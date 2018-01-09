04:15 10 января

Анкара похвасталась низкой ставкой по кредиту на покупку С-400 у России

В турецком правительстве прокомментировали соглашение с Россией, в рамках которого Москва предоставит Анкаре кредит на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Комментарий по данной тематике приводит информационная служба «Анадолу» со ссылкой на министра национальной безопасности Турции Нуреттина Джаникли.

Г-н Джаникли заявил о том, что ставки, которые Россия выставляет по кредитному соглашению «намного ниже аналогичных ставок на международном рынке». При этом точных данных о процентах по кредиту на приобретение ЗРК С-400 на данный момент не предоставляет ни российская, ни турецкая стороны.

Анкара похвасталась низкой ставкой по кредиту на покупку С-400 у России



Турецкий министр отметил, что одновременно с приобретением российских зенитных ракетных комплексов Турция делает ставку и на развитие своих собственных ракетных систем. В частности, речь зашла о совместном проекте турецких фирм ASELSAN и ROKETSAN с европейским оборонным предприятием Eurosam.

В самой России неоднозначно отнеслись к известиям о том, что Москва продаёт современные российские ЗРК Анкаре да ещё и в формате кредита, предоставляемого самой Россией. Скепсис у специалистов возникает не только в связи с тем, что Турция – страна НАТО, но и с тем, что далеко не всегда и не все выданные ранее разным (даже самым, казалось бы, надёжным) партнёрам кредиты выплачивались ими в полном объёме.

Использованы фотографии: strana-rf.ru
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Комментарии 132

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  1. Tiras Вчера, 17:37
    Там кредит явно под меньшие проценты, чем ипотека wink

    Эрдоган партнёр не очень адекватный - может в спину ударить без вопросов, если выгодно будет.
    Tiras
    1. Muvka Вчера, 17:39
      Естественно. Так везде. Но Турки те еще балаболы.
      Muvka
      1. Teberii Вчера, 17:43
        Одновременно с поставками мы получаем контроль над ПВО Турции,просто так даже у кошек не получается.
        Teberii
        1. Аристарх Людвигович Вчера, 17:47
          Цитата: Teberii
          Одновременно с поставками мы получаем контроль над ПВО Турции

          Что то я сомневаюсь
          Аристарх Людвигович
          1. Muvka Вчера, 17:48
            Банальность - непоставка ракет. Чем вам не контроль? Они ракеты производить не будут.
            Muvka
            1. Pirogov Вчера, 18:07
              Цитата: Muvka
              Банальность - непоставка ракет. Чем вам не контроль? Они ракеты производить не будут.

              Это не реально в ЭРУ барыг.
              Pirogov
              1. Shurik70 Вчера, 22:21
                Вообще-то "низкими ставками" стоит хвастаться ПОСЛЕ завершения сделок и поставок, а не ДО. США и так недовольны и стараются помешать сделке, а теперь ещё больше мешать будут
                fool
                Shurik70
            2. Аристарх Людвигович Вчера, 18:12
              Ракеты можно купить у других пользователей системы. Для всех питающих иллюзии о чипах, "о выключении в случае чего, сделанных нами же систем", и о том, что наши комплексы ПВО не будут сбивать наши же самолёты. Смотрите войну 2008 года. Прекрасно наши системы сбивали наши же самолёты.
              Аристарх Людвигович
              1. единокровец Вчера, 18:25
                Цитата: Аристарх Людвигович
                . Смотрите войну 2008 года. Прекрасно наши системы сбивали наши же самолёты.

                Ээээ.. Как -бы у грузин были БУКи ещё советского производства , так кроме "свой-чужой" ничего нет и не не могло быть.
                единокровец
              2. Tusv Вчера, 18:28
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Ракеты можно купить у других пользователей системы.

                Ну походите по базару, купите комплект для с-400. По любому китайцы еще не успели клонировать(год -полтора всего юзают), а других пользователей и нету hi
                Tusv
            3. Комментарий был удален.
            4. Альф Вчера, 20:46
              Цитата: Muvka
              Банальность - непоставка ракет. Чем вам не контроль? Они ракеты производить не будут.

              И кто же это рискнет так ? Вангую, что НЕКТО даже в разгар (не дай бог) заварушки с Турцией все равно поставит все, что положено, бабки же-это святое. ОН как-то заявил-Там же тоже люди.
              Альф
          2. Касым Вчера, 19:10
            Аристарх Людвигович. А Вы подумайте, против кого могут быть направлены ракеты этого комплекса!?
            Если бы Вы были главой Турции (член НАТО) и хотели избавится от гегемона, то что в первую очередь сделали бы? Известно, что гегемон вначале захватывает контроль над воздушным пространством. А ваши союзники выводят свои ВВС и ЗРК из страны (ФРГ) и не дают приобрести их. hi
            Касым
            1. alexmach Вчера, 20:06
              Ну это единственное логичное объяснение такого поступка.
              alexmach
          3. demo Вчера, 21:13
            Но в том, что этот комплекс по нашим самолетам стрелять не сможет - в этом вы не сомневаетесь?
            demo
        2. Muvka Вчера, 17:47
          Ну тут люди считают, что у нас в правительстве настолько глупые люди сидят, видимо. Либо просто не разбираются в политике. Да, было время, когда Горбачев на слово поверил, но те времена прошли. Я уверен, что сейчас все шаги, по тому куда может повернуться Турция просчитаны и на бумагах, и не только на них, все закреплено. Значит помимо этого у нас есть какие то другие интересы. Просто мы о них не знаем и, возможно, никогда не узнаем.
          Muvka
          1. Володин Вчера, 18:00
            Цитата: Muvka
            Я уверен, что сейчас все шаги, по тому куда может повернуться Турция просчитаны и на бумагах, и не только на них, все закреплено.

