Китай демонстрирует впечатляющие темпы ввода кораблей в состав ВМС
В 2017 году китайские ВМС получили более пятнадцати новых надводных кораблей и судов обеспечения, сообщает bmpd.
Первым крупным надводным кораблем, принятым в состав ВМС НОАК в 2017 году стал эсминец (117) «Синин» (Xining). Пятый эскадренный миноносец проекта 052D («Люйянь-3») 22 января 2017 года был принят на вооружение в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе в Циндао.
В июне 2017 года в состав Южного флота ВМС принят шестой эскадренный миноносец проекта 052D "Сямынь" (Xiamen). Бортовой номер 154.
На днях в состав Северного флота ВМС НОАК вступит эскадренный миноносец проекта 052D "Урумчи" (Urumchi). Бортовой номер 118.
18 января 2017 года ВМС НОАК приняли в свой состав корвет "Эчжоу" Ezhou (бортовой номер 513) проекта 056А (противолодочный вариант).
31 марта 2017 года порту Санья ( остров Хайнань ) состоялась церемония ввода в состав Южного флота ВМС НОАК корвета (малого фрегата) «Люпаньшуй» , бортовой номер 51.
23 июня 2017 года в состав Восточного флота ВМС НОАК вступил ракетный фрегат проекта 054A «Сюйчан» (Xuchang). Бортовой номер 536.
4 июля 2017 года в состав Северного флота ВМС НОАК принят еще один ракетный фрегат проекта 054А «Уху» (Wuhu). Бортовой номер 539.
11 июля 2017 года в состав Южного флота ВМС НОАК вступил корвет проекта 056А «Ханьчжун». Бортовой номер 520.
21 июля 2017 года в состав Восточного флота ВМС вступил корвет проекта 056А «Город Иу». Бортовой номер 518.
25 сентября 2017 года в состав Южного флота вступил корвет проекта 056А «Сюаньчэн». Бортовой номер 535.
16 ноября 2017 года в состав Восточного флота вступил корвет проекта 056А «Ичунь». Бортовой номер 556.
28 ноября 2017 года в состав Южного флота ВМС НОАК вступил корвет проекта 056А «Суйнин». Бортовой номер 551.
1 сентября 2017 года в порту Гуанчжоу прошла церемония передачи ВМС НОАК корабля комплексного снабжения проекта 901.
23 января 2017 года в состав ВМС НОАК вступил корабль снабжения «Донг Ченг 265» проекта 944А.
10 января 2017 года в состав Северного флота ВМС НОАК вступил новый корабль радиотехнической разведки проекта 815G «Кайянсин».
21 февраля 2017 года в состав ВМС НОАК вступил большой учебный корабль нового проекта 927 «Ци Цзигуан». Бортовой номер 83.
20 июля 2017 года на церемонии в Циндао в состав Северного флота ВМС НОАК был введен головной морской буксир Bei Tuo 739 нового типа.
Первым крупным надводным кораблем, принятым в состав ВМС НОАК в 2017 году стал эсминец (117) «Синин» (Xining). Пятый эскадренный миноносец проекта 052D («Люйянь-3») 22 января 2017 года был принят на вооружение в ходе церемонии, состоявшейся на военно-морской базе в Циндао.
В июне 2017 года в состав Южного флота ВМС принят шестой эскадренный миноносец проекта 052D "Сямынь" (Xiamen). Бортовой номер 154.
На днях в состав Северного флота ВМС НОАК вступит эскадренный миноносец проекта 052D "Урумчи" (Urumchi). Бортовой номер 118.
18 января 2017 года ВМС НОАК приняли в свой состав корвет "Эчжоу" Ezhou (бортовой номер 513) проекта 056А (противолодочный вариант).
31 марта 2017 года порту Санья ( остров Хайнань ) состоялась церемония ввода в состав Южного флота ВМС НОАК корвета (малого фрегата) «Люпаньшуй» , бортовой номер 51.
23 июня 2017 года в состав Восточного флота ВМС НОАК вступил ракетный фрегат проекта 054A «Сюйчан» (Xuchang). Бортовой номер 536.
4 июля 2017 года в состав Северного флота ВМС НОАК принят еще один ракетный фрегат проекта 054А «Уху» (Wuhu). Бортовой номер 539.
11 июля 2017 года в состав Южного флота ВМС НОАК вступил корвет проекта 056А «Ханьчжун». Бортовой номер 520.
21 июля 2017 года в состав Восточного флота ВМС вступил корвет проекта 056А «Город Иу». Бортовой номер 518.
25 сентября 2017 года в состав Южного флота вступил корвет проекта 056А «Сюаньчэн». Бортовой номер 535.
16 ноября 2017 года в состав Восточного флота вступил корвет проекта 056А «Ичунь». Бортовой номер 556.
28 ноября 2017 года в состав Южного флота ВМС НОАК вступил корвет проекта 056А «Суйнин». Бортовой номер 551.
1 сентября 2017 года в порту Гуанчжоу прошла церемония передачи ВМС НОАК корабля комплексного снабжения проекта 901.
23 января 2017 года в состав ВМС НОАК вступил корабль снабжения «Донг Ченг 265» проекта 944А.
10 января 2017 года в состав Северного флота ВМС НОАК вступил новый корабль радиотехнической разведки проекта 815G «Кайянсин».
21 февраля 2017 года в состав ВМС НОАК вступил большой учебный корабль нового проекта 927 «Ци Цзигуан». Бортовой номер 83.
20 июля 2017 года на церемонии в Циндао в состав Северного флота ВМС НОАК был введен головной морской буксир Bei Tuo 739 нового типа.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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