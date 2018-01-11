17:14 11 января

Компания SpaceX перенесла испытания двигателей ракеты Falcon Heavy

Испытания двигателей американской тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX на мысе Канаверал состоятся не ранее четверга, передает ТАСС сообщение специализированного сетевого издания Spaceflight Now.



Первые огневые испытания ракеты-носителя Falcon Heavy на площадке 39A во Флориде отложены по крайней мере до четверга. Окно для проведения испытаний откроется в 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск),
говорится в сообщении.


О причинах переноса информации нет. Первоначально испытания планировалось провести в среду.

По данным СМИ, «сначала будет проведена пробная заправка ракеты-носителя топливом, а затем, после проверки всех систем, состоится статическое испытание: двигатели будут запущены, но ракета не оторвется от стартового стола». Тестирование продлится около 15 секунд.

Ранее сообщалось, что Falcon Heavy создается на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 тонн грузов. «При тяге более 5 млн. фунтов (2,2 млн. килограммов) при старте – что эквивалентно примерно 18 самолетам Boeing 747 при взлете – Falcon Heavy будет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире», – заявляли в компании SpaceX.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Лесс Сегодня, 10:54
    Опять перенесли?
    Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 тонн грузов
    Так и тянет исправить на предполагается что она сможет летать.
    Лесс
    1. Muvka Сегодня, 10:57
      Уже не первый год переносят. Помнится она должна была в 13 году полететь.
      Muvka
      1. maxim947 Сегодня, 11:02
        Не хило, очень даже не хило... Их амбициозные планы и уже готовые проекты - это для нас даже хорошо, нам это должно дать толчок (здесь с надеждой в голосе), мы без этого не могем, нас тормошить надо )))
        maxim947
        1. Alex Nevs Сегодня, 12:38
          плохо когда под словом "тормошить" оказывается "пинок" под зад. "Пинок" в самом мягком смысле слова, а "под зад" подразумевается "в"
          Alex Nevs
          1. maxim947 Сегодня, 14:11
            оказывается "пинок" под зад

            ))) если честно, то сначала я именно так и написал, потом исправил))
            maxim947
      2. Проксима Сегодня, 11:15
        Цитата: Muvka
        Уже не первый год переносят. Помнится она должна была в 13 году полететь.
        Может быть когда-нибудь и полетит, но так, для очередного баловства Маска. Нормально эксплуатировать ракету стартующую с 27-ю belay двигателями - нереально!!!
        Проксима
    2. БВС Сегодня, 10:58
      А что это уже второй или третий перенос? Мне кажется что первый. Или как объяснить Ваше - "опять"?
      БВС
      1. BlackMokona Сегодня, 11:07
        Много их уже было. Сегодняшнее даже на новость не тянет. Всего на сутки то после четырёх лет переносов. wassat
        BlackMokona
    3. Комментарий был удален.
    4. Арон Заави Сегодня, 11:02
      Цитата: Лесс
      Опять перенесли?

      Бывает. Вот у нас второй раз за месяц из за ошибок тех.персонала на испытательном стенде ,переносят испытания систем ПРО. Хорошо, что контрольные службы вовремя обнаруживают ошибки.
      Арон Заави
      1. Бармал Сегодня, 11:23
        Вот у вас испытания на стенде. У Маска испытания двигателя на стартовой площадке. Типа статические испытания. Потому, что строить стенд для испытания таких двигателей не прагматично. То есть нерентабельно. В СССР такой стенд построили.
        Бармал
        1. Alex Nevs Сегодня, 12:40
          стенд ну очень дорого стоит
          Alex Nevs
          1. Винни76 Сегодня, 13:02
            Цитата: Alex Nevs
            У Маска испытания двигателя на стартовой площадке. Типа статические испытания. Потому, что строить стенд для испытания таких двигателей не прагматично. То есть нерентабельно.

            Помнится на булаве тоже отказались от стендовых испытаний. Так что ветер в спину Илоне...Пущай экономит
            Винни76
  2. Дормидонт Сегодня, 10:57
    Будем надеяться, что не взлетит
    Дормидонт
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:59
      Цитата: Дормидонт

