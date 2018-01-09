15:54 09 января

Саудовская Аравия выходит в лидеры по оборонным бюджетам

Саудовская Аравия может войти в тройку стран с наибольшими расходами на оборону. Как сообщил портал israeldefense.co.il, правительство Саудовской Аравии утвердило на 2018 год рекордный военный бюджет.

Согласно постановлению правительства, в 2018 году на оборону Саудовской Аравии будет потрачено $56 млрд (на 10% больше, чем в минувшему году). При этом 50% прибавки будут потрачены на внутренние программы НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), ещё половина — на «развитие военного потенциала и оборонной промышленности в стране».

Саудовская Аравия выходит в лидеры по оборонным бюджетам



В предыдущие годы Саудовская Аравия была ближневосточным лидером по военным затратам и входила в мировую десятку стран с самыми высокими расходами на оборону. Из-за снижения оборонных расходов некоторых европейских стран и России в 2018 году Саудовская Аравия несомненно войдёт в мировой топ-5, а по итогам года может посоревноваться за третье место с Великобританией, запланированные расходы которой составляют около $60 млрд.

Больше всех в мире в этом году на оборону потратят США ($692 млрд) и Китай (более $200 млрд). Благодаря высоким военным затратам армия Саудовской Аравии оснащена новейшими импортными вооружениями. Кроме того, военный бюджет страны финансирует боевые действия в Йемене, которые саудовская армия ведёт с 2014 года, передает "Warspot"

Использованы фотографии: rslf.gov.sa
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Комментарии 10

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  1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
    Саудовская Аравия выходит в лидеры по оборонным бюджетам

    А толку-то ? По уровню боеготовности и выучки до лидерства им как до Луны пешком . yes
    bouncyhunter
    1. Идущий Сегодня, 12:21
      Паша , это Трамп бизнес делает , а его их оборона не волнует.
      Идущий
      1. rocket757 Сегодня, 12:27
        Шо бараны, шо верблюды им шо не дай... гранаты опять не той системы окажутся!
        rocket757
    2. влад66 Сегодня, 12:30
      Цитата: bouncyhunter
      А толку-то ? По уровню боеготовности и выучки до лидерства им как до Луны пешком .

      Хуситы в Йемене это с 2014 года доказывают. fellow
      влад66
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:32
      hi С наступившим, Паша! soldier ... совершенно верно - хуситы долбят их как "за здрасте!"... не всё решает бабло, не всё...
      a.s.zzz888
    4. Egorovich Сегодня, 12:32
      При таком военном бюджете, а с Йеменом не могут ничего поделать с 2014 года. Только регулярно огребают. Не армия у СА, а породия.
      Egorovich
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:31
    Оборонный бюджет может быть заоблачным, а если солдат воевать не умеет да еще и патологический трус то ни что не поможет.
    rotmistr60
  3. Герман 4223 Сегодня, 12:35
    Прикупили бы у нас что нибуть.
    Герман 4223
    1. donavi49 Сегодня, 14:33
      Чтобы потом были видео как хуситские ныряльщики - закинувшись Катом вылавливают подводный дрон последнего поколения.

      Или чтобы на открученный со сбитого вертолета FLIR снимали как сбивают Су-30?


      Или громили и жгли не Ошкоши - а Тигров?
      donavi49
  4. Лексус Сегодня, 14:47
    Саудовская Аравия выходит в лидеры по оборонным бюджетам

    Нет, не слышали. laughing
    Лексус
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