15:56 09 января

Эксперты: на «войну с терроризмом» США потратили более $ 5 трлн

Американские налогоплательщики заплатили более $ 5,6 трлн. долларов за «войну с терроризмом» по всему миру, сообщает The Nation со ссылкой на результаты исследования Costs of War, проведенного командой экспертов из Брауновского университета США.



В докладе отмечается, что указанная сумма может оказаться ниже реальных расходов.


«Так, в декабре Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter, в котором говорилось, что Вашингтон "глупо потратил семь триллионов на Ближний Восток". Эта фраза подтверждает прогнозы Costs of War, согласно которым к середине века затраты на борьбу с боевиками достигнут почти 8 триллионов долларов», – приводит статью РИА Новости.

Согласно исследованию, военное присутствие США в той или иной форме сохраняется в 76 странах – «в их число входят как территории, где ВВС совершают регулярные авианалеты, так и страны, где американские специалисты обучают местные войска».

Однако эффективность действий Пентагона вызывает у специалистов большие сомнения.

Великие города превратились в груды камней, десятки миллионов людей покинули свои дома, миллионы беженцев продолжают пересекать границы, нарушая спокойствие в других странах, констатируют они.

При этом эксперты указывают на то, что «в США практически не ведутся дебаты о расходах на войну с терроризмом и конечных результатах интервенций». По их мнению, это объясняется специфической природой конфликта, в котором нет четко обозначенных фронтов и границ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. sir_obs Сегодня, 09:38
    Ну так недешевое это дело вооружать и снаряжать террористов
    sir_obs
    1. влад66 Сегодня, 09:49
      Американские налогоплательщики заплатили более $ 5,6 трлн. долларов за «войну с терроризмом» по всему миру,

      Но почему то туда,куда приходят эти борцуны с терроризмом,терроризм расцветает пышным цветом. request
      влад66
      1. Идущий Сегодня, 09:51
        Очень "хорошо" вкладывали деньги и ждут дивидендов.
        Идущий
        1. oleg-gr Сегодня, 09:53
          Эти затраты не последние. Сколько же еще надо сделать "полезного" для бандитов.
          oleg-gr
        2. bouncyhunter Сегодня, 09:54
          Витя , Влад - приветствую ! hi drinks Эти скунсы полосатые ещё столько же (а то и больше) не пожалеют для сохранения своего влияния и бармалеев . Фигли : станок под боком - только печатай . fool
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 09:59
            Привет Паша! hi , так и на цены они не обращают внимания , все ради цели.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
              В своей "исключительности" матрасы ни в чём не знают удержу , чем сами себе гвозди в крышку гроба вколачивают . И ладно бы только сами себя в могилу гнали , так ведь всех кого могут тянут за собой . negative
              bouncyhunter
            2. LSA57 Сегодня, 10:14
              Цитата: Идущий
              так и на цены они не обращают внимания , все ради цели.

              цель оправдывает средства. правда у них не всегда lol
              LSA57
              1. Чёрный Сегодня, 10:49
                Эксперты: на «войну с терроризмом» США потратили более $ 5 трлн

                Выгодное это дело - "бороться" с терроризмом. Так вот оказывается кто самый богатый в америке -" борцы" с терроризмом!!! laughing
                Чёрный
        3. zhekazs Сегодня, 10:01
          Манагеры у них видимо неправильно посчитали, вроде отрицательного торгового баланса, вот и считают убытки, которые не могут компенсировать продажей вооружений. Значит, в этом году будут еще более усиленно гадить по всему миру.
          zhekazs
        4. тол100в Сегодня, 10:08
          Цитата: Идущий
          Очень "хорошо" вкладывали деньги и ждут дивидендов.

          Это они потратили только на "борьбу", а на подготовку раз в пять больше!
          тол100в
      2. LSA57 Сегодня, 10:12
        Цитата: влад66
        Но почему то туда,куда приходят эти борцуны с терроризмом,терроризм расцветает пышным цветом.