            С Украиной, судя по всему, тоже было просчитано и закреплено... Хотя, если уж мы президента США выбрали, тогда да - точно просчитано...
            Володин
            1. Muvka Вчера, 18:05
              Вполне возможно. Крым то у нас в составе страны. И Украина не может вступить в НАТО, т.к. у них есть территориальный спор.
              Muvka
              1. 210окв Вчера, 18:29
                Между Турцией и Грецией тоже есть.Когда на кону политика,натовские принципы идут побоку.То же может и с Грузией и Украиной быть.
                Цитата: Muvka
                Вполне возможно. Крым то у нас в составе страны. И Украина не может вступить в НАТО, т.к. у них есть территориальный спор.
                210окв
              2. Альф Вчера, 20:48
                Цитата: Muvka
                И Украина не может вступить в НАТО, т.к. у них есть территориальный спор.

                Но правила можно же изменить...Джентльмен всегда хозяин своему слову.
                Альф
              3. demo Вчера, 21:18
                Америкосы цыкнут и примут, как миленькие.
                Головняк же у Европы. А они за лужей!

                Страна банкрот, а кредиты дают.
                demo
            2. Mole Вчера, 18:16
              Просто не лезли во внутреннюю политику, хотя надо было. Их суверенитет соблюдали.
              Mole
          2. Альф Вчера, 20:47
            Цитата: Muvka
            Ну тут люди считают, что у нас в правительстве настолько глупые люди сидят, видимо.

            Они не глупые, они продажные, а это еще страшнее.
            Альф
        3. Идущий Вчера, 17:48
          Там не просто контроль ПВО , мы можем только гадать , но Турция становится клином в НАТО.
          Идущий
          1. VAGNER Вчера, 18:04
            Цитата: Идущий
            Там не просто контроль ПВО , мы можем только гадать , но Турция становится клином в НАТО.

            В точку..! В этой ситуации деньги не главное...! А эта инфа идет явно от "мировой общественности" Злятся они , что член НАТО купил у потенциального противника систему ПВО(страхуются от США и ЕС))) ..А Турция в военном плане серьезное государство все же ! А раскол НАТО идет , Хвала Аллаху! soldier
            VAGNER
          2. Немезида Вчера, 18:59
            Получив новейшие системы ПВО РФ НАТОвская Турция без сомнения допустит к ним специалистов из США,так что клин сидит в кремле и этот клин против России,сознательно,или из за того,что желание руководить РФ заметно опережает способности...
            Немезида
            1. Идущий Вчера, 21:02
              Мы Греции поставляем вооружения и давно , они тоже в НАТО , нет проблем ... в "мозги" они не залезут и разобрать ничего не смогут.
              Идущий
              1. demo Вчера, 21:20
                Не стоит недооценивать наших "партнеров".
                И влезут и разберутся.
                Не все у них и.диоты. Есть даже очень талантливые и умные.
                demo
                1. Идущий Вчера, 21:37
                  А кто говорит , что , но и мы тоже все эти вещи предусмотрели.
                  Идущий
                  1. Немезида Вчера, 22:22
                    Судя по тому,как высоко оценили военные США свою работу в Греции,где они вырабатывали методы противодействия ЗРК С-300 предусмотрели ( вы ) далеко не все и это не единственный пример ( вашей ) самонадеянности ,за которую ( вы ) и не думаете покаяться,как не хотите и признать ( свои ) косяки...( Ваше ) желание руководить РФ заметно опережает ( ваши ) способности.
                    Немезида
        4. татарин 174 Вчера, 17:48
          Демпингуем? Или что это?
          татарин 174
          1. Muvka Вчера, 17:52
            Да нет, цена на комплексы в норме. По-крайней мере об этом никто не говорил.
            Muvka
          2. Tusv Вчера, 18:49
            Цитата: татарин 174
            Демпингуем? Или что это?

            На первый взгляд демпинг. Но товарный кредит, он коварный. Бывает и так, покупаешь вещь под 0% и ни какого подвоха. 4 платежа за 2 месяца и вещь твоя, но на самом деле 1,6% в день и 2% за каждый день просрочки платежа. Это сколько годовых на самом деле? Это кстати реальная ситуация.
            Tusv
          3. капрал Сегодня, 01:58
            Цитата: татарин 174
            Демпингуем? Или что это?

            За помидоры извиняемся am
            капрал
        5. 210окв Вчера, 18:26
          Какой контроль?Сервис да.Но только не контроль.Лучше бы в Белоруссию поставили.
          Цитата: Teberii
          Одновременно с поставками мы получаем контроль над ПВО Турции,просто так даже у кошек не получается.
          210окв
          1. demo Вчера, 21:25
            Какой контроль?Сервис да.Но только не контроль.Лучше бы в Белоруссию поставили.


            А у нас с Белоруссией и так единые ПВО.
            Да и батька фрукт еще тот.
            Ему бы все бесплатно.А еще лучше за деньги. Ему.
            Так что резоннее сами охранять и себя и батьку.
            demo
        6. Евгений Стрыгин Вчера, 18:36
          ...это типа такая шутка?
          Евгений Стрыгин
        7. vtyrtn Сегодня, 01:49
          каким образом ? what
          vtyrtn
    2. Николай Грек Вчера, 17:48
      Цитата: Tiras
      Там кредит явно под меньшие проценты, чем ипотека wink

      Эрдоган партнёр не очень адекватный - может в спину ударить без вопросов, если выгодно будет.

