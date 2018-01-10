В Госдепе уверены, что «акустические атаки» на Кубе – факт неоспоримый
В Вашингтоне продолжают придерживаться мнения о том, что американские дипломаты подвергались на Кубе какого-то рода атакам, которые принято считать акустическими, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепа.
По его мнению, у кубинских властей уже есть ответ, но они его не озвучили американской стороне.
Кроме того, с его точки зрения, Куба в нынешней ситуации «могла бы делать больше, чтобы помочь решить» возникшую проблему и обеспечить безопасность американских служащих.
Если ФБР не обнаружит «звуковой источник» атак, это «не означает, что нет другой причины», отметил он.
Напомним, администрация США утверждает, что в результате некоего воздействия, называемого в прессе «акустическими атаками», в Гаване с ноября 2016 года по август 2017-го пострадали 24 американских дипломата. Они жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Позже врачи подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.
Есть три, так сказать, важных пункта. Во-первых, нет сомнения, что это произошло. Во-вторых, мы совершенно не удовлетворены кубинским правительством и его реакцией до сегодняшнего дня (на предположительно имевшие место атаки), мы считаем, что у Кубы есть ответ (на вопрос о том, что именно случилось). И, в-третьих, мы рассчитываем, что они сядут за стол (переговоров),цитирует дипломата ТАСС.
Первоначальные атаки не происходили сериями. Но они стали происходить сериями. Есть ответ. Почти всегда есть ответ, но мы просто не знаем, в чем он заключается,отметил он.
Мы считаем, что у Кубы есть ответ (на вопрос о том, что в действительности имело место). И они могут более активно работать, пытаясь найти ответ,подчеркнул сотрудник Госдепа.
По его мнению, у кубинских властей уже есть ответ, но они его не озвучили американской стороне.
Кроме того, с его точки зрения, Куба в нынешней ситуации «могла бы делать больше, чтобы помочь решить» возникшую проблему и обеспечить безопасность американских служащих.
Если ФБР не обнаружит «звуковой источник» атак, это «не означает, что нет другой причины», отметил он.
Есть множество возможных причин. Мы действительно считаем, что это было преднамеренным (воздействием на американцев),добавил дипломат.
Напомним, администрация США утверждает, что в результате некоего воздействия, называемого в прессе «акустическими атаками», в Гаване с ноября 2016 года по август 2017-го пострадали 24 американских дипломата. Они жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Позже врачи подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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