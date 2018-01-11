17:17 11 января

НАТО увеличит британский контингент в ответ на подводную активность России

НАТО планирует расшить командный пункт своих ВМС в Великобритании в связи с «существенно возросшей подводной активностью России в британских водах», передает RT сообщение газеты The Times.



Речь идет об увеличении персонала Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) на военной базе в районе Нортвуд с 300 до 400-500 человек.


Россия активно действует в зоне наших интересов. Российские подлодки представляют угрозу для военно-морских сил и критически важных элементов инфраструктуры НАТО,
сказал газете представитель альянса.

В НАТО также опасаются, что российские подводные лодки могут перерезать трансатлантические коммуникационные кабели.

Кроме того, военных беспокоит «улучшение технических характеристик российских подлодок – они стали быстрее и тише, чем в годы холодной войны, поэтому их труднее обнаружить», отмечает газета.

«К тому же за последние 25 лет НАТО не вкладывало достаточно средств в развитие противолодочной обороны. В результате сейчас на вооружение гораздо меньше субмарин, фрегатов и самолётов, способных отслеживать подводные лодки», – говорится в статье.

По данным газеты, окончательное решение об увеличении персонала Объединенного командования ВМС НАТО в Нортвуде будет принято не раньше июльского саммита лидеров стран альянса в Брюсселе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:05
    Да на здоровье...пусть ищут и наращивают. Синдром психоза шведов по поводу российских ПЛ видать заразный.
    НЕКСУС
    1. allaykbar Сегодня, 12:11
      хорошо что есть ЯО, так бы уже по-любому на нас прыгнула европа всей кодлой. Черти
      allaykbar
      1. Идущий Сегодня, 12:17
        Все им бюджета мало , пусть стригут своих "баранов".
        Идущий
        1. LSA57 Сегодня, 12:28
          Цитата: Идущий
          Все им бюджета мало , пусть стригут своих "баранов".

          а тут и "повод" нашли
          «К тому же за последние 25 лет НАТО не вкладывало достаточно средств в развитие противолодочной обороны. В результате сейчас на вооружение гораздо меньше субмарин, фрегатов и самолётов, способных отслеживать подводные лодки»,

          им теперь любое лыко в строку
          LSA57
          1. Shurik70 Сегодня, 13:11
            Лучше бы сообщили не "увеличим на 100-200 человек", а "потребуем от Британии 10-20 млн$ на увеличение числа сотрудников". Полагаю, в этом случае реакция налогоплательщиков Англии была бы менее сдержанной, хотя сказали бы то же самое
            laughing
            Shurik70
    2. роман66 Сегодня, 12:14
      кучка бюрократов увеличится - не знаю, как это поможет в борьбе с подводными лодками!
      роман66
      1. Идущий Сегодня, 12:18
        Карандашами на картах будут ловить.
        Идущий
        1. роман66 Сегодня, 12:20
          карандашами на картах - все непобедимы! Жуков вон, на КШИ тоже всех побеждал, а грянуло 22 июня...
          роман66
          1. Идущий Сегодня, 12:23
            Цитата: роман66
            карандашами на картах - все непобедимы! Жуков вон, на КШИ тоже всех побеждал, а грянуло 22 июня...


            Промолчу , пусть специалисты и историки разбираются.
            Идущий
            1. роман66 Сегодня, 12:27
              вот сейчас как раз читаю. прислать?
              роман66
              1. Идущий Сегодня, 12:30
                Если можно , с удовольствием почитаю. good drinks А так у них психоз нарастает , пусть тратятся...
                Идущий
                1. роман66 Сегодня, 12:39
                  на какую почту слать?
                  роман66
              2. sogdy Сегодня, 14:10
                Цитата: роман66
                вот сейчас как раз читаю.

                Я читал это еще в 1974м. В мемуарах Конева.
                Ничо, что он "играл" за "ту" сторону? Или в Вашем источнике этого важного момента уже нет?
                sogdy
                1. роман66 Сегодня, 14:14
                  На всякий случай - было два кши и на одном-то Жуков точно за нас играл
                  роман66
                  1. sogdy Сегодня, 14:33
                    Всего 2?! Что-то Вы о Генштабе очень низкого мнения.
                    Предложенный командой Жукова вариант не смогла отразить ни одна из команд. Не смотря на последовавшие оргвыводы, принципиально защита не была создана. Кстати, во многом благодаря массовым припискам и "коммерческой деятельности" ряда высших офицеров и их подчиненных.
                    Ваш замполит должен был озаботиться наличием соответствующей литературы в вашем штабе.
                    sogdy
                    1. роман66 Сегодня, 14:49
                      в сорок первом году - 2. могу и вам выслать книгу, чтоб зря здесь не пустозвонить шлите адрес в личку
                      роман66
                      1. sogdy Сегодня, 15:08
                        Таки новейшие данные точнее свидетельских?
                        Автора назовите, и какое отношение (участие) он имеет к играм ГШ.
                        Так понимаю, что о порядке проведения командно-штабных игр Вы имеете очень смутное представление, хотя приказ, определяющий порядок, совсем не нулевой.
                        sogdy
      2. LSA57 Сегодня, 13:22
        Цитата: роман66
        кучка бюрократов увеличится - не знаю, как это поможет в борьбе с подводными лодками!

