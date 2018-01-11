Компания SpaceX перенесла испытания двигателей ракеты Falcon Heavy

Первые огневые испытания ракеты-носителя Falcon Heavy на площадке 39A во Флориде отложены по крайней мере до четверга. Окно для проведения испытаний откроется в 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск),

Испытания двигателей американской тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX на мысе Канаверал состоятся не ранее четверга, передает ТАСС сообщение специализированного сетевого издания Spaceflight Now.говорится в сообщении.О причинах переноса информации нет. Первоначально испытания планировалось провести в среду.По данным СМИ, «сначала будет проведена пробная заправка ракеты-носителя топливом, а затем, после проверки всех систем, состоится статическое испытание: двигатели будут запущены, но ракета не оторвется от стартового стола». Тестирование продлится около 15 секунд.Ранее сообщалось, что Falcon Heavy создается на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 тонн грузов. «При тяге более 5 млн. фунтов (2,2 млн. килограммов) при старте – что эквивалентно примерно 18 самолетам Boeing 747 при взлете – Falcon Heavy будет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире», – заявляли в компании SpaceX.