      думаю, после СУ-24 все ходы с турцией просчитываются кучу раз!!!
      Николай Грек
    3. zadorin1974 Вчера, 17:48
      .Имеешь дело с турком – не выпускай палку из рук. (Армянская поговорка)Это мы наверное лояльность по Сирии покупаем?Как то охренительно дорого!!
      zadorin1974
      1. Muvka Вчера, 17:53
        Ну пересчитайте. Сколько по-вашему это "охренительно дорого". Только в цифрах.
        Muvka
        1. zadorin1974 Вчера, 18:01
          Продали С-300 Китаю-на выходе получили
          HQ-9.То,что турки на сегодня с амерами переругиваются-ерунда.Турция известная дама легкого поведения-дадут бабок и Россия вечный враг.
          zadorin1974
          1. Muvka Вчера, 18:03
            Ну и? Где эти HQ? Их никто не покупает и сами они неохотно их производят.
            Muvka
            1. zadorin1974 Вчера, 18:55
              Так и китайцы на месте не стоят.Следующие уже будут мощнее и надежней.Турки тоже не с пальмы слезли( давно научились собирать как тактические комплексы,так и РСЗО).Сейчас купят,разберут и лет через пять(при участии европы)выдадут чего нибудь свое.Есть люди,с которыми лучше не иметь ни каких дел.Так вот с турками я пообщался-Кто не в курсе-Военный городок для 16 танковой при выводе у нас строили они-два года в соседях прожил.
              zadorin1974
            2. Немезида Вчера, 19:03
              HQ стоят на новейших китайских эсминцах,так что ваши заявления далеки от правды..Кроме того,Китай не в НАТО,а продажа ЗРК С-300 НАТОвской Греции привела к тому,что ЗРК С-300 была изучена военными спецами США
              Немезида
              1. Muvka Вчера, 19:05
                И? Кому это помогло? Мы в Иран поставили С-300 и американцы заткнулись. И облетают эту страну за тридевять земель. Как им помогло изучение? А по поводу HQ - у них выбора нет, что ставить на эсминцы. Мы им оморяченую С-300 не продаем и не продавали.
                Muvka
                1. Немезида Вчера, 19:08
                  США помогло...Потому что в Греции США смогли отработать меры противодействия ЗРК С-300,а сегодня такие как вы продают НАТОвской Турции ЗРК С-400,без сомнения,с тем же результатом...
                  Немезида
                2. zadorin1974 Вчера, 19:13
                  Muvka.Иран держится на Персидском заливе.Если только Америка перегнет палку(открытое нападение)Весь залив блокируется,и не только.Кавардак на мировой бензоколонке не выгоден ни кому.Так,что не убедили.
                  zadorin1974
      2. Антарес Вчера, 22:43
        Цитата: zadorin1974
        (Армянская поговорка)

        идеальный вариант-непьющая турецкая женщина(что не редкое явление)...В общем будете в Турции--женскому населению не верьте laughing
        В политике где деньги-там вера только в них. Национальности для денег нет, для интересов нет родины, для амбиций мало Земли.
        Антарес
    4. opus Вчера, 17:59
      Цитата: Tiras
      Там кредит явно под меньшие проценты, чем ипотека

      ну да.
      Японские банки под 3% не хотят кредитовать японскую ипотеку...
      ФРС

      под такие % набиулина и ко покупают фантики фантиков США

      Коммерция в США +1..1,5% (и куча обеспечений, обременений)
      значит наши дали, под 1,5%, ну или чуть меньше
      opus
      1. KKND Вчера, 18:23
        Антон, ну что Вы про деньги, укров, турков? Это "вечные" темы, для соответствующей публики.
        Давайте развиваться, Я вот спор с"физиком" пилю:https://topwar.ru/133343-vtoraya-gran-incide
        nta-s-raptorom-v-nebe-nad-evfratom-ocenka-bez-pri
        kras-gryaduschie-perspektivy-razvyazki-v-sirii.ht
        ml#comments
        Присоединяйтесь, попробуем выяснить Истину или подучимся все вместе хотя бы.
        KKND
        1. opus Вчера, 18:55
          Цитата: KKND
          Антон, ну что Вы про деньги, укров, турков?

          я ... ( ещё раз) про СВОИ ДЕНЬГИ.
          "Президент сказал, что все условия кредита согласованы. Подписан он будет в ближайшее время", - сказал глава Минфина.
          и это деньги не Фрадкова, не Медовникова... и ДАЖЕ (о боже) не ВВП

          это НАШИ деньги.
          Не знаю, на счёт KKND & Co. но налоги (тити-мити я плачу).
          Ах да... не удержусь был обрадован (надысь) грозным письмом Минстроя:
          штраф мне грозит , аж 1 000 000,00 рублей
          Уведомление об обязанности предоставления информации в ФГИС ЦС

          Информируем Вас, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1452 от 23.12.2016 "О МОНИТОРИНГЕ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ", организации включенные в реестр обязаны до 15 ноября 2017 года предоставить на ФГИС ЦС информацию о сметных ценах на строительные ресурсы, поскольку Ваша организация, вовремя не предоставила информацию..
          1.Крайний срок 25.01.18 Штраф 1 лям нашими
          2.ЭЦП (та, что подходит для налоговой,ПФР, ФТС, медицины, ГИБДД( фу каое гадское слово) и вааще везде)- не каатит
          Лохи будьте любезны

          3.А бухгалтер, за эту мутатень запросит 30 тр минимум.
          4.А всего-то делов-то..4(!) года назад импортировал

          и я ишо так себе мелочь.
          Постановление Правительства РФ №1452 от 23.12.2016 "О МОНИТОРИНГЕ ЦЕН СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ", подписано

