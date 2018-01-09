Российские военные подготовили еще 93 сирийских сапера
В Международном противоминном центре прошла торжественная церемония выпуска слушателей курсов. Российскими военными подготовлено еще 93 специалиста из числа сирийских военных, передает РИА Новости.
Специально разработанная российскими военными программа обучения позволяет готовить специалистов по разминированию в кратчайшие сроки.
После освобождения Сирии от боевиков "Исламского государства"* (ИГ*) возвращение беженцев стало одной из главных проблем: они не могут вернуться в свои дома, поскольку многие районы заминированы, а в сирийской армии не хватает саперов.
Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России открыли в провинции Хомс в апреле 2017 года. Еще один филиал действует в Алеппо. Российские специалисты подготовили для сирийской армии почти 900 саперов, внедрив новые методики обучения применительно к сирийскому климату и грунту. Все выпускники курсов получают миноискатели и экипировку российского производства.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Специально разработанная российскими военными программа обучения позволяет готовить специалистов по разминированию в кратчайшие сроки.
Здесь, в стенах центра, они (сирийские военнослужащие) в течение месяца прошли программу по очистке местности от взрывоопасных предметов. Мы проводили для них практические и теоретические занятия по изучению средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, также по уничтожению боеприпасов. Эти знания они в дальнейшем будут использовать на практике— рассказал журналистам начальник филиала Международного противоминного центра гвардии подполковник Михаил Багров.
После освобождения Сирии от боевиков "Исламского государства"* (ИГ*) возвращение беженцев стало одной из главных проблем: они не могут вернуться в свои дома, поскольку многие районы заминированы, а в сирийской армии не хватает саперов.
Главной целью открытия центра была необходимость подготовки большого числа специалистов для очистки освобожденной территории от мин и взрывчатки, которыми террористы наводнили дома и улицы. Мы выражаем большую благодарность российской армии за помощь в разминировании нашей территории и подготовку сирийских саперов. Это поможет мирным жителям побыстрее вернуться в свои дома— отметил начальник инженерных войск Сирийской Арабской армии генерал-лейтенант Абдул Керим Адери.
Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России открыли в провинции Хомс в апреле 2017 года. Еще один филиал действует в Алеппо. Российские специалисты подготовили для сирийской армии почти 900 саперов, внедрив новые методики обучения применительно к сирийскому климату и грунту. Все выпускники курсов получают миноискатели и экипировку российского производства.
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: ТАСС
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