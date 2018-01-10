"Левада-центр" выяснил у граждан, кого они считают врагами России
Служба изучения общественного мнения «Левада-центр» публикует результаты исследования, носящего название «Враги России». Гражданам страны предлагалось ответить на вопросы о том, есть ли у современной России враги, и если они есть, то кого к ним можно отнести. Выяснилось, что число россиян, считающих, что у РФ есть враги за последние три года существенно снизилось. Если в 2014 году таковых было 84% от числа опрошенных, то по итогам декабря 2017 – 66%.
21 процент респондентов «Левада-центра» считают, что у России сегодня врагов нет. Остальные ответить затруднились.
Также «Левада-центр» фиксирует рост негатива в России по отношению к Соединённым Штатам Америки. Если в 2012 году врагом Росиии США считали 56% опрошенных, то в 2017 таковых уже 68%. 29% врагом России назвали Украину, 14% - Европу/Евросоюз/коллективный Запад.
10% считают врагами РФ бывшие союзные республики. Здесь нужно пояснить, что вопрос предполагал возможность множественного ответа.
О коррупции, как о враге России, вспомнили лишь 3% опрошенных. Также 3 процента считают, что у России «кругом враги».
Был задан респондентам и такой вопрос: «Как вы считаете, есть ли основания у стран, входящих в НАТО, опасаться Россию?». Определённо да и скорее да ответили 41%. Нет и скорее нет – 49%.
Полагают, что России нужно опасаться НАТО, 57% респондентов. 30% считают, что НАТО не несёт угрозы для Российской Федерации.
21 процент респондентов «Левада-центра» считают, что у России сегодня врагов нет. Остальные ответить затруднились.
Также «Левада-центр» фиксирует рост негатива в России по отношению к Соединённым Штатам Америки. Если в 2012 году врагом Росиии США считали 56% опрошенных, то в 2017 таковых уже 68%. 29% врагом России назвали Украину, 14% - Европу/Евросоюз/коллективный Запад.
10% считают врагами РФ бывшие союзные республики. Здесь нужно пояснить, что вопрос предполагал возможность множественного ответа.
О коррупции, как о враге России, вспомнили лишь 3% опрошенных. Также 3 процента считают, что у России «кругом враги».
Был задан респондентам и такой вопрос: «Как вы считаете, есть ли основания у стран, входящих в НАТО, опасаться Россию?». Определённо да и скорее да ответили 41%. Нет и скорее нет – 49%.
Полагают, что России нужно опасаться НАТО, 57% респондентов. 30% считают, что НАТО не несёт угрозы для Российской Федерации.
Использованы фотографии: oms.msk.ru
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