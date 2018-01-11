ВМС Японии будут использовать новую систему перехвата ракет
Японские ВМС будут использовать новую систему перехвата ракет на двух новых эсминцах, оснащенных информационно-управляющей системой «Иджис» (Aegis), которые поступят на вооружение в 2019-2020 годах, передает РИА Новости сообщение газеты «Иомиури».
Для этих целей на каждый корабль будет выделено по $ 1,5 млрд.
Как пишет газета, «новая система обмена информацией наведения, разработанная США, позволит использовать данные радаров наведения от одного эсминца, оснащенного "Иджис", для перехвата ракет другим эсминцем».
Отмечается, что «существующая сейчас система обмена информацией несовершенна и требует дополнительного наведения радаров "Иджис" на том корабле, с которого будет вестись перехват».
Япония располагает четырьмя кораблями с системой «Иджис», оснащенными ракетами заатмосферного перехвата ракет SM-3. Каждая установка рассчитана максимально на восемь пусков. «Этого может оказаться недостаточно при массированной ракетной атаке со стороны КНДР», – пишет газета.
Обмен данными радаров наведения позволит использовать информацию, полученную эсминцем с «Иджис», дислоцированным в Японском море ближе к точке пуска ракет КНДР, системой перехвата другого корабля, расположенного в Тихом океане. Таким образом, новая система обмена данными наведения позволит использовать для уничтожения ракет систему «Иджис» на удаленных кораблях.
В дальнейшем планируется внедрить новую систему и на других кораблях, уже действующих в составе ВМС, проведя на них необходимые усовершенствования.
Для этих целей на каждый корабль будет выделено по $ 1,5 млрд.
Как пишет газета, «новая система обмена информацией наведения, разработанная США, позволит использовать данные радаров наведения от одного эсминца, оснащенного "Иджис", для перехвата ракет другим эсминцем».
Отмечается, что «существующая сейчас система обмена информацией несовершенна и требует дополнительного наведения радаров "Иджис" на том корабле, с которого будет вестись перехват».
Япония располагает четырьмя кораблями с системой «Иджис», оснащенными ракетами заатмосферного перехвата ракет SM-3. Каждая установка рассчитана максимально на восемь пусков. «Этого может оказаться недостаточно при массированной ракетной атаке со стороны КНДР», – пишет газета.
Обмен данными радаров наведения позволит использовать информацию, полученную эсминцем с «Иджис», дислоцированным в Японском море ближе к точке пуска ракет КНДР, системой перехвата другого корабля, расположенного в Тихом океане. Таким образом, новая система обмена данными наведения позволит использовать для уничтожения ракет систему «Иджис» на удаленных кораблях.
В дальнейшем планируется внедрить новую систему и на других кораблях, уже действующих в составе ВМС, проведя на них необходимые усовершенствования.
Использованы фотографии: US Navy
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти