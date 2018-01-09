15:58 09 января

Китай демонстрирует впечатляющие темпы ввода кораблей в состав ВМС

В 2017 году китайские ВМС получили более пятнадцати новых надводных кораблей и судов обеспечения, сообщает bmpd.



Первым крупным надводным кораблем, принятым в состав ВМС НОАК в 2017 году стал эсминец (117) «Синин» (Xining). Пятый эскадренный миноносец проекта 052D («Люйянь-3») 22 января 2017 года был принят на вооружение в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе в Циндао.




В июне 2017 года в состав Южного флота ВМС принят шестой эскадренный миноносец проекта 052D "Сямынь" (Xiamen). Бортовой номер 154.



На днях в состав Северного флота ВМС НОАК вступит эскадренный миноносец проекта 052D "Урумчи" (Urumchi). Бортовой номер 118.

Китай демонстрирует впечатляющие темпы ввода кораблей в состав ВМС


18 января 2017 года ВМС НОАК приняли в свой состав корвет "Эчжоу" Ezhou (бортовой номер 513) проекта 056А (противолодочный вариант).



31 марта 2017 года порту Санья ( остров Хайнань ) состоялась церемония ввода в состав Южного флота ВМС НОАК корвета (малого фрегата) «Люпаньшуй» , бортовой номер 51.



23 июня 2017 года в состав Восточного флота ВМС НОАК вступил ракетный фрегат проекта 054A «Сюйчан» (Xuchang). Бортовой номер 536.



4 июля 2017 года в состав Северного флота ВМС НОАК принят еще один ракетный фрегат проекта 054А «Уху» (Wuhu). Бортовой номер 539.



11 июля 2017 года в состав Южного флота ВМС НОАК вступил корвет проекта 056А «Ханьчжун». Бортовой номер 520.



21 июля 2017 года в состав Восточного флота ВМС вступил корвет проекта 056А «Город Иу». Бортовой номер 518.



25 сентября 2017 года в состав Южного флота вступил корвет проекта 056А «Сюаньчэн». Бортовой номер 535.



16 ноября 2017 года в состав Восточного флота вступил корвет проекта 056А «Ичунь». Бортовой номер 556.



28 ноября 2017 года в состав Южного флота ВМС НОАК вступил корвет проекта 056А «Суйнин». Бортовой номер 551.



1 сентября 2017 года в порту Гуанчжоу прошла церемония передачи ВМС НОАК корабля комплексного снабжения проекта 901.



23 января 2017 года в состав ВМС НОАК вступил корабль снабжения «Донг Ченг 265» проекта 944А.



10 января 2017 года в состав Северного флота ВМС НОАК вступил новый корабль радиотехнической разведки проекта 815G «Кайянсин».



21 февраля 2017 года в состав ВМС НОАК вступил большой учебный корабль нового проекта 927 «Ци Цзигуан». Бортовой номер 83.



20 июля 2017 года на церемонии в Циндао в состав Северного флота ВМС НОАК был введен головной морской буксир Bei Tuo 739 нового типа.

Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 60

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  1. assa67 Сегодня, 12:58
    да уж,китайцы разогнались не на шутку....позавидуешь recourse ....пора и нам свои вложения в матрасию возвращать,чего врагов кормить,пардоньте,партнеров
    assa67
    1. allaykbar Сегодня, 13:02
      бумага не спасёт. Тут нужны сварщики да прочие специалисты на верфях. Добротные подряды и населения бы побольше
      allaykbar
      1. assa67 Сегодня, 13:07
        денежка решает может и не все,но многое.... hi
        assa67
      2. bulvas Сегодня, 13:10
        Цитата: allaykbar
        китайцы разогнались не на шутку



