17:23 11 января

ВМС Японии будут использовать новую систему перехвата ракет

Японские ВМС будут использовать новую систему перехвата ракет на двух новых эсминцах, оснащенных информационно-управляющей системой «Иджис» (Aegis), которые поступят на вооружение в 2019-2020 годах, передает РИА Новости сообщение газеты «Иомиури».

ВМС Японии будут использовать новую систему перехвата ракет


Для этих целей на каждый корабль будет выделено по $ 1,5 млрд.


Как пишет газета, «новая система обмена информацией наведения, разработанная США, позволит использовать данные радаров наведения от одного эсминца, оснащенного "Иджис", для перехвата ракет другим эсминцем».

Отмечается, что «существующая сейчас система обмена информацией несовершенна и требует дополнительного наведения радаров "Иджис" на том корабле, с которого будет вестись перехват».

Япония располагает четырьмя кораблями с системой «Иджис», оснащенными ракетами заатмосферного перехвата ракет SM-3. Каждая установка рассчитана максимально на восемь пусков. «Этого может оказаться недостаточно при массированной ракетной атаке со стороны КНДР», – пишет газета.

Обмен данными радаров наведения позволит использовать информацию, полученную эсминцем с «Иджис», дислоцированным в Японском море ближе к точке пуска ракет КНДР, системой перехвата другого корабля, расположенного в Тихом океане. Таким образом, новая система обмена данными наведения позволит использовать для уничтожения ракет систему «Иджис» на удаленных кораблях.

В дальнейшем планируется внедрить новую систему и на других кораблях, уже действующих в составе ВМС, проведя на них необходимые усовершенствования.

Использованы фотографии: US Navy
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Комментарии 10

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  1. Александр Свистоплясов Сегодня, 12:34
    А когда самураи будут освобождаться от американской оккупации?
    Александр Свистоплясов
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:46
      Оно им надо, новая Хиросима с Нагасаками? Раз получили от всех, теперь главный у них белый господин за океаном, а не клоун - император или премьер - говорящая голова.
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. LSA57 Сегодня, 12:54
      Цитата: Александр Свистоплясов
      А когда самураи будут освобождаться от американской оккупации?

      никогда. полосатые никогда своих вассалов не отпускали
      LSA57
    3. KaPToC Сегодня, 13:28
      Цитата: Александр Свистоплясов
      А когда самураи будут освобождаться от американской оккупации?

      А вам это зачем? Хотите опять с ними воевать? Пусть германия и япония будут под оккупацией вечно.
      KaPToC
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:42
    Японские ВМС будут использовать новую систему перехвата ракет
    Ишь как засуетились и заелозили под Ыном и с подачи Сша. Ну пусть растрясут свой кошелек на радость КНДР.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 12:56
      Цитата: rotmistr60
      Ну пусть растрясут свой кошелек на радость КНДР.

      а КНДР какая радость от этого? belay они им что ли деньги по безналу перечислят? laughing
      LSA57
      1. rotmistr60 Сегодня, 13:00
        Когда ты (КНДР) заставляешь своего противника (Японию) выбрасывать деньги практически на ветер, то почему не быть довольным?
        rotmistr60
        1. LSA57 Сегодня, 13:05
          Цитата: rotmistr60
          практически на ветер, то почему не быть довольным?

          да почему не ветер? laughing я вот сейчас представил как в КНДР начались народные гуляния по поводу "выброшенных на ветер денег"
          японцы всем фору дадут в расходах на что нибудь. и никогда не будут вкладывать деньги в пустые проекты. раз в матрасии не купили, значит свою надёжнее сделали
          LSA57
        2. KaPToC Сегодня, 13:29
          Цитата: rotmistr60
          Когда ты (КНДР) заставляешь своего противника (Японию) выбрасывать деньги практически на ветер, то почему не быть довольным?

          КНДР тут каким боком? Эта система против русских крылатых ракет.
          KaPToC
  3. voyaka uh Сегодня, 13:09
    Странно, что у них не было этой системы до сих пор.
    Это главная сила Иджис: возможность передавать цель (БРСД) от
    корабля к кораблю и стрелять в нее последовательно с разных
    кораблей в случае промаха предыдущего
    voyaka uh
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