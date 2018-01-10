04:52 11 января

В провинции Латакия взорвался склад с боеприпасами САА?

Сирийские правительственные силы заняли несколько господствующих высот у авиабазы Абу-Духур, бои за которую продолжаются уже несколько дней. Накануне из Сирии поступали сообщения о подходе штурмовых отрядов САА на расстояние около 8 км от стратегически важного военного объекта. По последним данным, сейчас сирийские войска действуют уже в непосредственной близости от авиабазы, пытаясб выбить оттуда террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).

Из официальных сводок:
САА заняла высоты Таль-Абу-Рувайл и Таль аль-Мукбира.


Однако буквально через час после публикации официальных сводок САА из района боевой операции пришли сообщения о том, что террористы «Джебхат ан-Нусры»* вновь смогли выбить сирийские отряды из района Таль-Абу-Рувайл. При этом в Сети демонстрируются жуткие кадры того, как террорист отрезает голову пленному военнослужащему проправительственных отрядов.


Боевые действия идут в провинции Хама, где, как отмечается, сирийская армия ведёт войсковую операцию против разрозненных остатков боевиков ИГИЛ (*), не давая тем перегруппироваться и объединиться в более боеспособное вооружённое формирование. При этом не скрывается тот факт, что террористы, несмотря на разрозненность, хорошо вооружены и экипированы.

В провинции Латакия взорвался склад с боеприпасами САА?


В твиттер-аккаунте военного корреспондента Ivan Sidorenko тем временем размещена информация о взрыве на складе боеприпасов САА в провинции Латакия близ населённого пункта Саланфа (Слинфах). При этом данных о причинах взрыва и жертвах пока нет. Напомним, что в провинции Латакия располагается и база ВКС РФ "Хмеймим".

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. Muvka Вчера, 17:39
    Напоминаю, что хоть база ВКС и находится в провинции Латакия, но она еще находится под очень приличной системой ПВО.
    Muvka
    1. Андрей К Вчера, 17:45
      Цитата: Muvka
      ...Напоминаю, что хоть база ВКС и находится в провинции Латакия, но она еще находится под очень приличной системой ПВО...

      На Бога надейся, сам не плошай. ПВО не только буквы обозначающие комплекс техники, но и люди. Самое главное чтобы "расслабуху" не поймали и несли службу как положено.
      Бармалеям с высокой горки на "приличную или не приличную" систему ПВО, они дуром прут. Не мытьём, так катаньем. Не сами, так с помощью своих кураторов, что мы с Вами уже наблюдали не далее как несколько дней назад...
      Не удивлюсь, что и склад САА взлетел по той же самой схеме, с применением невесть откуда взявшихся, собранных в сирийской пустыне на коленке, БЛА с наведением по GPS...
      Андрей К
      1. Muvka Вчера, 17:49
        У меня просто к манере написания новости претензии. Желтизной отдает. Кстати, МО выложило фотку посаженных беспилотников

        3 целых и останки от 3х взорвавшихся при посадке.
        UPD: Новость порезали. Тогда не воспринимайте мой первый комментарий всерьез)
        Muvka
        1. Андрей К Вчера, 17:52
          Цитата: Muvka
          Новость порезали. Тогда не воспринимайте мой первый комментарий всерьез)

          Бывает и на старуху проруха hi
          Андрей К
        2. groks Вчера, 17:59
          Ну и покричать бы нашему МИДу по этому поводу. В ООН непрерывно трусить куском крыла. Результата конечно не будет, но хоть фон создадут.
          groks
          1. Piramidon Вчера, 21:03
            Цитата: groks
            Ну и покричать бы нашему МИДу по этому поводу. В ООН непрерывно трусить куском крыла.

            Ага, наш МИД хотите опустить до объяснений Петрухи с его кусками автобуса?
            Piramidon
            1. groks Вчера, 21:17
              Для нашего МИДа это будет не опустить, а поднять.
              groks
              1. Piramidon Вчера, 23:41
                Цитата: groks
                Для нашего МИДа это будет не опустить, а поднять.

