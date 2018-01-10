16:36 10 января

Белый дом: появление на Олимпиаде сборной КНДР не повлияет на участие в Играх американцев

Появление северокорейской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане не повлияет на участие в Играх американских спортсменов, передает Интерфакс заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.



Участие Северной Кореи (в Олимпиаде) – это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации (...) Это, конечно, никак не повлияет на участие США,
сказала Сандерс журналистам.


Она добавила, что США надеются на то, что «можно будет продолжить продвигаться вперед в этом направлении (денуклеаризации).

Представитель белого дома добавила, что США «контактируют с южнокорейскими союзниками» по вопросу переговоров с Пхеньяном.

Денуклеаризация Корейского полуострова – приоритет для нас,
отметила она.

Ранее в Госдепе заявили, что США «привержены безопасному и успешному проведению мероприятия». Правительство страны намерено направить на Олимпиаду делегацию высокого уровня.

Во вторник представители Южной и Северной Кореи в ходе первой за два года встречи на высоком уровне договорились отправить делегацию КНДР на Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. dik-nsk Сегодня, 10:37
    а кто такой идиотский вопрос задал? или это просто тупость Сарочки?
    dik-nsk
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
      Цитата: dik-nsk
      а кто такой идиотский вопрос задал? или это просто тупость Сарочки?

      Это очередная привязка спорта к политике со стороны Матрасии .
      bouncyhunter
    2. zhekazs Сегодня, 10:50
      Не совсем так. Это уже догонялки. Ведь и тут толстячок-Ын обошел собаку-Трампа - он первым заявил об участии сборной КНДР в ОИ, в то время пока амерзоид все еще мялся с этим решением.
      zhekazs
    3. влад66 Сегодня, 11:13
      Представитель белого дома добавила, что США «контактируют с южнокорейскими союзниками» по вопросу переговоров с Пхеньяном.

      Ким послал их вместе с южными кореянцами далеко далеко.вот и заголосили типа не очень то и хотели. laughing
      влад66
    4. krops777 Сегодня, 11:51
      Появление северокорейской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане не повлияет на участие в Играх американских спортсменов, передает Интерфакс заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.


      Конечно, куда там КНДРвским спортсменам жрущих траву, до протеинонуклеиновых допингочистых американских спортсменов, матрасникам можно не боятся.
      krops777
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:41
    Разумно и в олимпийских традициях.
    Вождь краснокожих
    1. MoJloT Сегодня, 15:30
      Хм я думал быстрее, выше, сильней.
      MoJloT
  3. Irokez Сегодня, 10:42
    Типа "Мы Вас предупреждаем, что Вас не боимся" - заявили американцы северокорейцам. А будет ли она Олимпиада когда там обстановку сами же американцы накаляют. Так и хочется вспомнить песню в своё время для СССР "Закидаем бомбами, Будет Вам Олимпиада о-хо-хо-хо-хо". Шутка. )))
    Irokez
  4. Лесс Сегодня, 10:42
    Не так давно была новость что США из-за конфликта с КНДР раздумывают посылать или не посылать своих спортсменов на олимпиаду. Конфликт пошёл на спад и штаты расслабились...
    Лесс
  5. Egorovich Сегодня, 10:44
    Крепко обиделись матрасники, что без их участия согласованы и проведены переговоры между Кореями. Везде хотят засунуть свой не в меру длинный нос, но пока везде облом. И на Ближнем и на Дальнем Востоке.
    Egorovich
    1. Vard Сегодня, 10:48
      КНДР послали США... Те утерлись и теперь вот на олимпиаде выступать будут... В отличии от нас кстати..
      Vard
    2. sibiryk Сегодня, 11:46
      Цитата: Egorovich
      Крепко обиделись матрасники, что без их участия согласованы и проведены переговоры между Кореями.

      Это вряд ли, южнокорейцы без оглядки на амеров ничего не делают...марионетки они
      sibiryk
      1. Egorovich Сегодня, 11:52
        Не согласен в корне. Матрасии не нужен мир на Дальнем Востоке, Им нужно свое ПРО засунуть в Ю.Корею и Японию(якобы для их защиты), а на самом деле под прицелом будут Китай и Россия.
        Egorovich
        1. sibiryk Сегодня, 15:44
          Не согласен в корне.
          Не согласны, с тем, что Южная Корея - не марионетка?Рассмешили, право слово))) Вы еще скажите, что Япония - самостоятельное государство.
          sibiryk
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:49
    Денуклеаризация Корейского полуострова – приоритет для нас

    А вот если денуклеаризировать Сша, то какое бы спокойствие в мире наступило представить трудно.
    ... не повлияет на участие в Играх американских спортсменов...заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс
    Интересно, они хоть сами слышат то, что говорят? А как появление спортсменов КНДР должно было повлиять на американских спортсменов? Понос, что ли должен был прохватить?
    rotmistr60
  7. Altona Сегодня, 10:49
    Офигеть, что творится. КНДР они боятся, а нас нет. Может нам в сторону Гуама тоже пару-тройку холостых "ярсов" пульнуть? Для приведения "партнеров" в чувство.
    Altona
    1. Masya Masya Сегодня, 11:03
      Цитата: Altona
      КНДР они боятся, а нас нет

