16:36 10 января

Цифровая РЛС "Гамма-С1" заступила на боевое дежурство в Кировской области

Цифровая радиолокационная станция (РЛС) "Гамма-С1" заступила на боевое дежурство по контролю воздушного пространства в Кировской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Цифровая РЛС "Гамма-С1" заступила на боевое дежурство в Кировской области


Техника поступила по гособоронзаказу на вооружение радиотехнических войск (РТВ) Центрального военного округа
- сказано в сообщении военного ведомства


РЛС "Гамма-С1" предназначена для контроля воздушного пространства с зоной обзора от 10 до 300 км. Обнаруживает и сопровождает широкий класс современных и перспективных средств воздушного нападения, включая авиационные ракеты в условиях радиоэлектронного подавления. Обеспечивает выдачу в автоматизированном режиме трассовой информации об объектах дежурным авиационным силам. Расчёт - три человека, время развертывания не превышает 40 мин, говорится в пресс-релизе.

Отмечается также, что ежедневно РТВ ЦВО" ведут радиолокационный контроль воздушного пространства 29 субъектов РФ, отслеживая перемещение более 500 воздушных судов, из которых около 200 пересекают госграницу.

Использованы фотографии: http://www.i-mash.ru
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Комментарии 6

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  1. сибиралт Сегодня, 12:00
    Поздравим Кировскую область! Мы тоже такую хотим. winked
    сибиралт
    1. To be or not to be Сегодня, 13:45
      12 января 2018 года второй новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"заступит на боевое дежурство в Крыму в Севастополе и будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной,
      https://ria.ru/defense_safety/20180110/1512333924
      .html
      To be or not to be
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:03
    ... полагаю, полезная вещь в плане контроля за "воздухом" и потому будет трудиться во благо...
    a.s.zzz888
  3. Romario_Argo Сегодня, 12:17
    чем больше у нас различных РЛС - разных диапазонов, тем сложнее вырисовывается наша карта ПВО, на открывашку которой придётся затратить массу времени, что выльется в неприемлемые потери СВН
    Romario_Argo
  4. Anchonsha Сегодня, 12:27
    Похоже у нас обзор воздушного пространства стал эшелонированным по основным направлениям и это своевременно, потому как даже бандеровцы вознамерились использовать дроны против России. Что собственно и было уже на границе Белгородской и Харьковской областей.
    Anchonsha
  5. Водоплавающий Сегодня, 13:59
    Ничего не меняется!
    Начальник РЛС будет ещё и автомехаником. Только в прицепе, значит дешево, а дешевка нам не нужна.
    Водоплавающий
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