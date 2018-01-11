17:17 11 января

Китай готовится к проведению ходовых испытаний второго авианосца

Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может впервые выйти в море и приступить к ходовым испытаниям в феврале этого года, сообщила газета Global Times.

Первый построенный в Китае авианосец, вероятно, начнет ходовые испытания ближе к Празднику весны в середине февраля этого года
- приводит издание слова китайского военного обозревателя Ли Цзе.

Китай готовится к проведению ходовых испытаний второго авианосца



Как отметил аналитик, ранее единственный находящийся в строю ВМС НОАК авианосец "Ляонин" отправился в Южно-Китайское море и уже прошел через Тайваньский пролив. По мнению Ли Цзе, "не исключено, что... на борту "Ляонина" находится экипаж второго авианосца Китая для обучения и передачи опыта".

Второй авианосец ВМС НОАК находится на военной верфи в Даляне (провинция Ляонин) и является первым кораблем подобного класса, полностью построенным в Китае. Он пока не получил названия, но известен в китайских СМИ как "Шаньдун" или проект 001А. Корабль был спущен на воду 26 апреля 2017 года, должен быть передан военным, по некоторым оценкам, не ранее чем в 2020 году. По данным гонконгских СМИ, Пекин намерен поставить авианосец на вооружение к концу 2018 года.

По сообщениям китайских СМИ, основные работы на корабле завершены. 3 декабря 2017 года над авианосцем были замечены клубы дыма, что могло говорить о запуске силовой установки. Как отмечали китайские СМИ, ожидалось, что корабль впервые выйдет в море до конца 2017 года, но эти прогнозы не оправдались. В декабре прошлого года минобороны КНР сообщило, что авианосец проходит швартовные испытания, передает ТАСС

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 42

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  1. КОН Сегодня, 10:38
    Эх, нам бы так...
    КОН
    1. Deadушка Сегодня, 10:47
      Цитата: КОН
      Эх, нам бы так...

      для этого нужно быть Китайцами...
      хотя бы... request
      Deadушка
      1. КОН Сегодня, 10:48
        В СССР мы тоже китайцами не были однако....
        КОН
        1. Deadушка Сегодня, 10:54
          это другое время было... и страна... к сожалению request
          мы про современные реалии...
          Китайцы молодцы конечно, долгосрочную программу(развития страны) реализовали.
          Deadушка
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
            Виталя , привет ! hi При всей моей подозрительности по отношению к Поднебесной , не могу не снять шляпу перед их успехами ...
            bouncyhunter
            1. Deadушка Сегодня, 11:03
              Паша, мое почтение! hi
              Давно как-то умного дядьку смотрел, рассказывал и раскладывал по полочкам про их "экономическое чудо". Интересно было, да и не все так просто как кажется... типа взяли и -
              опа! ..развились laughing
              Deadушка
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
                Цитата: Deadушка
                не все так просто как кажется

                Это точно . "Просто" , как известно , даже кошки не плодятся . wink
                bouncyhunter
      2. zyzx Сегодня, 11:32
        Ага,тут истерика,что у нас тунеядцы пенсию не получат,а в Китае пенсий нет вообще. Так,что быть китайцем я не хочу. Будут у нас авианосцы,но потом,когда денег поднимем. Китай,что бы построить 2 авианосца рос по 7-10% в год 20 лет.
        zyzx
        1. BlackMokona Сегодня, 11:49
          Пенсии у них есть, но пока не для всех. Только чиновники, работники гос.предприятий, крестьяне и ещё ряд групп лиц
          BlackMokona
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:49
      Эх нам бы такое финансирование . эх нам бы такие же скорые постановки к стенке за грабеж государственного кармана
      КВУ-НСвД
      1. КОН Сегодня, 10:50
        ТУТ Я ЗАААА!!! Обеими руками...
        КОН
    3. НЕКСУС Сегодня, 11:37
      Цитата: КОН
      Эх, нам бы так...

