ВВС Германии столкнулись с проблемой: заменить Tornado оказалось непросто
Руководство Люфтваффе и министерство обороны ВРГ размышляют о том, какие именно самолеты – европейские или американские – должны заменить стоящие на вооружении ВВС истребители-бомбардировщики Panavia Tornado, сообщает bmpd со ссылкой на эксперта Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS).
«Вместо того чтобы задаваться вопросом, какой самолет необходим, полезнее будет спросить, какую роль должен выполнять самолет. В Люфтваффе Tornado может выступать носителем как обычного, так и ядерного оружия. Возможность нанесения ядерного удара достигается за счет оснащения самолета американской ядерной бомбой B61. Если Германия намеревается продолжать выполнять эту задачу в рамках НАТО, то какой бы самолет не был выбран для замены Tornado, он также должен быть носителем ядерного оружия», – пишет эксперт.
По его словам, другой тип боевого самолета в составе Люфтваффе, Eurofighter Typhoon, в настоящее время не может нести ядерное оружие.
«В начале разработки самолета Eurofighter шли рассуждения на эту тему, но дальше слов дело не пошло. Разработка данной возможности для Eurofighter Typhoon возможна, но стоить это будет дорого», – отмечает автор.
Кроме того, по оценкам официальных лиц, «необходимый процесс сертификации займет более семи лет». Даже если сертификация начнется сразу, это затрудняет выполнение плана Люфтваффе: там хотят начать замену Tornado в 2025 году, и эти самолеты будут выведены из состава ВВС до 2030 года.
«Немецкие самолеты Tornado являются частью стратегии НАТО по ядерному сдерживанию. Если ядерное оружие остается бомбой свободного падения, задача поразить цель, надежно защищенной продвинутой ПВО, является непростой. В таких ситуациях наибольший шанс выполнить задачу появляется именно у малозаметного самолета», – заключает автор.
«Вместо того чтобы задаваться вопросом, какой самолет необходим, полезнее будет спросить, какую роль должен выполнять самолет. В Люфтваффе Tornado может выступать носителем как обычного, так и ядерного оружия. Возможность нанесения ядерного удара достигается за счет оснащения самолета американской ядерной бомбой B61. Если Германия намеревается продолжать выполнять эту задачу в рамках НАТО, то какой бы самолет не был выбран для замены Tornado, он также должен быть носителем ядерного оружия», – пишет эксперт.
По его словам, другой тип боевого самолета в составе Люфтваффе, Eurofighter Typhoon, в настоящее время не может нести ядерное оружие.
«В начале разработки самолета Eurofighter шли рассуждения на эту тему, но дальше слов дело не пошло. Разработка данной возможности для Eurofighter Typhoon возможна, но стоить это будет дорого», – отмечает автор.
Кроме того, по оценкам официальных лиц, «необходимый процесс сертификации займет более семи лет». Даже если сертификация начнется сразу, это затрудняет выполнение плана Люфтваффе: там хотят начать замену Tornado в 2025 году, и эти самолеты будут выведены из состава ВВС до 2030 года.
«Немецкие самолеты Tornado являются частью стратегии НАТО по ядерному сдерживанию. Если ядерное оружие остается бомбой свободного падения, задача поразить цель, надежно защищенной продвинутой ПВО, является непростой. В таких ситуациях наибольший шанс выполнить задачу появляется именно у малозаметного самолета», – заключает автор.
Использованы фотографии: horseedmedia.net
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