Посольство РФ прокомментировало требование США по выборам

В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства,

В российском посольстве назвали необоснованным заявление США в связи с отказами в регистрации кандидатов в президенты России, передает РИА Новости Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что представитель Госдепа Клэй Ноэл заявил об «обеспокоенности в связи с применением российскими властями строгих мер по отношению к "независимым голосам"». Она назвала реакцию Госдепа США вмешательством как в процесс выборов, так и внутренние дела России.Согласно сообщению посольства, заявление официального Вашингтона о политической подоплеке отказов в регистрации в качестве кандидатов на выборах президента России необоснованно и политизировано, а сомнения в демократическом характере предстоящих выборов – несостоятельны.говорится в заявлении российской дипмиссии.В посольстве также выразили надежду, что «американские власти не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США в реализации их избирательного права».Ранее Центризбирком РФ принял решение «отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права».Верховный суд 6 января оставил решение ЦИК в силе, несмотря на жалобу Навального.Согласно российскому законодательству, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только по прошествии десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 млн. рублей компании «Кировлес».