        А что за ракеты у них на эсминцах, кто в курсе?
        Есть свои Калибры/Томагавки?
        bulvas
        1. donavi49 Сегодня, 14:20
          Да. YJ-18. Делали в активном сотрудничестве с А-А. Собственно уже некоторые эксперты катят телегу, что КНР намеренно отказался от закупки Калибра, а сделал "свой" калибр чтобы обойти договор и получить ракеты с 650 милями дальности, а не 300км как по ограничению.
          Причем в 052D - универсальные шахты, то есть можно 64 ПКР/КР загрузить.
          Также завершена ОКР по наклонным пакетам, причем они заменяемы со старыми. Головной будет эсминец 956Э Ханчжоу - которым вместо Москитов, получит 8 новых YJ-18. В перспективе новые ракеты получат сначала эсминцы 052С, а потом и фрегаты 054А - путем замены контейнеров и некоторых доработок.
          donavi49
    2. влад66 Сегодня, 13:09
      Остается завидовать по хорошему китайцам,да пример с них брать. request
      влад66
      1. Muvka Сегодня, 13:22
        Наш МРК сможет раскидать несколько их эсминцев с безопасного расстояния, при желании. Вооружение решает. А Китай просто делает железо. На это много ума не надо.
        Muvka
        1. обыватель Сегодня, 14:15
          Цитата: Muvka
          Наш МРК сможет раскидать несколько их эсминцев с безопасного расстояния

          Экий Вы батенька быстрый. Чем интересно он их раскидает?
          обыватель
          1. Muvka Сегодня, 15:29
            Противокорабельные калибры, ониксы.
            Muvka
        2. donavi49 Сегодня, 14:24
          Тут сложно гнать на вооружение Китая - не нагоняя на ВМФ.

          Основной тяжелый ЗРК - HQ-9, на базе оморяченной С-300ПМУ, сейчас переделали ракету + подружили комплекс с новым БИУС и новыми неподвижными РЛС.

          Основной средний комплекс ЗРК - HQ-16, полная лицензия (вернее КНР финансировал разработку) Штиль-1 + Фрегат-МА. Только их эсминцы (26 штук) 054А - несут по 32 ракеты Штиль-1, а 11356 - по 24.

          Основной ближний комплекс ЗРК - Летающий Леопард, довольно интересная разработка - клон RIM-116. Формируют в пакетном поворотном модуле разной емкости (8-12-16-24 ракеты) - сама ракета это версия их сверхлегой ракеты В-В, которая создавалась на базе AIM-9X.
          donavi49
  2. Vard Сегодня, 12:58
    Я единственно надеюсь... что мы с Китаем не будем врагами...
    Vard
    1. Muvka Сегодня, 13:02
      А то что? До Урала доплывут?)
      Muvka
      1. Vard Сегодня, 13:04
        А в заключении прогноз погоды... на Китайско-финской границе дождь...
        Vard
        1. Muvka Сегодня, 13:07
          А скажите, как Китайские эсминсцы могут нейтрализовать наш ядерный потенциал?
          Muvka
          1. Vard Сегодня, 13:10
            Элементарно... у Китая то же есть ядерное оружие... и скорее всего будущая война будет без применения его... А тут уже у кого в том числе кораблей больше...
            Vard
            1. Muvka Сегодня, 13:15
              Мне кажется, что вы бредите. Если против нас начнется война, в которой мы будем проигрывать, какой смысл нам НЕ использовать ЯО? Хоть одну причину назовите. С учетом того, что мы и так и так будем уничтожены.
              Muvka
              1. Vard Сегодня, 13:22
                Это если будет вопрос существования страны... а если только ДВ отрежут... То что... покончим самоубийством на радость США...
                Vard
                1. Muvka Сегодня, 13:34
                  Т.е. лишение страны половины территории вы посчитаете недостаточным для применения ЯО? Извините, я не могу всерьез воспринимать ваши слова. Никак. Вы пишете глупости.
                  Muvka
                  1. Vard Сегодня, 13:37
                    То есть вы... являясь главнокомандующим отдадите приказ на применения ЯО, который обречёт на гибель... всё население страны...
                    Vard
                    1. Muvka Сегодня, 13:40
                      Естественно. И именно из-за этого, никто, даже страна, имеющая 1000 эсминцев и 2000 фрегатов, никогда не решится напасть на нашу страну.
                      Muvka
                      1. Vard Сегодня, 13:46
                        У вас есть дети... внуки... мама... папа... и всех их вы... только из за того, что наши солдаты не смогут отразить агрессию из за недостатка вооружений... это в первую очередь ваша вина... как главнокомандующего... чего люди страдать должны...
                        Vard
        2. bulvas Сегодня, 13:09
          Цитата: Vard
          А в заключении прогноз погоды... на Китайско-финской границе дождь...


