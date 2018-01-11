17:20 11 января

На какую должность назначили экс-министра обороны Мацеревича?

Польские средства массовой информации публикуют материал, в котором говорится, что экс-министр обороны Польши Антони Мацеревич не остался без государственной службы. Оказалось, что Мацеревича решили назначить главой специальной комиссии, которая упорно ищет «новые» причины крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Напомним, что подкомиссия с «международными экспертами в составе» уже объявила, что самолёт начал падать после «нескольких внутренних взрывов, включая взрыв в крыле».

На какую должность назначили экс-министра обороны Мацеревича?


Полномочиями главы комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском Антони Мацеревича наделил его сменщик на посту главы военного ведомства Польши Мариуш Бащак, который сам до этого возглавлял МВД.


Напомним, что две предыдущие комиссии, включая комиссию с польским участием, пришли к однозначному выводу о том, что причиной крушения стало недопустимо низкое снижение в условиях плохой видимости при нахождении в кабине пилотов постороннего человека в состоянии алкогольного опьянения. Этим человеком был командующий ВВС Польши, который фактически нарушил авиационный регламент и оказывал прямое давление на пилотов авиалайнера, следовавшего в смоленский аэропорт Северный.

Теперь Мацеревич, судя по всему, с особым энтузиазмом должен взяться за притягивание за уши новых версий о крушении, причины которого давно известны.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 43

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  1. Vard Сегодня, 12:43
    Радует... что такие люди у них во власти... это значит что их можно не опасаться особо... дурни... по другому не скажешь...
    Vard
    1. Тралл Сегодня, 12:51
      Эта комиссия получила статус постоянной. И будет действовать до полного распада(раздела) Польши. smile
      Тралл
      1. Идущий Сегодня, 12:55
        Все таки они решили поплясать на граблях , все польские амбиции заканчивались разделом или потерей государственности.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
          Антоху-параноика всунули в комиссию по придумыванию бреда ? Вполне закономерно : он ускорит все деструктивные процессы . wassat
          bouncyhunter
          1. роман66 Сегодня, 13:03
            пустили козлa в огород laughing good
            роман66
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:04
              Трындец капустке ... lol
              bouncyhunter
              1. ПалБор Сегодня, 13:50
                Цитата: bouncyhunter
                Трындец капустке ... lol

                Вы имеете в виду бюджет Польши?
                ПалБор
                1. роман66 Сегодня, 14:50
                  скорее здравомыслие Польши
                  роман66
          2. Идущий Сегодня, 13:10
            Такие люди всегда нужны для раздувания истерии.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:13
              Цитата: Идущий
              Такие люди всегда нужны для раздувания истерии.

              Если он на новом месте не справится - я буду ну очень удивлён . laughing
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 13:16
                Тут сработает наша поговорка - "заставь дурака Богу молиться , он и лоб расшибёт".
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:19
                  Вот и пусть бы расшиб - одним болваном меньше стало бы . Огорчает то , что на его место найдётся такой же , если не хуже . sad
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 13:20
                    В том то и дело , что там очередь из таких лобо - дятлов.
                    Идущий
                    1. Смог Сегодня, 13:27
                      Хе,хе, мужики! Значится нам в ближайшее время скучно не будет с этим клоуном. laughing А то вчера аж в расстройство впал, как же мы без его "открытий". laughing Ждемс открытия этой "комиссией" новых законов физики химии и аэродинамики.....
                      День добрый, други!!!!!! drinks soldier
                      Смог
                      1. bouncyhunter Сегодня, 13:40
                        Костик , привет !!! soldier drinks drinks drinks
                        Цитата: Смог
                        Значится нам в ближайшее время скучно не будет с этим клоуном.

