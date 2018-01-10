16:31 10 января

Росгвардия начала масштабную реформу спецподразделений

Начавшаяся масштабная реформа спецподразделений Федеральной службы войск Национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) предполагает объединение специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР), отрядов милиции особого назначения (ОМОН), отдельных разведывательных отрядов (ОРО) и отрядов специального назначения (ОСпН, спецназ) в управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии, сообщают "Известия"

Росгвардия начала масштабную реформу спецподразделений


Новые управления будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные регионы страны. Замыкаться УСпН будут непосредственно на руководство Росгвардии, а точнее - на Главное управление Сил специального назначения ФСВНГ, сформированное весной прошлого года. Помимо силовых подразделений, в УСпН планируется включить авиацию: авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД
- говорится в публикации со ссылкой на ведомство.


Отмечается, что реформа уже идет: в Московской области создано первое экспериментальное УСпН Росгвардии, которое находится на территории оперативной дивизии имени Дзержинского. В новую структуру вошли СОБР из Долгопрудного и части ОМОНа, расквартированные в Щелково, Сергиевом Посаде, Подольске. В Росгвардии подтвердили создание нового центра, но от дальнейших комментариев отказались.

Уточняется, что второе УСпН появится в Пятигорске уже в нынешнем году. В него войдут 17-й отряд СпН, части 98-го специального моторизованного полка и ОМОНа. Из Москвы работу таких УСпН будет курировать Главное управление ССпН Росгвардии.

Сейчас обсуждается вопрос оптимального построения служб и подразделений Росгвардии, в том числе и управлений спецназначения. К концу 2018 года планируется иметь четыре управления, каждое из которых будет охватывать определенную территориально-географическую зону
- сообщили в ведомстве

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 45

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  1. А. Привалов Сегодня, 12:09
    С кем воевать собираются? request
    А. Привалов
    1. Вас Влад Сегодня, 12:12
      Цитата: А. Привалов
      С кем воевать собираются?

      А с кем придётся,это правоохранительная система государства Россия!
      Вас Влад
    2. Александр 3 Сегодня, 12:12
      С бандитами и террористами.
      Александр 3
    3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:13
      Речь идет об объединении структур Росгвардии, а не войне.
      Генерал Песчаных Карьеров
    4. allaykbar Сегодня, 12:14
      С кем воевать собираются?


      с палестинцами наверное
      allaykbar
      1. sibiryk Сегодня, 15:49
        Цитата: allaykbar
        с палестинцами наверное
        Очень тонко, плюс Вам good
        sibiryk
    5. сибиралт Сегодня, 12:16
      Успели бы до выборов то. Навальный и Собчак не дремлют. Да и пенсионный возраст собираются поднимать.belay
      сибиралт
      1. allaykbar Сегодня, 12:20
        Вот же Кремль, везде пенсионный возраст опускают, а в России хотят поднять.

        allaykbar
      2. самый главный Сегодня, 15:40
        Цитата: сибиралт
        Успели бы до выборов то. Навальный и Собчак не дремлют. Да и пенсионный возраст собираются поднимать.

        Т.е. Вы считаете, что поднять пенсионный возраст это нормально, а если будут недовольные, то на их надо спецназ отправить для усмирения и объяснения, как надо правительство любить??? А может проще и дешевле разогнать такое правительство у которого для народа всегда нет денег???
        самый главный
        1. allaykbar Сегодня, 15:51
          Т.е. Вы считаете, что поднять пенсионный возраст это нормально


          нет конечно. и налоги это не нормально. Их бы отменить. И бензин не нормально что продается за 60 центов. Надо за 2.

          А еще я считаю что раз алегархи что-то там своровали - то пусть мне государство строит коттедж и тем самым компенсирует то что у меня своровали те, кого я даже не видел в жизни ни разу и кто не знает о моем существовании и о том что они у меня что то украли.

          Я же в нормальной стране живу? Почему не дают за рождения ребенка 1 миллиард рублей? Тоже считаю не дело. Был бы президентом, я бы сразу издал указ. Каждому по коттеджу, налоги отменить, пенсионный возраст снизить до 32 лет

          Еще бы машину нормальную. Я же живу в стране богатой ресурсами, где мой автомобиль?

          И вообще. Зачем работать - если так много нефти. Я вообще то должен иметь свою выгоду с ее добычи на земле чукчей и эвенков и продажи европе

          Вот Сибиралт со мной согласится.

          А может проще и дешевле разогнать такое правительство у которого для народа всегда нет денег??


