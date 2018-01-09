Пакистан испытал новую противокорабельную ракету

Успешное тестирование нового вооружения ещё раз продемонстрировало надёжную огневую мощь военно-морского флота Пакистана и безупречный уровень унификации в высокотехнологичном оружии, достигнутый оборонной промышленностью Пакистана. Это явное проявление решимости правительства добиться самостоятельности в этой области

Пакистан достиг успехов в создании отечественной противокорабельной ракеты. Как сообщил портал defensenews.com, пакистанские ВМС провели успешные испытания новой ракеты под названием Harbah.В ходе испытаний ракетный катер Himmat проекта Azmat Block II совершил пуск ракеты Harbah, успешно поразив надводную цель. Детали испытаний, как и характеристики новой ракеты, военные держат в секрете.— заявила пресс-служба ВМС Пакистана.Вероятнее всего, Harbah является очередной моделью из семейства крылатых ракет Babur. Эти ракеты, также именуемые Hatf 7, разрабатываются в Пакистане с 1998 года в рамках так называемого «Проекта 828». По неофициальной информации, в качестве основы Babur используется конструкция двух американских крылатых ракет RGM-109 Tomahawk Вlock 3, упавших на территории Пакистана в ходе ракетных ударов ВС США по афганским талибам в 1998 году, передает "Warspot"