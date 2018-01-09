16:00 09 января

В Бундесвере растёт число несовершеннолетних рекрутов

Немецкая газета Rheinische Post сообщает о том, что по итогам прошлого года в Бундесвер вступило рекордное за всё последнее время число несовершеннолетних рекрутов. Если в 2016 году в качестве несовершеннолетних рекрутов было зарегистрировано 1907 человек, то по итогам годом прошлого – уже 2128.

Нужно отметить, что в Германии действует система военной подготовки, при которой набор рекрутов в Бундесвер осуществляется при достижении теми 17-летнего возраста. До момента достижения совершеннолетия рекруты военного ведомства Германии проходят курс общей военной подготовки и не могут быть направлены для прохождения службы за пределы Германии. После завершения такого курса бывшие рекруты превращаются в военнослужащих и могут оказаться в любой точке планеты, где созрела очередная натовская военная авантюра.

В Бундесвере растёт число несовершеннолетних рекрутов



На сегодняшний день немецкие военнослужащие задействованы в зарубежных миссиях НАТО в Косово, Сомали, Судане, Либерии и других странах.

В немецкой прессе отмечается, что на фоне общего роста числа добровольцев-рекрутов растёт и процент девушек в рекрутском составе. Так, по итогам 2017 года 17-летних девушек, записавшихся на службу в Бундесвер, был 21%.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/Bundeswehr-518147268231689
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. Hankey Bannister Сегодня, 14:29
    Так, по итогам 2017 года 17-летних девушек, записавшихся на службу в Бундесвер, был 21%.
    А где ж мужики?
    Hankey Bannister
    1. Пользователь Сегодня, 14:36
      Там же, где и обычно. Их количество и не менялось. Небольшой прирост из-за девушек, он легко объясним наличием бородатых онижемигрантов.
      Пользователь
      1. Чёрный Сегодня, 14:37
        С горшка - на танк! laughing
        Чёрный
        1. Пользователь Сегодня, 14:41
          Вы о чем? 17 лет -- вполне себе возраст. По-моему, женщина в армии в мирное время все же лишнее, но если они хотят быть в состоянии постоять за себя, то их можно понять. Это лучше, чем когда мужики надевают юбки в знак протеста или рассылаются открытки с просьбой не нарушать закон.
          Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто оценивать следствие без рассмотрения причин неправильно.
          Пользователь
        2. сергей32 Сегодня, 14:44
          У нас 17 летних курсантов и курсанток ввузов явно поболее будет. Это не считая суворовцев, нахимовцев, кадетов и прочих воспитаниц пансионов МО
          сергей32
    2. Васся Вассин Сегодня, 14:45
      Одели кожаные юбки и в борделях турок обслуживают.
      Васся Вассин
    3. Chertt Сегодня, 15:11
      Цитата: Hankey Bannister
      Так, по итогам 2017 года 17-летних девушек, записавшихся на службу в Бундесвер, был 21%.
      А где ж мужики?

      Кого мигранты больше насилуют, те к отпору и готовятся
      Chertt
    4. НЕКСУС Сегодня, 15:23
      Цитата: Hankey Bannister
      А где ж мужики?

      Видимо девушкам забыли сообщить,что они девушки.
      НЕКСУС
  2. Rusland Сегодня, 14:35
    Деньги экономят и профотбор в этом присутствует.
    Rusland
  3. shura7782 Сегодня, 14:37
    Интересно, на каких должностях используются эти голоногие войска?
    shura7782
  4. anjey Сегодня, 14:40
    Нужно отметить, что в Германии действует система военной подготовки, при которой набор рекрутов в Бундесвер осуществляется при достижении теми 17-летнего возраста.
    не живется людям никак в мире ,вот и у немцев подобие гитлерюгенда возраждается, пора и нам ДОСААФ на новую ступень поднимать...
    anjey
  5. коноправ Сегодня, 14:43
    17 летних берут в армию лишь в одном случае - для обучения курсантов ( кадетов), будущих офицеров. У нас точно так же.
    коноправ
  6. san4es Сегодня, 15:34
    В Бундесвере растёт число несовершеннолетних рекрутов

    ...Меркель-Югент am
    san4es
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