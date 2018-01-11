17:14 11 января

В Турции заявили о задержании человека, причастного к убийству посла Андрея Карлова

Турецкие СМИ сообщают о том, что полиция произвела арест человека, которого подозревают в участии в покушении на посла РФ в Турции Андрея Карлова. Напомним, что российский посол был убит несколькими выстрелами в спину 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в столице Турции. Непосредственным убийцей Андрея Карлова выступил 22-летний экс-сотрудник (до сих пор не понятно, был ли он бывшим или действующим) полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был ликвидирован в ходе операции бойцами спецназа Турции. Ранее сообщалось, что у Алтынташа было двое сообщников.

В Турции заявили о задержании человека, причастного к убийству посла Андрея Карлова


Теперь сообщается, что один из сообщников Алтынташа взят под стражу. РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ публикует инициалы преступника: В.К.А.


В турецких новостных выпусках утверждается, что этот человек якобы входит в организацию, возглавляемую проповедником Фетхуллахом Гюленом. Ранее он был уволен с государственной службы.

Известно, что этот же человек задерживался и ранее (по подозрению в участии в попытке госпереворота), но затем был освобождён за недостаточностью улик.

На основании этих данных вполне можно предположить, что в данном случае власти Турции решают свои задачи, заявляя, что неназванный В.К.А. является «пособником убийцы Андрея Карлова». В оппозиционных турецких кругах отмечают, что таким образом Анкара может упрятать за решётку человека, подозреваемого в связях с так называемыми «гюленистами», а обвинения в причастности к убийству российского посла - повод.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:30
    ... громкое заявление турок, но вот только как насчёт его достоверности... request
    a.s.zzz888
    1. Shurik70 Сегодня, 13:04
      Нафиг Гюлену ссориться с Россией? Да его Турция каждую неделю в терроризме обвиняет и требует выдачи от США. США не отдают под предлогом "недоказанности". Подставляться с убийством посла он не будет. Да и ссорить Россию с Турцией было бессмысленно, всего через год после сбитого нашего самолёта.
      Так что лажу Турция гонит.
      Shurik70
      1. Orionvit Сегодня, 13:47
        Цитата: Shurik70
        Так что лажу Турция гонит.

        Тут можно только согласиться. Особенно после слов
        что этот человек якобы входит в организацию, возглавляемую проповедником Фетхуллахом Гюленом
        "туретский султан", решил под шумок, на "костях" Российского посла, поиграть в политику со старым недругом. Ни чего святого.
        Orionvit
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:32
    Фетхуллахом Гюленом
    Кого и по какому поводу турки не задерживают все оказываются "сподвижниками" Гюлена.
    rotmistr60
  3. синоби Сегодня, 12:48
    "Если вы ещё на свободе,это не значит что вы невиновны.Это только признак нашей недоработки" - Г.Мюллер
    синоби
  4. Incvizitor Сегодня, 15:45
    Нужно своё расследование, этим верить-себя не уважать.
    Incvizitor
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