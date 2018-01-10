16:32 10 января

Самый большой в мире подводный ракетоносец "Дмитрий Донской" останется в составе ВМФ

Тяжёлый атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941УМ "Акула" "Дмитрий Донской" Северного флота, использовавшийся для испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава", останется в боевом составе военного флота, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Самый большой в мире подводный ракетоносец "Дмитрий Донской" останется в составе ВМФ


Дмитрий Донской" будет в составе Военно-морского флота (ВМФ)
- сказал главком в интервью журналу "Завод" предприятия "Севмаш".


В 2017 году "Дмитрий Донской" совершил уникальный межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, после чего вернулся к месту постоянного базирования.

По данным открытых источников, водоизмещение самой большой в мире атомной подводной лодки - почти 50 тыс. тонн. Первоначально ракетоносец имел на вооружении 20 МБР комплекса Д-19, затем был переоборудован для испытаний МБР "Булава".

На "Севмаше" были построены шесть подводных лодок проекта 941. В боевом составе ВМФ в настоящее время остается только "Дмитрий Донской". Три корпуса утилизированы (при содействии США), две лодки числятся в резерве, передает "Интерфакс-АВН".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. skylare Сегодня, 14:34
    Один из осколков былого величия.
    skylare
    1. Muvka Сегодня, 14:37
      Больше - не значит лучше.
      Muvka
      1. ланс Сегодня, 14:45
        в данном случаи значит, его шахты до сих пор могут принять синеву или крылатые ракеты, если не изменяет память в количестве 315штук.
        ланс
        1. Muvka Сегодня, 14:51
          И для чего? Лучше иметь 10 лодок по 30 калибров, чем одну на 300.
          Muvka
          1. самый главный Сегодня, 15:25
            Цитата: Muvka
            И для чего? Лучше иметь 10 лодок по 30 калибров, чем одну на 300.

            А по мне так один танк лучше, чем десять рогаток!
            самый главный
        2. Piramidon Сегодня, 15:37
          Цитата: ланс
          в данном случаи значит, его шахты до сих пор могут принять синеву или крылатые ракеты, если не изменяет память в количестве 315штук.

          Зато, когда он выходит из Гаджиево янкесы у себя дома его слышат.
          Piramidon
          1. Per se. Сегодня, 16:24
            Цитата: Piramidon
            янкесы у себя дома его слышат
            Сколько можно хрень эту пересказывать, в этом случае, америкосы должны слышать "у себя дома" и все лодки предыдущих серий, так-как "Акула" менее шумная лодка, на которой было применено множество передовых технологий, в том числе и по снижению шума. Вообще, проект предназначался непосредственно для Арктики, где естественный треск льдов маскирует шум лодки. Если бы увенчались успехом испытания и "подлёдных" ракет, способных при старте пробивать лёд, лодка бы вообще могла наносить удар полностью из подо льда, хотя, благодаря своей массе и усиленной рубке, "Акула" проламывала практически любой лёд в Арктике при всплытии.
            Per se.
          2. НЕКСУС Сегодня, 16:25
            Цитата: Piramidon
            Зато, когда он выходит из Гаджиево янкесы у себя дома его слышат.

            Угу...но когда он подо льды уходит,чего там матрассы слышат и видят не расскажите?
            НЕКСУС
      2. Sharky Сегодня, 14:52
        Больше - не значит лучше.

        Больше - значит больше МБР "Булава" можно загрузить (Вам подсказать, сколько у "Донского" пусковых шахт, а сколько у "Борея"?) good
        Sharky
      3. leshiy076 Сегодня, 15:02
        Таким большим он делался специально. Лодка может проламывать арктический лед практически в любом месте и выдерживать до 6 прямых попаданий торпед, что, в свою очередь, гарантировало полный отстрел боекомплекта даже в том случае, если лодка была под постоянным сопровождением подводных охотников.
        leshiy076
        1. dvina71 Сегодня, 15:10
          Цитата: leshiy076
          Таким большим он делался специально. Лодка может проламывать арктический лед практически в любом месте и выдерживать до 6 прямых попаданий торпед

