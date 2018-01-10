Шесть новых Ми-8АМТШ поступили на вооружение авиаполка в Приморье
Авиаполк армейской авиации, дислоцированный в Приморье, получил на вооружение 5 новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и один Ми8АМТШ-В, передает РИА Новости.
Вскоре экипажи вертолетов приступят к плановой боевой учебе.
В пресс-службе напомнили, что «вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, грузов внутри кабины и на внешней подвеске, они могут применяться в том числе и для проведения спасательных операций, нести на себе различное вооружение».
Машины получили усиленную бронезащиту (облегченная металлокерамическая броня), а также новую авионику. Комплекс авионики вертолета «также включает метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру». Комплекс обороны вертолета включает в себя систему отстрела ловушек АСО-2В и экранно-выхлопные устройства.
Экипажи совершили перелёт с Улан-Удэнского авиационного завода к месту постоянной дислокации. В общей сложности вертолёты совершили перелёт протяженностью более 2 тысяч километров,говорится в релизе Восточного округа.
Вскоре экипажи вертолетов приступят к плановой боевой учебе.
В пресс-службе напомнили, что «вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, грузов внутри кабины и на внешней подвеске, они могут применяться в том числе и для проведения спасательных операций, нести на себе различное вооружение».
Машины получили усиленную бронезащиту (облегченная металлокерамическая броня), а также новую авионику. Комплекс авионики вертолета «также включает метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру». Комплекс обороны вертолета включает в себя систему отстрела ловушек АСО-2В и экранно-выхлопные устройства.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти