16:36 10 января

Мексика закупает для строящегося фрегата противокорабельные ракеты Harpoon

Агентство по военному сотрудничеству США направило Конгрессу уведомление о предстоящей продаже Мексике вооружения для строящегося в Нидерландах для мексиканского флота головного фрегата проекта SIGMA 10514, включая 6 противокорабельных ракет Boeing RGM-84L Harpoon Block II, сообщает bmpd.



В предполагаемую поставку также войдут «23 зенитные управляемые ракеты ближнего действия Raytheon RIM-116 RAM Block II, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk 32 SVTT и шесть 324-мм противолодочных торпед Raytheon Mk 54 Mod 0, 1440 артиллерийских выстрелов калибра 57 мм, 1000 артиллерийских выстрелов калибра 25 мм, различное сопутствующее оборудование, техническая поддержка и обучение», говорится в сообщении.


Оценочная стоимость поставки составляет $ 98,4 млн.



ВМС Мексики подписали контракт с международной судостроительной группой Damen Shipyard Group на строительство головного фрегата проекта Damen SIGMA 10514 в апреле 2017 года. Фрегат строится во Флиссингене (Нидерланды) путем сборки из шести секций, две из которых изготавливает предприятие DSNS, а четыре должны быть изготовлены мексиканской военно-морской верфью Astillero de Marina No. 20.

Использованы фотографии: www.defense.gov, via www.navyrecognition.com
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Комментарии 7

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  1. Alexey-74 Сегодня, 14:08
    Нам то какое дело, что закупает Мексика? Там сильны американские позиции, все таки соседи.
    Alexey-74
    1. сибиралт Сегодня, 14:13
      Мексиканцам на этих ракетах будет легче мигрировать в США? lol
      сибиралт
    2. Chertt Сегодня, 14:13
      Цитата: Alexey-74
      Там сильны американские позиции, все таки соседи.

      Надо Мексиканцам напомнить кому принадлежал раньше Техас wink
      Chertt
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:13
    Чот боезапас под расчёт , а на практические стрельбы ? От бедности штоль?
    КВУ-НСвД
  3. alexmach Сегодня, 14:16
    Судя по вооружению таки Корвет а не Фрегат. Во всяком случае по Российским меркам.
    Может мореходность у него улучшенная?
    alexmach
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:57
    Янки довольны, только они не знают wassat что спонсор покупки наркомафия lol -они эти "гарпуны "будут снаряжать героином, и запускать их в строго отведенные районы побережья сша, где их будут ждать наркодилиры! !! wassat
    Геркулесыч
  5. мерцание Сегодня, 15:06
    Похоже у Мексики, какие то проблемы возникли ... Ким Чен Ын вам в помощь good
    мерцание
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