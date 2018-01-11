17:22 11 января

США перебросили бомбардировщики B-2 на остров Гуам

Военно-воздушные силы США разместили три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерное оружие, на военной авиабазе на острове Гуам. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанских ВВС.

Около 200 рядовых и три B-2 Spirit размещены на базе Андерсен для поддержки бомбардировщиков тихоокеанского командования и миссии сдерживания
— говорится в сообщении военных в Twitter.

США перебросили бомбардировщики B-2 на остров Гуам



Отмечается, что переброска бомбардировщиков с авиабазы "Уайтмэн" в штате Миссури на авиабазу "Андерсен" на Гуаме прошла в рамках регулярной ротации сил в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ходе этого кратковременного размещения B-2 будут участвовать в местных и региональных тренировочных вылетах, и будут способствовать интеграции (военных ) потенциалов с ключевыми региональными партнерами, что гарантирует поддержание экипажами бомбардировщиков высокой степени готовности и квалификации
- отмечается в заявлении.

Сколько времени B-2 пробудут на Гуаме, в заявлении не указано.

Использованы фотографии: https://twitter.com/PACAF
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Комментарии 8

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:49
    США перебросили бомбардировщики B-2 на остров Гуам
    ... уже в прицеле северян laughing
    a.s.zzz888
    1. mih_sergeev92 Сегодня, 12:11
      Опять американцы Кима пугать пытаются. Посмотрим, что у них получится..
      mih_sergeev92
    2. KAV Сегодня, 16:08
      Подготовка к ОИ идет полным ходом!
      Что-то мне подсказывает, что готовится крутая провокация с целью развязки войны...
      KAV
  2. keeper03 Сегодня, 11:49
    Отличная мишень для Триумфов ! wassat soldier
    keeper03
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:59
    прошла в рамках регулярной ротации сил в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе.
    Не вижу смысла при ротации гонять технику туда-сюда. Достаточно поменять экипажи. Значит не было В-2 до этого на этой базе.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:11
      Цитата: rotmistr60
      Значит не было В-2 до этого на этой базе.

      Не было . Согласно данным , все имеющиеся В-2 находились в США : 1 - на базе Эдварс в Калифорнии , а остальные 19 на базе Уайтмэн в штате Миссури .
      bouncyhunter
  4. роман66 Сегодня, 12:06
    на них летают бэтмены!
    роман66
  5. omit Сегодня, 16:51
    Не берите в голову, вас это не касается.Перебросили.Мало ли кто чего перебрасывает. laughing
    omit
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