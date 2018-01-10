ВМС США вооружат беспилотные катера
Американский флот изучит ударные возможности беспилотных катеров. На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что подразделение Naval Sea Systems Command и компания Textron подписали контракт на оснащение различными типами вооружений беспилотных катеров CUSV (Common Unmanned Surface Vehicle).
Надводные боевые беспилотники уже активно используются в Израиле и Сингапуре, кроме того, многие страны мира создают и тестируют беспилотные катера с различными типами вооружений. ВМС США также закупает беспилотные катера типа CUSV для своих кораблей прибрежной зоны, но изначально их планировалось использовать в качестве «пассивной платформы для противоминных мер».
Теперь же командование военного флота США решило изменить предназначение беспилотных катеров и планирует протестировать их с ракетным, стрелковым и артиллерийским вооружением. Катера типа CUSV потенциально могут оснащаться ракетами AGM-114L Longbow Hellfire, пулемётами или скорострельными малокалиберными пушками на дистанционно управляемом боевом модуле, а также системой целеуказания, передает "Warspot"
CUSV — это, по сути, модульный отсек для полезной нагрузки и гибкая открытая архитектура. Благодаря удачному дизайну мы можем легко менять назначение катера, оснащая его новым оборудованием— рассказал Вэйн Прендер, руководитель подразделения беспилотных систем компании Textron.
Надводные боевые беспилотники уже активно используются в Израиле и Сингапуре, кроме того, многие страны мира создают и тестируют беспилотные катера с различными типами вооружений. ВМС США также закупает беспилотные катера типа CUSV для своих кораблей прибрежной зоны, но изначально их планировалось использовать в качестве «пассивной платформы для противоминных мер».
Теперь же командование военного флота США решило изменить предназначение беспилотных катеров и планирует протестировать их с ракетным, стрелковым и артиллерийским вооружением. Катера типа CUSV потенциально могут оснащаться ракетами AGM-114L Longbow Hellfire, пулемётами или скорострельными малокалиберными пушками на дистанционно управляемом боевом модуле, а также системой целеуказания, передает "Warspot"
Использованы фотографии: textron.com
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