                Ну, да, оправдываться перед подконтрольными пиндocaм, так называемыми, "международными организациями" типа ООН, ОБСЕ, ЕСПЧ... - это, по вашему означает - "подняться"?
                Piramidon
        3. Muvka Вчера, 18:27
          Призываю сюда товарища rruvim. Вам хватит такой фотки? Вы вчера просили.
          Muvka
    2. VANIN Вчера, 17:47
      Тактику бармалеи поменяли...Теперь такие диверсии, вокруг наших баз будут усиливаться мелкими групами (хорошо оснащенными) .
      Им нужны потери среди наших военных , охота началась...Держись Россия!
      VANIN
      1. Вождь краснокожих Вчера, 18:03
        Не хочу злорадствовать, но как же громогласные заявления, что ИГ (запрещена) разбита и все лавры принадлежат только нам? Послать бы штабистов да политруков на передовую!
        Вождь краснокожих
        1. donavi49 Вчера, 18:10
          Так это не ИГ. Это ХТШ, ССА, Ахрар, Зинки и т.п. Они если что воюют с ИГ - так как конкуренты на звание праведного Халифата (Эмирата).
          donavi49
          1. Идущий Вчера, 18:58
            Цитата: VANIN
            Тактику бармалеи поменяли...Теперь такие диверсии, вокруг наших баз будут усиливаться мелкими групами (хорошо оснащенными) .
            Им нужны потери среди наших военных , охота началась...Держись Россия!


            Это США , а не сами бармалеи , они перешли на полупартизанскую тактику и конечно руками бармалеев.
            Идущий
          2. hotrod Вчера, 20:14
            Цитата: Вождь краснокожих
            Не хочу злорадствовать, но как же громогласные заявления, что ИГ (запрещена) разбита и все лавры принадлежат только нам? Послать бы штабистов да политруков на передовую!

            Да что же это за однотипные комментарии, как под копирку? Никнеймы разные, а возглас один и не самый умный. Выборы?
            hotrod
            1. groks Вчера, 21:20
              Это не выборы. Это неумные люди, которые брякнули о полной победе. Теперь аукается. Вариант. Не неумные люди - враги.
              groks
        2. Muvka Вчера, 18:19
          ИГ разбита, как и фашизм в 1945. Но это не отменяет того факта, что после 45 года фашики гадили человечеству. Каждого игиловца не убьешь. Это невозможно. Вы мыслите как дети.
          Muvka
          1. donavi49 Вчера, 18:41
            Но это неверно. Удары наносят умеренные оппозиционеры, которые сидели под перемирием. Они никогда не были ИГ. И даже враги ИГ и Асада тоже.

            Сейчас есть три реальных очага ИГ в Сирии:
            Дамаск - южный квартал и лагерь беженцев Ярмук.
            Хама - сейчас они активно отжимают поселки в кармане.

            Хасака-ДеЗ - там у СДФ проблемы. Те бородачи, которые вроде бы как отреклись - оказалось не отреклись. Короче там полноценное восстание, отжимают кишлаки, берут в плен курдов, сносят блоки. Как в старые добрые. правда Тойот по минимуму, но минометов, СПГ-9 и пехоты достаточно.
            donavi49
        3. VANIN Вчера, 18:41
          Цитата: Вождь краснокожих
          Не хочу злорадствовать, но как же громогласные заявления, что ИГ (запрещена) разбита и все лавры принадлежат только нам? Послать бы штабистов да политруков на передовую!

          Имеете право злорадствовать ..Вот только вспомните , что предсталяла из себя ИГИЛ , до вступления русских в "драку " в Сирии..! (карты посмотрите видеоролики и вопли западных СМИ и т.д.) И все поймете! Сейчас идет война против России на БВ и не только , вернее ее выдавливают потихоньку ..(мавр сделал свое дело, как говорится)))) Вот такие дела идут..
          VANIN
        4. влад66 Вчера, 19:40
          Цитата: Вождь краснокожих
          Не хочу злорадствовать,

          Но сами этим и занимаетесь yes и не в первой.
          Цитата: Вождь краснокожих
          но как же громогласные заявления, что ИГ (запрещена) разбита и все лавры принадлежат только нам? Послать бы штабистов да политруков на передовую!

