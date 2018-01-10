16:42 10 января

Посольство РФ прокомментировало требование США по выборам

В российском посольстве назвали необоснованным заявление США в связи с отказами в регистрации кандидатов в президенты России, передает РИА Новости.



Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что представитель Госдепа Клэй Ноэл заявил об «обеспокоенности в связи с применением российскими властями строгих мер по отношению к "независимым голосам"». Она назвала реакцию Госдепа США вмешательством как в процесс выборов, так и внутренние дела России.


Согласно сообщению посольства, заявление официального Вашингтона о политической подоплеке отказов в регистрации в качестве кандидатов на выборах президента России необоснованно и политизировано, а сомнения в демократическом характере предстоящих выборов – несостоятельны.

В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства,
говорится в заявлении российской дипмиссии.

В посольстве также выразили надежду, что «американские власти не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США в реализации их избирательного права».

Ранее Центризбирком РФ принял решение «отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права».

Верховный суд 6 января оставил решение ЦИК в силе, несмотря на жалобу Навального.

Согласно российскому законодательству, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только по прошествии десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 млн. рублей компании «Кировлес».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. Vard Сегодня, 09:40
    Надо направить США ноту протеста.. А почему они Хиллари не выбрали...
    Vard
    1. oldseaman1957 Сегодня, 09:48
      Цитата: Vard
      Надо направить США ноту протеста..
      - Хоть и дерьмовенько у нас, но НЕ ИХ СОБАЧЬЕ ДЕЛО! Сами разберёмся!
      oldseaman1957
    2. Chertt Сегодня, 09:49
      Зачем Мария Владимировна Захарова, каждый раз выходит и комментирует чушь, которую несут звездануто полосанутые. Надо в МИД РФ разработать хештег #ПооШлИна*х , и автоматически отсылать его нашим "западным партнерам"
      Chertt
      1. DMoroz Сегодня, 09:54
        good почти похоже, но это анекдот про советскую дипломатическую школу (даю ссылку, а то админы забанят) https://www.anekdot.ru/id/-2012619041/
        DMoroz
        1. Chertt Сегодня, 09:58
          hi Смешно, и по смыслу верно.....только там обезьяна сейчас другая
          Chertt
          1. влад66 Сегодня, 11:03
            И это полосатая демократия не вмешивается во внутренние дела других стран laughing Вот и заберите Алешу к себе,да только таких дибилов туда и не пустят,они нужны здесь,что бы гадить на Россию,вот вам тапочки удоды. fellow
            влад66
        2. LSA57 Сегодня, 10:21
          Цитата: DMoroz
          но это анекдот про советскую дипломатическую школу

          одна неувязочка, анекдот про дипломата, а Мария Владимировна ПРЕСС СЕКРЕТАРЬ и никакого отношения к заявлениям МИДа не имеет. она их только озвучивает
          LSA57
          1. Антианглосакс Сегодня, 11:32
            Цитата: LSA57
            а Мария Владимировна ПРЕСС СЕКРЕТАРЬ

            Странно, что наши мидовцы, как обычно, не извинились за то, что им приходится реагировать на америпедовские бредни.
            Антианглосакс
          2. коноправ Сегодня, 11:45
            Нехилый такой прессекретарь с чином, равным командуующему Военным Округом.И зарплатой поди в полтора раза больше чем у Командующего. ( В фильме Мимино есть фраза - А боржом? Думай что говоришь...)
            коноправ
            1. LSA57 Сегодня, 12:34
              Цитата: коноправ
              Нехилый такой прессекретарь с чином, равным командуующему Военным Округом.

              а какой чин у пресс секретаря мвд? она дела расследует? чин по штатному расписанию. кто его составляет? правильно, не она
              LSA57
              1. коноправ Сегодня, 12:38
                Эко вас товарищ мотануло! Я сразу вспомнил фильм убежавшая невеста, где Джулия Робертс на колесе качалась. У пресс секретаря МВД чин полковничий, а у Захаровой генерал-полковничий. Разницу понимаете?
                коноправ
                1. LSA57 Сегодня, 12:41
                  Цитата: коноправ
                  Разницу понимаете?

