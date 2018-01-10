Сирийские «Бук -М2Э» не позволяют израильтянам чувствовать себя хозяевами в небе
Зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» в настоящее время являются самыми совершенными в арсеналах ПВО Сирии, они могут поражать тактические, противорадиолокационные и крылатые ракеты, а также самолеты различного предназначения. Например, истребитель уничтожается на дальности в 45 км и на высотах до 25 км с вероятностью в 95%, пишет Вестник Мордовии.
Израильтяне заявляют, что регулярные атаки их ВВС на оборонные объекты на территории САР, якобы, преследуют своей целью снижение военной активности Ирана и организации «Хезболла».
«Однако, по мнению военных экспертов, израильтяне добиваются того, чтобы сирийцы, отражая такие атаки, израсходовали как можно больше имеющихся у них современных ракет, которых, по некоторым данным, всего полторы сотни единиц. Количество же пусковых "Бук-М2Э" установок – не более двух десятков», говорится в материале Романа Каткова.
Сирийцы применяют эти системы в исключительных случаях. Большую часть времени они находятся в мощных бетонных укрытиях, подобных тем, что приведены на фотографиях.
«Тем не менее, информация о наличии такого оружия не дает израильским ВВС чувствовать себя полными хозяевами в небе САР. Как правило, ударные самолеты запускают управляемое ракетное вооружение, находясь в небе Ливана – страны, у которой практически нет современной системы ПВО», – пишет автор.
По мнению специалистов, необходимо вернуться к вопросу о поставках Дамаску комплексов типа С-300ПМУ-1. «Это позволило бы полностью закрыть небо дружественного нам государства от каких-либо агрессивных действий», – заключает Катков.
Израильтяне заявляют, что регулярные атаки их ВВС на оборонные объекты на территории САР, якобы, преследуют своей целью снижение военной активности Ирана и организации «Хезболла».
«Однако, по мнению военных экспертов, израильтяне добиваются того, чтобы сирийцы, отражая такие атаки, израсходовали как можно больше имеющихся у них современных ракет, которых, по некоторым данным, всего полторы сотни единиц. Количество же пусковых "Бук-М2Э" установок – не более двух десятков», говорится в материале Романа Каткова.
Сирийцы применяют эти системы в исключительных случаях. Большую часть времени они находятся в мощных бетонных укрытиях, подобных тем, что приведены на фотографиях.
«Тем не менее, информация о наличии такого оружия не дает израильским ВВС чувствовать себя полными хозяевами в небе САР. Как правило, ударные самолеты запускают управляемое ракетное вооружение, находясь в небе Ливана – страны, у которой практически нет современной системы ПВО», – пишет автор.
По мнению специалистов, необходимо вернуться к вопросу о поставках Дамаску комплексов типа С-300ПМУ-1. «Это позволило бы полностью закрыть небо дружественного нам государства от каких-либо агрессивных действий», – заключает Катков.
Использованы фотографии: Encyclopedia of Syrian military
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