Мексика закупает для строящегося фрегата противокорабельные ракеты Harpoon
Агентство по военному сотрудничеству США направило Конгрессу уведомление о предстоящей продаже Мексике вооружения для строящегося в Нидерландах для мексиканского флота головного фрегата проекта SIGMA 10514, включая 6 противокорабельных ракет Boeing RGM-84L Harpoon Block II, сообщает bmpd.
В предполагаемую поставку также войдут «23 зенитные управляемые ракеты ближнего действия Raytheon RIM-116 RAM Block II, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk 32 SVTT и шесть 324-мм противолодочных торпед Raytheon Mk 54 Mod 0, 1440 артиллерийских выстрелов калибра 57 мм, 1000 артиллерийских выстрелов калибра 25 мм, различное сопутствующее оборудование, техническая поддержка и обучение», говорится в сообщении.
Оценочная стоимость поставки составляет $ 98,4 млн.
ВМС Мексики подписали контракт с международной судостроительной группой Damen Shipyard Group на строительство головного фрегата проекта Damen SIGMA 10514 в апреле 2017 года. Фрегат строится во Флиссингене (Нидерланды) путем сборки из шести секций, две из которых изготавливает предприятие DSNS, а четыре должны быть изготовлены мексиканской военно-морской верфью Astillero de Marina No. 20.
В предполагаемую поставку также войдут «23 зенитные управляемые ракеты ближнего действия Raytheon RIM-116 RAM Block II, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk 32 SVTT и шесть 324-мм противолодочных торпед Raytheon Mk 54 Mod 0, 1440 артиллерийских выстрелов калибра 57 мм, 1000 артиллерийских выстрелов калибра 25 мм, различное сопутствующее оборудование, техническая поддержка и обучение», говорится в сообщении.
Оценочная стоимость поставки составляет $ 98,4 млн.
ВМС Мексики подписали контракт с международной судостроительной группой Damen Shipyard Group на строительство головного фрегата проекта Damen SIGMA 10514 в апреле 2017 года. Фрегат строится во Флиссингене (Нидерланды) путем сборки из шести секций, две из которых изготавливает предприятие DSNS, а четыре должны быть изготовлены мексиканской военно-морской верфью Astillero de Marina No. 20.
Использованы фотографии: www.defense.gov, via www.navyrecognition.com
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