          А заодно и Трампа,Макрона,Меркель и Терезу Мэй тоже пошлем на передовую по вашей технологии,не фиг им тоже кричать о победе над ИГИЛ на всех углах и все лавры принадлежащие им. laughing Послушайте меняйте в конце концов ту чушь о победе над ИГИЛ,кого бы это не было,очень глупо выглядите,с бандерюками на Украине боролись чуть ли не до конца Союза,так и тут основные силы ИГИЛ разгромлены.но банд под разными знаменами еще вагон и маленькая тележка. hi
          влад66
        5. Кент0001 Вчера, 19:47
          Пункт 1. Мы реально разбили ИГИЛ и ОСНОВНЫЕ силы террористов разбиты.
          Пункт 2. американцы будут создавать партизанские террористические отряды и их обучать и спонсировать. Нам придется пермонентно отбиваться и наносить удары самим.
          Пункт 3. Если у вас реально есть мозги - смотри пункт 1.
          Кент0001
      2. VALERIK_097 Вчера, 19:11
        Охота конечно началась,да и охотников отстреливают не спортивно,так для справки
        VALERIK_097
      3. Балу Вчера, 20:26
        Цитата: VANIN
        Тактику бармалеи поменяли...Теперь такие диверсии, вокруг наших баз будут усиливаться мелкими групами (хорошо оснащенными) .
        Им нужны потери среди наших военных , охота началась...Держись Россия!

        На сайте были боевые роботы. Возможно их нужно доработать как робота-охранника для круглосуточного боевого охранения таких объектов (добавить тепловизор, что-то еще..) чтобы ни одна собака ближе расстояния выстрела не могла подойти. hi
        Балу
    3. 210окв Вчера, 18:09
      Приличная система ПВО бесполезна против раздолбайстве и авось,не говоря уже о элементарном артиллерийском обстреле.. yes
      Цитата: Muvka
      Напоминаю, что хоть база ВКС и находится в провинции Латакия, но она еще находится под очень приличной системой ПВО.
      210окв
  2. Masya Masya Вчера, 17:57
    При этом не скрывается тот факт, что террористы, несмотря на разрозненность, хорошо вооружены и экипированы.

    Так штаты и взращивают, и вооружают, и экипируют... нечему удивляться...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Вчера, 18:12
      Мариша , приветулечки ! love
      Цитата: Masya Masya
      Так штаты и взращивают, и вооружают, и экипируют... нечему удивляться...

      Обидно то , что уже палили их "на горячем" - а им пофиг , продолжают своё скотство подлое . negative
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Вчера, 18:23
        Паша, приветик! love
        Цитата: bouncyhunter
        продолжают своё скотство подлое .

        Так волки позорные... feel
        love
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Вчера, 18:26
          Цитата: Masya Masya
          Так волки позорные...

          Волк - зверь благородный - санитар леса , ты уж этих скунсов с ним не сравнивай .
          bouncyhunter
          1. Masya Masya Вчера, 18:30
            Цитата: bouncyhunter
            Волк - зверь благородный - санитар леса

            Уговорил, тогда- шакалы... wink
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Вчера, 18:32
              Кажися , я понял о ком ты , кажися ... Он , гадёныш ?
              bouncyhunter
              1. Masya Masya Вчера, 18:37
                Цитата: bouncyhunter
                Он , гадёныш ?