        поэтому и расцветает, что его зелёным дождиком поливают
        LSA57
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:36
        теперь понятно сколько стоит эта бородатая музыка))
        Ратник с пулеметом
  2. jolly deckhand Сегодня, 09:43
    «Так, в декабре Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter, в котором говорилось, что Вашингтон "глупо потратил семь триллионов на Ближний Восток". Эта фраза подтверждает прогнозы Costs of War, согласно которым к середине века затраты на борьбу с боевиками достигнут почти 8 триллионов долларов»,
    Это 8 лярдов потратили?На нескольких солдат,ими подготовленных и разбежавшихся в первом же бою? laughing
    jolly deckhand
    1. просто экспл Сегодня, 10:11
      не лярдов , а 8 триллионов , это 8 тысяч лярдов.
      просто экспл
  3. мерцание Сегодня, 09:43
    А во сколько США обошлось вооружить террористов?
    мерцание
  4. вася353 Сегодня, 09:47
    Эксперты: на «войну с терроризмом» США потратили более $ 5 трлн.
    Ошибочка!!! На поддержку терроризма.
    вася353
    1. zhekazs Сегодня, 10:04
      Амерзоид сначала разжигает, затем продает вооружения обоим противоборствующим. А тут, видимо, получилось - правая рука не знает, что делает левая, просчитались немного. Но эти-то отобъют свои бабки, кто бы сомневался.
      zhekazs
  5. Vard Сегодня, 09:51
    Вспоминается один анекдот времён СССР.. И начнётся такая борьба за мир... Что камня на камне не останется...
    Vard
  6. svp67 Сегодня, 09:52
    Я так и не понял. 5 триллионов США потратит на борьбу против терроризма, или эти деньги они потратят на совместные с терроризмом действия?
    svp67
  7. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:56
    Согласно исследованию, военное присутствие США в той или иной форме сохраняется в 76 странах – «в их число входят как территории, где ВВС совершают регулярные авианалеты, так и страны, где американские специалисты обучают местные войска».
    Нагрузка на страну коллосальная...полагаю США неизбежно ждет крах СССР с таким перегрузом проблем.
    Тот же ЛЕХА
    1. LSA57 Сегодня, 10:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      полагаю США неизбежно ждет крах СССР с таким перегрузом проблем.

      неа. пока у них печатный станок в кармане, они неуязвимы
      LSA57
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:23
        неа. пока у них печатный станок в кармане, они неуязвимы

        smile Неужели они неуязвимее ГОСПОДА БОГА...

        what надо же ...печатный станок решает все проблемы...волшебный горшочек вари...доллары smile сплошная сказка.

        Тот же ЛЕХА
        1. LSA57 Сегодня, 10:53
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          надо же ...печатный станок решает все проблемы...волшебный горшочек вари...доллары сплошная сказка.

          конечно решает. не надо голову ломать где деньги брать на те же подкупы вассалов.
          LSA57
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 10:02
    Американские налогоплательщики заплатили более $ 5,6 трлн. долларов за «войну с терроризмом»

    ... ага, цистерну краски и два вагона бумаги...
    a.s.zzz888
    1. Azim77 Сегодня, 11:17
      Вот до чего же рентабельная типография: чем больше после отгрузки ГП в утиль уйдет, тем больше будет дефицит и спрос. А маркетинг-то какой: в каждую дверь стучатся, прямо ломятся. Если дверь железная и не открывают, то под дверь суют свою "продукцию"..
      Azim77
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:15
    Сначала звездно-полосатые разжигают войну, потом всем сторонам продают оружие, профит.
    А тут видать в последнее время дебет с кредитом никак не сходится.
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. rocket757 Сегодня, 10:28
    Ну да, щат дядя Сэм следующие надцать лярдов потратит правильно???
    Свежо приданье ... будем посмотреть!
    rocket757
  11. лысова Сегодня, 10:31
    Что, Вы, называете терроризмом ? Может не там террористов ищите. А у, Вас зеркало есть? Там подсказка.
    лысова
  12. Egorovich Сегодня, 10:37
    При постоянно включенном печатном денежном станке, с кем угодно можно бороться, вооружать, разоружать, только результат от этого всегда очень плачевный. Хаос.
    Egorovich
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:47
    более $ 5,6 трлн. долларов
    Не удивительно, что терроризм только разрастался за последние годы. Столько денег из этой суммы вбухали в поддержку бандформирований.
    rotmistr60
  14. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:53
    Финансовые возможности США,впечатляют очередной раз.
    "Чтоб все так жили!" (с)
    Такие деньги, и на добрые дела- Мир был бы лучше,заметно!
    Сибирский цирюльник
  15. Не либероид Русский Сегодня, 11:23
    на войну ? эт ж надо так врать то своим гражданам... на ПОДЕРЖКУ точнее
    Не либероид Русский
  16. Ураган70 Сегодня, 11:50
    Ну да ну да... А поимели сколько? И в финансофом плане и в геополитическом...
    Ураган70
  17. Incvizitor Сегодня, 13:03
    Люди воюют не С терроризмом а ПРОТИВ и только фшисты его спонсируют.
    Incvizitor
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