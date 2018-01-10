16:35 10 января

ВМС США вооружат беспилотные катера

Американский флот изучит ударные возможности беспилотных катеров. На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что подразделение Naval Sea Systems Command и компания Textron подписали контракт на оснащение различными типами вооружений беспилотных катеров CUSV (Common Unmanned Surface Vehicle).

ВМС США вооружат беспилотные катера


CUSV — это, по сути, модульный отсек для полезной нагрузки и гибкая открытая архитектура. Благодаря удачному дизайну мы можем легко менять назначение катера, оснащая его новым оборудованием
— рассказал Вэйн Прендер, руководитель подразделения беспилотных систем компании Textron.


Надводные боевые беспилотники уже активно используются в Израиле и Сингапуре, кроме того, многие страны мира создают и тестируют беспилотные катера с различными типами вооружений. ВМС США также закупает беспилотные катера типа CUSV для своих кораблей прибрежной зоны, но изначально их планировалось использовать в качестве «пассивной платформы для противоминных мер».

Теперь же командование военного флота США решило изменить предназначение беспилотных катеров и планирует протестировать их с ракетным, стрелковым и артиллерийским вооружением. Катера типа CUSV потенциально могут оснащаться ракетами AGM-114L Longbow Hellfire, пулемётами или скорострельными малокалиберными пушками на дистанционно управляемом боевом модуле, а также системой целеуказания, передает "Warspot"

Использованы фотографии: textron.com
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Комментарии 11

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  1. katalonec2014 Сегодня, 13:38
    Говорят именно война толкает научный прогресс вперёд,но как видим и предвоенный период не отстаёт,военная робототехника стремительно разносится по планете.Да что там,уже и боевики ей потихоньку начинают пользоваться.
    katalonec2014
  2. voyaka uh Сегодня, 13:45
    У нас есть несколько типов. Один из них:
    фирмы Эльбит
    voyaka uh
    1. san4es Сегодня, 14:09
      Цитата: voyaka uh
      У нас есть несколько типов. Один из них:
      фирмы Эльбит

      ...КАТАNA ещё hi
      san4es
  3. polpot Сегодня, 13:53
    Телеуправляемые катера не являются новинкой с начала 1930 годов вопрос в необходимости подобных систем
    polpot
    1. dauria Сегодня, 14:16
      [quote вопрос в необходимости подобных систем][/quote]

      Вопрос уже в другом - "Зачем человек нужен на борту самолёта, катера, подводной лодки? " . Оказывается, что не очень и нужен. Противники, кричащие что связь нарушить и хана - так электронные мозги уже обладают достаточной автономностью и разумностью , да и истребитель с лётчиком ,но без связи с землёй - вообще ни на что не годен
      dauria
      1. Mestny Сегодня, 14:55
        Поинтересуйтесь сколько человек в экипаже подводной лодки с ЯО на борту. Каковы принципы управления таким кораблём. Проблемы связи.
        И попробуйте представить себе беспилотный вариант.
        Mestny
    2. san4es Сегодня, 14:21
      Цитата: polpot
      Телеуправляемые катера не являются новинкой с начала 1930 годов вопрос в необходимости подобных систем

      ...Тогда таких систем вооружения / целеуказания / поиска не было
      Теперь же командование военного флота США решило изменить предназначение беспилотных катеров и планирует протестировать их с ракетным, стрелковым и артиллерийским вооружением. Катера типа CUSV потенциально могут оснащаться ракетами AGM-114L Longbow Hellfire, пулемётами или скорострельными малокалиберными пушками на дистанционно управляемом боевом модуле, а также системой целеуказания
      san4es
  4. zzdimk Сегодня, 13:54
    А их тоже с берега под контроль можно брать как обычные беспилотные леталки?
    zzdimk
    1. Vard Сегодня, 16:23
      Можно перехватить управление... Можно просто задавить связь помехами... Что касается интеллекта... То это не в этом столетии..
      Vard
      1. voyaka uh Сегодня, 16:33
        Управление по шифрованным каналам. Частота непрерывно меняется
        по алгоритму. Такой РЭБ стоит в 10 раз больше катера.
        ИИ уже есть, и вовсю используется, к Вашему сведению.
        voyaka uh
  5. san4es Сегодня, 14:04
    CUSV — это, по сути, модульный отсек для полезной нагрузки и гибкая открытая архитектура.

    san4es
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