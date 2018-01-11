На какую должность назначили экс-министра обороны Мацеревича?

Польские средства массовой информации публикуют материал, в котором говорится, что экс-министр обороны Польши Антони Мацеревич не остался без государственной службы. Оказалось, что Мацеревича решили назначить главой специальной комиссии, которая упорно ищет «новые» причины крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Напомним, что подкомиссия с «международными экспертами в составе» уже объявила, что самолёт начал падать после «нескольких внутренних взрывов, включая взрыв в крыле».Полномочиями главы комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском Антони Мацеревича наделил его сменщик на посту главы военного ведомства Польши Мариуш Бащак, который сам до этого возглавлял МВД.Напомним, что две предыдущие комиссии, включая комиссию с польским участием, пришли к однозначному выводу о том, что причиной крушения стало недопустимо низкое снижение в условиях плохой видимости при нахождении в кабине пилотов постороннего человека в состоянии алкогольного опьянения. Этим человеком был командующий ВВС Польши, который фактически нарушил авиационный регламент и оказывал прямое давление на пилотов авиалайнера, следовавшего в смоленский аэропорт Северный.Теперь Мацеревич, судя по всему, с особым энтузиазмом должен взяться за притягивание за уши новых версий о крушении, причины которого давно известны.