          хрен вам
          bulvas
          1. Vard Сегодня, 13:15
            Хрен не нам... а тем ребятам которые будут насмерть стоять... как там... "коротка кольчужка"...
            Vard
            1. bulvas Сегодня, 13:17
              Цитата: Vard
              Хрен не нам... а тем ребятам которые будут насмерть стоять... как там... "коротка кольчужка"...


              Какая еще кольчужка?
              США боится соваться к нам, а Китаю тем более зачем?
              Население свое сократить?

              Для чего они у себя инфраструктуру создают, города и фабрики строят?
              bulvas
              1. Vard Сегодня, 13:35
                Это цитата из фильма Александр Невский... Как раз про недостаток вооружения... США это одно, а Китай совершенно другое... Сейчас да... не сунутся... но если такими темпами будут вооружаться, то в бедующем может возникнуть ситуация соблазна...
                Vard
    2. Svarog Сегодня, 13:06
      Цитата: Vard
      Я единственно надеюсь... что мы с Китаем не будем врагами...

      Конечно будем, если будем слабы.. Нас все и всегда укусить пытаются и если курс не сменим, либералов не разгоним, то оттяпает у нас Китай ДВ.
      Svarog
      1. allaykbar Сегодня, 13:48
        Нас все и всегда укусить пытаются и если курс не сменим, либералов не разгоним, то оттяпает у нас Китай ДВ.


        главное вовремя вас (имею ввиду тебе подобных) раскатать на нашем аналоге площади Тяньаньмэнь. К сожалению в СССР вас не раскатали (тех кто выл о необходимости перемен и смене власти). Теперь имеем что имеем.

        Но, надеюсь, Кремль усвоил уроки прошлого и на "болотной" (или какой другой площади) вас будет катать РГ от души мордой об асфальт

        то оттяпает у нас Китай ДВ.


        губу закатайте, молодой человек.
        allaykbar
        1. Svarog Сегодня, 13:59
          Цитата: allaykbar
          главное вовремя вас (имею ввиду тебе подобных) раскатать на нашем аналоге площади Тяньаньмэнь. К сожалению в СССР вас не раскатали (тех кто выл о необходимости перемен и смене власти). Теперь имеем что имеем.

          Вот либералам не нравится и правильно, наши к власти придут,( подобные тебе) будут колыму осваивать.. А в Китае конечно правильно поступили,не дали либеральному отребью власть захватить. Вот при социализме и растут, молодцы! А у нас позерство сплошное, то уже в Сирии всех победили, то там то сям "Прорывы" только не понятно чего, пуканы у власть имущих прорывает чтоль.. А народ все нищий.. и это в семой богатой стране в мире..жесть..
          Svarog
          1. allaykbar Сегодня, 14:03
            наши к власти придут


            laughing смешной ты. Альтернативноодаренный

            А у нас позерство сплошное


            это ты все кривляешься и позерством занимаешься на форуме, пока мужики в Сирии вопросы решают государственной важности и делают свое ремесло.

            пуканы у власть имущих прорывает чтоль.


            власть работает, а пукан горит тут на форуме у тебя и компании таких же "полезных" ребят.

            А народ все нищий


            это ты нищеброд. А народ работает.

            жесть..


            не то слово
            allaykbar
            1. Svarog Сегодня, 14:08
              Цитата: allaykbar
              это ты нищеброд. А народ работает.

