16:34 10 января

Сирийские «Бук -М2Э» не позволяют израильтянам чувствовать себя хозяевами в небе

Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» в настоящее время являются самыми совершенными в арсеналах ПВО Сирии, они могут поражать тактические, противорадиолокационные и крылатые ракеты, а также самолеты различного предназначения. Например, истребитель уничтожается на дальности в 45 км и на высотах до 25 км с вероятностью в 95%, пишет Вестник Мордовии.



Израильтяне заявляют, что регулярные атаки их ВВС на оборонные объекты на территории САР, якобы, преследуют своей целью снижение военной активности Ирана и организации «Хезболла».


«Однако, по мнению военных экспертов, израильтяне добиваются того, чтобы сирийцы, отражая такие атаки, израсходовали как можно больше имеющихся у них современных ракет, которых, по некоторым данным, всего полторы сотни единиц. Количество же пусковых "Бук-М2Э" установок – не более двух десятков», говорится в материале Романа Каткова.



Сирийцы применяют эти системы в исключительных случаях. Большую часть времени они находятся в мощных бетонных укрытиях, подобных тем, что приведены на фотографиях.



«Тем не менее, информация о наличии такого оружия не дает израильским ВВС чувствовать себя полными хозяевами в небе САР. Как правило, ударные самолеты запускают управляемое ракетное вооружение, находясь в небе Ливана – страны, у которой практически нет современной системы ПВО», – пишет автор.

Сирийские «Бук -М2Э» не позволяют израильтянам чувствовать себя хозяевами в небе


По мнению специалистов, необходимо вернуться к вопросу о поставках Дамаску комплексов типа С-300ПМУ-1. «Это позволило бы полностью закрыть небо дружественного нам государства от каких-либо агрессивных действий», – заключает Катков.

Использованы фотографии: Encyclopedia of Syrian military
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Комментарии 49

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  1. Чичиков Сегодня, 13:25
    Оно и видно!
    Чичиков
    1. Muvka Сегодня, 13:26
      Читайте новости до конца, пожалуйста.
      Muvka
      1. Владимир16 Сегодня, 13:30
        «Это позволило бы полностью закрыть небо дружественного нам государства от каких-либо агрессивных действий», – заключает Катков.
        От агрессивных действий другого дружественного нам государства. laughing
        Так и дружим. lol А представители дружественного государства-агрессора поведают нам, что сирийцы угроза миру, их еврейскому миру.
        Владимир16
        1. kepmor Сегодня, 13:42
          да у нас там "друзей" хватает...правда таких "друзей", как эрдоган с нетаньяхой лучше за одно место и в музей...
          kepmor
        2. Tiras Сегодня, 14:38
          Как заявил посол России в Израиле в одном из интервью -

          Мы союзники[с Сирией] в борьбе с терроризмом. А то, что касается сирийско-израильских отношений, тут у нас никакого союза с Сирией нет.
          Tiras
      2. Чичиков Сегодня, 13:34
        Я читаю, как хочу... могу в обратном порядке. Может посоветуете еще мне, пользоваться вашим мнением!
        Чем это Вас, не устроил мой ответ? Логики не хватает? С точки зрения синтаксиса, он одинаково хорош и для согласных, и для несогласных!
        Чичиков
        1. Muvka Сегодня, 14:02
          Как правило, ударные самолеты запускают управляемое ракетное вооружение, находясь в небе Ливана – страны, у которой практически нет современной системы ПВО
          Muvka
      3. xetai9977 Сегодня, 13:37
        Так или иначе, но израильтяне бомбят что хотят и когда хотят. Завидую белой завистью израильтянам, как они умеют защищать свои интересы!
        xetai9977
        1. Muvka Сегодня, 14:11
          Не бомбят, а обстреливают ракетами. Потому как бомбить боятся - войдут в зону действия ПВО.
          Muvka
        2. g1v2 Сегодня, 14:41
          На мир на западных границах им обеспечил мирный договор с Египтом, по которому они отдали весь Синай, а не успешные бомбежки . Откажитесь от претензий на Карабах и заключите договор с Арменией, раз именно с Израиля хотите брать пример . request
          Или вы хотите копировать их тупые удары по соседним селам? И кого бомбить собрались? Нас , грузин, или Иран? С Арменией вы воевать уже пытались - получилось не так чтобы впечатляюще. Минус 20 процентов территории. Может повторение не в ваших интересах? wink
          g1v2
        3. Geisenberg Сегодня, 14:44
          Цитата: xetai9977
          Так или иначе, но израильтяне бомбят что хотят и когда хотят. Завидую белой завистью израильтянам, как они умеют защищать свои интересы!


