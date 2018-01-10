Рекордное падение добычи угля на Украине. Отчёт Минэнерго

Шахты Донецкой области за прошедший год обеспечили добычу 11 млн 438,2 тыс. тонн угля (минус 26,9% к 2016-му), Луганской – 1 млн 689,2 тыс. тонн ( минус 66,5%), Львовской – 1 млн 545,3 тыс. тонн (- минус 3,1%).

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины публикует отчёт о динамике в угледобывающей отрасли страны. По итогам 2017 года объёмы добычи угля составили менее 35 млн тонн. Это почти на 15% ниже уровня угледобычи за 2016 год. Это средние значения.Если говорить о падении добычи коксующего угля, то оно составило 18,6%. Объёмы добычи энергетического угля упали на 13,5%.Наибольшее падение темпов добычи угля произошло в декабре 2017-го. По сравнению с последним месяцем 2016 года было добыто на 23,4% меньше.Из сообщения:Максимальное падение по объёмам добычи - на шахтах Волыни: 45,4% в год.Единственный регион с ростом угольной отрасли – Днепропетровская область. Рост составил примерно 9,5 процентов.Напомним, что в последние несколько дней 2017 года в порты Одесской области прибыли балкеры с грузом американского угля. После разгрузки президент Украины вновь объявил о «победе энергетического сектора и диверсификации поставок». О стоимости «американского» угля для Украины Порошенко гражданам страны не сообщил.