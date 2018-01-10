Ситуация в сирийской Ракке близка к гуманитарной катастрофе

Речь шла о том, что ситуация гуманитарная в Ракке ужасная, а все делают вид, что там ничего не происходит. Наши американские коллеги боролись там с ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ), сравняли город с землей, сейчас там весь город заминирован, полон трупов убитых людей, есть риск эпидемии, отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений по сути своей,

Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ, должны также взять на себя ответственность за восстановление города,

Когда они туда пытаются возвратиться, чтобы проверить, что стало с их домами, если надо что-то разминировать, бойцы местных вооруженных формирований с них даже иногда деньги берут в качестве взяток за то, чтобы разминировать какие-то подходы к их домам,

Сейчас обсуждение продолжается,