      двигатели будут запущены, но ракета не оторвется от стартового стола». Тестирование продлится около 15 секунд.читайте.
      андрей юрьевич
    2. zhekazs Сегодня, 11:35
      Да пусть взлетит. Знатная хлопушка выйдет laughing
      zhekazs
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Falcon Heavy будет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире
    Вот когда будет, тогда можно будет и поговорить на эту тему.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:18
      Гена , привет ! hi Американцы любят бежать впереди паровоза . У них как всегда : всё "самое-самое" , начиная со стрелковки и заканчивая лохо(тьфу ты!)рельсотронами . wink
      bouncyhunter
      1. BlackMokona Сегодня, 11:19
        Самая мощная эксплуатируемая РН в мире, тоже Американская сейчас. Дельта-Хэви.
        BlackMokona
        1. Vard Сегодня, 11:23
          Флаг им в руки... барабан на шею... Нет у них нормальных двигателей... и не будет... Как там говорилось с хорошим двигателем и забор полетит... и наоборот...
          Vard
          1. BlackMokona Сегодня, 11:28
            Дельта-Хэви летает на американских движках
            BlackMokona
          2. БВС Сегодня, 11:30
            На самой мощной (сегодня) американской РН стоят двигатели собственные:
            1 -я ступень - двигатель RS-68 производства фирмы Рокетдайн (Rocketdyne);
            2-я ступень - двигатель RL-10B-2 компании Pratt & Whitney.
            Это все к Вашему коменту - "Нет у них нормальных двигателей... и не будет..."
            Как видите есть.
            БВС
            1. Винни76 Сегодня, 13:07
              Цитата: БВС
              Как видите есть

              Если таки есть - почему у нас покупают? Рискну предположить, они наверное золотые
              Винни76
              1. BlackMokona Сегодня, 13:44
                А ничего сложного и секретного тут нет. Давно дело вскрылось, зачем и почему
                МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ОАО НПО "Энергомаш" осуществляло продажу российских ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей "Атлас-5" за половину стоимости затрат на их производство, говорится в материалах Счетной палаты РФ.

                "В связи с этим только в 2008-2009 году убыток от их продаж составил около 880 миллионов рублей, или почти 68% всех убытков "Энергомаша", - отмечается в материалах.
                BlackMokona
      2. rotmistr60 Сегодня, 11:29
        Привет, Паша! hi Реклама - двигатель торговли. А в этом они преуспели.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:49
          Цитата: rotmistr60
          Реклама - двигатель торговли. А в этом они преуспели.

          Не помню где слышал : "Хороший товар в рекламе не нуждается" .
          bouncyhunter
        2. DalaiLama Сегодня, 11:58
          но тут внезапно выяснилось что 27 двигателей на старте это всетаки плохо.
          DalaiLama
  4. профессор Сегодня, 12:01
    Перенесли так как рисковать своими кровными деньгами не хотят. Перестраховываются буржуины.

    ПС
    Кстати, на "радость" урякам СпэйсИск снова сообщила, что при крайнем запуске Фалькона со спутником Зума ракета отработала штатно. fellow
    профессор
    1. Mestny Сегодня, 12:35
      Это если верить сообщению СпейсИкс.
      У соседа на гараже написано х..., а там лежат дрова.
      Вы то конечно им верите безоговорочно, и не верите Роскосмосу.
      А мы вот наоборот.
      Mestny
      1. voyaka uh Сегодня, 12:39
        Зума зарегистрирован в списке спутников на орбите.
        Список создает и поддерживает не СпэйсИкс, а независимая инстанция.
        Что неизвестно (из-за его военной секретности) , "живой" спутник или нет.
        На орбите болтаются и мертвые спутники.
        voyaka uh
      2. профессор Сегодня, 13:20
        Цитата: Mestny
        Это если верить сообщению СпейсИкс.

        Хм... Репутация СпэйсИкс заставляет вам усомниться их честности?
        СпэйсИкс одна из самых прозрачных компаний.
        профессор
  5. Ментат Сегодня, 13:11
    Цитата: BlackMokona
    Самая мощная эксплуатируемая РН в мире, тоже Американская сейчас. Дельта-Хэви.

    Цитата: БВС
    На самой мощной (сегодня) американской РН стоят двигатели собственные:
    1 -я ступень - двигатель RS-68 производства фирмы Рокетдайн (Rocketdyne);
    2-я ступень - двигатель RL-10B-2 компании Pratt & Whitney.
    Это все к Вашему коменту - "Нет у них нормальных двигателей... и не будет..."
    Как видите есть.

    Которые используют раз в год и цена запуска — астрономическая.
    При этом первый, тестовый, запуск «самой тяжёлой» состоялся в 2004 году, а Протоны того же класса со стоимостью запуска до 6(!) раз меньше серийно эксплуатируются с 60-х годов. Шестидесятых годов. Ощущиваете разницу?
    Поэтому чего бы им не покупать недорогие, надёжные и массовые двигатели в России?
    Не буду уж напирать тут на загадочную историю с утерей компетентности, документации и способности строить Сатурн-5. Браун с учениками унесли в могилу магические секреты создания сверхтяжёлых ракет? :D
    Ментат
    1. БВС Сегодня, 13:28
      Вы это серьезно - "а Протоны того же класса"?
      Дельта-Хэви на НОО 28 790 кг
      Протон на НОО 23 000 кг
      БВС
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