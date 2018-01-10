16:37 10 января

Рекордное падение добычи угля на Украине. Отчёт Минэнерго

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины публикует отчёт о динамике в угледобывающей отрасли страны. По итогам 2017 года объёмы добычи угля составили менее 35 млн тонн. Это почти на 15% ниже уровня угледобычи за 2016 год. Это средние значения.

Если говорить о падении добычи коксующего угля, то оно составило 18,6%. Объёмы добычи энергетического угля упали на 13,5%.

Наибольшее падение темпов добычи угля произошло в декабре 2017-го. По сравнению с последним месяцем 2016 года было добыто на 23,4% меньше.


Из сообщения:
Шахты Донецкой области за прошедший год обеспечили добычу 11 млн 438,2 тыс. тонн угля (минус 26,9% к 2016-му), Луганской – 1 млн 689,2 тыс. тонн ( минус 66,5%), Львовской – 1 млн 545,3 тыс. тонн (- минус 3,1%).


Максимальное падение по объёмам добычи - на шахтах Волыни: 45,4% в год.

Рекордное падение добычи угля на Украине. Отчёт Минэнерго


Единственный регион с ростом угольной отрасли – Днепропетровская область. Рост составил примерно 9,5 процентов.

Напомним, что в последние несколько дней 2017 года в порты Одесской области прибыли балкеры с грузом американского угля. После разгрузки президент Украины вновь объявил о «победе энергетического сектора и диверсификации поставок». О стоимости «американского» угля для Украины Порошенко гражданам страны не сообщил.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. allaykbar Сегодня, 12:33
    читал что украина ударными темпами закупает сейчас уголь в РФ за валюту.

    Н - незалежность

    НЭ - незалежность энергетическая

    Украина купила в России в 2017 г. угля на $1,55 млрд, или 56,57% от всего импорта угля, сообщила таможня страны


    Быстрее бы построили трубу в обход 404 - можно потом слушать поросячий визг и приглашение на оккупацию номер 2

    а на заборах всей украины и на ржавеющем газопроводе будут пестреть надписи - Путин придёт - порядок наведёт

    А жириновскому вернут его завод вместе с душами и областью
    allaykbar
    1. Шура пермский Сегодня, 12:47
      И это происходит в стране с самым качественным углем в мире… вот он капитализм,великий и ужасный…
      Шура пермский
    2. LSA57 Сегодня, 12:49
      Цитата: allaykbar
      читал что украина ударными темпами закупает сейчас уголь в РФ за валюту.

      она и не прекращала закупать. только это парашкин не афиширует. да и поляки закупают. только визжат одинакого
      LSA57
    3. Chertt Сегодня, 13:47
      Цитата: allaykbar
      А жириновскому вернут его завод вместе с душами и областью

      Извините, а вы о чем ???
      Chertt
      1. allaykbar Сегодня, 14:37
        Вы что не знаете про отжатую у Жириновского фабрику в Костополе? wassat

        Мне кажется он только ради этого готов кинуть дивизии на Киев laughing
        allaykbar
        1. Chertt Сегодня, 14:41
          Не знал, спасибо, сей час почитаю
          Chertt
  2. Злой 55 Сегодня, 12:36
    Понятно,Донбасс, ну а на Волыни-то и в Львове что случилось..Петенькины прихлебаи приватизировали угольный разрез и напрямую гонят уголёк в Польшу и Израиль, обходя контроль государственных органов?
    Злой 55
    1. LSA57 Сегодня, 12:51
      Цитата: Злой 55
      Понятно,Донбасс, ну а на Волыни-то и в Львове что случилось