                  прекрасно понимаю. Есть разница между Международным и Внутренним ведомством? чей ранг выше?
                  LSA57
        3. Black_PR Сегодня, 10:33
          Улыбнуло..))) +++
          Black_PR
      2. LSA57 Сегодня, 10:18
        Цитата: Chertt
        Зачем Мария Владимировна Захарова, каждый раз выходит и комментирует чушь, которую несут звездануто полосанутые.

        затем, что Мария Владимировна занимает должность Пресс Секретаря МИД РФ. это её работа ОЗВУЧИВАТЬ решения МИДа. она не своё решение озвучивает. работа у неё такая, как у диктора на телевидении. к нему ведь претензий нет, за погоду которую ему гидрометеоцентр передал
        LSA57
        1. eugraphus Сегодня, 10:56
          Можно озвучивать так, как озвучивала Псаки. А можно с невероятным выражением как диктор телевидения КНДР. За то как озвучивал Левитан, он был личным врагом Гитлера.
          eugraphus
          1. LSA57 Сегодня, 11:05
            вы видели 2 абсолютно одинаковых артистов? и здесь обсуждают не КАК сказала, а что СКАЗАЛА
            LSA57
        2. Yngvar Сегодня, 12:24
          Предполагаю, что мнение Лаврова, в том числе и по этому поводу в отношении амеров не изменилось... Так что Мария Захарова могла и озвучить мнение МИД (помните - "де... бл...!")
          Yngvar
    3. Login_Off Сегодня, 09:50
      Это вообще прямое вмешательство в выборы президента РФ!
      Заблокировать Гугл, Твитер и им подобные средства, наложить цензуру на их ИНОАГЕНТОВ и всех кто связан и заходит в посольства США объявить невыездными и посадить под домашний арест до окончания выборов. Все кто будет потдакивать США объявить персонами нон-грата.
      И это только малая часть мер которые можно придумать в ответ на НАГЛОЕ вмешательство в нашу избирательную компанию :)
      Login_Off
      1. Керенский Сегодня, 10:00
        и всех кто связан и заходит в посольства США объявить невыездными и посадить под домашний арест до окончания выборов.

        Ни в коем случае! Надо дождаться "коробки от ксерокса" и с ней брать.
        Керенский
      2. Tusv Сегодня, 10:04
        Цитата: Login_Off
        Заблокировать Гугл, Твитер и им подобные средства, наложить цензуру на их ИНОАГЕНТОВ и всех кто связан и заходит в посольства США объявить невыездными и посадить под домашний арест до окончания выборов. Все кто будет потдакивать США объявить персонами нон-грата.

        Да Вы что? Честные олигархи вывозят капитал, а эти ввозят. Вы хотите страну без долларов оставить? bully
        Tusv
      3. LSA57 Сегодня, 10:24
        Цитата: Login_Off
        Заблокировать Гугл, Твитер и им подобные средства

        запретить вфсё!!! ну и чем тогда мы будем отличаться от окраины? тогда уж запретить преподавания английского языка.
        LSA57
        1. Мих1974 Сегодня, 10:50
          На месторождении кастрюлеголовых свет клином не сошелся - обратите свой взгляд на Китай!! Там давным давно нет в помине - твитера, файсомоббук,инстограмма и многого другого! good И ниче так - первая экономика Мира, скоро по уровню жизни населения нас обгонят. good
          Мих1974
          1. LSA57 Сегодня, 11:09
            Цитата: Мих1974
            На месторождении кастрюлеголовых свет клином не сошелся - обратите свой взгляд на Китай!! Там давным давно нет в помине - твитера, файсомоббук,инстограмма и многого другого! И ниче так - первая экономика Мира, скоро по уровню жизни населения нас обгонят.

