В Бундесвере растёт число несовершеннолетних рекрутов
Немецкая газета Rheinische Post сообщает о том, что по итогам прошлого года в Бундесвер вступило рекордное за всё последнее время число несовершеннолетних рекрутов. Если в 2016 году в качестве несовершеннолетних рекрутов было зарегистрировано 1907 человек, то по итогам годом прошлого – уже 2128.
Нужно отметить, что в Германии действует система военной подготовки, при которой набор рекрутов в Бундесвер осуществляется при достижении теми 17-летнего возраста. До момента достижения совершеннолетия рекруты военного ведомства Германии проходят курс общей военной подготовки и не могут быть направлены для прохождения службы за пределы Германии. После завершения такого курса бывшие рекруты превращаются в военнослужащих и могут оказаться в любой точке планеты, где созрела очередная натовская военная авантюра.
На сегодняшний день немецкие военнослужащие задействованы в зарубежных миссиях НАТО в Косово, Сомали, Судане, Либерии и других странах.
В немецкой прессе отмечается, что на фоне общего роста числа добровольцев-рекрутов растёт и процент девушек в рекрутском составе. Так, по итогам 2017 года 17-летних девушек, записавшихся на службу в Бундесвер, был 21%.
Нужно отметить, что в Германии действует система военной подготовки, при которой набор рекрутов в Бундесвер осуществляется при достижении теми 17-летнего возраста. До момента достижения совершеннолетия рекруты военного ведомства Германии проходят курс общей военной подготовки и не могут быть направлены для прохождения службы за пределы Германии. После завершения такого курса бывшие рекруты превращаются в военнослужащих и могут оказаться в любой точке планеты, где созрела очередная натовская военная авантюра.
На сегодняшний день немецкие военнослужащие задействованы в зарубежных миссиях НАТО в Косово, Сомали, Судане, Либерии и других странах.
В немецкой прессе отмечается, что на фоне общего роста числа добровольцев-рекрутов растёт и процент девушек в рекрутском составе. Так, по итогам 2017 года 17-летних девушек, записавшихся на службу в Бундесвер, был 21%.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/Bundeswehr-518147268231689
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