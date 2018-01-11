Китай готовится к проведению ходовых испытаний второго авианосца

Первый построенный в Китае авианосец, вероятно, начнет ходовые испытания ближе к Празднику весны в середине февраля этого года

Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может впервые выйти в море и приступить к ходовым испытаниям в феврале этого года, сообщила газета Global Times.- приводит издание слова китайского военного обозревателя Ли Цзе.Как отметил аналитик, ранее единственный находящийся в строю ВМС НОАК авианосец "Ляонин" отправился в Южно-Китайское море и уже прошел через Тайваньский пролив. По мнению Ли Цзе, "не исключено, что... на борту "Ляонина" находится экипаж второго авианосца Китая для обучения и передачи опыта".Второй авианосец ВМС НОАК находится на военной верфи в Даляне (провинция Ляонин) и является первым кораблем подобного класса, полностью построенным в Китае. Он пока не получил названия, но известен в китайских СМИ как "Шаньдун" или проект 001А. Корабль был спущен на воду 26 апреля 2017 года, должен быть передан военным, по некоторым оценкам, не ранее чем в 2020 году. По данным гонконгских СМИ, Пекин намерен поставить авианосец на вооружение к концу 2018 года.По сообщениям китайских СМИ, основные работы на корабле завершены. 3 декабря 2017 года над авианосцем были замечены клубы дыма, что могло говорить о запуске силовой установки. Как отмечали китайские СМИ, ожидалось, что корабль впервые выйдет в море до конца 2017 года, но эти прогнозы не оправдались. В декабре прошлого года минобороны КНР сообщило, что авианосец проходит швартовные испытания, передает ТАСС