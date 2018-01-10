16:37 10 января

В Госдепе уверены, что «акустические атаки» на Кубе – факт неоспоримый

В Вашингтоне продолжают придерживаться мнения о том, что американские дипломаты подвергались на Кубе какого-то рода атакам, которые принято считать акустическими, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепа.

Посольство США в Гаване

Есть три, так сказать, важных пункта. Во-первых, нет сомнения, что это произошло. Во-вторых, мы совершенно не удовлетворены кубинским правительством и его реакцией до сегодняшнего дня (на предположительно имевшие место атаки), мы считаем, что у Кубы есть ответ (на вопрос о том, что именно случилось). И, в-третьих, мы рассчитываем, что они сядут за стол (переговоров),
цитирует дипломата ТАСС.


Первоначальные атаки не происходили сериями. Но они стали происходить сериями. Есть ответ. Почти всегда есть ответ, но мы просто не знаем, в чем он заключается,
отметил он.

Мы считаем, что у Кубы есть ответ (на вопрос о том, что в действительности имело место). И они могут более активно работать, пытаясь найти ответ,
подчеркнул сотрудник Госдепа.

По его мнению, у кубинских властей уже есть ответ, но они его не озвучили американской стороне.

Кроме того, с его точки зрения, Куба в нынешней ситуации «могла бы делать больше, чтобы помочь решить» возникшую проблему и обеспечить безопасность американских служащих.

Если ФБР не обнаружит «звуковой источник» атак, это «не означает, что нет другой причины», отметил он.

Есть множество возможных причин. Мы действительно считаем, что это было преднамеренным (воздействием на американцев),
добавил дипломат.

Напомним, администрация США утверждает, что в результате некоего воздействия, называемого в прессе «акустическими атаками», в Гаване с ноября 2016 года по август 2017-го пострадали 24 американских дипломата. Они жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Позже врачи подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. pvv113 Сегодня, 12:44
    будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.

    С этого и надо было начинать, а не искать внешние причины
    pvv113
    1. влад66 Сегодня, 13:01
      Мы действительно считаем, что это было преднамеренным (воздействием на американцев

      Ясен перец,на кждую хитрый зад,найдется болт с резьбой. fellow
      влад66
    2. Pacifist Сегодня, 15:47
      Ну так внешние причины ищут их коллеги... с повреждением мозга. wassat
      Pacifist
      1. pvv113 Сегодня, 16:35
        Иногда кажется, что повреждение мозга - профессиональная черта американских политиков lol
        pvv113
  2. словак Сегодня, 12:44
    Может быть дипломатов просто РВАЛО на родину? Самое простое решение- убрать всех американцев домой
    словак
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:47
    Первоначальные атаки не происходили сериями. Но они стали происходить сериями. Есть ответ. Почти всегда есть ответ, но мы просто не знаем, в чем он заключается,
    Вот это выдал. И это говорит дипломат, а создается впечатление, что перебравший рому биндюжник, который решил пофилософствовать.
    rotmistr60
    1. tsvetkov1274 Сегодня, 13:04
      эт кличко американский...100% sad
      tsvetkov1274
      1. zhekazs Сегодня, 13:25
        Он тоже там был, в посольстве, мозгом травмировался, вот и несет такую ересь.
        zhekazs
    2. pvv113 Сегодня, 14:35
      Это по привычке: у нас есть доказательства, но мы их вам не покажем. Стереотип сработал не в том месте
      pvv113
  4. Masya Masya Сегодня, 12:49
    совершенно не удовлетворены кубинским правительством

    А кто- нибудь способен штатовцев удовлетворить? recourse если только краина... lol
    Masya Masya
  5. Egorovich Сегодня, 12:49
    Просто кубинские цикады оказались умнее матрасников и их сложно было обнаружить, Слава кубинским цикадам!!!
    Egorovich
  6. мерцание Сегодня, 12:50
    В Госдепе уверены, что «акустические атаки» на Кубе – факт неоспоримый

    На Кубе уверены, что «акустические атаки» есть факт скорее психиатрический.
    Ну в смысле к доктору fool причем срочно fool медлить нельзя request
    мерцание
  7. anjey Сегодня, 13:31
    удивляет западный электорат,если янки несут реальную брехню и вешают фантастическую лапшу во всех своих СМИ,никто даже ради интереса не сомневается,где хваленые голливудом журналистские расследования и их герои -независимые журналисты????
    anjey
  8. polpot Сегодня, 13:44
    Рому видать опились и сигарами обдымились ,вот глюки и пошли ,хотя может надбавку клянчат за особо сложную работу в тылу врага
    polpot
  9. igordok Сегодня, 13:53
    Если ФБР не обнаружит «звуковой источник» атак, это «не означает, что нет другой причины», отметил он.

    А какого черта здесь делает ФБР. ФБР только внутри США. Во внешней зоне, ЦРУ или АНБ. Или они уже считают, Кубу одним из своих штатов.
    igordok
  10. groks Сегодня, 13:58
    С одной стороны, даже небольшой по мощности ультразвуковой сигнал может вызывать некоторые расстройства. Даже не ультразвук, а так - около 17кГц. С другой стороны - когда у нас завёлся сверчок, то вся семья была готова садистски убить скотину. Так это обычный воронежский сверчок, а какие они в тропиках, если у них тараканы в палец длинной, такое чудовище все мозги вынесет.
    Хоть записали бы звуки или хоть описали толком.
    groks
  11. Homos Сегодня, 14:22
    Возможно у представителей самой свободной нации на острове Свободы случилась передозировка этой самой свободы, от которой крыша потихоньку едет. Если дело не в свободе, то предложение для американский ̶о̶с̶л̶о̶в̶ послов: покинуть Кубу чтобы не разбираться в причинах т.н. акустических атак. А то мало ло ли какая магия замешана
    Homos
  12. Paranoid50 Сегодня, 14:34
    Первоначальные атаки не происходили сериями. Но они стали происходить сериями. Есть ответ. Почти всегда есть ответ, но мы просто не знаем, в чем он заключается,
    отметил он.

    Мы считаем, что у Кубы есть ответ (на вопрос о том, что в действительности имело место). И они могут более активно работать, пытаясь найти ответ,
    подчеркнул сотрудник Госдепа.
    Так,всё же,есть ответ или нет? request Видимо,он где-то есть,но его не могут найти... wassat
    Paranoid50
  13. Geisenberg Сегодня, 15:05
    Три идиотских, бездоказательных заявления. Говорить не о чём. Если такие нежные просто могут убрать военную базу и посольство с Кубы. Тогда и пробелмм не будет.
    Geisenberg
  14. Сан Саныч Сегодня, 16:18
    наверно пришло время штатникам эвакуироваться с Кубы, и прежде всего с Гуантаномо, это жжжу не спроста, это им знак свыше laughing
    Сан Саныч
  15. Mylenef Сегодня, 16:21
    "мы совершенно не удовлетворены кубинским правительством..."
    С этого и стоило начинать,и закончить, а то выдумывают всякое
    Mylenef
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