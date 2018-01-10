16:40 10 января

Ситуация в сирийской Ракке близка к гуманитарной катастрофе

Россия в ходе закрытых консультаций в Совбезе ООН привлекла внимание к «ужасной гуманитарной ситуации» в сирийском городе Ракка, передает Интерфакс сообщение постпреда РФ при ООН Василия Небензи.



Речь шла о том, что ситуация гуманитарная в Ракке ужасная, а все делают вид, что там ничего не происходит. Наши американские коллеги боролись там с ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ), сравняли город с землей, сейчас там весь город заминирован, полон трупов убитых людей, есть риск эпидемии, отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений по сути своей,
рассказал Небензя после дискуссии в Совбезе.


По его мнению, международная коалиция по борьбе с ИГИЛ, возглавляемая США, должна взять на себя ответственность за восстановление Ракки.

Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ, должны также взять на себя ответственность за восстановление города,
подчеркнул дипломат.

Небензя отметил, что в Ракке в настоящее время «ничего не происходит, город не восстанавливается, люди не могут возвратиться, они живут в каких-то ужасных, нечеловеческих условиях в лагерях для беженцев».

Когда они туда пытаются возвратиться, чтобы проверить, что стало с их домами, если надо что-то разминировать, бойцы местных вооруженных формирований с них даже иногда деньги берут в качестве взяток за то, чтобы разминировать какие-то подходы к их домам,
сказал он.

По словам постпреда, я ситуация в городе «близка к гуманитарной катастрофе».

Он сообщил, что Россия «привлекла внимание членов Совета к ужасной ситуации» в Ракке.

Сейчас обсуждение продолжается,
добавил Небензя.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Vard Сегодня, 10:54
    Взятки берут... Это только наши безвозмездно все делают...
    Vard
    1. Лесс Сегодня, 10:56
      У наших просто совесть есть.
      Лесс
      1. faiver Сегодня, 11:36
        можно поименно у кого из наших есть совесть? :)
        faiver
        1. Лесс Сегодня, 11:38
          Поимённо? А может вам ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат?))
          Лесс
          1. faiver Сегодня, 11:42
            ключ можете оставить себе, а деньги из той квартиры можете выслать, отдам на благотворительность laughing
            faiver
        2. К0щей Сегодня, 11:57
          Цитата: faiver
          можно поименно у кого из наших есть совесть? :)

          берете из открытых источников данные о саперных подразделениях работавших в Сирии и в путь. там у всех есть совесть и честь.
          К0щей
    2. влад66 Сегодня, 11:17
      Сейчас обсуждение продолжается,

      Это может длиться годами,давно пора шелудивых полосатых котов выпнуть за лужу,там где их нет,там мир. yes
      влад66
    3. К0щей Сегодня, 11:58
      Цитата: Vard
      Взятки берут... Это только наши безвозмездно все делают...

      не совсем понял, но... вы жалеете что не берут что ли?))) я так наоборот - рад)
      К0щей
  2. Вас Влад Сегодня, 10:57
    Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ, должны также взять на себя ответственность за восстановление города,

    Ха,ха, вот так подлянка для США!Логично, раз помогли побороть терроризм, так помогите страну восстановить после ваших бомбардировок !
    Вас Влад
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
      Восстановление разрушенной инфраструктуры позволит матрасам официально закрепиться в Сирии .
      bouncyhunter
      1. Вас Влад Сегодня, 11:10
        Цитата: bouncyhunter
        Восстановление разрушенной инфраструктуры позволит матрасам официально закрепиться в Сирии .

        Им не кто не предлагает свои военные базы в Сирии оставить,речь о деньгах (не о кредитах)!Так сказать безвозмездная помощь сирийскому народу Павелhi
        П.с А так, им постоянно указывают на дверь,а они её не как найти не могут...
        Вас Влад
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
          Влад hi "Безвозмездность" и матрасы это несовместимые понятия . Поэтому либо всё останется как есть , либо США затребует какие-то преференции за восстановление . Например , наличие военных баз . yes
          bouncyhunter
          1. Вас Влад Сегодня, 11:18
            Цитата: bouncyhunter
            "Безвозмездность" и матрасы это несовместимые понятия .

            Так в этом и прикол данного предложения wink Я представляю лицо их администрации belay
            Ну тут как,если ты такой как сказать пушистый со всех сторон так давай делай логическое продолжение...
            Вас Влад
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
              Цитата: Вас Влад
              Я представляю лицо их администрации

              Я тоже . lol Но хочу дождаться матрасной реакции - тогда и можно будет делать выводы .
              bouncyhunter
              1. Вас Влад Сегодня, 11:25
                Цитата: bouncyhunter
                Я тоже . Но хочу дождаться матрасной реакции

                Ну что тут сказать winked реакция будет изложена в обтекаемых формулировках yes
                Вас Влад
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
                  Цитата: Вас Влад
                  обтекаемых

                  Ну вот пусть и обтекают . wassat
                  bouncyhunter
      2. ИмПерц Сегодня, 11:20
        Цитата: bouncyhunter
        Восстановление ... позволит матрасам

        Возможно, но тогда бы постпред РФ не троллил бы постпреда США и его партнёров good
        ИмПерц
      3. Антианглосакс Сегодня, 11:43
        Цитата: bouncyhunter
        Восстановление разрушенной инфраструктуры позволит матрасам официально закрепиться в Сирии .

        Они не будут ничего восстанавливать - это невозможно в силу многих аспектов, а Сирии они и так закрепятся на такой срок, на какой посчитают нужным и спрашивать разрешение ни у кого не будут. Что там бубнит какой-то русский посол из их протектората никого не волнует - плевали они со статуи свободы на подобные реплики.
        Антианглосакс
      4. RockerMan Сегодня, 12:50
        А они и так "офигенно закрепились". Треть территории Сирии по их контролем, они к "курдским землям" Асада не подпустят.
        RockerMan
  3. Молот 75 Сегодня, 11:08
    ПРОБЛЕМЫ индейцев-шерифа не волнуют!
    Молот 75
  4. Alex-a832 Сегодня, 11:09
    Для США и их союзничков эти заявления, что метание бисера перед свиньями. У них капитализм на генном уровне, а честь и совесть очень вредят бизнесу, если их проявляет бизнесмен, а не его клиент. Поэтому такие заявления для иной публики. Хороший повод показать на того, кто лежит большой исключительной дурно пахнущей кучей на карте мира.
    Alex-a832
  5. Egorovich Сегодня, 11:11
    Где ступил сапог матрасии, там всегда одна и та же печальная картина. Полный и ужасающий ХАОС. Это их визитка.
    Egorovich
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:15
    Наши американские коллеги... сравняли город с землей
    Чтобы стать с американцами коллегами необходимо для начала разжечь пару конфликтов, устроить хотя бы одну "цветную революцию" и конечно сравнять какой-нибудь город с землей. Уже режет слух это обращение "коллеги", "партнеры" и т.д. хотя и понимаю, что это дипломатия. А бомбить не строить, поэтому увещевания американцев и призывы к мировому сообществу результатов не дадут.
    rotmistr60
  7. лысова Сегодня, 12:49
    А что унижаться, в Совбезе совести ноль. Есть же обученные Сирийские сапёры. Создать группу, конечно нашего инструктора - двоих - понятно, что людей не хватает. А кроме нас помочь им некому. Только вот как с охраной - не доверяю я формированиям, тем более вкусили доход от взяток.
    лысова
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