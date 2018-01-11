США перебросили бомбардировщики B-2 на остров Гуам

Около 200 рядовых и три B-2 Spirit размещены на базе Андерсен для поддержки бомбардировщиков тихоокеанского командования и миссии сдерживания

В ходе этого кратковременного размещения B-2 будут участвовать в местных и региональных тренировочных вылетах, и будут способствовать интеграции (военных ) потенциалов с ключевыми региональными партнерами, что гарантирует поддержание экипажами бомбардировщиков высокой степени готовности и квалификации

Военно-воздушные силы США разместили три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерное оружие, на военной авиабазе на острове Гуам. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанских ВВС.— говорится в сообщении военных в Twitter.Отмечается, что переброска бомбардировщиков с авиабазы "Уайтмэн" в штате Миссури на авиабазу "Андерсен" на Гуаме прошла в рамках регулярной ротации сил в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе.- отмечается в заявлении.Сколько времени B-2 пробудут на Гуаме, в заявлении не указано.