            а в северной корее и интернета нет. и нам так жить? и дело не в твиттере, дело в запрете средств массовой информации и общения в соцсетях. тогда почему мы шум поднимаем когда запрещают в тех же полосаптиках наши программы РТ и Спутник? они плохие, а мы всё правильно?
            LSA57
            1. Мих1974 Сегодня, 11:13
              Не надо нам тут по ушам ездить negative как раз эти "соц.сети" и есть механизм внешнего управления бунтами и "социальными революциями". Китайцы - запретили у себя ВСЕ это и танками подавили утырков американских шавок и вот результат - страна Едина, экономика - лучшая в Мире, уровень жизни растет год от года. good Если надо что бы Россия стала "первой экономикой Мира" - прям щаз рубите интернет. tongue good
              Мих1974
              1. LSA57 Сегодня, 11:26
                Цитата: Мих1974
                Не надо нам тут по ушам ездить как раз эти "соц.сети" и есть механизм внешнего управления бунтами и "социальными революциями".

                правильно, не надо по ушам ездить!!!! запретим Одноклассников, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, под горячую руку запретим Военное обозрение (много говорят) и заживём как в китее???? я не так не хочу!!!!
                LSA57
                1. Мих1974 Сегодня, 11:29
                  Ха, нравятся мне либероиды - вместо "закрытия доступа иностранным врагам к соц.сетям народа России" вы (почему это?) предлагаете его лишить именно соц сетей?
                  Вместо - "давайте перестанем жрать навоз" вы предлагаете "давайте перестанем вообще жрать". negative
                  Жалько, дешево и примитивно tongue tongue , методички почитайте, а то вас "ставки" в госдепе лишат.
                  Мих1974
                  1. LSA57 Сегодня, 11:52
                    ржунемогу laughing сроду не знал, что я либероид laughing
                    как ты собрался доступ врагам закрыть? laughing параша вон Одноклассники запретил и закрыл, так они как сидели так и сидят там laughing
                    а вот передавить всех танками ты предложил am
                    дави и живи как в любимом китае negative
                    обязательно почитаю методички. если найду. я их после института далеко запрятал. говорить больше неочем. закрывай сети, враг не пройдёт. адью!!!!
                    LSA57
      4. МойВрач Сегодня, 13:17
        Цитата: Login_Off
        Заблокировать Гугл, Твитер

        насмешил. За гугл тебя разорвут даже твои родные, не говоря уже о посторонних людях.
        МойВрач
    4. pvv113 Сегодня, 10:01
      Да, как-то не демократично получилось request
      pvv113
    5. Венд Сегодня, 10:13
      Цитата: Vard
      Надо направить США ноту протеста.. А почему они Хиллари не выбрали...

      Да с требованием не вмешиваться в выборы России.
      Венд
      1. allaykbar Сегодня, 10:26
        а какая им разница. у них же есть кандидат от америки. или они еще хотят?

        там же вроде согласовали уже фигуру и пишут о ней исключительно в положительном ключе и даже экс послы сша рады и желают ему удачи

        не понятно

        7 января сего года Washington Post опубликовала статью Дэвида Филипова о кандидате от КПРФ Грудинине. Как и следовало ожидать, всё прогрессивное человечество изнемогающее в борьбе с Путиным, вдруг увидело среди чёрных туч неудач на этом поприще светлый лучик надежды – красного директора ЗАО "Совхоз…" Пашу Грудинина.
        allaykbar
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:13
          Цитата: allaykbar
          а какая им разница. у них же есть кандидат от америки. или они еще хотят?

          там же вроде согласовали уже фигуру и пишут о ней исключительно в положительном ключе и даже экс послы сша рады и желают ему удачи

          не понятно

          7 января сего года Washington Post опубликовала статью Дэвида Филипова о кандидате от КПРФ Грудинине. Как и следовало ожидать, всё прогрессивное человечество изнемогающее в борьбе с Путиным, вдруг увидело среди чёрных туч неудач на этом поприще светлый лучик надежды – красного директора ЗАО "Совхоз…" Пашу Грудинина.

