Московские кадеты дали присягу в Зале Воинской Славы

Находясь в Зале Славы музея Победы, видишь, какое количество людей совершили подвиг во имя нашей страны. Их объединяет любовь к собственной Родине. Сегодня вы дали клятву служить своему отечеству. Не знаю, как распорядится судьба и кто из вас кем станет, но совершенно точно знаю, что объединять вас будет эта самая клятва. Слова, произнесенные вами сегодня, и любовь к отечеству могут проверяться в разных жизненных ситуациях и это именно то, что будет двигать вас вперед и нашу с вами Родину. Сталкиваясь с повседневной жизнью, многие из вас будут задавать себе вопрос – почему я не бегаю по двору и не играю с другими детьми, а вынужден подчиняться дисциплине, постоянно учиться и отдавать много сил тому, чтобы стать кадетом? Ответ очень прост – вы вкладываетесь в самих себя и собственное будущее. Любовь к Родине – это и любовь к себе, в том числе. Я считаю, что та клятва, которую вы сегодня произнесли, будет вести вас по жизни. Я желаю Вам, чтобы вы всегда оставались достойными людьми и помнили о словах, сказанных в этот день.

Воспитанники кадетских корпусов учатся, в первую очередь, служению Родине, не ограничивая кругозор детей. Мы не делаем из них военных, они могут стать теми, кем сами захотят. Наша основная задача – привить им порядок, дисциплину, пунктуальность и ответственность. Помимо общеобразовательных дисциплин, мы преподаем учащимся строевой устав, огневую подготовку, обучение защите от оружия массового поражения, военно-медицинская подготовка, топография, этика, которой так не хватает в современной системе общего образования, музыка, а также хореография. Кроме того, наши кадеты регулярно участвуют в различных мероприятиях, например, в Международном Кремлевском Кадетском бале, проходящем ежегодно 12 декабря. Также воспитанники кадетской школы постоянно посещают музеи и образовательные выставки и встречаются с героями нашего Отечества, например, дважды организовывали встречу с космонавтом Алексеем Леоновым.

22 декабря 2017 года в московском Музее Победы состоялось торжественное принятие присяги кадетов школы №1590. Школа гордо носит имя Героя Советского Союза Генерала Колесника Василия Васильевича, организатора плана взятия дворца Амина и его исполнителя.Перед принятием присяги в Зале славы была продемонстрирована красочная инсталляция, представлявшая собой ролик о подвигах героев Великой Отечественной войны, проецируемый на купол зала, а также к прилегавшим к нему стенам.Воспитанников Школы №1590 приехал поздравить депутат Госдумы РФ Дмитрий Скриванов:Офицер-воспитатель школы №1590, полковник Юрий Титов рассказал о главном предназначении кадетского воспитания:Школа №1590 стала пионером пилотного проекта «Кадетское движение в Москве», ученики которой регулярно участвуют в различных патриотических акциях, которые проводятся в столице. С 2014 года кадетская школа активно участвует в парадах на Поклонной горе, а также торжественных маршах на Красной площади 7 ноября. С 2016 года учреждение включилось в движение по развертыванию отрядов детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".