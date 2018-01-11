Почему полиция ФРГ остановила конвой с американскими гаубицами?
Дорожная полиция ФРГ остановила транспортный конвой с американскими гаубицами M109, следовавший из Польши. Из-за многочисленных нарушений, которые выявили полицейские, колонне было отказано в дальнейшем следовании, передает РИА Новости сообщение полиции федеральной земли Саксония.
Сообщается, что экспедиторская компания должна была доставить шесть гаубиц в пункт назначения по заказу американского командования. Однако под городом Баутцен конвой остановили сотрудники полиции.
В ходе проверки выяснилось, что у компании «отсутствовал ряд документов, необходимых для транспортировки», а также «были нарушены нормы перевозки грузов такого типа». Кроме того, водители полуприцепов, на которых находились гаубицы, «не соблюдали режим сна и бодрствования».
В настоящее время тягачи находятся на специальной стоянке. Согласно заявлению полиции, движение продолжится лишь после того, будут соблюдены все требования, предъявляемые к перевозке данной категории грузов. Кроме того, «экспедиторская компания и водители должны будут выплатить штрафы», отмечается в сообщении.
Сообщается, что экспедиторская компания должна была доставить шесть гаубиц в пункт назначения по заказу американского командования. Однако под городом Баутцен конвой остановили сотрудники полиции.
В ходе проверки выяснилось, что у компании «отсутствовал ряд документов, необходимых для транспортировки», а также «были нарушены нормы перевозки грузов такого типа». Кроме того, водители полуприцепов, на которых находились гаубицы, «не соблюдали режим сна и бодрствования».
В настоящее время тягачи находятся на специальной стоянке. Согласно заявлению полиции, движение продолжится лишь после того, будут соблюдены все требования, предъявляемые к перевозке данной категории грузов. Кроме того, «экспедиторская компания и водители должны будут выплатить штрафы», отмечается в сообщении.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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