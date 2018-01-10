В провинции Латакия взорвался склад с боеприпасами САА?
Сирийские правительственные силы заняли несколько господствующих высот у авиабазы Абу-Духур, бои за которую продолжаются уже несколько дней. Накануне из Сирии поступали сообщения о подходе штурмовых отрядов САА на расстояние около 8 км от стратегически важного военного объекта. По последним данным, сейчас сирийские войска действуют уже в непосредственной близости от авиабазы, пытаясб выбить оттуда террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).
Из официальных сводок:
Однако буквально через час после публикации официальных сводок САА из района боевой операции пришли сообщения о том, что террористы «Джебхат ан-Нусры»* вновь смогли выбить сирийские отряды из района Таль-Абу-Рувайл. При этом в Сети демонстрируются жуткие кадры того, как террорист отрезает голову пленному военнослужащему проправительственных отрядов.
Боевые действия идут в провинции Хама, где, как отмечается, сирийская армия ведёт войсковую операцию против разрозненных остатков боевиков ИГИЛ (*), не давая тем перегруппироваться и объединиться в более боеспособное вооружённое формирование. При этом не скрывается тот факт, что террористы, несмотря на разрозненность, хорошо вооружены и экипированы.
В твиттер-аккаунте военного корреспондента Ivan Sidorenko тем временем размещена информация о взрыве на складе боеприпасов САА в провинции Латакия близ населённого пункта Саланфа (Слинфах). При этом данных о причинах взрыва и жертвах пока нет. Напомним, что в провинции Латакия располагается и база ВКС РФ "Хмеймим".
Из официальных сводок:
САА заняла высоты Таль-Абу-Рувайл и Таль аль-Мукбира.
Однако буквально через час после публикации официальных сводок САА из района боевой операции пришли сообщения о том, что террористы «Джебхат ан-Нусры»* вновь смогли выбить сирийские отряды из района Таль-Абу-Рувайл. При этом в Сети демонстрируются жуткие кадры того, как террорист отрезает голову пленному военнослужащему проправительственных отрядов.
Боевые действия идут в провинции Хама, где, как отмечается, сирийская армия ведёт войсковую операцию против разрозненных остатков боевиков ИГИЛ (*), не давая тем перегруппироваться и объединиться в более боеспособное вооружённое формирование. При этом не скрывается тот факт, что террористы, несмотря на разрозненность, хорошо вооружены и экипированы.
В твиттер-аккаунте военного корреспондента Ivan Sidorenko тем временем размещена информация о взрыве на складе боеприпасов САА в провинции Латакия близ населённого пункта Саланфа (Слинфах). При этом данных о причинах взрыва и жертвах пока нет. Напомним, что в провинции Латакия располагается и база ВКС РФ "Хмеймим".
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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