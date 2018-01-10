16:32 10 января

"Левада-центр" выяснил у граждан, кого они считают врагами России

Служба изучения общественного мнения «Левада-центр» публикует результаты исследования, носящего название «Враги России». Гражданам страны предлагалось ответить на вопросы о том, есть ли у современной России враги, и если они есть, то кого к ним можно отнести. Выяснилось, что число россиян, считающих, что у РФ есть враги за последние три года существенно снизилось. Если в 2014 году таковых было 84% от числа опрошенных, то по итогам декабря 2017 – 66%.

21 процент респондентов «Левада-центра» считают, что у России сегодня врагов нет. Остальные ответить затруднились.

"Левада-центр" выяснил у граждан, кого они считают врагами России



Также «Левада-центр» фиксирует рост негатива в России по отношению к Соединённым Штатам Америки. Если в 2012 году врагом Росиии США считали 56% опрошенных, то в 2017 таковых уже 68%. 29% врагом России назвали Украину, 14% - Европу/Евросоюз/коллективный Запад.
10% считают врагами РФ бывшие союзные республики. Здесь нужно пояснить, что вопрос предполагал возможность множественного ответа.

О коррупции, как о враге России, вспомнили лишь 3% опрошенных. Также 3 процента считают, что у России «кругом враги».

Был задан респондентам и такой вопрос: «Как вы считаете, есть ли основания у стран, входящих в НАТО, опасаться Россию?». Определённо да и скорее да ответили 41%. Нет и скорее нет – 49%.

Полагают, что России нужно опасаться НАТО, 57% респондентов. 30% считают, что НАТО не несёт угрозы для Российской Федерации.

Использованы фотографии: oms.msk.ru
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Комментарии 39

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  1. Rusland Сегодня, 14:13
    К гадалке можно не ходить - Америка.
    Rusland
    1. сибиралт Сегодня, 14:16
      Эта Левада либо не там врагов ищет, либо не те вопросы задаёт. Враги внутри России, но они неприкосновенны. bully
      сибиралт
      1. faridg7 Сегодня, 14:35
        Цитата: сибиралт
        Эта Левада либо не там врагов ищет, либо не те вопросы задаёт. Враги внутри России, но они неприкосновенны. bully

        Я так понял, что для получения статистики они сначала тщательно выбирают место опроса, затем контингент, а потом им очень осторожно задают вопросы. Получается то, что получается. Тут самый главный вопрос- кто заказал статистику?
        faridg7
        1. словак Сегодня, 14:48
          Левада включена в список иностранных агентов? По- моему, да
          словак
          1. MedvedeM Сегодня, 15:26
            Однозначно
            https://lenta.ru/news/2016/09/05/levada/
            MedvedeM
      2. dauria Сегодня, 14:36
        Эта Левада либо не там врагов ищет, либо не те вопросы задаёт.


        Те самые вопросы задаёт. Нужно же оценить эффективность промывки мозгов через телевидение. А то может впустую на Соловьёвых деньги тратят. wink
        dauria
        1. словак Сегодня, 14:50
          Первым по значимости для, тебя блог Навального?
          словак
      3. Владимирский Сегодня, 16:27
        Цитата: сибиралт
        Эта Левада либо не там врагов ищет, либо не те вопросы задаёт.

        Однозначно она должна этих врагов в зеркале увидеть. 14 марта 2017 года Мосгорсуд признал законным включение Левады-Центра в в реестр «иностранных агентов». Финансирование - Соединенные штаты.
        Владимирский
    2. Шура пермский Сегодня, 14:17
      Не,самые опасные враги России-это чиновнички у власти,точнее их деньги в заграничных банках…
      Шура пермский
    3. влад66 Сегодня, 14:19
      Опять вангуют,лучше бы выяснили
      влад66
    4. Chertt Сегодня, 14:19
      А у Левада-центра, в списке врагов России, был пункт Левада-центр
      Chertt
    5. stas Сегодня, 14:23
      Самые главные враги это внутренние либералы которые сейчас во власти.
      Которые втюхивают нам - кто не будет голосовать за Путина тот враг и 5 колона.
      Основной враг это жулики и воры которые строят в России капиталистический рай для себя, остальным предлагают за гроши быть для них слугами и рабами.
      stas
      1. Смог Сегодня, 14:35
        Цитата: stas
        втюхивают нам - кто не будет голосовать за Путина тот враг и 5 колона.

