04:17 10 января

Московские кадеты дали присягу в Зале Воинской Славы

22 декабря 2017 года в московском Музее Победы состоялось торжественное принятие присяги кадетов школы №1590. Школа гордо носит имя Героя Советского Союза Генерала Колесника Василия Васильевича, организатора плана взятия дворца Амина и его исполнителя.

Перед принятием присяги в Зале славы была продемонстрирована красочная инсталляция, представлявшая собой ролик о подвигах героев Великой Отечественной войны, проецируемый на купол зала, а также к прилегавшим к нему стенам.

Московские кадеты дали присягу в Зале Воинской Славы



Воспитанников Школы №1590 приехал поздравить депутат Госдумы РФ Дмитрий Скриванов:

Находясь в Зале Славы музея Победы, видишь, какое количество людей совершили подвиг во имя нашей страны. Их объединяет любовь к собственной Родине. Сегодня вы дали клятву служить своему отечеству. Не знаю, как распорядится судьба и кто из вас кем станет, но совершенно точно знаю, что объединять вас будет эта самая клятва. Слова, произнесенные вами сегодня, и любовь к отечеству могут проверяться в разных жизненных ситуациях и это именно то, что будет двигать вас вперед и нашу с вами Родину. Сталкиваясь с повседневной жизнью, многие из вас будут задавать себе вопрос – почему я не бегаю по двору и не играю с другими детьми, а вынужден подчиняться дисциплине, постоянно учиться и отдавать много сил тому, чтобы стать кадетом? Ответ очень прост – вы вкладываетесь в самих себя и собственное будущее. Любовь к Родине – это и любовь к себе, в том числе. Я считаю, что та клятва, которую вы сегодня произнесли, будет вести вас по жизни. Я желаю Вам, чтобы вы всегда оставались достойными людьми и помнили о словах, сказанных в этот день.




Офицер-воспитатель школы №1590, полковник Юрий Титов рассказал о главном предназначении кадетского воспитания:

Воспитанники кадетских корпусов учатся, в первую очередь, служению Родине, не ограничивая кругозор детей. Мы не делаем из них военных, они могут стать теми, кем сами захотят. Наша основная задача – привить им порядок, дисциплину, пунктуальность и ответственность. Помимо общеобразовательных дисциплин, мы преподаем учащимся строевой устав, огневую подготовку, обучение защите от оружия массового поражения, военно-медицинская подготовка, топография, этика, которой так не хватает в современной системе общего образования, музыка, а также хореография. Кроме того, наши кадеты регулярно участвуют в различных мероприятиях, например, в Международном Кремлевском Кадетском бале, проходящем ежегодно 12 декабря. Также воспитанники кадетской школы постоянно посещают музеи и образовательные выставки и встречаются с героями нашего Отечества, например, дважды организовывали встречу с космонавтом Алексеем Леоновым.


Школа №1590 стала пионером пилотного проекта «Кадетское движение в Москве», ученики которой регулярно участвуют в различных патриотических акциях, которые проводятся в столице. С 2014 года кадетская школа активно участвует в парадах на Поклонной горе, а также торжественных маршах на Красной площади 7 ноября. С 2016 года учреждение включилось в движение по развертыванию отрядов детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Использованы фотографии: http://twiga.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. 210окв Вчера, 15:50
    Поздравляю ребят.Вы будущие защитники Родины,не смотря на то на каких местах,работе или службе вы окажитесь..
    210окв
    1. влад66 Вчера, 16:02
      Надолго запомнится ребятам эта присяга и где бы они потом не оказались,они запомнят этот день надолго.Наши поздравления им. good
      влад66
      1. Балу Вчера, 16:35
        [quote=влад66][quote]Надолго запомнится ребятам эта присяга и где бы они потом не оказались,они запомнят этот день надолго.Наши поздравления им. [/quote]
        Сколько величия в этих простых словах:
        [quote]Находясь в Зале Славы музея Победы, видишь, какое количество людей совершили подвиг во имя нашей страны. Их объединяет любовь к собственной Родине[/quote]
        Я помню. когда нас принимали в октябрята в актовом зале, пару мальчишек не приняли. Так они ревели!
        Почему бы эту церемонию не сделать традицией не только для московских школьников и кадетов? У нас в РТ в каждом селе есть памятник погибшим в ВОВ, в райцентрах даже парки Победы с военной техникой и прочими атрибутами. Нужная традиция для мальчишек и девчонок. Может быть тогда собчатины и якушатины станет меньше. hi
        Балу
    2. сибиралт Вчера, 16:05
      Что тут важнее? То, что кадеты дали присягу или то, что они её дали в зале воинской славы? Если второе, то как быть тем кадетам, которым государство не предоставило такую возможность? recourse
      сибиралт
  2. Rusland Вчера, 15:52
    И это правильно! На долго останется этот день в памяти ребят.
    Rusland
  3. Masya Masya Вчера, 16:13
    Помню как меня принимали в пионеры в музее Ленина, до сих пор гордость распирает... нашу армию с новым пополнением love
    Masya Masya
  4. assa67 Вчера, 16:16
    Цитата: влад66
    Надолго запомнится ребятам эта присяга и где бы они потом не оказались,они запомнят этот день надолго.Наши поздравления им. good

    присоединяюсь soldier ...кадетство,особенно суворовские училища очень важная составляющая в воспитании молодежи...после ВОВ в суворовские и нахимовские училища были направлены сироты,дети военных-они были костяком ВС СССР да и России...надо продолжать такую практику,
    assa67
  5. коноправ Вчера, 16:19
    Как там у французов " де жа вю"? Через 50 лет круг замкнулся. Дети! Не смотря на то, что некоторые дяденьки распродали и разворовали богатства созданные вашими дедами и прадедами и вам ничего не досталось, все равно готовьтесь к защите этих дяденек.
    коноправ
    1. jolly deckhand Вчера, 16:25

      good Я лучше не сказал бы... hi
      jolly deckhand
      1. allaykbar Вчера, 16:26
        коноправ, jolly deckhand - вы оба и одного кадета не стоите.