          Странное у тебя понимание действий Израиля. Страна на государственном уровне занимается терроризмом бомбя соседнее государство, а ты им завидуешь. Сам ты кто после этого ?
          Geisenberg
      4. майор Юрик Сегодня, 13:39
        Пральна, надо выполнять заповедь ПВО: - Сами не летаем и другим не даем! Воздушные фулюганы из Израиля они такие! Главное в ответ зачем , услышите аргументы по Виктору Цою:"И мы могли бы вести войну против тех, кто против нас,Так как те, кто против тех, кто против нас, не справляются с ними без нас. negative
        майор Юрик
  2. kebeskin Сегодня, 13:26
    Сирийские «Бук -М2Э» не позволяют израильтянам чувствовать себя хозяевами в небе, но это совершенно им не мешает бомбить все что они захотят на территории Сирии.
    kebeskin
    1. zhekazs Сегодня, 13:33
      По мнению специалистов, необходимо вернуться к вопросу о поставках Дамаску комплексов типа С-300ПМУ-1

      Пусть посбивают пару пачек израило-летунов над небом Ливана.. Ливан не против будет.
      zhekazs
    2. vlad_vlad Сегодня, 13:37
      Цитата: kebeskin
      Сирийские «Бук -М2Э» не позволяют израильтянам чувствовать себя хозяевами в небе, но это совершенно им не мешает бомбить все что они захотят на территории Сирии.


      ето просто разрыв шаблона - не чувствовать себя как хозяин, а все равно вести себя как хозяин.
      ето лучше, чем наооборот.
      vlad_vlad
    3. Стирбьорн Сегодня, 14:19
      Цитата: kebeskin
      Сирийские «Бук -М2Э» не позволяют израильтянам чувствовать себя хозяевами в небе, но это совершенно им не мешает бомбить все что они захотят на территории Сирии.

      наверное имелось в виду "в небе Сирии" , ибо Израиль, спокойно себе запускает ракеты по САА в небе Ливана - вообщем и придраться не к чему, просто так можно сказать что и местные сторожа с берданками, так же не позволяют, как и Буки request
      Стирбьорн
    4. g1v2 Сегодня, 14:46
      Все что захотят - мешает. Наносят удары там , где могут . Причем с воздушного пространства Ливана. Ну и осторожничать приходится. Эффективность таких бомбардировок не впечатляет. request
      Другое дело , что продавить любую пво вполне возможно. У Израиля достаточно ресурсов для этого. Им надо тупо запустить больше ракет, чем сирийское пво сможет перехватить. На одну ракету надо не менее двух противоракет. Тч перехватить , например, десятка 2 израильских ракет одновременно любой объектовой сирийской пво будет крайне сложно. hi
      g1v2
    5. Geisenberg Сегодня, 14:48
      Цитата: kebeskin
      Сирийские «Бук -М2Э» не позволяют израильтянам чувствовать себя хозяевами в небе, но это совершенно им не мешает бомбить все что они захотят на территории Сирии.


