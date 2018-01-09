Российские военные подготовили еще 93 сирийских сапера

Здесь, в стенах центра, они (сирийские военнослужащие) в течение месяца прошли программу по очистке местности от взрывоопасных предметов. Мы проводили для них практические и теоретические занятия по изучению средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, также по уничтожению боеприпасов. Эти знания они в дальнейшем будут использовать на практике

Главной целью открытия центра была необходимость подготовки большого числа специалистов для очистки освобожденной территории от мин и взрывчатки, которыми террористы наводнили дома и улицы. Мы выражаем большую благодарность российской армии за помощь в разминировании нашей территории и подготовку сирийских саперов. Это поможет мирным жителям побыстрее вернуться в свои дома