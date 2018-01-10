Росгвардия начала масштабную реформу спецподразделений
Начавшаяся масштабная реформа спецподразделений Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) предполагает объединение специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР), отрядов милиции особого назначения (ОМОН), отдельных разведывательных отрядов (ОРО) и отрядов специального назначения (ОСпН, спецназ) в управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии, сообщают "Известия"
Отмечается, что реформа уже идет: в Московской области создано первое экспериментальное УСпН Росгвардии, которое находится на территории оперативной дивизии имени Дзержинского. В новую структуру вошли СОБР из Долгопрудного и части ОМОНа, расквартированные в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. В Росгвардии подтвердили создание нового центра, но от дальнейших комментариев отказались.
Уточняется, что второе УСпН появится в Пятигорске уже в нынешнем году. В него войдут 17-й отряд СпН, части 98-го специального моторизованного полка и ОМОНа. Из Москвы работу таких УСпН будет курировать Главное управление ССпН Росгвардии.
Новые управления будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные регионы страны. Замыкаться УСпН будут непосредственно на руководство Росгвардии, а точнее - на Главное управление Сил специального назначения ФСВНГ, сформированное весной прошлого года. Помимо силовых подразделений, в УСпН планируется включить авиацию: авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД- говорится в публикации со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что реформа уже идет: в Московской области создано первое экспериментальное УСпН Росгвардии, которое находится на территории оперативной дивизии имени Дзержинского. В новую структуру вошли СОБР из Долгопрудного и части ОМОНа, расквартированные в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. В Росгвардии подтвердили создание нового центра, но от дальнейших комментариев отказались.
Уточняется, что второе УСпН появится в Пятигорске уже в нынешнем году. В него войдут 17-й отряд СпН, части 98-го специального моторизованного полка и ОМОНа. Из Москвы работу таких УСпН будет курировать Главное управление ССпН Росгвардии.
Сейчас обсуждается вопрос оптимального построения служб и подразделений Росгвардии, в том числе и управлений спецназначения. К концу 2018 года планируется иметь четыре управления, каждое из которых будет охватывать определенную территориально-географическую зону- сообщили в ведомстве
Использованы фотографии: РИА Новости
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