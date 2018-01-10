Белый дом: появление на Олимпиаде сборной КНДР не повлияет на участие в Играх американцев

Участие Северной Кореи (в Олимпиаде) – это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации (...) Это, конечно, никак не повлияет на участие США,

Денуклеаризация Корейского полуострова – приоритет для нас,