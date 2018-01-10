16:37 10 января

Шесть новых Ми-8АМТШ поступили на вооружение авиаполка в Приморье

Авиаполк армейской авиации, дислоцированный в Приморье, получил на вооружение 5 новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и один Ми8АМТШ-В, передает РИА Новости.

Шесть новых Ми-8АМТШ поступили на вооружение авиаполка в Приморье


Экипажи совершили перелёт с Улан-Удэнского авиационного завода к месту постоянной дислокации. В общей сложности вертолёты совершили перелёт протяженностью более 2 тысяч километров,
говорится в релизе Восточного округа.


Вскоре экипажи вертолетов приступят к плановой боевой учебе.

В пресс-службе напомнили, что «вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, грузов внутри кабины и на внешней подвеске, они могут применяться в том числе и для проведения спасательных операций, нести на себе различное вооружение».

Машины получили усиленную бронезащиту (облегченная металлокерамическая броня), а также новую авионику. Комплекс авионики вертолета «также включает метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру». Комплекс обороны вертолета включает в себя систему отстрела ловушек АСО-2В и экранно-выхлопные устройства.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. zhekazs Сегодня, 11:23
    А чего серого цвета? Или окрашивать будут дополнительно?
    zhekazs
    1. faiver Сегодня, 11:38
      фото может не иметь никакого отношения к указанным вертолетам...
      faiver
      1. zhekazs Сегодня, 11:57
        Может и с завода фото, просто сезон совпадает, к указанным вертолетам имеет отношение только по надписи Ми-8 АМТШ на борту.
        zhekazs
    2. Вас Влад Сегодня, 11:46
      Цитата: zhekazs
      А чего серого цвета? Или окрашивать будут дополнительно?

      Ну небо оно как бы и серое бывает,я так думаю what
      Приятно что каждый день приносит новости что новая техника идёт в войска good
      Вас Влад
      1. zhekazs Сегодня, 11:59
        Цитата: Вас Влад
        что каждый день приносит новости что новая техника идёт в войска

        Это да, практически каждый день на ВО сообщают о поступлении новых вооружений то туда, то сюда. ПРичем, сообщают о значимых событиях, а про рутину не пишут, значит все в порядке у нас и можно пока спать спокойно.
        zhekazs
    3. 1vlad19 Сегодня, 12:21
      Цитата: zhekazs
      А чего серого цвета?

      Они все такие приходят, в Хабаровск тоже серые поставлялись, причем как для МО, так и для ФСБ.
      1vlad19
    4. Piramidon Сегодня, 13:40
      Цитата: zhekazs
      А чего серого цвета? Или окрашивать будут дополнительно?

      Есть такие детские книжки "Раскрась сам" называются. Так и тут, не нравится серенький - покрась в зелененький. wink
      Piramidon
      1. zhekazs Сегодня, 13:55
        Ну окрашивание кузова (как по а/м) подразумевает наличие покрасочной камеры. А на аэродроме базирования наносить камуфляж, вроде как, проблематично будет. Даже не представляю, если честно wink
        zhekazs
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