      А может наоборт? всякими правдами и неправдами добились нашего отсутствия... боятся! wink конкуренции не выдерживают...
      Masya Masya
  8. Сан Саныч Сегодня, 11:08
    КНДР сверхдержава! Браво! И по факту не уступает по могуществу и влиянию в мире США. Вот как надо, и если северные корейцы захотят участвовать в ОИ, то наверняка не под нейтральным флагом!
    Сан Саныч
    1. zhekazs Сегодня, 11:16
      Толстячок говорил: страна с самыми мощными ядерными силами. Просто, наверное, Корейский полуостров имел ввиду, так он этого добился.
      zhekazs
    2. Per se. Сегодня, 13:09
      Цитата: Сан Саныч
      КНДР сверхдержава! Браво!
      В КНДР нет олигархов, которые хранят "нажитое непосильным трудом" в чужой валюте и чужих банках. Мы подобрали капитализм, залезли в чужую систему, под чужие правила. Можно сколь угодно надувать щёки, рассказывая про "многополярный мир", но большая Россия менее самостоятельна на данный момент, чем маленькая КНДР. Как ни печально, но корейцы будут гордо выступать под своим флагом и гимном, а от России поедут "гастарбайтеры" по спорту, готовые на любые унижения.
      Per se.
      1. Голован Джек Сегодня, 13:13
        Цитата: Per se.
        корейцы будут гордо выступать под своим флагом и гимном, а от России поедут "гастарбайтеры" от спорта

        Как дети, блин request
        Цитата: Per se.
        большая Россия менее самостоятельна на данный момент, чем маленькая КНДР

        Ну, да, конечно fellow
        Голован Джек
        1. Per se. Сегодня, 13:27
          Цитата: Голован Джек
          Ну, да, конечно
          А разве нет? Во всяком случае, это о нас ноги вытирают, а не о корейцев. Я понимаю, Джек, работа у Вас такая, сторожевая, "собачья"... Будем считать, что выразили свои мнения, я по нашему участию на олимпиаде, Вы по моему комментарию. Хотя, мне бы было интересно услышать и Ваше мнение непосредственно по теме дискриминации России, как мы это позволили, а не "рычание" на "чужих" по высказываниям.
          Per se.
          1. Голован Джек Сегодня, 13:49
            Начнем с хвоста (я в душе где-то мангуст, да)
            Цитата: Per se.
            работа у Вас такая

            Работа у меня вот такая:

            Я решаю проблемы заказчика, он мне за это платит деньги.
            ВО - это так, для отдыха душевного laughing
            Цитата: Per se.
            мне бы было интересно услышать и Ваше мнение непосредственно по теме дискриминации России, как мы это позволили

            Это не "мы позволили". Не Вы и не я. Пожалуйста, осторожнее... с терминологией.
            Мое мнение - что все это тараканьи бега (я про Олимпиаду, в частности) и не стоит обсуждения на ВО.
            От слова "совсем" yes
            Голован Джек
      2. Сан Саныч Сегодня, 13:27
        Цитата: Per se.
        Цитата: Сан Саныч
        КНДР сверхдержава! Браво!
        В КНДР нет олигархов, которые хранят "нажитое непосильным трудом" в чужой валюте и чужих банках. Мы подобрали капитализм, залезли в чужую систему, под чужие правила. Можно сколь угодно надувать щёки, рассказывая про "многополярный мир", но большая Россия менее самостоятельна на данный момент, чем маленькая КНДР. Как ни печально, но корейцы будут гордо выступать под своим флагом и гимном, а от России поедут "гастарбайтеры" по спорту, готовые на любые унижения.

        Видимо наши власть предержащие в отличие от северокорейцев не знают простой народной мудрости:
        Все мое сказало злато
        Все мое сказал булат
        Все куплю сказало злато
        Все возьму сказал булат
        Сан Саныч
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:10
    А может сначала США проведет денуклеаризацию, так сказать, покажет пример?
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Сан Саныч Сегодня, 11:22
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      А может сначала США проведет денуклеаризацию, так сказать, покажет пример?

      Для начала, чтобы показать свою добрую волю, им не помешало бы порезать своих 8 авианосцев на иголки, и не строить новых, зачем им "миролюбивым", это орудие агрессии? Да здравствует разоружение США! У них и так много оружия, намного больше для собственной самообороны.
      Сан Саныч
  10. Altona Сегодня, 11:35
    Цитата: Masya Masya
    А может наоборт? всякими правдами и неправдами добились нашего отсутствия...

    --------------------------------
    Я не про спортсменов.
    Altona
  11. Раш Сегодня, 11:55
    Вот так твердость позиции привела северокорейцев на олимпиаду, а невнятность и безынициативность нашей спортивной дипломатии привела к унижению всего российского спорта и страны в целом.
    Раш
  12. Ураган70 Сегодня, 12:07
    Ржал как конь!!! Они чего, уже обделаться намеревались?
    Ураган70
  13. Ураган70 Сегодня, 12:09
    Цитата: Vard
    КНДР послали США... Те утерлись и теперь вот на олимпиаде выступать будут... В отличии от нас кстати..

    Ну так они уже кнопками померялись, а мы свой рубильник то не показывали еще!
    Ураган70
    1. Гардамир Сегодня, 12:22
      показывали еще!
      А что есть что показывать? На коленях, без флага и гимна.
      Гардамир
  14. Ураган70 Сегодня, 12:14
    Могучая Сара Сандерс выразила обеспокоенность психическим состоянием Ким Чен Ына. Он опять лихо послал на ухо американцев, напрямую предложив южно-корейским собратьям принять сборную КНДР на Олимпиаде. И те с готовностью согласились! И атлеты из Северной Кореи будут вести спортивные баталии под своим знаменем, со своим гербом, а если, паче чаяния кто-то победит, будет гордо звучать национальный гимн. Ну, как вам, верные ..........? Это не смирительно-тюремные робы, в которых быдут выступать не пойми кто, из не пойми откуда.
    http://zavtra.ru/blogs/opyat_po_pyatnitcam_5_yanv
    arya_2018_goda
    Ураган70
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