          там все строительные, горнодобывающие и импортёты.
          ВОПРОС: А НАМ ЭТО НАДО? или Iphone man надо?
          Дык ему надо, пусть он и

          пошагово забавляется..
          НАДО МИнстрою РФ...
          ?
          так там мутанты получают по 70 000 р оклада, пусть поднимут жирные седалища и из ФТС получат, то, что надо.
          ан нет...
          Вывод:

          Только кто?
          мы или новые бояре рюс (окупанты)?
          ================
          а тут халява для турков.
          а смысл?
          у сестры моей жены муж пашет на 3х(!) работах, что б ипотеку закрыть.
          ==========================================
          а в остальном, конечно,

          ==================================
          Цитата: KKND
          Я вот спор с"физиком" пилю

          я попробую...
          но мне надо спасть друга , ветеран Афгана, с начала сентября в ИВС-10 кв.м - 6 чел.
          попал под раздачу, читаю прЭтензии к гражданину РФ, инвалиду 2 группы, которого самый гуманный

          не разрешил под домашний.
          Васильеву можно

          картины писать, клипы снимать.
          А вот мужика, 50 с + лет, с ранениями и с медалями... НИЗЯЯЯЯ!
          а суммы там похожие (+/-10%) между прочим
          opus
          1. KKND Вчера, 19:09
            Очень сожалею о Вашей жизненной ситуации. Всегда считал, что деньги нужны чтобы о них не думать.
            О ситуации с правительством РФ могу сказать, что считаю его, мягко сказать "неэффективным", но это не только основная проблема страны. Есть еще проблема некомпетентности специалистов и их малое количество. На Вас не намекаю, я по работе отца на оборонном заводе сужу.
            KKND
            1. opus Вчера, 19:27
              Цитата: KKND
              Очень сожалею о Вашей жизненной ситуации. Всегда считал, что деньги нужны чтобы о них не думать

              не надо меня со(зачёркнуто)жалеть, жалеть меня имеет право только жена, и то пока не раскусила, что я курить не бросил,окончательно), узнает- будет амаргедон (как это тяжело "Штирлицем" жить... чего тока не придумаешь)
              Цитата: KKND
              еньги нужны чтобы о них не думать.

              деньги это зло, большие деньги- большОе зло)
              на счёт
              Вторая грань инцидента с "Раптором" в небе над Евфратом: оценка без прикрас. Грядущие перспективы развязки в Сирии

              ну... как бы будет время, распишу, как я в военкомат сходил:
              Хочу в Сирию, хочу ПВО Ассада восстановить, хочу сбить F-35 ( и вероятно знаю как), и ваааще: хочу пощипать Хель hа'Авир, из принципа, потому как довыёб***ь, походже, и лучше это сделать раньше, чем в азии ЯБЧ начнут финишировать

              /посмотрели, как наидьёта- иди говорят, на TopWar пиши статьи Смирнову &Co.../
              Цитата: KKND
              Есть еще проблема некомпетентности специалистов и их малое количество.

              Система.
              opus
    5. НЕКСУС Вчера, 19:03
      Цитата: Tiras
      Там кредит явно под меньшие проценты, чем ипотека

      Ипотека у нас не для свободы человека,а для рабства на долгие годы...западная методика.И если кто-то скажет,что на западе проценты смешные ,2-6 %,то давайте тогда вспомним зарплаты наши и западные и цены на жилье,и то что весь запад вообще живет за счет кредитов,и не только на жилье,но и на машины,учебу и тд...
      НЕКСУС
      1. Tusv Вчера, 19:52
        Цитата: НЕКСУС
        Ипотека у нас не для свободы человека,а для рабства на долгие годы.

        В ты думаешь, что на ЗападЛо не так? Кредит это продажа денег потребителю. Какая разница, что продают? Айфон или деньги? Деньги дороже Там просто все прозрачней. За кредит у нас страховку платит банк, у них фсё прозрачно - платит потребитель кредита. В итоге получается Наш грабительский процент равен ихнему низкому плюс страховка.
        Ну это. Немножка лигбез hi
        Tusv
        1. НЕКСУС Вчера, 20:56
          Цитата: Tusv
          Ну это. Немножка лигбез

          А эта вся мерзость откуда приперлась то к нам не расскажешь?
          НЕКСУС
          1. Tusv Вчера, 21:42
            Цитата: НЕКСУС
            А эта вся мерзость откуда приперлась то к нам не расскажешь?

            Это окутанно тайной. Банковскую систему придумали очень давно, евреями тогда даже не пахло. Создателей уже и нет. Если об этом hi Еще раз. Деньги дороже товара. Это факт. Иначе как ты продашь свои деньги. В общем банковсие нежности, которые всегда злые hi
            Tusv
    6. Архонт Вчера, 19:24
      Да может спину тренируют?
      Архонт
  2. jolly deckhand Вчера, 17:37
    Да так отдайте.Зла не хватает уже,нашли союзника,итить....... am
    jolly deckhand
    1. Николай Грек Вчера, 17:48
      Цитата: jolly deckhand
      нашли союзника,итить.......

      предложите лучше союзника!!!
      Николай Грек
      1. Esoteric Вчера, 18:01
        Цитата: Николай Грек
        предложите лучше союзника!!!

        Беларусь, часть Украины, и, как обычно, - армия и флот...
        Esoteric
        1. Mole Вчера, 18:20
          Цитата: Esoteric
          Цитата: Николай Грек
          предложите лучше союзника!!!

          Беларусь, часть Украины, и, как обычно, - армия и флот...

          Что-то подсказывает мне, что Ваш выбор это тактика, но не стратегия!?
          Mole
          1. Николай Грек Вчера, 18:43
            Цитата: Mole
            Цитата: Esoteric
            Цитата: Николай Грек
            предложите лучше союзника!!!