      Зачем?У нас есть новые корабли сопровождения,обеспечения? Да и причалы под такую дуру у нас есть?
      НЕКСУС
  2. Алексей 2016 Сегодня, 10:39
    Молодцы желтопузые. Ничего не скажешь. А мы буксиры и посылочные катера строим в те же сроки.В ОСК перенесли передачу первого десантного корабля проекта «Иван Грен»
    Алексей 2016
    1. Muvka Сегодня, 10:40
      Вы не правы. Мы за те же сроки сделали 6 Варшавянок для ЧФ.
      Muvka
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:05
        Безумно "много"... Голова кружится,от количества, построенных,у нас ,кораблей.
        Хотя,если смотреть с позиции" хоть столько ,чем ничего", то да,прогресс налицо. Только, такая позиция,ведёт в никуда
        Сибирский цирюльник
        1. Muvka Сегодня, 11:08
          У нас другие приоритеты. Общие - это ЯО. А на флоте - ПЛ. Сравните, сколько производит Китай ПЛ и сколько мы. А еще сравните ядерные потенциалы стран. У Китая, ЕМНИП, он смешной. А на поддержание и обновления ядерного потенциала нужны огромные деньги.
          Muvka
  3. Лесс Сегодня, 10:44
    Строительство авианосцев говорит о том, что Китай готовится к противостоянию на море, а море это США и Япония. Значит за Сибирь и Дальний Восток можно пока не беспокоиться.
    Лесс
    1. BlackMokona Сегодня, 11:50
      У России тоже флот есть, который может создавать проблемы КНР
      BlackMokona
      1. СомневаюсьЯ Сегодня, 14:11
        Цитата: BlackMokona
        У России тоже флот есть, который может создавать проблемы КНР

        Если вы про ТОФ, в его нынешнем состоянии, то не может.

        Цитата: Лесс
        Строительство авианосцев говорит о том, что Китай готовится к противостоянию на море, а море это США и Япония. Значит за Сибирь и Дальний Восток можно пока не беспокоиться.

        Конечно можно не беспокоится. Особенно, если придумать себе достаточно правдоподобную версию, для чего Китай строит суда ледового класса.
        СомневаюсьЯ
  4. Deadушка Сегодня, 10:46
    Следующий вроде по своему проекту хотели строить... what
    Deadушка
  5. Egorovich Сегодня, 10:48
    Военный бюджет Китая больше Российского в 4 раза, чему же тут удивляться. Деньги сделают все.
    Egorovich
    1. Deadушка Сегодня, 10:56
      Цитата: Egorovich
      Деньги сделают все.

      не всегда, не везде и не во всем yes
      у нас(да и не только у нас) даже огромное количество денег не помогает.
      только хуже получается.
      Deadушка
      1. Muvka Сегодня, 10:58
        И где у нас в армии огромное количество денег?
        Muvka
        1. Deadушка Сегодня, 11:31
          Цитата: Muvka
          И где у нас в армии огромное количество денег?

          не в целом, а когда что либо с помпой делать хотят(или начинают)...
          и не только в армии, одних космодромов хватает
          Deadушка
      2. Egorovich Сегодня, 11:11
        По этому поводу очень долго можно спорить. Военная доктрина у РФ оборонительная и завоевывать мы никого не собираемся. Авианосец нам сейчас и не нужен, куда мы с ним? Но за 200 лярдов зеленых сделать можно очень много: вертолетоносцы, "Лидер" и многое чего нужного.
        Egorovich
    2. Одиссей Сегодня, 11:09
      Цитата: Egorovich
      Военный бюджет Китая больше Российского в 4 раза, чему же тут удивляться. Деньги сделают все.

      Помимо денег важны производственные возможности,кадры, ресурсы и разумная политика государства. Сами по себе деньги очень важны,но решающего значения не имеют.
      К примеру, военный бюджет Саудовской Аравии тоже больше Российского Это не делает возможности их ВПК сопоставимыми с Российскими или тем более с Китайскими.
      Одиссей
    3. 16112014nk Сегодня, 12:42
      Цитата: Egorovich
      Военный бюджет Китая больше Российского в 4 раза

      Население Китая больше населения России в 10 раз. Вот в чём основное преимущество Китая. Рабочие руки позволяют КНР строить хоть 10 авианосцев сразу.
      Если бы СССР сохранился, могло быть населения миллионов 350, а не 140, как сейчас - и 3-4 авианосца в ВМФ. К сожалению, у нас рулят "эффективные менеджеры", которым нужны только яхты.
      16112014nk
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:55
    Так "Ляонин" это авианесущий крейсер, а не авианосец.

