В Госдепе уверены, что «акустические атаки» на Кубе – факт неоспоримый

Есть три, так сказать, важных пункта. Во-первых, нет сомнения, что это произошло. Во-вторых, мы совершенно не удовлетворены кубинским правительством и его реакцией до сегодняшнего дня (на предположительно имевшие место атаки), мы считаем, что у Кубы есть ответ (на вопрос о том, что именно случилось). И, в-третьих, мы рассчитываем, что они сядут за стол (переговоров),

Первоначальные атаки не происходили сериями. Но они стали происходить сериями. Есть ответ. Почти всегда есть ответ, но мы просто не знаем, в чем он заключается,

Мы считаем, что у Кубы есть ответ (на вопрос о том, что в действительности имело место). И они могут более активно работать, пытаясь найти ответ,

Есть множество возможных причин. Мы действительно считаем, что это было преднамеренным (воздействием на американцев),