      Могли бы - бомбили бы. Поверь с этих сволочей станется. Они террористов лечат и оружием снабжают.
      Geisenberg
    6. Саша Крымский Сегодня, 15:26
      Ещё Генерал Катков пояснил- "Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности, и приходит в полную небоеготовность."(с) ДМБ.
      Цирк!
      Саша Крымский
  3. katalonec2014 Сегодня, 13:27
    Цитата: Чичиков
    Оно и видно!

    Незнаю что там видно,но с поставками С-300 надо поторопиться.
    katalonec2014
    1. Spez Сегодня, 14:14
      Два факта, из-за которых пока не следует торопиться с поставками С-300. Во-первых, это будет даже не в кредит, а практически пожизненная рента, с подтиранием всех вытекающих и отваливающихся. Нет у Сирии таких денег, и лет пятнадцать в лучшем случае ещё не будет. Соответственно, нет специалистов. Учить их тоже нам придётся за свой счёт несколько лет. Во-вторых. всё равно пролюбят.
      Spez
  4. Злой 55 Сегодня, 13:32
    Заключить бы Сирии договор с Ливаном о совместном "зонтике ПВО" и морщить "всяк летящих и гадящих"..
    Злой 55
    1. katalonec2014 Сегодня, 13:46
      Не злитесь,но сами они не в состоянии создать современное ПВО,тем более интегрировать в единую систему,а нам по большому счёту это и не нужно.Слишком дорого,да к тому же как показывает практика,память у них короткая.Но что касаемо Сирии,то мнение моё дать...в обмен на что то,пусть та же нефть.
      katalonec2014
  5. Egorovich Сегодня, 13:32
    Давно, давно пора Сирии поставить С-300, что бы широко раскрытый рот "избранных" сузился до прохода игольного ушка. Хозяева, мать вашу!
    Egorovich
    1. Tiras Сегодня, 14:12
      Я думаю, что после того, как Израиль уничтожит эти системы, у России может быть падение в желающих купить и С400 wink. Да и сузится кое что..

      Не нужно делать из системы С300 нечто особенное. Тем более учитывая, что они никогда не принимали участие в боевых действиях против современного вооружения.

      Никто не отменял РЭБ, ударные беспилотники и многое другое.
      Tiras
      1. g1v2 Сегодня, 14:49
        Ну и отлично . Как раз выявим слабые стороны системы , если они есть. request Отработаем для себя удобные тактики противодействия западной авиации.
        g1v2
      2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:52
        Цитата: Tiras
        Не нужно делать из системы С300 нечто особенное. Тем более учитывая, что они никогда не принимали участие в боевых действиях против современного вооружения.


        Ой ли? Т.е. американцы, евреи и бородатые бармалеи постоянно пускают ракеты на территории Сирии, на аэродромы и т.д., а сирийцы плевками их сбивают?
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. Korax71 Сегодня, 15:00
      Ну если вы так радеете за благополучие сирийского народа,то создали бы группу единомышленников,скинулись бы кто чем богат,да и поставили бы им дивизион-другой с-300.только как в великую отечественную надо будет белой краской написать."от сельского жителя Ивана Пупкина-сирийской армии для борьбы с супрстатом с пейсами,ну и звездно-полосатыми до кучи"
      Korax71
  6. Piramidon Сегодня, 13:33
    ...они могут поражать тактические, противорадиолокационные и крылатые ракеты, а также самолеты различного предназначения.

    Хотелось бы вместо "могут поражать" прочитать - "поражают"
    Piramidon
  7. Сомневающийся Сегодня, 13:36
    Цитата: Egorovich
    Давно, давно пора Сирии поставить С-300

    Ага, может сразу ИГИЛу? Из сирийцев вояки, как из говна пуля, вмиг эти комплексы окажутся у басмачей
    Сомневающийся
    1. Egorovich Сегодня, 13:58
      У ИГИЛовцев другие поставщики: матрасия, израиль, гейропа и весь западный сброд вместе взятый.
      Egorovich
      1. Tiras Сегодня, 14:07
        Интересно кто поставщик ваших фантазий lol
        Tiras
        1. Geisenberg Сегодня, 14:49
          Цитата: Tiras
          Интересно кто поставщик ваших фантазий lol