            Беларусь, часть Украины, и, как обычно, - армия и флот...

            Что-то подсказывает мне, что Ваш выбор это тактика, но не стратегия!?

            да и тактика сомнительная за исключением армии и флота!! wassat wassat wassat
            Николай Грек
            1. Mole Вчера, 19:29
              Цитата: Николай Грек
              да и тактика сомнительная за исключением армии и флота!!

              Зато Турция - бесспорная стратегия.
              Mole
              1. Николай Грек Вчера, 20:28
                Цитата: Mole
                Цитата: Николай Грек
                да и тактика сомнительная за исключением армии и флота!!

                Зато Турция - бесспорная стратегия.

                вряд ли турцию рассматривают как стратегического союзника!! yes
                Николай Грек
                1. Mole Вчера, 20:35
                  На безрыбье и рак - рыба. Пошатнуть союзнические принципы НАТО, на мой субъективный взгляд, много стоит!
                  Mole
                  1. Николай Грек Сегодня, 03:07
                    Цитата: Mole
                    На безрыбье и рак - рыба. Пошатнуть союзнические принципы НАТО, на мой субъективный взгляд, много стоит!

                    пошатнуть - это да!!!! good good good стратегический союз - это нет!! negative negative negative laughing laughing laughing
                    Николай Грек
        2. Николай Грек Вчера, 18:42
          Цитата: Esoteric
          Цитата: Николай Грек
          предложите лучше союзника!!!

          Беларусь, часть Украины, и, как обычно, - армия и флот...

          хохляндия сразу в пролете в связи с нынешней неадекватностью данного образования и враждебной политики в отношении России!!! первыеееееее what what what Белоруссия в Сирии объявилась в виде спасительницы Сирии со своими товарами, как встал вопрос налаживания мирной жизни!!! negative negative negative wassat wassat wassat когда стоял вопрос о военной помощи России в борьбе с террористами, Сирия Белоруссию не интересовала!!! negative negative request request request так что по старинке - флот и армия!!!
          Николай Грек
      2. Геркулесыч Вчера, 18:04
        Да , наверняка так и отдали, под минусовую ставку, то есть еще и доплачиваем туркам за кредит! Это наша страшная мстя за сбитую "сушку "!Теперь турки еще парочку наших машин собьют! Я не помню, как мы ответили туркам за убийство нашего посла в Стамбуле -разрешили ввоз помидоров беспошленно? ??
        Геркулесыч
        1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:24
          Что за истерика? Отставить!

          Можно подумать вы лично что-то там доплачиваете. Никто сбивать ничего не собирается, разве что в вашей больной фантазии.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Геркулесыч Вчера, 18:30
            Генерал песчаного карьера -это та правда жизни, которую не любят! Истерикой здесь и близко не пахнет! Тут только голая истина! !!
            Геркулесыч
            1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:34
              Опа. А что это вы переобулись в полете, рядом с вашим именем другой флаг был.

              Звездно-полосатая тряпка рядом с Советским гербом смотрится омерзительно, собственно, как и ваши речи.
              Генерал Песчаных Карьеров
            2. allaykbar Вчера, 18:35
              Тут только голая истина! !!


              балаболить все же не мешки ворочать. Ваша "истина" она странная.

              Вам самому не стыдно балаболить? Или есть доказательства? Что доплачивать будм?

              Еще и так доказывать, знаки восклицательные рисовать.

              Скучно, девочки (с)

              Еще и плюсики ставят. Ну тут хватает персонажей. Староверов в косоворотках да лаптях, да "ряженых" всех мастей полон форум, чему удивляться.
              allaykbar
              1. Hankey Bannister Вчера, 19:35
                А самому есть что по теме сказать,балобол алиахбер?
                Hankey Bannister
                1. allaykbar Вчера, 20:59
                  по какой? о неизвестно каком проценте?

                  так я одобряю продажу ЗРК. Или считаешь себя умнее конструкторов и руководящего персонала в концерне?

                  Считаешь? Признайся. Ведь смотри какая у тебя большая голова. Однозначно ты умнее всего нашего ВПК и менеджмента
                  allaykbar
      3. Немезида Вчера, 19:05
        Вы готовы ответить по законам военного времени,если Турция применит ЗРК С-400 против РФ?! Если нет,заканчивайте свою писанину...
        Немезида
        1. notingem Вчера, 20:59
          Нет они отвечать не будут. Они орден За заслуги получат
          notingem
          1. Немезида Вчера, 22:24
            Таким как они потом вручают Орден Конгресса ,в США,за антироссийскую деятельность и вредительство и нобелевскую премию дают,как Иудушке Горбачеву
            Немезида
      4. Альф Вчера, 20:52
        Цитата: Николай Грек
        Цитата: jolly deckhand
        нашли союзника,итить.......

        предложите лучше союзника!!!

        Армия и флот.
        Альф
  3. фа2998 Вчера, 17:47
    А потом наше правительство , в остутвием средств само будет искать кредит за 5-7 %! Биснесмены хреновы!
    А отсутствие данных по кредиту- это попытка скрыть свою"финансовую гениальность".К этому относится и размещение валюты в американские облигации под 0,5-1-1,5 %.А в бюджете- дыра! Думаю скоро бензин подорожает, сигареты, и налог какой придумают. negative hi
    фа2998
    1. Голован Джек Вчера, 18:01
      Для тех, кто на броневике:
      Цитата: фа2998
      К этому относится и размещение валюты в американские облигации под 0,5-1-1,5 %

      Туда средства из бюджета не попадают.
      Цитата: фа2998
      Думаю скоро бензин подорожает, сигареты, и налог какой придумают

      Обязательно.
      Голован Джек
    2. Лексус Вчера, 18:02
      А потом наше правительство , в остутвием средств само будет искать кредит за 5-7 %! Биснесмены хреновы!