          да конечно разгоняйте. Вон перед глазами сколько классных и успешных примеров. Зажили страны после госпереворотов.

          Кисель стекает по границам. Живем вот в России и завидуем тем, кто власть свергает когда захочет.

          И вообще зачем оно это правительство надо вообще. Вот в америке кот губернатор. (или кто он там)

          P.S. желаю Вам думать головой, а не только есть в неё и зарабатывать деньги самому, а не ждать их от правительства.

          allaykbar
          1. allaykbar Сегодня, 16:03
            а если будут недовольные, то на их надо спецназ отправить для усмирения и объяснения, как надо правительство любить?


            спецназ надо отправлять когда страдатели начинают нарушать порядок. А так то недовольные есть всегда. И были даже в Ливии, когда за рождения ребенка давали по несколько десятков тысяч долларов а за изготовления поддельных лекарств вешали прилюдно

            Так что не удивил
            allaykbar
    6. внук Перуна Сегодня, 12:18
      Цитата: А. Привалов
      С кем воевать собираются?

      С террористами и вооруженными бандюками конечно же.
      А у вас аналогичные подразделения с кем воюют? wink
      внук Перуна
    7. Piramidon Сегодня, 12:19
      Цитата: А. Привалов
      С кем воевать собираются? request

      С теми же с кем и сейчас. И не собираются а давно воюют. Бандитов, террористов и прочей нечисти им надолго хватит. И такие комменты со скрытым либеро-подтекстом неуместны. Или в "земле обетованной" ничего не известно если задаете такие вопросы?
      Piramidon
      1. А. Привалов Сегодня, 12:42
        Цитата: Piramidon
        Цитата: А. Привалов
        С кем воевать собираются? request

        С теми же с кем и сейчас. И не собираются а давно воюют. Бандитов, террористов и прочей нечисти им надолго хватит. И такие комменты со скрытым либеро-подтекстом неуместны. Или в "земле обетованной" ничего не известно если задаете такие вопросы?

        У нас война -- штука привычная, ибо окружение враждебное, попытки терактов ежедневные, а армия ровно в половину от Федеральной службы войск национальной гвардии. Нацгвардия ваша, на сколько известно в Земле Обетованной, заточена на врага внутреннего? Вы, уважаемый, подтекстов не ищите. Я вопросы прямые задаю. Сколько же у вас там этих врагов внутренних и кто они -- с кем воевать собираетесь?
        А. Привалов
        1. Piramidon Сегодня, 12:48
          Цитата: А. Привалов
          Я вопросы прямые задаю. Сколько же у вас там этих врагов внутренних и кто они -- с кем воевать собираетесь?

          А я вам прямо отвечаю, что на Кавказе, например, постоянно воюют (а не собираются) с бандами. Кавказ это тоже внутренняя часть России.
          Piramidon
          1. А. Привалов Сегодня, 13:05
            Цитата: Piramidon
            Цитата: А. Привалов
            Я вопросы прямые задаю. Сколько же у вас там этих врагов внутренних и кто они -- с кем воевать собираетесь?

            А я вам прямо отвечаю, что на Кавказе, например, постоянно воюют (а не собираются) с бандами. Кавказ это тоже внутренняя часть России.

            По вашим словам Нацгвардия постоянно воюет на Кавказе. Верно ли я понял?
            А. Привалов
            1. Вас Влад Сегодня, 13:16
              Цитата: А. Привалов
              По вашим словам Нацгвардия постоянно воюет на Кавказе. Верно ли я понял?

              Национальная гвардия будет заниматься в первую очередь:
              охраной гражданского порядка в нашем обществе;
              - борьбой с такими негативными явлениями, как терроризм, экстремистская деятельность, организованная, в том числе этническая, преступность и т.д.;
              - контролем перемещения и оборота огнестрельного оружия в нашей стране;
              - охраной важных гособъектов и государственных грузов;
              - предоставлением услуг охраны для юрлиц и физлиц, а также мониторингом и контролем рынка охранных услуг.
              Важно, что Нацгвардия не подчиняется региональным госчиновникам и представителям силовых ведомств, а руководится из центра. Это «развязывает руки» ее подразделениям в регионах, позволяя действовать без оглядки на местное руководство в случае возникновения необходимости в быстрых и жестких действиях
              Это для вашего просвещения,извините что встрял в ваш разговор hi
              Вас Влад
              1. А. Привалов Сегодня, 13:31
                Спасибо за пояснения, Вас Влад! Судя по тому, что вы написали, это что-то вроде гибрида спецслужбы, спецназа и службы охраны правопорядка. А "возникновение необходимости в быстрых и жестких действиях", это противодействие массовым общественным беспорядкам? hi
                А. Привалов
                1. Вас Влад Сегодня, 13:57
                  Цитата: А. Привалов
                  это противодействие массовым общественным беспорядкам?

