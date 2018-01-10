16:40 10 января

На вооружение Северного флота поступила партия арктических вездеходов

На вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота поступили двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 «Алеут». Машины прошли испытания в арктических условиях и были доработаны предприятием-поставщиком с учетом полученных рекомендаций по эксплуатации в данной климатической зоне, сообщает пресс-служба Северного флота.

Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг.

На вооружение Северного флота поступила партия арктических вездеходов



На ГАЗ-3344-20 «Алеут» установлен хорошо зарекомендовавший себя дизельный двигатель производства Ярославского автозавода, автоматическая коробка передач и простые органы управления, как у грузового автомобиля.

Температурный режим эксплуатации составляет от минус до плюс 50 градусов по Цельсию. ГАЗ-3344-20 «Алеут» способен преодолевать водные преграды, движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя. Машина оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.

Высокая проходимость вездехода ГАЗ-3344-20 «Алеут» в особо тяжелых дорожно-климатических условиях обеспечивается низким средним давлением на грунт, достаточно высокой удельной мощностью, большим дорожным просветом, использованием при повороте принципа складывания звеньев без изменения тягового усилия и скорости.

Система принудительного складывания звеньев в вертикальной плоскости расширяет возможности вездехода при преодолении различных препятствий. Угол преодолеваемого подъема до 35 градусов.

Поступившие на вооружение снегоболотоходы в ближайшее время пройдут обкатку на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области
- добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. мерцание Сегодня, 12:57
    Вот так жизнь заставляет развиваться и совершенствоваться.
    мерцание
    1. сибиралт Сегодня, 13:24
      А куда флоту в тундре без мотострелковой бригады? Вдруг опять какие-нибудь татаро-монголы возникнут на оленьих упряжках. winked
      сибиралт
      1. мерцание Сегодня, 13:49
        Ну так почему то "на оленьих упряжках". Могли бы на своих двоих.
        Наверное там где есть расстояние, нужен и транспорт. Можно конечно и на оленьих упряжках, но вот почему то кажется, что на вездеходах как то полегче что ли. winked
        мерцание
  2. К0щей Сегодня, 13:21
    классные машины
    К0щей
  3. коноправ Сегодня, 13:22
    Гусеничная техника в войсках не проходит обкатку.
    коноправ
  4. Витас Сегодня, 13:36
    Почему не "Камчадал" или "Чалдон"?
    Витас
    1. ПалБор Сегодня, 13:46
      Цитата: Витас
      Почему не "Камчадал" или "Чалдон"?

      Намёк наглым соседям.
      ПалБор
  5. М.Михельсон Сегодня, 16:20
    Не узки ли гусеницы для Севера?
    М.Михельсон
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