      Или со своих же граждан элементарно вытрясут. Как уже не раз было. Вспомнить ту же кипрскую историю, когда одни жулики других обнесли. Что нам сказали? "Бизнес пострадал - нужно помочь!"

      Вот так и живём. От получки - до получки. Как алкаши. Многие ещё и по уши в кредитах. Одни по глупости, а другие - по нужде. И ни первые, ни вторые не могут похвастаться низкой процентной ставкой.
      Лексус
  4. assa67 Вчера, 17:51
    повторюсь: сначала "поток"-потом С-400..с осман-пашой по-другому нельзя-жук еще тот
    assa67
  5. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:52
    Продажа стране, входящей в НАТО, зенитно-ракетных комплексов это интересная тема. Во-первых, ТТХ С-400 для армии России и экспортных вариантов по любому разные, разумеется в лучшую сторону для России. Во-вторых можно удаленно контролировать эти комплексы или как минимум снимать информацию, что тоже немало. Да и собраны они скорее всего по принципу "черного ящика".
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Геркулесыч Вчера, 18:00
      Чего только люди не напишут, чтобы опровдать некомпетентность нашей власти! !! am
      Геркулесыч
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:06
        Лучше продать свое, которое знаешь, чем они купят звездно-полосатое. Это политика.
        Генерал Песчаных Карьеров
      2. Muvka Вчера, 18:07
        Я так понимаю ваше мнение - это истина в конечной инстанции? Тяжело вам будет...
        Muvka
    2. Chertt Вчера, 18:04
      Да плюсов сколько угодно. Аванс 500 мл зелени, нашему ВПК на НИОКР , Матрасники зубами скрипят, Китайцы со своими "чудо" коммерческими предложениями в пролете, Да и рубильник, я надеюсь, в России предусмотрен
      Chertt
      1. Korax71 Вчера, 18:21
        Точно.скрипят.точно так же как и наш впк,когда в Индии ночной охотник Апач у проиграл.там только циферка немного другая была.
        Korax71
  6. Михаил177 Вчера, 17:59
    Не удивлюсь, если Пердоганище в последнюю секунду пошлёт С-400 ну очень далеко.
    Михаил177
  7. Геркулесыч Вчера, 17:59
    Короче говоря, дарят им С400, я так понял, за счет нас с вами! Народу бы эти деньги не помешали, но у власти политика превыше экономики, и народ может потерпеть, ибо уже 17 лет терпим царские замашки почти что царя, и молчим!
    Геркулесыч
    1. Muvka Вчера, 18:06
      Можно узнать, откуда вы это взяли? Вот у меня есть инфа, что они половину денег отдают сразу, половина в кредит. Т.е. себестоимость оплачивают еще до получения. По цене неизвестно, но вряд ли дешевле, чем Китаю. А откуда ваши данные?
      Muvka
    2. Chertt Вчера, 18:31
      Цитата: Геркулесыч
      дарят им С400, я так понял, за счет нас с вами!

      Не, свой я не отдам
      Chertt
    3. allaykbar Вчера, 18:42
      Короче говоря, дарят им С400, я так понял, за счет нас с вами!


      ну раз ты такой понятливый и все понял - давай цифру тогда, сколько списали с твоего счета. Ты же следишь за своими финансами? Или до сих пор кто помогает?

      Но думаю ты уже взрослый. Поэтому знаешь сколько.
      allaykbar
      1. Chertt Вчера, 19:03
        allaykbar Юноша, здесь хамить не принято. Банят сразу и навсегда
        Chertt
        1. allaykbar Вчера, 19:06
          ибо уже 17 лет терпим царские замашки почти что царя, и молчим!


          ну за такое надо тогда сразу стрелять. Вроде старался без жести. И комментарии мои были к Геркулесычу. К Вам вопросов нет. И скорее не хамство, а непонимание писателя.


          allaykbar
    4. КОМандирДИВана Вчера, 20:31
      Геркулесыч вы закоренелый пессимист
      КОМандирДИВана
  8. pasechnik Вчера, 18:14
    Похвастались... smile У нас свои интересы... wink Пускай думают... wassat
    pasechnik
  9. Serg89 Вчера, 18:20
    Цитата: Геркулесыч
    Короче говоря, дарят им С400, я так понял, за счет нас с вами! Народу бы эти деньги не помешали, но у власти политика превыше экономики, и народ может потерпеть, ибо уже 17 лет терпим царские замашки почти что царя, и молчим!
    . Ты или наркоман или искусственный интеллект.
    Serg89
    1. Геркулесыч Вчера, 18:34
      Serg 89 -я с вами водку не пил, детей не нянчил, в одном окопе тоже вместе не сидели -так что не тыкайте мне!А если я наркоман, то вы хронический алкоголик! Следите за помелом, а то ненароком оторвется! !!
      Геркулесыч
      1. allaykbar Вчера, 18:43
        Следите за помелом