                  В том числе, ну грех нам от США отставать в этом плане,тем более когда есть всякие технологии манипулирования людскими массами!Народ он же такой, всему верит...
                  Ну чтобы потом не расхлёбывать, я думаю лучше предотвратить.
                  Вас Влад
            2. Piramidon Сегодня, 13:21
              Цитата: А. Привалов
              По вашим словам Нацгвардия постоянно воюет на Кавказе. Верно ли я понял?

              Если вы интересуетесь положением дел в Кавказском регионе, то должны видеть, что там постоянно происходят боестолкновения. От вас исходит какое то упертое словоблудие и вы пытаетесь доказать нам, жителям России то, что росгвардия нам не нужна. Занимайтесь своими внутриизраильскими делами и не лезьте к нам.
              Piramidon
              1. А. Привалов Сегодня, 14:33
                Цитата: Piramidon
                Цитата: А. Привалов
                По вашим словам Нацгвардия постоянно воюет на Кавказе. Верно ли я понял?

                Если вы интересуетесь положением дел в Кавказском регионе, то должны видеть, что там постоянно происходят боестолкновения. От вас исходит какое то упертое словоблудие и вы пытаетесь доказать нам, жителям России то, что росгвардия нам не нужна. Занимайтесь своими внутриизраильскими делами и не лезьте к нам.

                1)Положением в Кавказском регионе не интересуюсь.
                2)Я получил от разбирающегося в вопросе человека совершенно внятные и адекватные ответы на свои вопросы, спасибо ему.
                3)Ваши же выпады в отношении меня расцениваю, как уличное хамство.
                Желаю здравствовать. hi
                А. Привалов
        2. фигвам Сегодня, 13:03
          Цитата: А. Привалов
          Я вопросы прямые задаю. Сколько же у вас там этих врагов внутренних и кто они -- с кем воевать собираетесь?

          Я смотрю иностранные граждане у нас тут допросы начали устраивать.
          фигвам
        3. Alexey RA Сегодня, 13:07
          Цитата: А. Привалов
          У нас война -- штука привычная, ибо окружение враждебное, попытки терактов ежедневные, а армия ровно в половину от Федеральной службы войск национальной гвардии. Нацгвардия ваша, на сколько известно в Земле Обетованной, заточена на врага внутреннего?

          Так и у нас война на СК не прекращается. Просто называют её "контртеррористическая операция". И по закону заниматься этой КТО должны "вованы" и "фейсы" - ибо армия к внутренним делам привлекается только в случае объявления режима ЧП. А ввод этого режима всегда оттягивают до последнего.
          Вот типичная картина борьбы с врагом внутренним из тех мест:
          Alexey RA
        4. слава1974 Сегодня, 13:29
          Нацгвардия ваша, на сколько известно в Земле Обетованной, заточена на врага внутреннего?

          Не только. Если раньше в законе о ВВ МВД РФ четко было сказано про внутренних врагов. То теперь нацгвардию можно применять где угодно.Закон не запрещает.
          слава1974
    8. влад66 Сегодня, 12:22
      Цитата: А. Привалов
      С кем воевать собираются? request

      А на Кавказе и сейчас воюют с террористами или США и другим можно иметь нацгвардию,а России нет. belay Странная логика.
      влад66
    9. РУСС Сегодня, 12:29
      Цитата: А. Привалов
      С кем воевать собираются? request

      Не воевать,а защищать и предотвращать
      РУСС
  2. Romario_Argo Сегодня, 12:09
    с начало Армия, Военная Полиция, Гаишников сокращают, теперь Росгвардия, скоро и в Полиции наведут порядок, так сказать к "общему знаменателю" (!)
    Romario_Argo
  3. Million Сегодня, 12:15
    Только появилась Росгвардия-уже реформа!Думаю,что очередное перераспределение денежных потоков
    Million
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:19
      При чем тут денежные потоки? Если он (поток) один на Росгвардию.
      rotmistr60
      1. Million Сегодня, 12:23
        Один,но он может стать либо меньше ,либо больше
        Million
      2. коноправ Сегодня, 12:29
        Ну, человеку нДравятся денежные потоки. Пусть будут потоки.....Сидишь так задумчиво на берегу денежного потока и любуешься перекатами.
        коноправ
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:32
          Красиво написал, образно.
          rotmistr60
          1. коноправ Сегодня, 12:35
            Я когда печатал , то думал о другом. А поделить не с кем. Слишком тонкие струны у этого инструмента.
            коноправ
    2. РУСС Сегодня, 12:30
      Цитата: Million
      Только появилась Росгвардия-уже реформа!Думаю,что очередное перераспределение денежных потоков

