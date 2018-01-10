04:54 11 января

Новейшие катера поступают на вооружение инженерных подразделений ВС РФ

Части инженерных войск сухопутных войск России начали получать современные многофункциональные речные катера ИДК. Данная техника станет незаменимой в ходе выполнения боевых и учебных задач по преодолению водных преград, ведению разведки, транспортировке десанта и различных грузов.

Новейшие катера поступают на вооружение инженерных подразделений ВС РФ


Новинка отечественной оборонной промышленности имеет легкий и в тоже время прочный сварной алюминиевый корпус. Его длина - 5,8 м, ширина - 2,25 м, осадка средняя - не более 0,4 м.




На катере установлен дизельный двигатель мощностью 170 л. с. При собственной массе в 2 тонны он способен перевозить до тонны груза или до 8 десантников. Максимальная скорость ИДК достигает 50 км/ч, при этом она остается неизменной даже при загрузке на 50 процентов.

Высокая скорость и большое количество мест для десанта позволяют использовать ИДК для переправы личного состава подразделений через водные преграды и эвакуации раненых бойцов. Для огневой поддержки и самообороны возможен монтаж пулеметного вооружения.

Катер предназначен и для обслуживания речных застав, инженерной разведки водных преград и обеспечения водолазных спусков при выполнении подводных работ, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: РГ\Алексей Моисеев
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. KAPITANUS Вчера, 17:37
    Вот по честному - не впечатляет с будкой от крана.
    KAPITANUS
    1. Владимир61 Вчера, 17:40
      Важна функциональность и одна из них круговой обзор!
      Владимир61
      1. Rusland Вчера, 18:33
        Сразу видно не для генерала, а труженника-сапера.
        Rusland
      2. Армата Вчера, 18:54
        Та-кто он должен тащить 2/3 своего веса (И это если не важна скорость подхода до зоны задач) И это по функциональности. А насчёт будки, так берег должен быть зачищен, чтоб это подошло.
        Армата
    2. ЮБОРГ Вчера, 19:31
      А что вас не устраивает? Дёшево, функционально, сердито - это техника для войны, а не для Голливуда. Самая лучшая техника для войны та, что ни чего практически не стоит.
      ЮБОРГ
    3. 11черный Вчера, 19:42
      Цитата: KAPITANUS
      Вот по честному - не впечатляет с будкой от крана.

      А это впечатляет? good
      Тот же вес, та же скорость и противопульная броня - тот катер для мирного времени, а эта лодочка для наших Сил СО!
      11черный
    4. Балу Вчера, 20:04
      Цитата: KAPITANUS
      Вот по честному - не впечатляет с будкой от крана.

      В моем далеком советском детстве в Самаре такие "калоши" перевозили отдыхающих на другой берег Волги и острова. Оччень даже шустрые кораблики. Все таки по борту не хватает резинового надувного кранца, для обеспечения плавучести, если чё... hi
      Балу
  2. APASUS Вчера, 17:46
    Боец с пулеметом на носу не защищен вообще и рулевой тоже.
    APASUS
    1. РУСС Вчера, 23:43
      Цитата: APASUS
      Боец с пулеметом на носу не защищен вообще и рулевой тоже.

      Это не боевой катер
      РУСС
  3. Rusland Вчера, 17:51
    На рыбалку бы к нам, на Волгу. Дизель, вещь!
    Rusland
  4. VANIN Вчера, 17:52
    Вроде мелочь , а очень нужная вещь в войсках и не только ..Надеюсь не дорогой и простой в управлении и ремонте (это очень важно )
    VANIN
    1. voyaka uh Вчера, 18:02
      Свежей рыбой себя инженерные подразделения обеспечат точно. Это - хорошо!
      voyaka uh
      1. антивирус Вчера, 18:12
        у них всегда есть
        выходят на "проверки и мониторинг"
        антивирус
      2. Dedall Вчера, 20:14
        Когда-то у медиков в мотострелковых частях были транспортёры переднего края - амфибия на базе мотора от "запорожца" с лебёдкой. Тоже была хорошая вещь для выездов на "развертывание полевого МПП". Меня даже командир полка спрашивал, когда планирую это самое "развёртывание". Эх, были времена, а сейчас - секунды...
        Dedall
  5. kolkulon Вчера, 17:57
    Интересно,что за дизель?Японец по ходу.
    kolkulon
    1. neri73-r Вчера, 19:00
      Цитата: kolkulon
      Интересно,что за дизель?Японец по ходу.

      Нееее, кореец......северный! wassat
      neri73-r
  6. КВУ-НСвД Вчера, 18:04
    Интересна егостоимость . всё вышеописаное может делать обычная большая алюминиевая плоскодонка с мотором . При этом стоить будет в разы дешевле
    КВУ-НСвД
    1. коноправ Вчера, 18:17
      Ну, как вы не понимаете....... планки пиккатини, пластиковые пистолеты и надписи на аглицком , всё должно быть как у людей. Ну, а как же! Я такой катер видел в сериале о речной полиции. Там точно, был японский мотор.
      коноправ
  7. assa67 Вчера, 18:30
    Цитата: APASUS
    Боец с пулеметом на носу не защищен вообще и рулевой тоже.

    да уж,с защитой полный швах..."для переправы подразделений через водные преграды и эвакуации раненых"...т.е.подразумевается участие в огневом бою?...нее,не катит....
    assa67
  8. Сержант71 Вчера, 19:01
    Имхо, нужен щиток на пулемёте и бронирование будки. Иначе это братская могила. А в связи с этим и двиган по мощнее.
    Сержант71
    1. КВУ-НСвД Вчера, 19:27
      Под обстрелом на реке - это могила по любому, А если сделать предлагаемые вами улучшения - то это уже речной бронекатер со всеми вытекающими
      КВУ-НСвД
  9. Captain Nemo Вчера, 19:08
    Хочу такой. Сделать нормальный кокпит и цены ему не будет
    Captain Nemo
    1. КВУ-НСвД Вчера, 19:21
      Зачем? Для речного туризма при двух тоннах собственного веса устанете его 170 лошадей солярой поить smile
      КВУ-НСвД
  10. Армата Вчера, 19:09
    Ну и как его применить? На реке он классная мишень, на шельфе сомнительная доставка груза до зоны высадки. Бесполезная затрата денег.
    Армата
  11. Dedall Вчера, 20:27
    У меня скупую мужскую улыбку вызвали полики и что-то вроде сидений из китайского алюминиевого настила ценой 2000 рубликов за кв.м. из "Леруа-Марлена". А если серьёзно, то мне ситуация видится примерно как и с другими новыми разработками, то есть старое спишут и продадут, а новое так и сделают.
    Dedall
  12. Теренин Вчера, 22:32
    Смотришь эти катерочки и у крымского моста приживутся yes
    Теренин
Картина дня