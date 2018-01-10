Цифровая РЛС "Гамма-С1" заступила на боевое дежурство в Кировской области
Цифровая радиолокационная станция (РЛС) "Гамма-С1" заступила на боевое дежурство по контролю воздушного пространства в Кировской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РЛС "Гамма-С1" предназначена для контроля воздушного пространства с зоной обзора от 10 до 300 км. Обнаруживает и сопровождает широкий класс современных и перспективных средств воздушного нападения, включая авиационные ракеты в условиях радиоэлектронного подавления. Обеспечивает выдачу в автоматизированном режиме трассовой информации об объектах дежурным авиационным силам. Расчёт - три человека, время развертывания не превышает 40 мин, говорится в пресс-релизе.
Отмечается также, что ежедневно РТВ ЦВО" ведут радиолокационный контроль воздушного пространства 29 субъектов РФ, отслеживая перемещение более 500 воздушных судов, из которых около 200 пересекают госграницу.
Техника поступила по гособоронзаказу на вооружение радиотехнических войск (РТВ) Центрального военного округа- сказано в сообщении военного ведомства
РЛС "Гамма-С1" предназначена для контроля воздушного пространства с зоной обзора от 10 до 300 км. Обнаруживает и сопровождает широкий класс современных и перспективных средств воздушного нападения, включая авиационные ракеты в условиях радиоэлектронного подавления. Обеспечивает выдачу в автоматизированном режиме трассовой информации об объектах дежурным авиационным силам. Расчёт - три человека, время развертывания не превышает 40 мин, говорится в пресс-релизе.
Отмечается также, что ежедневно РТВ ЦВО" ведут радиолокационный контроль воздушного пространства 29 субъектов РФ, отслеживая перемещение более 500 воздушных судов, из которых около 200 пересекают госграницу.
Использованы фотографии: http://www.i-mash.ru
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