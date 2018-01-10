Ситуация в сирийской Ракке близка к гуманитарной катастрофе
Россия в ходе закрытых консультаций в Совбезе ООН привлекла внимание к «ужасной гуманитарной ситуации» в сирийском городе Ракка, передает Интерфакс сообщение постпреда РФ при ООН Василия Небензи.
По его мнению, международная коалиция по борьбе с ИГИЛ, возглавляемая США, должна взять на себя ответственность за восстановление Ракки.
Небензя отметил, что в Ракке в настоящее время «ничего не происходит, город не восстанавливается, люди не могут возвратиться, они живут в каких-то ужасных, нечеловеческих условиях в лагерях для беженцев».
По словам постпреда, я ситуация в городе «близка к гуманитарной катастрофе».
Он сообщил, что Россия «привлекла внимание членов Совета к ужасной ситуации» в Ракке.
Речь шла о том, что ситуация гуманитарная в Ракке ужасная, а все делают вид, что там ничего не происходит. Наши американские коллеги боролись там с ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ), сравняли город с землей, сейчас там весь город заминирован, полон трупов убитых людей, есть риск эпидемии, отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений по сути своей,рассказал Небензя после дискуссии в Совбезе.
По его мнению, международная коалиция по борьбе с ИГИЛ, возглавляемая США, должна взять на себя ответственность за восстановление Ракки.
Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ, должны также взять на себя ответственность за восстановление города,подчеркнул дипломат.
Небензя отметил, что в Ракке в настоящее время «ничего не происходит, город не восстанавливается, люди не могут возвратиться, они живут в каких-то ужасных, нечеловеческих условиях в лагерях для беженцев».
Когда они туда пытаются возвратиться, чтобы проверить, что стало с их домами, если надо что-то разминировать, бойцы местных вооруженных формирований с них даже иногда деньги берут в качестве взяток за то, чтобы разминировать какие-то подходы к их домам,сказал он.
По словам постпреда, я ситуация в городе «близка к гуманитарной катастрофе».
Он сообщил, что Россия «привлекла внимание членов Совета к ужасной ситуации» в Ракке.
Сейчас обсуждение продолжается,добавил Небензя.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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