        Даешь навальненка в презики!!!!!! Ура!!!!!! Кррупцию сразу победим, минимальную зарплату по 25000 рубчиков сделаем, армию сократим. и..... запануееееммммм! Ой, он правда либерал...., печалька. Тоды Явлинского......, опять программа 500 дней и ночей и...... запануееееееммммм. Ой, так и ентот герой нашенского времени тоже либерал...., опять печалька.
        Только Ксюша!!!!!! Это ни то, ни се..., не так выразился. , точнее будет сказать- и нашим и вашим....Всё! ВСЕ за "кандидата" против ВСЕХ. 123 шага за Ксюшадь и.........запануееееммммм!!!!!
        Смог
    6. Варяг_0711 Сегодня, 14:39
      21 процент респондентов «Левада-центра» считают, что у России сегодня врагов нет. Остальные ответить затруднились.
      30% считают, что НАТО не несёт угрозы для Российской Федерации.
      Не хило у нас в стране fool дятлов развелось. Интересно, а сколько респондентов опросили, какого возраста и где проходил опрос? Что, кругом одни уже КолисУренгоя, которые забыли сколько раз на Россию нападали?
      Варяг_0711
      1. лесовозник Сегодня, 14:50
        Эти проценты вещь относиельная, зависящая от числа опрошеных. Так что эти цифры не отражают реальность.
        лесовозник
  2. MoJloT Сегодня, 14:16
    Кто заказчик исследование? Кто деньги дал? С блювотой центром знаком еще с написания диссертации, даешь им денег, говоришь какой нужен результат и вуаля, любую выборку с любым результатом получаешь. А сейчас если не ошибаюсь они в обще иностранные агенты...
    MoJloT
  3. Alexey-74 Сегодня, 14:16
    "Левада-Центр" - тот еще центр......врагов у России хватает, так может ответить практически каждый россиянин. Враг №1 - это США, остальные приспосабливаются под хозяина. Террористы само собой, но и у них есть общий хозяин, опять уши растут из США, так что выводы однозначны.
    Alexey-74
    1. Офицер запаса Сегодня, 14:20
      "Левада-центр выяснил у граждан, кого считают врагами России"

      Один из внутренних - сам "Левада-центр".
      Офицер запаса
    2. stas Сегодня, 14:26
      Не надо педалировать национальный вопрос, под крики бей евреев воры и жулики обворовывают нас всех, и не факт что это только евреи, там воры без национальности, но имеющие власть.
      stas
  4. leshiy076 Сегодня, 14:16
    Главный враг России - это мировой сионизм, а все остальное его проявления. Генри Форд сказал еще в 1925 году: "Изолируйте 50 самых богатых евреев и все войны в мире прекратятся"
    leshiy076
  5. Сержант71 Сегодня, 14:18
    У России два врага - хохлы и либерасты! (с) Император Владимир Первый Темнейший
    Сержант71
    1. q75agent Сегодня, 14:29
      в самую точку wink
      q75agent
  6. ALEXalex Сегодня, 14:20
    забыли про внутренних врагов ... "пятая колонна"
    ALEXalex
    1. stas Сегодня, 14:29
      Внутренний враг это либералы которые сейчас во власти. Посмотрите на честные глаза ДАМы которая говорит денег в России живите как получиться, а сами жируют и дурят народ.
      stas
    2. красноярск Сегодня, 14:37
      Цитата: ALEXalex
      забыли про внутренних врагов ... "пятая колонна"

      Пятая колонна это первый и наиболее опасный враг России. Все остальные, США, НАТО, и прочая ЕС они конечно враги, в какой-то мере, и они не так опасны. И даже совсем не опасны, если в России не будет пятой колонны.
      красноярск
  7. q75agent Сегодня, 14:28
    евреи , вот этот уже достал запомните ник провокатора alexsipin am
    q75agent
  8. Million Сегодня, 14:30
    Америка и прочие не самые страшные враги России.Большинство врагов в центре Москвы заседают
    Million
  9. Dimy4 Сегодня, 14:31
    30% считают, что НАТО не несёт угрозы для Российской Федерации.