              Узнаю язык единороса.. у нас 80% населения нищеброды, мил человек.. И о сумы да тюрьмы не зарекайся .. Это так, поговорка у русских такая есть))
              Svarog
              1. allaykbar Сегодня, 14:19
                у нас 80% населения нищеброды, мил человек..


                не суди по себе. 80% это 8 человек из 10-ти. Если у тебя такое окружение - то ты наверное живешь в приюте для нищебродов.

                Попробуй устроиться на работу, на форуме ВО много, думаю, не заработаешь.
                И тебя там (на работе) не будет окружать столько нищебродов.

                Это так, поговорка у русских такая есть))


                Абрам, ты смешно козыряешь русскими поговорками. Но хватит кривляться.

                P.S

                Узнаю язык единороса..


                я не сомневался в твоей умственной ограниченности

                allaykbar
  3. Svarog Сегодня, 12:59
    Китйцы молодцы, а у нас зато Рогозины и остальная прогрессивная команда..
    Svarog
    1. allaykbar Сегодня, 13:03
      держи конфету сварог. Заработал.
      allaykbar
      1. bulvas Сегодня, 13:33
        Цитата: Svarog
        Китйцы молодцы, а у нас зато Рогозины и остальная прогрессивная команда..


        сколько там пенсия, у китайских рабочих и инженеров, не подскажете?
        больничный, пособие на ребенка, материнский капитал?
        bulvas
        1. allaykbar Сегодня, 13:46
          у сварога в программу входит только писать посты против Кремля и за Грудина.

          Видимо сегодня он решил писать только про "плохую" власть
          allaykbar
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:59
    Китай демонстрирует впечатляющие темпы
    Китай много чего демонстрирует - молодцы. И это при руководящей и направляющей роли КПК. Обжегшись на "культурной революции" не стали более экспериментировать. Тем более пример СССР и России 90-х был слишком наглядным.
    rotmistr60
    1. bulvas Сегодня, 15:30
      Цитата: rotmistr60
      Китай много чего демонстрирует - молодцы. И это при руководящей и направляющей роли КПК. Обжегшись на "культурной революции" не стали более экспериментировать. Тем более пример СССР и России 90-х был слишком наглядным.


      Хватит уже в крайности бросаться
      В 90-х от Америки с ума сходили, теперь некоторые - от Китая

      bulvas
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 13:04
    ... китайцы как пирожки штампуют пароходики..
    a.s.zzz888
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:10
    А качество такое же, китайское?
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Vard Сегодня, 13:19
      Мы знаем о китайском качестве по тем бракованным товарам которые наши фирмачи скупают в Китае... Претензии к Айфонам и Айпадам есть? Всё делают в Китае...
      Vard
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:25
        Пока самолично не пощупаешь - не поймешь.
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. donavi49 Сегодня, 14:30
      Ну. В принципе они бегают активнее единиц ВМФ. Судить о качестве - по какому параметру? Вот например сейчас завершился большой поход судна снабжения Gaoyao (903), фрегатов Yangzhou и Huanggang. Они начали с патруля у Восточной Африки, потом прошлись по СЗМ, потом побывали в Британии, дошли до Германии и ушли обратно через визиты в Испанию и Португалию, Алжир, Египет.

      Также другие корабли обеспечивают постоянное присутствие в Восточной Африке (где у них фактически зона влияния), Тихом Океане, регулярно ходят в Южную Америку.
      donavi49
  7. loginovich Сегодня, 13:38
    Дожились Китай повелитель морей. С чем вас и поздравляю.
    Доводилось видеть китайские ССЗ. У меня впечатление ,что гражданских судов они строят больше ,чем Украина собирает автомобилей.
    loginovich
    1. allaykbar Сегодня, 13:57
      чем Украина собирает автомобилей.


