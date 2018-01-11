В Турции заявили о задержании человека, причастного к убийству посла Андрея Карлова
Турецкие СМИ сообщают о том, что полиция произвела арест человека, которого подозревают в участии в покушении на посла РФ в Турции Андрея Карлова. Напомним, что российский посол был убит несколькими выстрелами в спину 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в столице Турции. Непосредственным убийцей Андрея Карлова выступил 22-летний экс-сотрудник (до сих пор не понятно, был ли он бывшим или действующим) полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был ликвидирован в ходе операции бойцами спецназа Турции. Ранее сообщалось, что у Алтынташа было двое сообщников.
Теперь сообщается, что один из сообщников Алтынташа взят под стражу. РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ публикует инициалы преступника: В.К.А.
В турецких новостных выпусках утверждается, что этот человек якобы входит в организацию, возглавляемую проповедником Фетхуллахом Гюленом. Ранее он был уволен с государственной службы.
Известно, что этот же человек задерживался и ранее (по подозрению в участии в попытке госпереворота), но затем был освобождён за недостаточностью улик.
На основании этих данных вполне можно предположить, что в данном случае власти Турции решают свои задачи, заявляя, что неназванный В.К.А. является «пособником убийцы Андрея Карлова». В оппозиционных турецких кругах отмечают, что таким образом Анкара может упрятать за решётку человека, подозреваемого в связях с так называемыми «гюленистами», а обвинения в причастности к убийству российского посла - повод.
Теперь сообщается, что один из сообщников Алтынташа взят под стражу. РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ публикует инициалы преступника: В.К.А.
В турецких новостных выпусках утверждается, что этот человек якобы входит в организацию, возглавляемую проповедником Фетхуллахом Гюленом. Ранее он был уволен с государственной службы.
Известно, что этот же человек задерживался и ранее (по подозрению в участии в попытке госпереворота), но затем был освобождён за недостаточностью улик.
На основании этих данных вполне можно предположить, что в данном случае власти Турции решают свои задачи, заявляя, что неназванный В.К.А. является «пособником убийцы Андрея Карлова». В оппозиционных турецких кругах отмечают, что таким образом Анкара может упрятать за решётку человека, подозреваемого в связях с так называемыми «гюленистами», а обвинения в причастности к убийству российского посла - повод.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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