Белый дом: появление на Олимпиаде сборной КНДР не повлияет на участие в Играх американцев
Появление северокорейской сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане не повлияет на участие в Играх американских спортсменов, передает Интерфакс заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Она добавила, что США надеются на то, что «можно будет продолжить продвигаться вперед в этом направлении (денуклеаризации).
Представитель белого дома добавила, что США «контактируют с южнокорейскими союзниками» по вопросу переговоров с Пхеньяном.
Ранее в Госдепе заявили, что США «привержены безопасному и успешному проведению мероприятия». Правительство страны намерено направить на Олимпиаду делегацию высокого уровня.
Во вторник представители Южной и Северной Кореи в ходе первой за два года встречи на высоком уровне договорились отправить делегацию КНДР на Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.
Участие Северной Кореи (в Олимпиаде) – это возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации (...) Это, конечно, никак не повлияет на участие США,сказала Сандерс журналистам.
Она добавила, что США надеются на то, что «можно будет продолжить продвигаться вперед в этом направлении (денуклеаризации).
Представитель белого дома добавила, что США «контактируют с южнокорейскими союзниками» по вопросу переговоров с Пхеньяном.
Денуклеаризация Корейского полуострова – приоритет для нас,отметила она.
Ранее в Госдепе заявили, что США «привержены безопасному и успешному проведению мероприятия». Правительство страны намерено направить на Олимпиаду делегацию высокого уровня.
Во вторник представители Южной и Северной Кореи в ходе первой за два года встречи на высоком уровне договорились отправить делегацию КНДР на Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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