          Ай молодца,снова плюнул в Грудинина,который еще и сделать ничего не успел. sad Опасайтесь того,кого полосатые ругают ибо западные политтехнологи уже поняли:после Ельцина,которого американцы захваливали, теперь нужно работать на отрицание,чтобы сохранить существующий лояльный к сша режим(все эти детские противостояния-игра на публику)..опасный кандидат-хвалить,русские из ненависти к Западу поймут все наоборот .....нужный кандидат-..ну вы поняли wink
          ДЕДПИХТО
          1. allaykbar Сегодня, 14:42
            Какая хитрая америка, строит козни миллиардеру Павлу и помогает директору КГБ Владимиру, чтоб он и дальше обновлял силы ядерного сдерживания и перевооружал армию laughing

            я сразу не распознал эту тонкую игру

            который еще и сделать ничего не успел


            он честно успел заработать свой первый миллиард рублей. Может даже и второй. Скажу честно - не знаю сколько миллиардов у Вашего кандидата. Но уверен что больше одного - если на вскидку прикинуть.

            Не наговаривайте на кандидата от коммунистической партии Российской Федерации wassat

            Тем более о плохом человеке не могут написать в Вашингтон Пост
            allaykbar
  2. ИмПерц Сегодня, 09:41
    Нет, нет...
    Это не вмешательство в выборный процесс...
    Это волеизъявление народа...
    ИмПерц
  3. Юрий Николаевич Сегодня, 09:46
    Согласно российскому законодательству, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только по прошествии десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
    Тоесть, лет через 10, приемницей на выборах президента мы увидим "госпожу" Васильеву!?!?
    Нееее, утренний бред. Не проснулся ещё наверное!
    Юрий Николаевич
    1. роман66 Сегодня, 09:51
      кофейку. срочно кофейку!
      роман66
      1. gavrila2984 Сегодня, 10:50
        Руссиано подойдет?
        gavrila2984
    2. Vard Сегодня, 10:36
      Ох... Накаркаете ... Постучал по голове... Лучшее дерево...
      Vard
  4. GLIMMERING Сегодня, 09:47
    Пусть лают. У амеров вообще выборов нет - шоу am
    GLIMMERING
  5. DMoroz Сегодня, 09:48
    Абидна, да... Они в "независимые голоса" деньги вбухивают, а их почему то не хотят допускать... А когда еще и Ксюшадь пролетит опять заведут старую пластинку об отсутствии в России передовых демократических институтов
    DMoroz
  6. Голован Джек Сегодня, 09:49
    Не совсем понимаю, какое вообще дело людям, ходящим вверх ногами, до выборов в РФ request
    Голован Джек
    1. роман66 Сегодня, 09:53
      не понимаю, почему отвальный не сидит себе в тюрьме, чтобы и вопросов уже не возникало?
      роман66
      1. Голован Джек Сегодня, 09:56
        Цитата: роман66
        почему отвальный не сидит себе в тюрьме

        Зачем он там нужен?
        Посади Навального - тут же начнется плачь Ярославны "вой свободного мира", санкциев каких-нить еще подкинут - к гадалке не ходи.
        А так - ходит с судимостью, и ходит себе... опять же, работает "липучкой для мух", контакты-то его стопудово отслеживаются...
        Не-е-еее... ИМХО пусть себе... плавает ходит yes
        Голован Джек
        1. роман66 Сегодня, 10:07
          плавает, дружище, плавает!
          роман66
          1. просто экспл Сегодня, 10:43
            ну а чего ему не плавать если утонуть он не может .
            просто экспл
        2. Мих1974 Сегодня, 10:52
          am Не фих, погулял ужо - на Магадан, в гранитные карьеры киркой и ломом гранит для нужды России пусть добывает tongue
          Мих1974
  7. Балу Сегодня, 09:50
    В российском посольстве назвали необоснованным заявление США в связи с отказами в регистрации кандидатов в президенты России, передает РИА Новости
    И это все? Маловато будет.
    Вызвать американского посла в МИД и отчитать.
    Одного президента РФ посольство США нам уже выбрало в 1991г. Второго не надо! angry
    Балу
  8. Tiras Сегодня, 09:50
    Неправильно, что США вмешиваются, но о том, что специально не допустили Навального и повесили на него судимость - это вполне очевидно.