        вы можете перед зеркалом самому себе сказать. А то метёте по всему форуму мнение свое, не знаю от куда высосанное
        allaykbar
        1. Геркулесыч Вчера, 19:02
          Аллахакбар -я по Русски, это надеюсь, не страшно! Вы можете мне запретить выражать свое мнение? Если да, то кто вас уполномочил? А если нет, так я в ваших советах и натациях надобности для себя не вижу! Засим желаю вам здравствовать! hi
          Геркулесыч
          1. marlin1203 Вчера, 19:35
            Не натации, а нотации. "Засим желаааю...",грамоте учитесь. hi
            marlin1203
  10. Сомневающийся Вчера, 18:29
    Хитро! Мало того, что втюхали туркам неправильно спроектированные комплексы, так ещё и в долговую кабалу затянули laughing А ведь предупреждал их Путин - одними помидорами не отделаетесь!
    Сомневающийся
  11. Немезида Вчера, 18:32
    Если кремль по льготным тарифам кредитует страну НАТО в ущерб России,тогда в кремле явно не те люди,что нужны России...Я уж не говорю о том,что продажа стране НАТО новейшей системы ПВО РФ это уже преступление...
    Немезида
    1. Альф Вчера, 20:55
      Цитата: Немезида
      Я уж не говорю о том,что продажа стране НАТО новейшей системы ПВО РФ это уже преступление...

      Это ХПП.
      Альф
  12. ButchCassidy Вчера, 18:33
    Сдается мне, что турки мастера дать на лапу кому-то очень влиятельному в Москве. Иначе объяснить строительство атомной электростанции и продажу с-400 в кредит я не могу.
    ButchCassidy
  13. Гардамир Вчера, 18:35
    Москва предоставит Анкаре кредит на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.
    Им дадут деньги, им дадут оружие? А нам денег, нет но вы держитесь? А потом нынешняя власть по своей привычке простит этот долг.
    Прочитал комментарии. Я в восхищении! Да здравствует ЕГЭ и прочее ТВ. Обсуждают почему то турков, а не тех, кто сделал туркам этот подарок
    Гардамир
    1. allaykbar Вчера, 18:56
      А нам денег, нет но вы держитесь?


      а за шо тебе денех давать? За то что ты красивый?

      Может в Антее кто-то денег не получил? Ты то каким тут боком? Все мечтаешь у кого-то что-то отнять и поделить? Чтоб и тебе досталось?

      Я в восхищении! Да здравствует ЕГЭ и прочее ТВ


      оно то понятно

      а не тех, кто сделал туркам этот подарок


      ЕГЭ виновато в том, что ты считаешь кредит в пару миллиардов - подарком. Хотя если ты украинец - то нормально.

      Плюсуешь же Геркулесыча, признайся.
      allaykbar
      1. Гардамир Вчера, 19:00
        а за шо тебе денех давать?
        Эт всё к Дмитро Натоличу, он всех в бизнес посылат.
        Гардамир
        1. allaykbar Вчера, 19:01
          Гардамир, в общем ждать тебе, когда у кого-то что-то отнимут, чтоб тебе потом дать - до второго пришествия. Бросай ты это дело.
          allaykbar
          1. Гардамир Вчера, 21:47
            тебе,
            А вас господин тролль на Во выпускают тренироваться? Когда ваши наше народное добро в девяностые хапали, вы по другому пели. Так что верните награбленное.
            Гардамир
        2. CooL_SnipeR Вчера, 20:03
          Он айфоны новенькие вагонами теперь скупать будет - создавая дефицит на рынке laughing а потом выбросить их на рынок - многоходовочка bully
          CooL_SnipeR
  14. tchoni Вчера, 19:10
    Ой какой хороший ход! Мне нравится! Вот честно!!! С удовольствием бы налил чуваку , который придумал дать кредит на покупку нашего оружия под низкий процент, пива)
    tchoni
  15. мерцание Вчера, 19:30
    Для какой аудитории эта информация: для российской, турецкой или американской? Если турки -торгаши, с кем из перечисленных они торгуются? Ну уж точно не с нами и не с собственным народом - только с американцами, мол, Россия оооочень заинтересована в Турции (вон даже кредитует сама), но мы стоим дорого, готовы развернутся при условии ...курдов побоку. Думаю, что как то так.
    мерцание
  16. 406пмп2гв Вчера, 19:50
    Цитата: Muvka
    Да нет, цена на комплексы в норме. По-крайней мере об этом никто не говорил.

    ну да 45% наличкой, 55% под кредиты в российском банке.которые потом можно будет и не отдавать, все равно простят.
    406пмп2гв
  17. Ilya77 Вчера, 19:53
    Русские пенсионеры и не такое проспонсируют. Сирии олимпиады чемпионаты списания кредитов третьим странам - наше всё!
    Ilya77
    1. Горный стрелок Вчера, 20:07
      Задолбал уже! Пенсия маленькая? Так поработай подольше!
      Горный стрелок
  18. CooL_SnipeR Вчера, 19:59
    Видимо характеристики С500 куда лучше... да и как уже все знают по калибрам для своих показатели могут быть ГОРАЗДО выше, чем для чужих "партнеров". Просто кидают смачную кость
    CooL_SnipeR
  19. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 20:04
    Дали кредит? Режиму, который не хило нажился на контрабанде сирийской нефти? Ну значит со временем простят. Ставлю 100 долларов против 1 рубля
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Голован Джек Вчера, 22:08
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      Ставлю 100 долларов против 1 рубля

      Принимаю! Кто разобьет?
      Голован Джек
  20. Горный стрелок Вчера, 20:06
    Поставка подобных комплексов - шаг политический. Там ещё и аванс - без кредита. Полагаю, этот аванс в аккурат "закроет" себестоимость laughing Остальное - прибыль. Так что турки могут сколько угодно "танцевать". Если бы я вёл торги - поднял бы цену процентов на 20 , и потом согласился бы на кредит под ЛЮБОЙ процент! Никого не удивляет "беспроцентная" рассрочка в магазине? А?
    Горный стрелок
  21. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 20:13
    Друзьям – все. Врагам – закон.

