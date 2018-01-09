В Сирии замечен редкий Урал-43206 со скорострельной пушкой
Сирийская армия продолжает экспериментировать с установкой скорострельной 57-мм пушки С-60 на различную технику, пишет Вестник Мордовии.
Так, на днях у бойцов подразделения, подчиняющегося командованию сирийских военно-воздушных сил, был замечен гантрак на базе автомобиля Урал- 43206.
Ранее такие варианты колесных самоходок не встречались. Миасские вездеходы этой модификации, в основном, применялись для буксирования различных артиллерийских систем.
«Но, чтобы превратиться в САУ, оказалось достаточно всего лишь снять борта кузова. Разумеется, в условиях Сирии такие установки применяются для поражения наземных целей: бронетехники, автомобилей, в том числе начиненных взрывчаткой, групп пехоты и инженерных сооружений», – отмечает автор публикации Роман Катков.
Поскольку экстремисты сегодня активно применяют различные беспилотники, то установку можно использовать и для их уничтожения, но только в условиях хорошей видимости, заключает автор.
Так, на днях у бойцов подразделения, подчиняющегося командованию сирийских военно-воздушных сил, был замечен гантрак на базе автомобиля Урал- 43206.
Ранее такие варианты колесных самоходок не встречались. Миасские вездеходы этой модификации, в основном, применялись для буксирования различных артиллерийских систем.
«Но, чтобы превратиться в САУ, оказалось достаточно всего лишь снять борта кузова. Разумеется, в условиях Сирии такие установки применяются для поражения наземных целей: бронетехники, автомобилей, в том числе начиненных взрывчаткой, групп пехоты и инженерных сооружений», – отмечает автор публикации Роман Катков.
Поскольку экстремисты сегодня активно применяют различные беспилотники, то установку можно использовать и для их уничтожения, но только в условиях хорошей видимости, заключает автор.
Использованы фотографии: :twitter.com/IvanSidorenko1
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