      ну вы начали собирать Тату если не ошибаюсь. Может сравняете счет
      allaykbar
      1. loginovich Сегодня, 14:15
        Тут специалисты по сносу памятников в зтой области мои соотечественники впереди планеты всей.
        Про ТАТЫ слышал ,но разговор вроде был о закупки для армии.
        loginovich
  8. Muvka Сегодня, 13:48
    Vard,
    Есть. И что? А у Китайцев родных нет? Или их страна не будет уничтожена? Они ну будут думать об этом при планировании?
    А вообще, вас бы к ответственности неплохо привлечь за призывы ничего не делать, при нападении на нашу страну. Это сепаратизмом попахивает. Причем очень отчетливо.
    Muvka
    1. Vard Сегодня, 13:54
      Это вы к геноциду призываете... а я к тому что бы у нас было больше вооружений чем у любого потенциального противника... что бы и думать не смел...
      Vard
      1. Muvka Сегодня, 13:55
        Нет. Я призываю к защите нашей Родины и целостности наших территорий. И не хочу уровня жизни как в Китае. А он будет таковым, если мы раздуем военный бюджет.
        Muvka
        1. Vard Сегодня, 13:56
          Шапками закидывать будите...
          Vard
          1. Muvka Сегодня, 13:59
            Нет. Относительно недорогими ракетами с ядерной начинкой. Я рад, что наши военные это понимают и не тратят миллиарды на ненужную технику, которая потом все равно сгниет. Как в СССР.
            Muvka
            1. NordUral Сегодня, 14:15
              Про сейчас вы правы, но насчет сгнившей военной техники Союза тут спорно, а на мой взгляд, даже ошибочное суждение. Сгнило не оружие, сгнила верхушка и средний слой власти, которые и сгубили страну.
              NordUral
              1. Muvka Сегодня, 14:18
                Тогда скажите, что полезного сделали 10000 танков Т-72. В какой войне они участвовали и победили? Именно все 10000, а не отдельные единицы. Они стоят кучу денег. А сейчас гниют. И через десяток лет догниют. И какой от них толк?
                Muvka
  9. Bronevick Сегодня, 13:52
    Почему нам не заказать у них корабли?
    Bronevick
    1. Vard Сегодня, 13:57
      Хорошая идея... а вооружение ставить своё...
      Vard
      1. Bronevick Сегодня, 13:58
        Вот именно. Раз сами долго строим.
        Bronevick
        1. bulvas Сегодня, 15:34
          Цитата: Bronevick
          Почему нам не заказать у них корабли?


          У нас что, горит?

          Строим свои верфи, разрабатывается двигатель, предлагаете, вместо этого отдавать деньги в Китай?
          Как Пакистан?

          Лодки, кстати, у нас строятся, и корветы и МРК - то, что нам сейчас нужно для обороны
          bulvas
  10. NordUral Сегодня, 14:12
    Китайцы могут гордиться своими правителями, чего очень трудно, точнее невозможно, сказать о нашем от ношении к нашей?! власти.
    NordUral
    1. bulvas Сегодня, 15:35
      Цитата: NordUral
      Китайцы могут гордиться своими правителями, чего очень трудно, точнее невозможно, сказать о нашем от ношении к нашей?! власти.


      Ну гордитесь китайцами, кто вам не дает?
      В 90-е гордились и восхищались американцами

      Я нашим президентом горжусь, кроме всего прочего еще и потому, что он понимает что надо делать в данный момент, несмотря на панику, крики и поучения со всех сторон
      bulvas
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:11
    Китайцев можно поздравить: запущенная программа строительства флота, работает как часы,я так понимаю
    Мы,в сравнении,выглядим бледно,мягко скажем. Есть чему поучиться. Но почему не учимся???
    Сибирский цирюльник
  12. Topotun Сегодня, 15:54
    Такое ощущение что китайцы торопятся успеть подготовить свои ВС к возможному "банкету". Наши тоже, но все таки у нас пока финансовых ресурсов поменьше будет. В 2014 году было интервью по ТВ командующего десантников и там прозвучала фраза типа: "у нас сейчас поступает много новой техники... мы ведем интенсивное перевооружение... главное успеть...". Вопрос - к чему успеть?
    Topotun
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