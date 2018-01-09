Пакистан испытал новую противокорабельную ракету
Пакистан достиг успехов в создании отечественной противокорабельной ракеты. Как сообщил портал defensenews.com, пакистанские ВМС провели успешные испытания новой ракеты под названием Harbah.
В ходе испытаний ракетный катер Himmat проекта Azmat Block II совершил пуск ракеты Harbah, успешно поразив надводную цель. Детали испытаний, как и характеристики новой ракеты, военные держат в секрете.
Вероятнее всего, Harbah является очередной моделью из семейства крылатых ракет Babur. Эти ракеты, также именуемые Hatf 7, разрабатываются в Пакистане с 1998 года в рамках так называемого «Проекта 828». По неофициальной информации, в качестве основы Babur используется конструкция двух американских крылатых ракет RGM-109 Tomahawk Вlock 3, упавших на территории Пакистана в ходе ракетных ударов ВС США по афганским талибам в 1998 году, передает "Warspot"
В ходе испытаний ракетный катер Himmat проекта Azmat Block II совершил пуск ракеты Harbah, успешно поразив надводную цель. Детали испытаний, как и характеристики новой ракеты, военные держат в секрете.
Успешное тестирование нового вооружения ещё раз продемонстрировало надёжную огневую мощь военно-морского флота Пакистана и безупречный уровень унификации в высокотехнологичном оружии, достигнутый оборонной промышленностью Пакистана. Это явное проявление решимости правительства добиться самостоятельности в этой области— заявила пресс-служба ВМС Пакистана.
Вероятнее всего, Harbah является очередной моделью из семейства крылатых ракет Babur. Эти ракеты, также именуемые Hatf 7, разрабатываются в Пакистане с 1998 года в рамках так называемого «Проекта 828». По неофициальной информации, в качестве основы Babur используется конструкция двух американских крылатых ракет RGM-109 Tomahawk Вlock 3, упавших на территории Пакистана в ходе ракетных ударов ВС США по афганским талибам в 1998 году, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defensenews.com
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