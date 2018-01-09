15:53 09 января

ВВС Германии столкнулись с проблемой: заменить Tornado оказалось непросто

Руководство Люфтваффе и министерство обороны ВРГ размышляют о том, какие именно самолеты – европейские или американские – должны заменить стоящие на вооружении ВВС истребители-бомбардировщики Panavia Tornado, сообщает bmpd со ссылкой на эксперта Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS).

ВВС Германии столкнулись с проблемой: заменить Tornado оказалось непросто


«Вместо того чтобы задаваться вопросом, какой самолет необходим, полезнее будет спросить, какую роль должен выполнять самолет. В Люфтваффе Tornado может выступать носителем как обычного, так и ядерного оружия. Возможность нанесения ядерного удара достигается за счет оснащения самолета американской ядерной бомбой B61. Если Германия намеревается продолжать выполнять эту задачу в рамках НАТО, то какой бы самолет не был выбран для замены Tornado, он также должен быть носителем ядерного оружия», – пишет эксперт.


По его словам, другой тип боевого самолета в составе Люфтваффе, Eurofighter Typhoon, в настоящее время не может нести ядерное оружие.

«В начале разработки самолета Eurofighter шли рассуждения на эту тему, но дальше слов дело не пошло. Разработка данной возможности для Eurofighter Typhoon возможна, но стоить это будет дорого», – отмечает автор.

Кроме того, по оценкам официальных лиц, «необходимый процесс сертификации займет более семи лет». Даже если сертификация начнется сразу, это затрудняет выполнение плана Люфтваффе: там хотят начать замену Tornado в 2025 году, и эти самолеты будут выведены из состава ВВС до 2030 года.

«Немецкие самолеты Tornado являются частью стратегии НАТО по ядерному сдерживанию. Если ядерное оружие остается бомбой свободного падения, задача поразить цель, надежно защищенной продвинутой ПВО, является непростой. В таких ситуациях наибольший шанс выполнить задачу появляется именно у малозаметного самолета», – заключает автор.

Использованы фотографии: horseedmedia.net
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland Сегодня, 13:13
    Они думают, а за них придумают.
    Rusland
    1. Шура пермский Сегодня, 13:16
      хозяева порешают... а крепостным думать не надо,лошадь пусть думает,у неё голова большая...
      Шура пермский
    2. Chertt Сегодня, 14:55
      Цитата: Rusland
      Они думают, а за них придумают

      Бундесы, все чаще про Обще Европейскую Армию (читай Четвертый рейх) вспоминают. Конечно вилами по воде.....но мир такой странный, я после Крыма ни чему не удивляюсь
      Chertt
  2. 210окв Сегодня, 13:14
    Да летите на дельтапланах,И не заморачивайтесь ЯО..Не обидем.Если только жест неприличный покажем только..
    210окв
  3. g1washntwn Сегодня, 13:18
    Автор опуса внезапно забыл про неядерный статус Германии и текст Договора о нераспространении ЯО? Ну, так и понятно почему. Явно (не за бесплатно) намекает на F-35.
    g1washntwn
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 13:20
    Думать могут - но выберут 35-й
    КВУ-НСвД
    1. jjj Сегодня, 14:01
      Вот-вот началось информационное продвижение на Дойчлянде необходимости такой покупки
      jjj
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:23
    Какой самолет звездно-полосатые прикажут принять на вооружение, такой и будет. И обязательно с возможностью нести ядрен-батон.
    Генерал Песчаных Карьеров
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 13:24
    ... с каких это пор хвост стал вилять собакой?... laughing
    a.s.zzz888
  7. ПалБор Сегодня, 13:25
    Да зачем немцам самолёты?Крыша с базы Раммштайн все вопросы порешает.
    ПалБор
  8. anjey Сегодня, 13:34
    только F-35 и пусть только попробуют отвертеться от этого американского "чуда"...хороший бизнес на европейских партнерах-лохах, сша умеет делать....
    anjey
    1. Rusland Сегодня, 13:38
      К тому времени его модернизируют и он станет "чудо-юдо".
      Rusland
  9. assa67 Сегодня, 13:59
    Цитата: g1washntwn
    Автор опуса внезапно забыл про неядерный статус Германии и текст Договора о нераспространении ЯО

    бомбы-то будут не немецкие,так что формально ничего не нарушено...а уж чего бундесам напихать Ф-22 или 35 хозяин сам решит,фрицев не спросит
    assa67
    1. g1washntwn Сегодня, 15:23
      Специально для Вас (выделенное жирным шрифтом читайте дважды):

      Статья I

      Каждое из государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами.

      Статья II

      Каждое из государств-участников настоящего Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;
      g1washntwn
      1. assa67 Сегодня, 15:38
        тогда почему те же торнадо приспособлены для несения ЯО?....зачем делать подобные модификации,если не для их применения...."часть стратегии нато для ядерного сдерживания"...по простому: по договору у нас его(ЯО)нет,но если что..."могём"....
        Цитата: g1washntwn
        а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно;

        противоречие прямо на поверхности.... hi
        assa67
  10. rocket757 Сегодня, 14:01
    Как это, как это. Они шо, амерский "чудо утюг" брать не хотят???
    Очень хочется посмотреть, как и куда янки им это чудо запихнут???
    Мож бабушка бывшая бундес фюрер и не рвётся в главные, потому как процесс предстоит оченно болезненный???
    Эт какие ж бабосики отвалить придётся!!! Она еще со своими новыми "детками" с востока не разобралась???
    rocket757
  11. Чичиков Сегодня, 15:51
    Вот потому, все переговоры с США по ПРО, разоружению и сокращению, необходимо твердо перевести в формат переговоров "РФ-НАТО" и РФ-АСЕАН"! До США далеко, а НАТО и иные блоки во главе с США, вокруг России.
    Чичиков
Картина дня