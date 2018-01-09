04:20 10 января

В Сирии замечен редкий Урал-43206 со скорострельной пушкой

Сирийская армия продолжает экспериментировать с установкой скорострельной 57-мм пушки С-60 на различную технику, пишет Вестник Мордовии.

В Сирии замечен редкий Урал-43206 со скорострельной пушкой


Так, на днях у бойцов подразделения, подчиняющегося командованию сирийских военно-воздушных сил, был замечен гантрак на базе автомобиля Урал- 43206.


Ранее такие варианты колесных самоходок не встречались. Миасские вездеходы этой модификации, в основном, применялись для буксирования различных артиллерийских систем.



«Но, чтобы превратиться в САУ, оказалось достаточно всего лишь снять борта кузова. Разумеется, в условиях Сирии такие установки применяются для поражения наземных целей: бронетехники, автомобилей, в том числе начиненных взрывчаткой, групп пехоты и инженерных сооружений», – отмечает автор публикации Роман Катков.



Поскольку экстремисты сегодня активно применяют различные беспилотники, то установку можно использовать и для их уничтожения, но только в условиях хорошей видимости, заключает автор.

Использованы фотографии: :twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 15

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  1. assa67 Вчера, 15:07
    не так давно было фото с пушкой установленной на платформу автокрана....экспериментируют сирийцы...гантраки в Сирии незаменимы
    assa67
    1. Hankey Bannister Вчера, 15:13
      Жить захочешь,и не так раскорячишься... smile
      Hankey Bannister
      1. assa67 Вчера, 15:44
        но ведь стараются ребятишки...при их-то разрухе...
        assa67
      2. ProkletyiPirat Вчера, 15:58
        Это лишь показывает всю ущербность буксируемой артиллерии в современном войне и неподготовленность вооруженных сил к большой потере самоходной артиллерии. Осталось дождаться когда до больших дядей в погонах дойдёт мысль перевести гантраки на новый технологический уровень и реализовать их на базе iso-контейнеров с аутригерами и доп элементами облегчающими как саму стрельбу так и подготовку к ней.
        ProkletyiPirat
        1. Игорь В Вчера, 16:29
          Во времена Хрущёва решили всю "ущербную" зенитную артиллерию списать и заменить её ракетами. Хорошо, что поставили на хранение, а не уничтожили, как в горбачёвские времена. А когда во Вьетнаме оказалось, что не все цели видит РЛС, вспомнили про ЗА. И первое же вступление в бой вьетнамского подразделения ЗА, закончилось сбитием Фантома разведчика, летевшего на малой высоте, облетая наши РЛС. И ещё много мерикосовских лётчиков получили медали за плен, благодаря зенитной артиллерии. Да и сейчас Панцирь работает.
          Так что не будем делать выводы, о которых нас не спрашивают.
          Игорь В
          1. ProkletyiPirat Вчера, 19:00
            Ваш аргумент глуп и не к месту, я не предлагал отказаться от буксируемой артиллерии, я говорю о переходе на качественно новый уровень при тех же ограничениях. То есть оставить низкую стоимость, возможность сверхдолгого хранения на госскладах, и дешевизну, но при этом вместо того что бы везти за грузовиком везти на нём, и за счёт этого минимизировать время подготовки к стрельбе и максимизировать манёвренность. При этом возможно сохранить и возможность и буксируемой транспортировки.
            ProkletyiPirat
            1. Игорь В Вчера, 19:41
              Надо же, в чём глупость и почему не к месту? Ущербность артиллерии - ваше мнение.
              Ладно, ещё одна глупость: масса орудия, грузоподъёмность автомобиля, проходимость системы, стабилизация во время выстрела. Может всё же на гусеницы поставить?
              Игорь В
              1. ProkletyiPirat Сегодня, 00:03
                Цитата: Игорь В
                Ущербность артиллерии - ваше мнение.

                не надо врать, тем более так близко от моего поста, поднимите глаза чуть выше и вы увидите что речь шла о буксируемой артиллерии, а не артиллерии вообще. Это вы уже сами себе голову забили информационным мусором про хрущева и копипастите куда не попадя...
                Цитата: Игорь В
                Ладно, ещё одна глупость: масса орудия, грузоподъёмность автомобиля, проходимость системы, стабилизация во время выстрела. Может всё же на гусеницы поставить?

                По вашему грузовик способный перевозить 15-20т, а то и 30(TEU) не сможет перевезти пушку весом 5-7т? Это раньше когда грузовиков было мало и когда они могли перевезти только жалкие 1,5т и когда не было артиллерийских радаров было выгодно использовать буксируемую артиллерию. Сегодня это изменилось...
                ProkletyiPirat
  2. активатор Вчера, 15:17
    Я так понимаю у сирийского урала ямзовская восьмерка под капотом? для двухосника это убойный симбиоз, единственное .что мне не нравится в этом урале это короткая база , и слишком большой вынос кузова за заднюю ось. Я конечно понимаю,что гораздо проще отпилить один мост, но могли бы все таки чуть сдвинуть мост назад, что бы с грузом он не так садился на жопу. даже на кразе как то спромоглись на это.
    активатор
    1. сергей32 Вчера, 15:51
      Мой тесть лет 25 назад купил армейский Урал 375 с хранения. Сразу же впихнул туда мазовскую шестерку. Двигун малооборотистый как ни старайся больше 70 не раскочегаришь. Но зато на бездорожье в тайге более проходимой машины я не видел. Жаль продал его в лесхоз.
      сергей32
    2. активатор Вчера, 17:04
      Цитата: активатор
      Я так понимаю у сирийского урала ямзовская восьмерка под капотом?

      Икскюзми, погуглил все таки шестерка турбированая , а капот удлинен походу из за установки радиатора.
      активатор
  3. kolkulon Вчера, 17:00
    Редкий аж п...ц.
    kolkulon
  4. серж сибиряк Вчера, 17:41
    Бывает и такое,что "голь на выдумки хитра",одно слово-Молодцы!!! hi
    серж сибиряк
  5. Кент0001 Вчера, 23:20
    Раскачивать будет сильно при стрельбе...в белый свет как в копеечку (в случае зенитного огня).
    Кент0001
    1. Сергей Кожокарь Сегодня, 00:03
      Службу нёс на такой пушке. Она прибитая к земле четырьмя клиньями, прыгает как лягуха. Одиночными , на подавление снайперов, осколочными снарядами, наверное можно употребить, а очередями никак, у неё через 50 выстрелов ствол нагревается так, что его меняют на запасной. В батарее 6 пушек, запасной ствол один, за два года, довелось стрельнуть пару раз по 3 снаряда. Какие нахрен Фантомы?
      Сергей Кожокарь
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