                Вылитый!!! laughing
                Masya Masya
    2. Vlad.by Вчера, 18:53
      Пора искать, найти и закрыть каналы поставки оружия, жратвы ... Как раз повод испытать Дрель и что-нибудь еще невзирая на лица
      Vlad.by
  3. коноправ Вчера, 18:03
    Смотрел спутниковые снимки. Море, дорога, аэропорт( база) , частный сектор, сады, Гора. До горы километра 3-4. С горы вся база как на ладони. Любая крепкая оборона постепенно превращается в крепость. Крепости берут осадой.Или троянским конем. Гарнизон крепости - авиабригада и полк охраны ( примерно) . На стороне противника США, Британия, ФРГ, ,Франция со своими спецназами , авиацией, вооруженные орды религиозных фанатиков. Это по сути гражданская война , как в 30 годы в Испании. Ладно , из Испании наши вывезли золотой запас, из Афганистана нас изюмом кормили, а из Сирии пока кроме гробов ничего.Время принятия решения.
    коноправ
  4. Хаджи Мурат Вчера, 18:30
    успехи потрясающие.от базы уже 1 км, завтра стоит ожидать начала штурма
    Хаджи Мурат
    1. donavi49 Вчера, 18:45
      Нет. Занятие базы с символическим сопротивлением и СВУ - это не штурм. Там сбежали все в Идлиб и разбираются кто виноват и кто предатель. Продвигаются быстро - ибо пустые кишлаки или сковывающее беспокоящие присуствие бабахов.
      donavi49
  5. сталевар Вчера, 18:35
    А почему на американские базы не нападают? У них же нет такой системы ПВО как у нас!
    сталевар
    1. bouncyhunter Вчера, 18:39
      Цитата: сталевар
      А почему на американские базы не нападают?

      Рабы нападают на хозяина только в случае восстания или крайнего недовольства . wink
      bouncyhunter
      1. VANIN Вчера, 18:57
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: сталевар
        А почему на американские базы не нападают?

        Рабы нападают на хозяина только в случае восстания или крайнего недовольства . wink

        Все точно, там остатки остались и новичков нагнали ...И "дождь из зеленых бумажек" ! Лишь бы стреляли в нашу сторону..Уже даже БПЛА снабжают и из космоса наводки дают..!
        Ничего опыт в Сирии мы хороший приобретаем, в будущем пригодится уверен.! soldier
        VANIN
        1. bouncyhunter Вчера, 19:00
          Цитата: VANIN
          Ничего опыт в Сирии мы хороший приобретаем, в будущем пригодится уверен.!

          Не сомневаюсь в этом .
          bouncyhunter
      2. Идущий Вчера, 19:00
        Дойдет и до этого , когда США их кинут.
        Идущий
        1. bouncyhunter Вчера, 19:01
          Цитата: Идущий
          США их кинут.

          Рано или поздно это случится - не сомневаюсь . Но лучше рано .
          bouncyhunter
          1. Идущий Вчера, 19:28
            Вся история США об этом говорит.
            Идущий
            1. bouncyhunter Вчера, 19:30
              Вить , многие холопы Матрасии берут пример со своего суверена и нифига не учат историю , на чём и спалятся . fool
              bouncyhunter
              1. Идущий Вчера, 19:36
                Они думают , что успеют урвать для себя , а что будет потом их сильно не волнует.
                Идущий
                1. bouncyhunter Вчера, 19:38
                  Типичная гоповская философия : хапну , а там пофигу чем это обернётся . fool
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Вчера, 20:12
                    И США эту философию , с удовольствием поддерживают и культивируют.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Вчера, 20:19
                      Так ведь какие сами - таких и воспитывают . Одни укропитеки чего стоят вкупе с поленьями . lol
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Вчера, 20:39
                        По поводу скакунов , подозреваю , что они не понимают с кем связались и во что это выльется , можем только догадываться.
                        Идущий
                2. bouncyhunter Вчера, 20:44
                  Цитата: Идущий
                  По поводу скакунов , подозреваю , что они не понимают с кем связались и во что это выльется , можем только догадываться.

                  Я не сомневаюсь что и поленья со временем поймут под кого они примостились , да поздно будет ...
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Вчера, 21:50
                    Поленья более "хитрые" , они изначально все понимали и ждут своего гешефта , но могут и проиграть.
                    Идущий
    2. sabotage Вчера, 18:54
      Потому что они и ответить могут.
      sabotage
  6. Дайвер Д Вчера, 19:41
    Сирийский правозащитный центр со штаб-квартирой в Лондоне сообщает о серии мощных взрывов в районе города Латакия — главного порта Сирии на Средиземном море.
    По данным правозащитников, на воздух взлетели склады с оружием, принадлежащие войскам режима Асада. По неподтвержденным данным, в результате погибли и пострадали десятки военнослужащих и боевиков ливанской террористической группировки "Хизбалла".

