17:12 11 января

Почему полиция ФРГ остановила конвой с американскими гаубицами?

Дорожная полиция ФРГ остановила транспортный конвой с американскими гаубицами M109, следовавший из Польши. Из-за многочисленных нарушений, которые выявили полицейские, колонне было отказано в дальнейшем следовании, передает РИА Новости сообщение полиции федеральной земли Саксония.

Архивное фото

Сообщается, что экспедиторская компания должна была доставить шесть гаубиц в пункт назначения по заказу американского командования. Однако под городом Баутцен конвой остановили сотрудники полиции.


В ходе проверки выяснилось, что у компании «отсутствовал ряд документов, необходимых для транспортировки», а также «были нарушены нормы перевозки грузов такого типа». Кроме того, водители полуприцепов, на которых находились гаубицы, «не соблюдали режим сна и бодрствования».

В настоящее время тягачи находятся на специальной стоянке. Согласно заявлению полиции, движение продолжится лишь после того, будут соблюдены все требования, предъявляемые к перевозке данной категории грузов. Кроме того, «экспедиторская компания и водители должны будут выплатить штрафы», отмечается в сообщении.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 58

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
    ... теперь полицейских уволят мерикатосы... laughing
    a.s.zzz888
    1. maxim947 Сегодня, 10:18
      не пройденный техосмотр?
      А вообще, выглядит странно, в мирное время американские танки разъезжают по странам евпропы, и сей факт почему то евпропейцев не беспокоит, зато не выспавшийся, во время своего марша, американский солдат вызывает тревогу))))
      maxim947
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:19
      Поскольку конвой шёл из Польши , то логично предположить что экспедиторская компания тоже "из оттуда" . Это что же : поленья подвергали опасности военную технику Хозяина ??? Ай-ай-ай , какое неуважение к исключительным !!! lol
      bouncyhunter
      1. роман66 Сегодня, 10:31
        Паша привет hi окончательно убедился, что американцы - слабаки! шесть гаубиц! да одним залпом все смели бы, даже холостыми!
        роман66
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:38
          Привет , Рома ! hi Подозреваю что гаубицы перевозили без боекомплекта и экипажа , о чём обязательно заявят представители US Army , иначе бы их бравые комендоры порвали полицаев как тузик грелку . wassat Но троллинг со стороны бундесполиции - зачёт , однозначно ! good
          bouncyhunter
          1. роман66 Сегодня, 10:49
            а они( мерикатосы) ранимые такие - теперь помощь психиатора потребуется lol
            роман66
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:55
              Матрасы такие , что могут и рапорта на увольнение подать "в связи с получением психологической травмы и невозможностью продолжения службы в атмосфере неуважения и психологического давления" . laughing
              bouncyhunter
              1. роман66 Сегодня, 10:56
                и эти всему миру грозят. неладно что-то
                роман66
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
                  Ну так быть "смотрящим всего мира" - тут никакие нервы не выдержат . wink
                  bouncyhunter
                  1. роман66 Сегодня, 11:04
                    там у них вообще все странно - в госдепе тупые, дипломаты - неврастеника , военные ранимые. как институтки. нормальные-то есть там?
                    роман66
                    1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
                      Цитата: роман66
                      нормальные-то есть там?

                      В больной стране не может быть здоровых граждан . yes
                      bouncyhunter
            2. словак Сегодня, 16:27
              после осмотра гинекологом, ведь в армии НАТО трансгендеров 90%
              словак
          2. LSA57 Сегодня, 10:59
            Цитата: bouncyhunter
            , иначе бы их бравые комендоры порвали полицаев как тузик грелку .

            Павел, я выложил фото этого задержания. оно там, ниже. такой полицай сам порвёт их ежли што laughing
            LSA57
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
              Спасибо , Сергей ! Да , с таким фольксдойчеполицаем особо не повыпендриваешься : враз в роговой отсек настреляет . lol
              bouncyhunter
      2. LSA57 Сегодня, 10:57
        Цитата: bouncyhunter
        Это что же : поленья подвергали опасности военную технику Хозяина ??? Ай-ай-ай , какое неуважение к исключительным !!!