    Мешают развитию регионов высокие кредиты, заложенные в бюджеты, пришли к выводу российские власти. По данным Министерства финансов, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ вырос на 1,5% и на 1 января 2017 года составил 2,353 триллиона рублей. При этом уровень долговой нагрузки в субъектах варьируется от 0% (Сахалинская область, Севастополь) до 176% (Республика Мордовия), а в семи регионах объем госдолга превышает собственные доходы бюджета.
    Общая проблема – это высокая стоимость коммерческих заимствований. Затраты регионов на их обслуживание составляют около 140 миллиардов рублей, а сам долг составляет сейчас более 1 триллиона рублей. Если бы не вмешательство центра в финансы субъекта, мы бы сегодня говорили уже о несостоятельности ряда регионов, – сообщил Владимиру Путину губернатор Ростовской области Василий Голубев.
    На заседании Госсовета Василий Голубев предложил снизить ставки по коммерческим кредитам для российских регионов. При условии, что субъекты будут соблюдать более жесткую бюджетную дисциплину.
    – Например, в качестве такой меры предлагается установить специальный режим кредитования Банком России для обеспечения кредитной поддержки региональных бюджетов под пониженную процентную ставку при наличии согласования Минфина России, – отметил Василий Голубев.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  22. Radikal Вчера, 20:28
    Анкара похвасталась низкой ставкой по кредиту на покупку С-400 у России
    Сразу возникает вопрос - за чей счёт эта низкая ставка? winked
    Radikal
    1. DPN Вчера, 21:30
      В любой банк российский сходи и узнаешь.
      DPN
  23. DPN Вчера, 21:29
    Турки молодцы трижды знают что хотят,так и нам действовать надо .Сначала дать по морде а затем требовать что хотим.
    DPN
  24. bukoed Вчера, 22:20
    Интересно а в связи с чем у Турции появилось желание купить С-400? Может оно действительно томогавки того..?
    bukoed
  25. Теренин Вчера, 22:32
    И поставки комплексов и ставки по кредитам будут расти и повышаться только в прогрессии с количеством сбитых целей yes
    Теренин
  26. dvvv Вчера, 23:14
    хотят низких ставок по кредиту, а посла России вызывают ноту вручать!
    dvvv
  27. Кент0001 Вчера, 23:23
    Че, опять Султану угаждаем за свой счет...хотя помянуя газопроводы.....
    Кент0001
  28. vtyrtn Сегодня, 01:51
    Цитата: Идущий
    Мы Греции поставляем вооружения и давно , они тоже в НАТО , нет проблем ... в "мозги" они не залезут и разобрать ничего не смогут.

    греки не сбивали российский самолет греки не говорили что асад терорист не бомбят курдовне помогают бармалеям в идлибе
    vtyrtn
  29. Scorpio05 Сегодня, 02:32
    Цитата: zadorin1974
    .Имеешь дело с турком – не выпускай палку из рук. (Армянская поговорка)Это мы наверное лояльность по Сирии покупаем?Как то охренительно дорого!!

    Часто начал это слышать...Ну армяне понятно, у кого где болит, о том и говорит) А вот Петр...Вы знаете почему Петр I не любил турков ?)
    Чтобы оправдать собственное жестокосердие и неблагодарность вы обязаны представить своего противника злодеем. Уильям Теккерей "Ярмарка тщеславия".


    Прутский поход...Султан, опасаясь общего восстания христиан, предложил Петру мир при посредничестве патриарха Иерусалимского и Бранкована (который перешел на сторону турок). Турция предлагала России все земли до Дуная: Новороссию с Очаковым, Бессарабию, Молдавию и Валахию. Петр I ответил отказом...

    Источник: http://histerl.ru/periudi_istorii/petr_pervie/pru
    tskie_poxod.htm
    Петр I после победы над Карлом XII, который считался на то время лучшим полководцем Европы, по видимому уверовал в мощь своей армии и в свои способности стратега.И не только он сам в это поверил, но и весь его двор, правительство и даже его генералы. В результате только какое-то чудо позволило остаться живыми ему, его жене Екатерине и членам петровского правительства, зачем-то потащившимся вместе с армией. Но армию, ту которая одержала победу над шведами, Петр потерял. Трупы солдат валялись на всем пути отступления...Вот слова современника Петра Ф.И.Соймонова :"... в генеральную баталию Царское Величество вступать не велел... Повелел ... поставить среди шанцев белый флаг..." Белый флаг означал капитуляцию. Петр приказал своему посланцу, П.П.Шафирову, соглашаться на любые условия, "кроме рабства", но настаивать на немедленном подписании. Подписывать Акт капитуляции в шатре визиря должен был лично Петр I. (Мирный договор между царством Московским и Османской империей был подписан в Адрианополе в 1713 году).Несмотря на то, что крымский хан был очень недоволен подписанным документом, он все-таки не уничтожил остатки царской армии при отступлении, хотя легко мог это сделать.С 54-тысячной армии Петр вывел за Днестр 1 августа около 10 тысяч человек, совсем деморализованных.Однако Давлет- Гирей этого не сделал. По видимому московский царь пошел на какие-то тактические шаги, раз крымский хан выпустил его из рук. То, что сделал Петр I чтобы спасти себя, жену и остатки армии по сей день скрывается самым тщательным образом. Он подписал Шертную (клятвенную) грамоту о подтверждении своей вассальной зависимости от рода Чингизидов. Есть достаточно серьезные доказательства того, что князь московский Петр (крымские ханы никогда не признавали царского титула московских великих князей, по их мнению совершенно незаконно присвоенного Иваном Грозным), был вынужден подписать именно такой позорный документ...
    Scorpio05
Картина дня