    Вместо Навального поставили Собчак для имитации демократических выборов.
    Tiras
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
    ... это только начало... а вообще надо сразу по длинному мерикатосовскому носу настучать... angry
    a.s.zzz888
    1. zhekazs Сегодня, 10:40
      Цитата: a.s.zzz888
      ... это только начало..

      Совершенно верно, отыграются они за наше "вмешательство в их выборы".
      Цитата: a.s.zzz888
      а вообще надо сразу по длинному мерикатосовскому носу настучать..

      А смысл? Им что в лоб, что по лбу... Проще уж их всех прикончить, тогда только будет хоть какой-то толк. Да и сделать они нам ничего не смогут с нашими выборами, подгадить только на Донбассе, да в Сирии. Санкции не работают, вернее результата нет от них....
      zhekazs
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:34
        zhekazs Сегодня, 10:40
        ... представителей мерикатосии к наблюдениям за выборами не допустят, потому скулёж ведут заранее... bully
        a.s.zzz888
        1. zhekazs Сегодня, 12:41
          Цитата: a.s.zzz888
          представителей мерикатосии к наблюдениям за выборами не допустят, потому скулёж ведут

          И слава Богу, если их наблюдателей не допустят на наши избирательные участки в марте, буду со злорадством их скулёж слушать! Получите, гады, и распишитесь, у нас же нет демократии, вот и надо нам тоталитарный имидж поддерживать laughing
          zhekazs
  10. Керенский Сегодня, 09:52
    А мне Путина по человечески жалко. Вот сидел бы сейчас на даче у камина, на пенсию бы вышел полковником. Или к таким же пенсионерам зашёл на рюмку чая.... А тут надо такой державой рулить в ручном режиме! И просвета не видно!
    Керенский
    1. andrej-shironov Сегодня, 10:08
      laughing Вы думаете?
      andrej-shironov
    2. zhekazs Сегодня, 10:44
      Цитата: Керенский
      А мне Путина по человечески жалко.

      Зря. Ведь
      Цитата: Керенский
      А тут надо такой державой рулить в ручном режиме!

      он сделал ДЕЛОМ своей жизни. Что большего может желать нормальный человек? Давно бы ушел на пенсию и к рюмкам и к чаю, если бы не нравилось. Пусть работает, пока работается.
      zhekazs
  11. Tusv Сегодня, 09:53
    Выборы должны быть честными и прозрачными. Выставили своего кандидата, так объясните Народу, он Демократ или Республиканец? Мы же чесна говорим, Что Трамп от ФСБ, а Хилари от ГРУ. Или наоборот? Чавчем запутали электорат recourse
    Tusv
  12. Балу Сегодня, 09:53
    Цитата: Chertt
    Надо в МИД РФ разработать хештег #ПооШлИна*х , и автоматически отсылать его нашим "западным партнерам"

    Не поймут.
    Балу
  13. КВУ-НСвД Сегодня, 09:55
    Я бы а месте МИДа вообще проигнорировал подобные бла-бла-бла. А на прямой вопрос об этих высказываниях - предложил бы всем присутсвующим посмеятся над этой "квинтэсенцией мании величия наших партнёров"
    КВУ-НСвД
    1. andrej-shironov Сегодня, 10:07
      Вассал не может себе этого позволить...
      andrej-shironov
      1. Антианглосакс Сегодня, 11:35
        Цитата: andrej-shironov
        Вассал не может себе этого позволить...