    Ага, это как в дебильных американских ужастиках, где один показывает на монстра с полметровыми зубами и когтями, а второй говорит, что он не выглядит опасным, можно подойти познакомится.
    Dimy4
  10. Rainman_1 Сегодня, 14:34
    История показывает что внутренние враги самые опасные..
    Rainman_1
  11. mavrus Сегодня, 14:48
    Цитата: сибиралт
    Эта Левада либо не там врагов ищет, либо не те вопросы задаёт. Враги внутри России, но они неприкосновенны. bully

    Ну да, неприкосновенны. Ведь только тронь того же Навального, вонь по всем осми такая пойдет... Мама не горюй. Ничего переживём. Пусть дальше гадит.
    mavrus
  12. мерцание Сегодня, 14:49
    Враги России прежде всего те, кто сам считает Россию врагом и вынашивает идеи уничтожения России. Больше у России врагов нет.
    мерцание
  13. Greenwood Сегодня, 14:50
    Хм, а правительство РФ в списке врагов было предложено? По степени вреда для России всякие Америки тихо курят в сторонке в сравнении с ними.
    Greenwood
  14. Northern warrior Сегодня, 14:50
    Если внутренние враги будут уничтожены, то внешние нам не будут страшны. Уничтожить Россию США, конечно же, могут, но и сами не уцелеют в тотальной мясорубке. Главные враги нашей страны - коррупционеры и та прозападная гниль, которая считает себя интеллигенцией.
    Northern warrior
    1. Макаров Сегодня, 15:12
      "Если внутренние враги будут уничтожены, то внешние нам не будут страшны...."
      так говорил Гитлер о захвате Рура Францией....любопытно...
      Макаров
  15. Геркулесыч Сегодня, 14:52
    Были и такие, к о назвал своим личным врагом "блевадуцентнер " с их ту-пыми распросами! fool Я в этом просто убежден! !!
    Геркулесыч
  16. Alex-a832 Сегодня, 15:03
    Если даже Левада не накосячила, то минимум треть опрошенных - это молодёжь, жертвы буржуазно-либерального воспитания, которые кроме соцсетей, сериалов для слабоумных и фэнтези ничего не смотрят и не читают.
    Alex-a832
  17. Оверлок Сегодня, 15:03
    68% (США)+29%(Украина)+14% ( Европа)=111% врагов!!
    Кто кого дурит- не понятно. Или считают не умеют. Возможно Чуркин возглавил "Леваду"
    Оверлок
  18. mavrus Сегодня, 15:39
    Цитата: Варяг_0711
    21 процент респондентов «Левада-центра» считают, что у России сегодня врагов нет. Остальные ответить затруднились.
    30% считают, что НАТО не несёт угрозы для Российской Федерации.
    Не хило у нас в стране fool дятлов развелось. Интересно, а сколько респондентов опросили, какого возраста и где проходил опрос? Что, кругом одни уже КолисУренгоя, которые забыли сколько раз на Россию нападали?

    А зря ты этих КолейсУренгоев недооцениваешь.
    Ты пообщайся со старшеклассниками, зомбированы на всю голову до самого копчика, в мозгах полная либеральная каша... Интересно только почему у нас никто не занимается теми соцсетями, где вся эта школота тусуется и зомбируется...
    mavrus
  19. anjey Сегодня, 16:15
    30% считают, что НАТО не несёт угрозы для Российской Федерации.
    по мнению этих "патриотов"оно несет нам мир ,покой,толлерантное просвещение и сыр маасдам,похоже эти 30% давно в этих европах прикормленное стадо..
    anjey
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