          Это свойство любых ПРКСН построенных в СССР и строящихся в Росссии. Более того..прямых попаданий торпед не бывает,они подрываются на расстоянии от корпуса.
          Два корпуса применили только по одной причине.. Ракеты .. они были слишком большие для однокорпусной лодки..и все..
          dvina71
        2. НЕКСУС Сегодня, 16:27
          Цитата: leshiy076
          и выдерживать до 6 прямых попаданий торпед, что, в свою очередь, гарантировало полный отстрел боекомплект

          Поэтому ее и создавали двухкорпусной и все на ней дублировано.
          НЕКСУС
    2. влад66 Сегодня, 14:42
      Царь Лодка hi
      Посмотрите небольшое видео
      влад66
  2. ustinov.yuri Сегодня, 14:36
    «При содействии сша». Е в Р.(непередаваемая цензурно игра слов)
    ustinov.yuri
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:44
    Такая огромная и уже тем уникальная платформа может быть переоборудована под любые цели , ресурс не выработан = потому и оставляют - думаю довольно скоро узнаем этот корабль в новой ипостаси
    КВУ-НСвД
  4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:44
    Эпичный подводный крейсер. Когда читал "Акулы из стали" и "Расстрелять!", под стол от смеха падал))

    Если кто пропустил эти книги, то категорически рекомендуется к прочтению - не пожалеете. smile
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. Magic Archer Сегодня, 14:48
    Неужели такую уникальную лодку нельзя под что то модернизировать?!Ну не решать же,на радость нашим заокеанским “друзьям»!!!При таких габаритах,туда можно практически ЛЮБУЮ МБР вместить!А если переделать под носитель тех же Калибров,то можно всю Европу на прицеле держать.И пофиг на про.
    Magic Archer
  6. kolkulon Сегодня, 14:49
    В Вавилон н.э. случаем не она беженцев возила?
    kolkulon
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:50
    Зря мы тогда две таких лодки пустили на иголки! В те же носители "Калибров "переделать -покруче крейсера выйдет! good
    Геркулесыч
    1. самый главный Сегодня, 15:32
      Цитата: Геркулесыч
      Зря мы тогда две таких лодки пустили на иголки! В те же носители "Калибров "переделать -покруче крейсера выйдет!

      Рационально надо подходить к народному добру... угробить то конечно проще, чем построить. Вполне возможно, что на каком-то этапе развития флот всё больше и больше станет подводным. И мне это кажется рациональным когда крейсера , эсминцы и фрегаты скрытно передвигаются под водой..
      самый главный
  8. Alexey-74 Сегодня, 14:58
    Интересно, что обозначает - две лодки остаются в резерве.....в каком они состоянии???
    Alexey-74
    1. dvina71 Сегодня, 15:12
      Реакторы заглушены,энергетика с берега,часть оборудования демонтирована.. Их порежут..и правильно.
      dvina71
      1. Evgeniy667b Сегодня, 16:16
        В чем правильность? Новое вон как долго строится, особенно МЦАПЛ. Презать ума много не надо, а вот когда приспичит и крыть будет нечем. А тут на каждой 20 шахт! Конечно некоторые адмиралы поимеют от металлолома, как уже не раз бывало, и Если Вы от этого тоже имеете, тогда правильно с Вашей точки зрения!
        Evgeniy667b
        1. мыслитель Сегодня, 16:27
          Сегодня написали о новинке - ракета донного базирования
          Задача скрытности нахождения на боевом дежурстве ракеты «Скиф» решается довольно просто. Лодка-носитель подходит под водой к заданной точке и сбрасывает контейнер. Никаких монтажных работ не требуется, поскольку контейнер просто ложится на дно. При получении команды на пуск за счет частичной продувки контейнер приобретает качество игрушки-неваляшки, то есть занимает вертикальное положение. После чего продувка продолжается, и контейнер начинает всплывать. Существует мнение, что выброс ракеты из контейнера при помощи твердотопливного ускорителя происходит на глубине в 50 метров. То есть, как это происходит и на подводных лодках.

          https://cont.ws/@sam8807/819121
          мыслитель
  9. sergo1914 Сегодня, 15:00
    Эпичная вещь. Стоишь на пляже Северодвинска, а на горизонте появляется... ЭТО...
    sergo1914
    1. dvina71 Сегодня, 15:11
      Цитата: sergo1914
      Стоишь на пляже Северодвинска

      Ээээ... Северодвинска.конечно,но так у нас не говорят.. Пляж там Ягринский..
      dvina71
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