      скорее всего работать некому. народ бежит на заработки из незалежной
      LSA57
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 12:39
    Я так понимаю, данная статья - бальзам на душу. Но как же заявление Захарченко, о том, что без Донбасса украина замерзнет и остановится? Кстати, по такому случаю обратился к нету и офигел, сколько на Украине шахт! Причем волынских - только 3 и они абсолютно не образующие. Так что, похороны, видимо, опять отменяются....
    Вождь краснокожих
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:46
      А куда по вашему уголь из ЛДНР девается ? Через РФ прямиком на дифференцированную и незалежную
      КВУ-НСвД
    2. Neputin Сегодня, 12:52
      А похороны и быстрая смерть и не планировались. Разве только в воображении "великорусских патриотических idiotov". Слишком велик потенциал бывшего СССР и слишком велика инерция в большой стране. А Украина - большая страна. Россия еще больше, поэтому и потенциал и инерция больше соответственно. Мы тоже не в лучшей ситуации и то, что нами воспринимается как относительная стабильность на самом деле есть плавное движение вниз. Как бы меня не убеждали в обратном сторонники и адепты секты "хитрого плана Путина". Мы еще не достигли "дна", как это ни печально, мы по пути к нему. А вынырнем мы еще очень не скоро. Кстати нефть уже по 63, а бензин после хвалебной новогодней песни-кричалки Путина уже по 41. Это так, к слову.
      Neputin
      1. MoJloT Сегодня, 13:10
        Дефолт 98 не дно ? Тогда что же дно?
        MoJloT
      2. Михаил м Сегодня, 16:34
        Цитата: Neputin
        Кстати нефть уже по 63

        Брент уже за 69 перешагнула. Надо ждать повышения цен на бензин.
        Михаил м
    3. LSA57 Сегодня, 12:56
      уважаемый, а вы в курсе, что после блокады уркаиной Донецка, они стали покупать уголёк в РФ? заявление Захарченко, дымовая завеса
      LSA57
  4. Egorovich Сегодня, 12:41
    Зачем добывать свой уголь, если можно купить чужой. На чужом наварить можно, а на своем только кукиш можно понюхать.
    Egorovich
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:44
    А "специалисты-аналитики" из Украины на всех каналах с пеной у рта рассказывают как растет экономика их страны и как они наконец полностью избавились от российской энергозависимости. Скоро ЕС будет проситься войти в состав Украины при таких успехах и росте.
    rotmistr60
    1. MoJloT Сегодня, 13:04
      Рано или поздно экономика Украины достигнет дна, после по любому будет рост. Но 3% ВВП на 2018 это сказки конечно.
      MoJloT
  6. Stranger03 Сегодня, 12:47
    Шахты Донецкой области за прошедший год обеспечили добычу 11 млн 438,2 тыс. тонн угля (минус 26,9% к 2016-му), Луганской – 1 млн 689,2 тыс. тонн ( минус 66,5%), Львовской – 1 млн 545,3 тыс. тонн (- минус 3,1%).

    Донецк и Луганск же оккупированные и изолированные территории и уголь с этих шахт формально не должен попадать на стол Украины, равно как и считаться при расчетах ВВП. Или я что-то путаю?
    Stranger03
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:06
      Цитата: Stranger03
      Донецк и Луганск же оккупированные и изолированные территории

      Хватит пороть чушь. Какие мы там оккупированные и изолированные? Считаешь что мы сами себя оккупировали?
      Уголек каждый день идет в Россию, а потом в Украину, нифига он не американский, наш.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Chertt Сегодня, 13:53
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Уголек каждый день идет в Россию, а потом в Украину, нифига он не американский, наш.

        Вы наверно, всей Новороссией ржете, глядя по ТВ как скакуны, американский корабль с углем, в порту хлебом и солью встречают laughing
        Chertt
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:00
          Убогих жалеть надо, а не смеяться над ними, хотя грешен, смеялся))
          Генерал Песчаных Карьеров
  7. Roma-1977 Сегодня, 12:52
    Просто зима тёплая...
    Roma-1977
  8. мерцание Сегодня, 12:52
    Да зачем им уголь - страны уже нет
    мерцание
  9. voyaka uh Сегодня, 13:05
    С углем им вообще надо завязывать. И остальным тоже.
    Гробит экологию. Атавизм прошлого века.
    voyaka uh
    1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 13:19
      Ты вояка, прямо как Шариков(Собачье сердце)
      изрекаешь.
      Крановщик Нахамкинсон
  10. rpuropuu Сегодня, 14:24
    После разгрузки президент Украины вновь объявил о «победе энергетического сектора и диверсификации поставок».
    Напоминает слова одного нашего "великого" экономиста из 90-х : " Зачем нам строить станки, если мы их можем купить" belay Одна и та же школа what
    rpuropuu
  11. лысова Сегодня, 15:11
    Сто пудов, штатам выгодно, не работающие шахты Украины и тут разваливает- до чего гнилое государство - давно пора линчевать их всем миром.
    лысова
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