        похоже немцы всё больше и больше "пюлюют" на полосатиков
        LSA57
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:03
          Ну не то чтобы "пилюют слюнями" , но начинают зубки-то хозяину показывать .
          bouncyhunter
          1. LSA57 Сегодня, 11:09
            Цитата: bouncyhunter
            но начинают зубки-то хозяину показывать

            да надоели они уже всем...
            LSA57
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
              Цитата: LSA57
              да надоели они уже всем...

              Поправочка : кроме себя , любимых и исключительных .
              bouncyhunter
              1. LSA57 Сегодня, 11:17
                Цитата: bouncyhunter
                Поправочка : кроме себя , любимых и исключительных .

                принимается laughing
                поправляюсь, почти ВСЕМ laughing
                LSA57
      3. alexmach Сегодня, 16:56
        ну они же в конце-то концов тоже славяне как ни как.
        alexmach
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:03
          Славяне , но только очень рьяно от своего славянства открещиваются .
          bouncyhunter
          1. alexmach Сегодня, 17:04
            Ну выходит не во всем открещевание помогает :)
            alexmach
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:12
              Видать , какие-то гены ещё не подверглись модификации из-за лужи . wink А может , попросту не поддаются ...
              bouncyhunter
    3. Megatron Сегодня, 10:20
      Кроме того, водители полуприцепов, на которых находились гаубицы, «не соблюдали режим сна и бодрствования».

      А что там ехать далеко что ли? У них все в гейропе за углом.
      Megatron
    4. Маз Сегодня, 10:43
      Совсем нейцы обнаглели, берега потеряли, тему не секут, рамсы путают, хозяев и защитников отечества не почитают, бога не уважают. Так и до ереси недалёко laughing
      Маз
    5. LSA57 Сегодня, 10:55
      Цитата: a.s.zzz888
      ... теперь полицейских уволят мерикатосы...

      такого не уволишь. он сам его сейчас "уволит" laughing
      LSA57
      1. Воронок Сегодня, 15:28
        Приветствую Сергей! Меня такой же сегодня остановил, только без жилета, стал у меня "кляньчить". Хорошо уже года два в багажнике валяется.
        Воронок
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:07
    Надо было заминировать дорогу , и вся недолга . angry
    Spartanez300
  3. Павловский Сегодня, 10:09
    А пшекам все пофиг, хоть прямо по домам катитесь любимые защитники дерьмократии
    Павловский
  4. LiSiCyn Сегодня, 10:09
    На штрафстоянку их... И счетчик включить на полную laughing А у водил права отобрать, лет на пять, что бы не повадно было, с матрасами связываться..
    LiSiCyn
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:15
      LiSiCyn Сегодня, 10:09 ...А у водил права отобрать,

      ...курили небось, и бычки в окно кидали... а ведь минздрав России предупреждал, да и соответствующее постановление принято на гос.уровне, то же видать не читали... "Тупые они!" М.Задорнов (Царство Небесное!)
      a.s.zzz888
      1. LiSiCyn Сегодня, 12:53
        Поляки, они такие... wink Могли курить, могли не курить... Думали с САУ, никто не остановит... Техника то , матрасов. А "фрицам", по фиг. Нет доков, тачки под орест. Они, вроде еще и без сопровождения шли.
        LiSiCyn
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:12
    колонне было отказано в дальнейшем следовании
    Немецкие гаишники одним взмахом палочки подорвали боеспособность НАТО. Как тут с русскими воевать если свои палки в колеса вставляют?
    rotmistr60
    1. коноправ Сегодня, 10:21
      У немцев в полицейских машинах есть приборы определяющий перегруз. Всё по науке! Узнаю немецкую полицию. Тахометр проверили- Хальт! Шляфен! Зекс секунден , кайн проблем.....
      коноправ
      1. To be or not to be Сегодня, 10:49
        Германия просыпается ?
        Германия выходит из американского дурмана ??
        To be or not to be
        1. коноправ Сегодня, 10:59
          Я знаю одно - в 90 годы молодежь Германии хотела на Запад. Зрелые не хотели мигрантов. Старики сожалели о нашем уходе . Беда в том, что народ ничего не решает. Народ безмолвствует и безропотно подчиняется.
          коноправ
        2. LSA57 Сегодня, 11:18
          Цитата: To be or not to be
          Германия выходит из американского дурмана ??

          не она одна
          LSA57
        3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:36
          To be or not to be Сегодня, 10:49 ↑
          Германия просыпается ?
          Германия выходит из американского дурмана ??