        никак. не там ищут
        LSA57
    3. To be or not to be Сегодня, 12:28
      ""Синдром психоза.."
      ...вирус ...бродит по Европе..вирус...
      To be or not to be
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:11
    В НАТО также опасаются, что российские подводные лодки могут перерезать трансатлантические коммуникационные кабели.
    Один британский неадекват в адмиральском звании ляпнул чушь, а в Сша с радостью подхватили. Радует то, что им уже во сне приходят наши АПЛ.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
      Цитата: rotmistr60
      им уже во сне приходят наши АПЛ

      Поправочка : не во сне , а в кошмарах . lol Под вывеской русофобии матрасы набивают Европу своими войсками .
      bouncyhunter
    2. LSA57 Сегодня, 12:30
      Цитата: rotmistr60
      Один британский неадекват в адмиральском звании ляпнул чушь, а в Сша с радостью подхватили.

      да скорее всего они ему эту чушь сами и на ушко шепнули, а он озвучил
      LSA57
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:12
    ... плохи дела у НАТы... куда ни ткни - кругом мы! laughing
    a.s.zzz888
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:18
      Цитата: a.s.zzz888
      ... плохи дела у НАТы... куда ни ткни - кругом мы! laughing

      Этот психоз нагоняют для обывателя,дабы обозначить главную угрозу,против которой стоит НАТО.Тем самым обьяснить саму необходимость существования самого блока.
      НЕКСУС
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:21
        НЕКСУС Сегодня, 12:18Этот психоз нагоняют для обывателя,дабы обозначить главную угрозу,против которой стоит НАТО.Тем самым обьяснить саму необходимость существования самого блока.

        hi ! ... им же надо хоть как то оправдаться перед своими налогоплательщиками, потому и ловят ведьм вокруг себя...
        a.s.zzz888
      2. LSA57 Сегодня, 12:33
        Цитата: НЕКСУС
        дабы обозначить главную угрозу,против которой стоит НАТО.

        так они против этой "угрозы" свою нату и сварганили. просто напоминают. каждый день, каждый час. по всем СМИ
        LSA57
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:41
          Цитата: LSA57
          так они против этой "угрозы" свою нату и сварганили.

          Нет,НАТО было создано для противостояния СССР...а после распада союза,надо было придумать причину,для которой нужно это НАТО в дальнейшем. И тут ,вдруг,появились в несчетном количестве террористы по всему миру.Причем если раньше это были малые группы не оснащенных фанатиков,то теперь ,почему-то,террористы стали замечательно обучены,экипированы и из них даже умудрились сделать целую армия в виде ИГИЛ.
          Ну а теперь,к "борьбе" с террором прибавились такие угрозы как РФ,Китай,Корея,Иран,Эбола,запор с поносом , гонорея и простатит...и со всем этим НАТО обязалось бороться.
          НЕКСУС
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:01
            ... и к Вашему списку "угроз" можно добавить погодные условия, особенно ветер... у них, в частности у испанцев,которые в НАТе, есть опыт такой борьбы...
            a.s.zzz888
  4. Лесс Сегодня, 12:14
    Главное чтоб они нормальный интернет этому контингенту обеспечили. Это ж, вроде, как раз британские моряки жаловались своему премьеру, что из-за плохого интернета они порнуху качать не могут.
    Лесс
    1. роман66 Сегодня, 12:28
      поди с геями?
      роман66
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:43
        Офисный планктон - как средство борьбы с подлодками - ноу-хау королевского флота ! Боже храни королеву !
        КВУ-НСвД
  5. Egorovich Сегодня, 12:34
    Персоналу Объединенного командования ВМС НАТО в Нортвуде, который увеличат на 100-200 человек, всем акваланги выделят, что бы отслеживать подлодки ВМФ России?
    Egorovich
    1. роман66 Сегодня, 12:48
      на всех аквалангов не хватит, кому-то придется обойтись трубкой и маской
      роман66
      1. Egorovich Сегодня, 12:51
        А может они ихтиандры!?
        Egorovich
        1. роман66 Сегодня, 12:55
          в фильме ДМБ даже озвучили, какие именно они ихтиандры laughing
          роман66
  6. Влад5307 Сегодня, 13:59
    Цитата: НЕКСУС
    Да на здоровье...пусть ищут и наращивают. Синдром психоза шведов по поводу российских ПЛ видать заразный.

    Ну неужели российскую пл обнаружили в водах Темзы!? Я что-то пропустил в новостях, ох уж эти праздники!. sad
    Влад5307
  7. роман66 Сегодня, 15:17
    sogdy,
    автор - Козинкин Олег, на основании архивных документов исследует начало войны. к кши я не имею никакого отношения.
    роман66
  8. словак Сегодня, 16:04
    повесят плакатики на кабели "только гей режет"?
    словак
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