          Твоя мама. lol
          Geisenberg
      2. Korax71 Сегодня, 15:03
        Точно drinks потому наверное они все с калашоидами бегают.ведь США-самый главный его производитель.они им даже свою армию вооружили.
        Korax71
  8. Tiras Сегодня, 14:06
    По мнению специалистов, необходимо вернуться к вопросу о поставках Дамаску комплексов типа С-300ПМУ-1. «Это позволило бы полностью закрыть небо дружественного нам государства от каких-либо агрессивных действий», – заключает Катков.


    Не позволило, так как для Израиля не очень большая проблема уничтожить и С300 . Просто перед ударом по террористам Хизбалла в Сирии, Израиль нанесёт удар по ПВО Сирии и его уничтожит.


    Хотя в какой-то мере России может и выгодно поставлять Сирии С300 - поставили, Израиль уничтожил, ещё поставили... Правда Сирии платить нечем, но Россия щедрая душа и в кредит даст и простит его Сирии если что...
    Tiras
    1. g1v2 Сегодня, 14:57
      Ну перед 2006 годом вы тоже хвалились. А потом войну обычной группировке слили. Тч рановато вы шапками кидаться начали. Вполне возможно. что с 300 вас еще удивят. Хотя естественно продавить вполне реально. Ну мы в любом случае получим ценный опыт и данные для дальнейшего совершенствования систем. request
      А за наши деньги не переживайте - для своего впк нам их не жалко. Да и с300 планомерно меняются на с400 , тч снятые с вооружения системы мы уже поставляем союзникам. Можем и Сирии поставить - не жалко. Да еще и су24 тоже с вооружения снимаются - как раз сирийцам подгоним. Все равно в нашем климате сложные системы хранятся не очень. Тч за наш карман не переживайте - всяко побольше чему вас будет. feel
      g1v2
  9. rpuropuu Сегодня, 14:13
    Цитата: Tiras
    По мнению специалистов, необходимо вернуться к вопросу о поставках Дамаску комплексов типа С-300ПМУ-1. «Это позволило бы полностью закрыть небо дружественного нам государства от каких-либо агрессивных действий», – заключает Катков.


    Не позволило, так как для Израиля не очень большая проблема уничтожить и С300 . Просто перед ударом по террористам Хизбалла в Сирии, Израиль нанесёт удар по ПВО Сирии и его уничтожит.


    Хотя в какой-то мере России может и выгодно поставлять Сирии С300 - поставили, Израиль уничтожил, ещё поставили... Правда Сирии платить нечем, но Россия щедрая душа и в кредит даст и простит его Сирии если что...

    Внимательно следите за новостями , тогда будете в курсе чем САР будет "расплачиваться" перед РФ stop wink
    rpuropuu
    1. Tiras Сегодня, 14:15
      Цитата: rpuropuu
      Внимательно следите за новостями , тогда будете в курсе чем САР будет "расплачиваться" перед РФ


      Поделитесь новостью, которую я пропустил.
      Tiras
  10. rpuropuu Сегодня, 14:15
    Цитата: Tiras
    Цитата: rpuropuu
    Внимательно следите за новостями , тогда будете в курсе чем САР будет "расплачиваться" перед РФ


    Поделитесь новостью, которую я пропустил.

    Логистика и природные ресурсы, была статья на эту тему на ВО yes
    Ну и из за чего все началось - блокировка трубы Катар - ЕС what
    Ни чего уже бесплатно не бывает , прошли те времена.
    rpuropuu
    1. Tiras Сегодня, 14:24
      Цитата: rpuropuu
      Логистика и природные ресурсы, была статья на эту тему на ВО
      Ни чего уже бесплатно не бывает , прошли те времена.


