, десятки миллионов людей покинули свои дома, миллионы беженцев продолжают пересекать границы, нарушая спокойствие в других странах, констатируют они.При этом эксперты указывают на то, что «в США практически не ведутся дебаты о расходах на войну с терроризмом и конечных результатах интервенций». По их мнению, это объясняется специфической природой конфликта, в котором нет четко обозначенных фронтов и границ.