    О причинах взрывов не сообщается. Официальный Дамаск пока также хранит молчание, не комментируя случившееся.
    Дайвер Д
    1. Viktor.12.71 Вчера, 20:05
      Не первый склад теряют. Возможно кустарный дрон постарался.
      Viktor.12.71
      1. Дайвер Д Вчера, 20:16
        Думаю, это был не из тех дронов, которые по кустам со всей страны собирали), а из тех, что сейчас находятся на обслуживании и перезарядке.
        Кстати, взрыв, причина которого до сих пор не установлена, был настолько мощным, что его можно было услышать во всём регионе Латакия в западной Сирии.
        Дайвер Д
    2. Николай Прохожий Вчера, 21:45
      Цитата: Дайвер Д
      По неподтвержденным данным, в результате погибли и пострадали десятки военнослужащих и боевиков ливанской террористической группировки "Хизбалла".

      Хезболу очень не любят израильтяне...???!
      Николай Прохожий
      1. Дайвер Д Вчера, 21:57
        Если эта организация открыто не только заявляет о том, что уничтожит Израиль, а и обстреливала города севера градами и более мощными иранскими ракетами, то о какой любви может идти речь? Она продолжает вооружаться, вопреки резолюции ООН, которая являлась условием прекращения огня в 2006 году. Так что, израильтян вовсе не огорчает факт гибели этих боевиков. Как говорится, чем меньше к ним перевезут, тем меньше после запустят.
        Дайвер Д
        1. Николай Прохожий Вчера, 22:04
          Это понятно. Может Израиль и ударил по складу, это они делают не в первой...
          Николай Прохожий
    3. nov_tech.vrn Вчера, 22:30
      Что из себя представляет «Сирийский центр мониторинга по правам человека»? Об этом еще 13 апреля 2013 года написала американская газета «Нью-Йорк Таймс»: организация состоит из одного-единственного человека. Рами Абдуррахман, он же Осама Али Сулейман, неудачный бизнесмен, ставший оппозиционером и уже более 15 лет лично не бывавший в Сирии, получает сведения от порядка 200 анонимных источников из числа общественных активистов и боевиков (!) в различных местах Сирии. Известен постоянно разоблачаемой ложью и любовью ко всякого рода исламистам.
      nov_tech.vrn
    4. Paranoid50 Сегодня, 00:09
      Цитата: Дайвер Д
      Сирийский правозащитный центр со штаб-квартирой в Лондоне сообщает