        Утешает, что мы ещё не стопроцентные вассалы, но всё к этому идёт...
        Антианглосакс
  14. Masya Masya Сегодня, 09:58
    и тут без госдепа не обошлось, воистину в каждой бочке затычка... lol и закономерный вопрос, кто к кому в выборы вмешивается?
    Masya Masya
  15. Владимир К. Сегодня, 10:03
    С точки зрения навального его не допуск на выборы - несомненная удача, т.к. теперь он может говорить все что хочет, включая, что власть его боится и народы выбрал бы несомненно его - теперь это проверить на практике не выйдет. Я же убежден, что попади он на выборы, результат не превысил бы и процента. Посмотрим на результаты ксюши, за которую и будет голосовать электорат навального.
    Владимир К.
    1. Tiras Сегодня, 10:17
      Цитата: Владимир К.
      . Я же убежден, что попади он на выборы, результат не превысил бы и процента.


      А зря, он единственный за многие годы, кто помимо обычных марионеточных кандидатов организовал штабы и реально создал инфраструктуру для выборов по всей стране.


      Да и можно посмотреть его результат по Москве в свое время, когда он боролся за пост с Собяниным. Достаточно неплохо набрал.
      Tiras
      1. rocket757 Сегодня, 11:03
        И альтернатива власти нужна, и выборы по правде, и лидеры НОВЫЕ не лишним будут и далее много чего надо ... и где это всё, хоть малое из того что очень надо.
        Навальный, когда то был интересен и перспективен, но сейчас??? Посмотрите сколько людей приходит на митинги либера оппозиции вне Москвы ... точно в статистическую погрешность укладывается! Избиратели эт не только столица и несколько городов покрупнее ... стране теперешняя оппозиция не кажется теми, кто за неё будет бороться. Любовь к власти, эт тоже сомнительно, но другой альтернативы мало кто видит.
        Так что пока оппозицию будут представлять одни и те же, с одними и теми же делами, их удел статистическая погрешность.
        rocket757
  16. Гардамир Сегодня, 10:05
    условный срок ... о растрате более 16 млн. рублей
    и всего условный? Непонятно за этого навального кто больше переживает госдеп или кремль или оба партнёра едины?
    Гардамир
  17. rotmistr60 Сегодня, 10:06
    Клэй Ноэл заявил об «обеспокоенности
    Необходимо один раз и навсегда заявить, что вмешательство Сша в наши выборы является прямой угрозой нацбезопасности России и, что больше по этому поводу комментариев не будет, а будут конкретные действия в отношении выборов в Сша. На этом закрыть тему и пусть в Сша чешут репу размышляя что это было.
    rotmistr60
  18. andrej-shironov Сегодня, 10:06
    Так от того будет там Навальный или нет, эти выборы без выбора!
    andrej-shironov
  19. Мур Сегодня, 10:12
    "Назвали необоснованными"..."выразили надежду"...
    Наши мидовцы, имея дело с классическими гопниками от политики, ведут себя как в респектабельном международном клубе джентельменов.
    Мур
  20. Altona Сегодня, 10:20
    Цитата: Vard
    Надо направить США ноту протеста..

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    Я бы так не заморачивался. Я бы просто назвал улицу перед посольством США улицей Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа. А на асфальте перед посольством написал НАМ ПОФИГ!
    Altona
  21. Alex-a832 Сегодня, 10:35
    Какие они, право, беспокойные в госдепе - явно истерическое состояние. К дохтору им надо. Типа: Вас что-то беспокоит, хоти те ли об этом поговорить?
    Alex-a832
  22. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:19
    Пусть звездно-полосатые дальше беспокоятся. Это значит, что в России идет все правильно. Вот если бы они скалили зубы и хлопали по плечу, тогда бы стоило задуматься.
    Генерал Песчаных Карьеров
  23. Дормидонт Сегодня, 11:46
    Наши западные и ближневосточные партнёры искренне уверены, что мы должны перед ними на корячках ползать и два раза "Ку" делать
    Дормидонт
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