На вооружение Северного флота поступила партия арктических вездеходов

Поступившие на вооружение снегоболотоходы в ближайшее время пройдут обкатку на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области

На вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота поступили двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут». Машины прошли испытания в арктических условиях и были доработаны предприятием-поставщиком с учетом полученных рекомендаций по эксплуатации в данной климатической зоне, сообщает пресс-служба Северного флота.Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг.На ГАЗ-3344-20 «Алеут» установлен хорошо зарекомендовавший себя дизельный двигатель производства Ярославского автозавода, автоматическая коробка передач и простые органы управления, как у грузового автомобиля.Температурный режим эксплуатации составляет от минус до плюс 50 градусов по Цельсию. ГАЗ-3344-20 «Алеут» способен преодолевать водные преграды, движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.Высокая проходимость вездехода ГАЗ-3344-20 «Алеут» в особо тяжелых дорожно-климатических условиях обеспечивается низким средним давлением на грунт, достаточно высокой удельной мощностью, большим дорожным просветом, использованием при повороте принципа складывания звеньев без изменения тягового усилия и скорости.Система принудительного складывания звеньев в вертикальной плоскости расширяет возможности вездехода при преодолении различных препятствий. Угол преодолеваемого подъема до 35 градусов.- добавили в пресс-службе.