      Ну,дальше можно не продолжать. wassat Чёрт побери,я думал,что уже не осталось ведущихся на вбросы этого "центра". По факту - один прикормленный организм,именующий себя организацией. yes
      Paranoid50
      1. Дайвер Д Сегодня, 00:58
        Рассмешил ты меня)) На территории Сирии не осталось никаких массмедиа, кроме народных и тех, кто освещает события через сообщения других. Или ты хочешь сказать, что сама Хизбалла об этом расскажет, как ее незаконное оружие грохнули, а может, САНА)? А может, Израиль, не комментирующий никогда свои упреждающие удары. А может, МО РФ)?
        Дайвер Д
  7. rocket757 Вчера, 19:54
    Те которые свою страну чуть не прос... , короче бараны, пусть её освобождают.
    А нашим могу пожелать лишь одного, не быть баранами. а охраняться сильно больше чем не могу ... чуть что сразу бить\ мочить, а потом посмотреть шо там такое баран, верблюд или шакал.
    Беречь себя, своих и вернуться домой живыми.
    rocket757
    1. groks Вчера, 21:28
      Если это доверить баранам, то трубы из Катара не будет никогда. Или она будет не газпромовская. К чему тогда затевать было, гробить людей и деньги?
      groks
      1. rocket757 Вчера, 21:53
        Возможный вариант!
        Второй возможный вариант - эта зараза, халифат, могло доползти до наших границ, сожрали б наших южных соседей и не поперхнулись ... не дураки эт проект затеяли, могло прокатить.
        Не хочу с духами опять бодаться, да и живу недалеко! Очень плохой вариант.
        Из двух зол выбираем меньшее!
        rocket757
  8. Piramidon Вчера, 20:47
    Науськанные подпиндoccкие бармалеи решили прощупать, действительно ли Россия выводит свои войска.
    Piramidon
  9. nov_tech.vrn Вчера, 21:53
    господа модераторы, у вас, что задача постоянно кормить нас помоями? или можно подумать мы не знаем что за тип, так сказать Иван Сидоренко?, неужели двух проколов подряд не хватило, чтобы начать отслеживать, что вы там тащите от агрегаторов ? то чем вы сейчас занимаетесь это позор для ВО
    nov_tech.vrn
    1. Дайвер Д Вчера, 22:18
      Как ты думаешь, можно умолчать о взывах огромной мощности? Проверь, глупо было бы убежать остальных, что было испытано новое оружие в районе складов боеприпасов для Хизбаллы)))
      Дайвер Д
  10. Oleg7700 Вчера, 22:58
    https://southfront.org/syrian-militarys-ammo-depo
    ts-exploded-in-northern-lattakia/ с англ. "10 января в соответствии с проправительственными источниками, взорвалось боеприпасы Сирийской Арабской армии (САА), расположенные недалеко от города Слинфа в северной части Латтакии. По сообщениям, три солдата SAA были убиты, а еще пять получили ранения в результате этого инцидента...бла,бла,бла (в тч. про нападение боевиков, БЛАП и Израиль...) и в конце- "Со своей стороны, проправительственные источники заявили, что взрыв произошел в результате «технического сбоя».
    Oleg7700
    1. Дайвер Д Вчера, 23:19
      А вот еще одно сообщение о другом инциденте с участием Хизбалы. Наверное, ночные поездки с ракетами на борту, не всегда полезны для здоровья... В ночь на среду, 10 января, сайт NzivNet сообщил, что в Сирии, в районе Забадани, недалеко от границы с Ливаном, в результате воздушного удара был уничтожен конвой "Хизбаллы".

      Такая же информация была опубликована на страницах сирийских оппозиционеров в социальной сети Facebook Madaya и damv011.

      Судя по сообщениям сирийских источников, удар был нанесен израильскими ВВС, вероятно из воздушного пространства Ливана.

      По неподтвержденным данным, погибли 16 боевиков.

      СМИ, связанные с "Хизбаллой", не публикуют никаких сведений по этому поводу.
      Дайвер Д
      1. Oleg7700 Сегодня, 00:36
        Ну так всего 6 км. от виртуальной границы (её никто никогда не видел...) по снежным вершинам хребта Антиливан (до 2800 м.) И с севера и с юга Ливан, а высокоточные боеприпасы должны успеть включить "мозги"...
        Oleg7700
  11. Сержант71 Сегодня, 00:22
    Всё. Заняли базу.
    ДАМАСК, 10 янв — РИА Новости. Сирийские правительственные войска восстановили контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

    По его словам, передовые подразделения сирийских сил вошли на территорию авиабазы после того, как заняли фортификационные сооружения с восточной стороны аэродрома.

    Авиабаза Абу-Духур располагается менее чем в 40 километрах от города Идлиб. Террористы захватили ее в сентябре 2015 года. База контролировалась боевиками разных группировок, включая "Джебхат ан-Нусру".
    Сержант71
  12. iliitchitch Сегодня, 02:17
    При этом напомним , что в Латакии располагается база Хмеймим ... Данных нет , нихрена нет , но напомним , что был взрыв , и в этой провинции располагается база ВКС "Хмеймим" . Это тупейшее нлп доставать начинает уже нешуточно . Дело ёзи геббельца живо , вбросить-то надо , бардак посеять среди жертв егэ , бальзам на душу либерастам полить . Когда уже нахрен цензуру у нас в интернете введут , чтобы вот такие казлы мне мусор на башку не сыпали ?
    iliitchitch
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