      Фосфатные удобрения и логистика российской пшеницы?

      Пока сложно представить, что это вернёт и близко затраты России, прощённый ею долг и начнёт приносить прибыль.

      Сложно представить, что Сирия даст России, что вернёт ей вообще затраты в миллиарды на Сирию и при этом оставит Сирии толчок для возврата к нормальной жизни после стольких лет войны.
      Tiras
  11. Alexey-74 Сегодня, 14:20
    Давно пора начинать поставки С-300 в Сирию....в счет будущего чего-нибудь, коль мы хотим остаться хозяевами положения в Сирии
    Alexey-74
    1. Geisenberg Сегодня, 14:50
      Цитата: Alexey-74
      Давно пора начинать поставки С-300 в Сирию....в счет будущего чего-нибудь, коль мы хотим остаться хозяевами положения в Сирии


      Просто за мир во всём мире )))) Ну и за вечное владение базами заодно )
      Geisenberg
  12. rpuropuu Сегодня, 14:36
    Цитата: Tiras
    Цитата: rpuropuu
    Логистика и природные ресурсы, была статья на эту тему на ВО
    Ни чего уже бесплатно не бывает , прошли те времена.


    Фосфатные удобрения и логистика российской пшеницы?

    Пока сложно представить, что это вернёт и близко затраты России, прощённый ею долг и начнёт приносить прибыль.

    Сложно представить, что Сирия даст России, что вернёт ей вообще затраты в миллиарды на Сирию и при этом оставит Сирии толчок для возврата к нормальной жизни после стольких лет войны.

    Да Я это и имел ввиду, а по поводу затрат и "профита" РФ от этого, уже писалось не раз wink
    rpuropuu
  13. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 14:44
    Взяли бы эти сирийцы и сбили бы хоть одного стервятника,с шестиконечной звездой.
    А сбитого летчика,бить на земле мотыгами( как вьетнамцы маккейна).
    Ну и в яму его с нечистотами.
    Может тогда с этих(%%) спесь сойдёт.
    Крановщик Нахамкинсон
    1. Tiras Сегодня, 14:49
      Цитата: Крановщик Нахамкинсон
      А сбитого летчика,бить на земле мотыгами( как вьетнамцы маккейна).
      Ну и в яму его с нечистотами.
      Может тогда с этих(%%) спесь сойдёт.



      Tiras
    2. Geisenberg Сегодня, 14:51
      Цитата: Крановщик Нахамкинсон
      Взяли бы эти сирийцы и сбили бы хоть одного стервятника,с шестиконечной звездой.
      А сбитого летчика,бить на земле мотыгами( как вьетнамцы маккейна).
      Ну и в яму его с нечистотами.
      Может тогда с этих(%%) спесь сойдёт.


      Весь шестой флот приплывёт "возмездие" творить ... а страна и без того еле-еле держится.

      PS: маккейна как раз надо было мотыгой в темя ... но пожалели - в пежо вставили.
      Geisenberg
  14. Маз Сегодня, 15:09
    Цитата: xetai9977
    Так или иначе, но израильтяне бомбят что хотят и когда хотят. Завидую белой завистью израильтянам, как они умеют защищать свои интересы!

    Ну, не надо преувеличивать. Вначале смотрим на карту. Все последние удаоы израильтянами нанесены в район дамаска. От израильской границы 120-140 км. А вот вглубь страны в последнее время, ВВС ЦАХАЛа опасаются влетать. Хотя ранее и до пальмиры шарахались. Огроаничиваются приграничным кольцом обеспеченной безопасности. Закон двух минут.
    Маз
  15. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:43
    Вот бы сбить яврейский кошерный самолет, может и побоятся летать без разрешения в небе чужого государства.
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. А. Привалов Сегодня, 16:16
    "Израиль ждёт, когда кончатся ракеты"... Да, вывод достойный называться великой мудростью. good
    А. Привалов
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