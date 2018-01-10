Цифровая РЛС "Гамма-С1" заступила на боевое дежурство в Кировской области

Техника поступила по гособоронзаказу на вооружение радиотехнических войск (РТВ) Центрального военного округа

Цифровая радиолокационная станция (РЛС) "Гамма-С1" заступила на боевое дежурство по контролю воздушного пространства в Кировской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).- сказано в сообщении военного ведомстваРЛС "Гамма-С1" предназначена для контроля воздушного пространства с зоной обзора от 10 до 300 км. Обнаруживает и сопровождает широкий класс современных и перспективных средств воздушного нападения, включая авиационные ракеты в условиях радиоэлектронного подавления. Обеспечивает выдачу в автоматизированном режиме трассовой информации об объектах дежурным авиационным силам. Расчёт - три человека, время развертывания не превышает 40 мин, говорится в пресс-релизе.Отмечается также, что ежедневно РТВ ЦВО" ведут радиолокационный контроль воздушного пространства 29 субъектов РФ, отслеживая перемещение более 500 воздушных судов, из которых около 200 пересекают госграницу.