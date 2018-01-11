НАТО увеличит британский контингент в ответ на подводную активность России
НАТО планирует расшить командный пункт своих ВМС в Великобритании в связи с «существенно возросшей подводной активностью России в британских водах», передает RT сообщение газеты The Times.
Речь идет об увеличении персонала Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) на военной базе в районе Нортвуд с 300 до 400-500 человек.
В НАТО также опасаются, что российские подводные лодки могут перерезать трансатлантические коммуникационные кабели.
Кроме того, военных беспокоит «улучшение технических характеристик российских подлодок – они стали быстрее и тише, чем в годы холодной войны, поэтому их труднее обнаружить», отмечает газета.
«К тому же за последние 25 лет НАТО не вкладывало достаточно средств в развитие противолодочной обороны. В результате сейчас на вооружение гораздо меньше субмарин, фрегатов и самолётов, способных отслеживать подводные лодки», – говорится в статье.
По данным газеты, окончательное решение об увеличении персонала Объединенного командования ВМС НАТО в Нортвуде будет принято не раньше июльского саммита лидеров стран альянса в Брюсселе.
Речь идет об увеличении персонала Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) на военной базе в районе Нортвуд с 300 до 400-500 человек.
Россия активно действует в зоне наших интересов. Российские подлодки представляют угрозу для военно-морских сил и критически важных элементов инфраструктуры НАТО,сказал газете представитель альянса.
В НАТО также опасаются, что российские подводные лодки могут перерезать трансатлантические коммуникационные кабели.
Кроме того, военных беспокоит «улучшение технических характеристик российских подлодок – они стали быстрее и тише, чем в годы холодной войны, поэтому их труднее обнаружить», отмечает газета.
«К тому же за последние 25 лет НАТО не вкладывало достаточно средств в развитие противолодочной обороны. В результате сейчас на вооружение гораздо меньше субмарин, фрегатов и самолётов, способных отслеживать подводные лодки», – говорится в статье.
По данным газеты, окончательное решение об увеличении персонала Объединенного командования ВМС НАТО в Нортвуде будет принято не раньше июльского саммита лидеров стран альянса в Брюсселе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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