        Они, вместо того, чтоб на форуме сопли разводить о "дядьках которые грабят Родину" идут Родину защищать и посвящают этому жизнь.

        коноправ вот Родину защищать не пойдет, потому что Миллер и Сечин плохие
        allaykbar
        1. jolly deckhand Вчера, 16:30
          Не тебе решать.
          jolly deckhand
          1. allaykbar Вчера, 16:30
            я знаю. Решать каждому перед самим собой - будет ли он искать какие-то причины, чтоб в случае чего Родину НЕ защищать.

            Дети сделали свой выбор. И ты тоже. Он у вас просто разный
            allaykbar
      2. коноправ Вчера, 16:29
        Я провел на базе полка областную игру Зарница с танками, взрывами, дымами и атаками, а через 5 лет Державу порубили на пятаки и за пятаки продали.
        коноправ
        1. allaykbar Вчера, 16:30
          так продали твою Родину скулящие о том, что государство им недодало и КПСС украло деньги!
          allaykbar
          1. коноправ Вчера, 16:32
            В КПСС тоже разные люди были.
            коноправ
            1. allaykbar Вчера, 16:34
              но это был не повод рушить страну и рвать ее на куски под радостные крики дегенератов

              Люди они всегда разные, и в КПРФ и в ЕР и в КПСС. Только лишённый ума этого не понимает.

              allaykbar
              1. коноправ Вчера, 16:38
                Слушай, а действительно... почему дегенераты всегда радуются? Наверное по-тому, что пенсия по болезни гарантирована.
                коноправ
                1. bober1982 Вчера, 16:59
                  Цитата: коноправ
                  почему дегенераты всегда радуются?

                  Хорошая постановка вопроса,заинтересовало.Причина, на мой взгляд, в психозе толпы,и вот это массовое помешательство не зависит ни от общественного строя,ни от национальности, ни от социального положения и проч.Примеров можно привести великое множество.
                  bober1982
                  1. allaykbar Вчера, 17:18
                    дегенератам любая движуха в радость. А уж шатать власть - вообще джекпот, особенно когда власть не гасит.

                    А о последствиях думать - не их удел. Поэтому и радуются, наверное
                    allaykbar
            2. jolly deckhand Вчера, 16:36
              Да не пачкайся,коноправ,не поймёт всё равно,не стоит оно внимания ... Бисер не мечиwink
              jolly deckhand
              1. allaykbar Вчера, 16:38
                сейчас тебя полайкают, ты не переживай. Ты же старовер козацкого роду. А наш народ любит таких "с чудинкой". А если еще лапти с косовороткой оденешь - то вообще чума.
                allaykbar
  6. Симон Вчера, 16:24
    Хорошая воспитательная мера для воспитанников Кадетского корпуса. good
    Симон
  7. Симон Вчера, 16:25
    Цитата: коноправ
    Как там у французов " де жа вю"? Через 50 лет круг замкнулся. Дети! Не смотря на то, что некоторые дяденьки распродали и разворовали богатства созданные вашими дедами и прадедами и вам ничего не досталось, все равно готовьтесь к защите этих дяденек.

    А народ, что побоку! fool
    Симон
  8. Симон Вчера, 16:32
    Цитата: сибиралт
    Что тут важнее? То, что кадеты дали присягу или то, что они её дали в зале воинской славы? Если второе, то как быть тем кадетам, которым государство не предоставило такую возможность? recourse

    Есть музеи во многих городах, где так же есть залы и комнаты "Воинской славы". Там то же можно дать присягу не только кадетам, а так же суворовцам.
    Симон
  9. Челдон Вчера, 16:32
    Цитата: коноправ
    Я провел на базе полка областную игру Зарница с танками, взрывами, дымами и атаками, а через 5 лет Державу порубили на пятаки и за пятаки продали.

    В песочнице проводил Зарницу?
    Челдон
    1. коноправ Вчера, 17:11
      ЧЕлдон это не правильно. Правильно ЧЯлдон.
      коноправ
      1. Челдон Вчера, 19:03
        Поясни, чяво хотел?
        Челдон
  10. Гартны Вчера, 16:41
    Парадоксы истории. В своё время кадеты защищали временное правительство и целостность Империи от кровавого майдана устроенного большевиками,которые потом на осколках империи организовали СССР, в результате распада которого образовалась Российская Федерация. в которой вновь появились кадеты, которые будут защищать Родину.
    Гартны
  11. Altona Вчера, 16:50
    Цитата: коноправ
    Как там у французов " де жа вю"? Через 50 лет круг замкнулся. Дети! Не смотря на то, что некоторые дяденьки распродали и разворовали богатства созданные вашими дедами и прадедами и вам ничего не досталось, все равно готовьтесь к защите этих дяденек.

    -------------------------------
    Конечно,это хорошо, что юное поколение присягает на верность Отчизне. Это по настоящему здорово. Но вот почему им потом с экрана говорят: "Что флаг и гимн не главное, что надо понять спортсменов. Что всё равно все знают откуда мы."????
    Altona
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