      Наоборот идёт оптимизация
      РУСС
      1. Million Сегодня, 12:47
        а что такое "оптимизация" в России?))))У кото то либо деньги забрать,либо кому то дать больше)
        Million
        1. Alexey RA Сегодня, 13:13
          Цитата: Million
          а что такое "оптимизация" в России?))))У кото то либо деньги забрать,либо кому то дать больше)

          Применительно к РГ оптимизация - это приведение к единому знаменателю всех доставшихся РГ "спецназов". Ибо в дополнение к собственным СпН ВВ в РГ собрали ещё и все отряды спецназначения полиции. И теперь из этой сборной солянки пытаются вылепить единые силы СпН РГ.
          Alexey RA
          1. g1v2 Сегодня, 15:12
            Я бы сказал. что пытаются создать территориальные штабы силы обороны по регионам . Заодно переподготовить силы омон и собр по программам бывших вв. То есть в том числе для войсковых операций. А СОБР для проведения спецопераций. На мой взгляд дело вполне нужное. Сирия и Кавказ показали, что силы, заточенные под войсковые действия на собственной территории нужны и должны быть обучены для этого .
            g1v2
  4. Оверлок Сегодня, 12:38
    Цитата: влад66
    А на Кавказе и сейчас воюют с террористами или США и другим можно иметь нацгвардию,а России нет. belay Странная логика.

    Генеральная прокуратура РФ:
    Количество тяжких преступлений в целом по России сократилось на 4,7%, особо тяжких — напротив, увеличилось на 7,3%. Этот показатель значительно возрос в Карачаево-Черкесской Республике (плюс 172,6%), Чеченской Республике (плюс 167,8%) и Северной Осетии (плюс 100%).
    результатов нет.
    Оверлок
    1. Комментарий был удален.
  5. Стас Снежин Сегодня, 12:43
    отрядов милиции особого назначения (ОМОН)

    Уж сколько лет уже, как "Отряд мобильный особого назначения"..
    Стас Снежин
    1. sub307 Сегодня, 13:29
      И уж сколько лет эти самые реформы "плавно" переходят из одной в последующую. Так что - "начало" реформ это есть продолжение реформ. Такое чувство, что на этих нескончаемых реформах кто-то "большой" кровно заинтересован. Как говориться - да здравствуют реформы, ура господа-товарищи!
      sub307
  6. vnord Сегодня, 13:38
    Цитата: allaykbar
    Вот же Кремль, везде пенсионный возраст опускают, а в России хотят поднять

    Ну и где пенсионный возраст понижают ? Инфу в студию..
    vnord
  7. MoJloT Сегодня, 13:39
    Ого вчера эту новость читал в Еврейском издании)) Это у них новости России публикуют раньше чем в самой России, браво, разведка не спит.
    MoJloT
  8. дьяк-феофан Сегодня, 13:57
    Цитата: MoJloT
    раньше чем в самой России, браво, разведка не спит.

    да бросьте..... иной раз новости на ВО запаздывают на сутки-полтора от, к примеру, ЛА
    дьяк-феофан
  9. kot11180 Сегодня, 14:08
    Уважаемые, статья полная чушь, набор слухов, никаких отдельных УСпН в которые будут входить все подразделения нет и не планируется, а в Пятигорске сформирован новый округ, не УСпН. Силами специального назначения руководит Главное УСпН через отделы в округах.
    kot11180
  10. l7yzo Сегодня, 14:45
    О у нас появилась своя Морская пехота. Прям всё как у них сделано. Только Морская Пехота расположена обычно за территорией гос-ва, и изредка применяется на территории гос-ва. У нас поправочка. Короче армия подчинёна непосредственно президенту. К чему бы это всё?

    Кому будет подчиняться Росгвардия РФ

    Новый федеральный орган является органом исполнительной власти, следовательно, Росгвардия должна являться самостоятельным органом, находящимся, как и все силовые ведомства, в подчинении президенту
    l7yzo
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