          ... полагаю, что нет... и не "просыпается", и не "выходит"... частный случай в сельской местности(Однако под городом Баутцен)...а полицейский молодца - может у него дед был в антифашистах...
          a.s.zzz888
    2. Высказаться Сегодня, 11:01
      Свои? Хм!? Это с какой стороны глянуть. Не Темнейший ли опять? Старые связи как пить дать остались.
      Высказаться
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
        Старые связи как пить дать остались.

        ... может быть полицмен был связным у ВВП, и по старой дружбе-памяти "нагрузил" мерикатосов... bully
        a.s.zzz888
  6. Не либероид Русский Сегодня, 10:17
    эт че бунт земли саксония или сценарий фантастики ?
    Не либероид Русский
    1. роман66 Сегодня, 10:32
      происки Путина!
      роман66
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:20
    Если бы самоходки своим ходом шли, то менты бы откровенно забздели полосатой палкой махать, когда на тебя несется батарея тяжелых САУ.
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. igorra Сегодня, 10:24
    Первая ласточка пошла, немецких гаишников к награде-дубовому кресту с железными листьями.
    igorra
  9. san4es Сегодня, 10:25
    Полиция ФРГ остановила конвой с американскими гаубицами

    ...Штрафовать нещадно...Приобретайте патрульные танки УВЗ soldier
    san4es
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 10:25
    Остановили колонну с гаубицами и досмотрели на предмет незаконного провоза оружия laughing
    КВУ-НСвД
    1. DalaiLama Сегодня, 12:33
      наркотиков
      DalaiLama
  11. 30 вис Сегодня, 10:29
    украинцы свидомые так же тормозили в Севастополе воинские авто колонны . Нашим приходилось по бухте- морем транспортировать грузы .. С Ющенко началось эта катавасия .. выдавливали флот .. Проглядывается аналогия . Немцы очевидно не очень любят союзничков .. Где можно щимят американцев !
    30 вис
  12. Alex-a832 Сегодня, 10:31
    Слабо немцам оккупантов вокруг Германии завернуть? Тоже, блин, европейский лидер щипаный...
    Alex-a832
  13. К-50 Сегодня, 10:32
    Мне понравилось:
    Кроме того, водители полуприцепов, на которых находились гаубицы, «не соблюдали режим сна и бодрствования».

    Нее, что действительно на полуприцепах водители бывают? Водитель тягача полуприцепа знакомо, но вот водитель самого полуприцепа, это видимо что-то американское. laughing
    К-50
  14. Berkut24 Сегодня, 10:45
    Немецкие попуасы посмели перечить белому американскому господину?
    Berkut24
  15. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:45
    Политика политикой,а немецкий "Ordnung muss sein" ,превыше всего...))
    Сибирский цирюльник
  16. ul_vitalii Сегодня, 10:52
    Ordnung однако.
    ul_vitalii
  17. Теренин Сегодня, 10:54
    Да, всё проще. Штрафы остаются в местном бюджете земли Саксония, а что касается денег, то в этом случае дружба врось
    Теренин
  18. vasya.pupkin Сегодня, 12:51
    Вроде за океаном собрались сокращать сухопутные силы в Европе,но может быть это понты.
    vasya.pupkin
    1. Касым Сегодня, 15:01
      Там мало, что можно сократить. В прошлом году в Аргументах Недели писали кол-во войск США в ЕС. Забавно, но там всего лишь 3 бригады: одна тяжелая (около 70-80 Абрамсов + 200 других машин; прибывала в течении года в Прибалтику, ФРГ и Польшу), одна на Страйкерах (БТР) и еще одна "легкая". Из ударной авиации меньше 80 истребителей. Все остальное сопутствующие: ремонт, медицина, транспорт, заправщики, БПЛА и т.д.. Даже толком артиллерии нет.
      Вот поэтому Трамп требует деньги от ЕС, а без них извините. hi
      Касым
  19. лысова Сегодня, 12:53
    Пунктуальности немцам не занимать, но тут что то другое и нарушение здесь не причём.( политика включена ).
    лысова
  20. Воронок Сегодня, 15:33
    Может просто инспектор Фанты хлебнул , и решил повеселиться как в рекламерекламе. Хотя нет, вид больно серьезный.
    Воронок
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