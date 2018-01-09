15:54 09 января

Пакистан испытал новую противокорабельную ракету

Пакистан достиг успехов в создании отечественной противокорабельной ракеты. Как сообщил портал defensenews.com, пакистанские ВМС провели успешные испытания новой ракеты под названием Harbah.

В ходе испытаний ракетный катер Himmat проекта Azmat Block II совершил пуск ракеты Harbah, успешно поразив надводную цель. Детали испытаний, как и характеристики новой ракеты, военные держат в секрете.

Пакистан испытал новую противокорабельную ракету



Успешное тестирование нового вооружения ещё раз продемонстрировало надёжную огневую мощь военно-морского флота Пакистана и безупречный уровень унификации в высокотехнологичном оружии, достигнутый оборонной промышленностью Пакистана. Это явное проявление решимости правительства добиться самостоятельности в этой области
— заявила пресс-служба ВМС Пакистана.

Вероятнее всего, Harbah является очередной моделью из семейства крылатых ракет Babur. Эти ракеты, также именуемые Hatf 7, разрабатываются в Пакистане с 1998 года в рамках так называемого «Проекта 828». По неофициальной информации, в качестве основы Babur используется конструкция двух американских крылатых ракет RGM-109 Tomahawk Вlock 3, упавших на территории Пакистана в ходе ракетных ударов ВС США по афганским талибам в 1998 году, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defensenews.com
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Комментарии 4

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  1. Magic Archer Сегодня, 12:08
    На сколько помню,у Широкорада была информация,что наши впервые изучили Топор после того как он во время испытаний залетел на Кубу!Наших конструкторов поразил двигатель и головка самонаведения.Теперь вот пакистанцы свой Томагавк сделали
    Magic Archer
  2. bouncyhunter Сегодня, 12:11
    Детали испытаний, как и характеристики новой ракеты, военные держат в секрете.

    Видать , Поднебесная свой вклад в разработку внесла . wink
    bouncyhunter
    1. тол100в Сегодня, 12:25
      Цитата: bouncyhunter
      Видать , Поднебесная свой вклад в разработку внесла

      Кто его знает? Но , подразумевается другая рука, рука Госдепа! Разделить Азию на разные куски! И причем, подконтрольные СГА!
      тол100в
  3. rocket757 Сегодня, 12:11
    Все вооружаются как могут!
    Военным флотам скоро моря-океяна мало будет ... куда потом? Какой еще океян на очереди, в смысле освоения, милитаризации?
    rocket757
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