    Да и судя по фразе "3 декабря 2017 года над авианосцем были замечены клубы дыма" можно сказать, что силовая установка у нового корабля паротурбинная. А могли бы ядерную сделать.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. donavi49 Сегодня, 11:36
      Авианосец. И Тип-001А авианосец.
      В Ляолине на месте шахт под Граниты - разместили помещения.
      На Тип-001А - полностью перепланировали ангарный уровень, за счет перераспределения площадей и отсутствия модуля с шахтами под Граниты, они увеличили площадь ангара, обеспечив по одним данным +2 самолета, по другим +4. Но это опять же не только за счет шахт, а за счет глобальной перепланировки всего уровня.

      Ударного вооружения они не несут. Только защитное. В виде морского леопарда и МЗА.
      donavi49
    2. НЕКСУС Сегодня, 11:39
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Так "Ляонин" это авианесущий крейсер, а не авианосец.

      С Ляонина снят главный калибр,ПКР Гранит...а посему это легкий авианосец,а не ТАРК.
      НЕКСУС
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:07
        Цитата: НЕКСУС
        это легкий авианосец,а не ТАРК


        Эмм, но ведь ТАРК - Тяжелый Атомный Ракетный Крейсер. Это совсем другое, и не имеет никакого отношения к тяжелым авианесущим крейсерам.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:16
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Эмм, но ведь ТАРК - Тяжелый Атомный Ракетный Крейсер. Это совсем другое, и не имеет никакого отношения к тяжелым авианесущим крейсерам.

          Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Кузнецов...главным калибром у него стояли ПКР Гранит...Пусковые установки «Гранит» смонтированы под трамплином полётной палубы, и при их пусках полёты прекращаются, так как на полётной палубе открываются люки шахт. Но ПКР сняли с них.
          Кузнецов родной брат Ляонина...
          НЕКСУС
          1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:31
            Знаю, Украина продала крейсер за бесценок, по цене лома. А ведь китайцы не поленились через пол планеты его тащить.
            Генерал Песчаных Карьеров
            1. НЕКСУС Сегодня, 12:35
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Украина продала крейсер за бесценок

              25 миллионов долларов. Дешевле чем один СУ-35...

              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              А ведь китайцы не поленились через пол планеты его тащить.

              Говорили,что музей хотят сварганить...
              НЕКСУС
  7. НасРать Сегодня, 10:59
    Грустить не надо... Делаем АПЛ и в количествах поболее, чем китайцы авианосцов... А достойная АПЛ - это как космический корабль
    НасРать
    1. donavi49 Сегодня, 11:38
      У Китая есть верфь Бохай - которая открылась осенью. Там 7 параллельных ниток для АПЛ.
      donavi49
      1. НасРать Сегодня, 11:47
        Теперь бы ещё проект достойный, да в металл воплотить.. дело за малым осталось..

        Конечно же, в темпах развития страны - нам до Китая, как до Альфа-Центавра.. сам вернулся из Китая сегодня ночью...
        НасРать
  8. tchoni Сегодня, 11:04
    Таки ОП! Выясняется))) КИТАЙЦЫ()!!! строят АВИАНОСЦЫ чуТЬ БЫСТРЕЕ, чем МЫ СТОРОЖИВИКИ дальней морской зоны.... Я вас поздравляю , ГОСПОДА)))
    tchoni
    1. teron Сегодня, 12:31
      Таки ДА! От таких темпов я уже и не знаю - бояться или восхищаться. Или то и другое сразу.
      teron
  9. Одиссей Сегодня, 11:14
    Шустрые ребята. Примут вероятнее всего к празднику Весны 2019 (китайский НГ).
    Следующий пойдет уже в 2021.Вопрос только в том с какой силовой установкой.Вероятнее всего с паротурбиной.
    Одиссей
  10. Маз Сегодня, 12:16
    Цитата: КОН
    Эх, нам бы так...

    Авианосец это не танк. Хотя танки тип 99 тоже не сверкают надежностью. Похоже Китай крепко набьёт себе лоб прежде чем преодолеет авианосную стенку среди прочих. Хорошо что этот А. не подводная лодка.
    Маз
  11. Маз Сегодня, 12:21
    Цитата: НасРать
    Грустить не надо... Делаем АПЛ и в количествах поболее, чем китайцы авианосцов... А достойная АПЛ - это как космический корабль

    Наоборот это космический корабль как АПЛ . Даже бельё космонавтов слизано с водолазного ТВК, не говоря про системы обеспечения жизни и прочее.
    Маз
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