                        Как же мы без этого клоуна ??? lol
                        bouncyhunter
            2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:32
              в остальное время таких ждут только в дурке,а этому гипертрофированному дегенерату такая комиссия что дом родной))
              Ратник с пулеметом
          3. влад66 Сегодня, 13:21
            Ну вот не успели опечалиться уходом болезного,теперь снова истерику пшека слушать. request
            влад66
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:25
              Ничего , Влад - нам не привыкать к польским бредням вечнообиженных . wink
              bouncyhunter
          4. svp67 Сегодня, 13:53
            Цитата: bouncyhunter
            Антоху-параноика всунули в комиссию по придумыванию бреда ?

            Пусти козла в огород
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:26
              hi Этот точно найдёт чем поживиться . А США его вопли как раз и нужны в рамках удушения славянского мира .
              bouncyhunter
    2. nik-karata Сегодня, 12:58
      Мацеревич, судя по всему, с особым энтузиазмом должен взяться за притягивание за уши

      Не слишком ли он староват для этого!!! lol
      nik-karata
      1. jetfors_84 Сегодня, 13:11
        По виду кажется даже что вот вот крякнет
        jetfors_84
    3. Spartanez300 Сегодня, 15:02
      Интересно что он еще сможет нарыть своим поросячьим рылом .
      Spartanez300
    4. словак Сегодня, 16:02
      По секрету Мацеревичу: бомбу подложил Туск, получил ее от ЦРУ. Действуй, герой шепелявый
      словак
  2. Egorovich Сегодня, 12:46
    Фрик фрику глаз не выколет! Шоу клоунов продолжится с новой силой!
    Egorovich
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:47
    Мацеревича решили назначить главой специальной комиссии, которая упорно ищет «новые» причины крушения Ту-154
    Вот эта должность ему будет в радость. Это дает возможность не ограниченное количество лет обвинять Россию и предъявлять претензии. Лучше бы его назначили "Наполеоном" в ближайшем дурике.
    rotmistr60
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:55
      Ждём новых гениальных перлов ! good Или выперлов .... belay
      КВУ-НСвД
    2. victorsh Сегодня, 12:56
      Лучше бы его назначили "Наполеоном" в ближайшем дурике.
      Это в наше время не актуально.Новые"герои"-Порошенко,Клинтон и т.д.
      victorsh
      1. LSA57 Сегодня, 13:18
        Цитата: victorsh
        Новые"герои"-Порошенко,Клинтон и т.д.

        что то виталика давно не слышно request пропал laughing
        я вот тут пронастальгировал laughing


        LSA57
  4. Стройбат запаса Сегодня, 12:52
    Будем ждать новых "выводов", что Ту-154 был сбит секретной гиперзвуковой ракетой-невидимкой с дерь.моядерной БЧ
    Стройбат запаса
  5. AlexVas44 Сегодня, 12:55
    Цитата: rotmistr60
    Лучше бы его назначили "Наполеоном" в ближайшем дурике.

    А зачем назначать? Он давно считает себя "Наполеоном", даже не подозревая, что заждались его в шестой палате.
    AlexVas44
    1. LSA57 Сегодня, 13:19
      Цитата: AlexVas44
      даже не подозревая, что заждались его в шестой палате.

      как заждались? а он разве не там? laughing
      LSA57
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:57
    Оказалось, что Мацеревича решили назначить главой специальной комиссии, которая упорно ищет «новые» причины крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

    ... этот найдёт... вне всяких сомнений мы уже знаем кого обвинит... angry
    a.s.zzz888
  7. Rusland Сегодня, 13:04
    На людях меньше будет, можно совсем не бриться.
    Rusland
  8. ustinov.yuri Сегодня, 13:20
    Только полноценный следственный эксперимент прояснит ситуацию. Так что этого фуцана с компанией садить на борт и - вперёд, на Смоленск!
    ustinov.yuri
  9. Влад5307 Сегодня, 13:25
    Цитата: Стройбат запаса
    Будем ждать новых "выводов", что Ту-154 был сбит секретной гиперзвуковой ракетой-невидимкой с дерь.моядерной БЧ

    Нет, вы неправы, сбили русские медведи из рогаток, заряженных камушками, потому и нет никаких следов, кроме пьяных на борту! laughing
    Влад5307
  10. Влад5307 Сегодня, 13:26
    Цитата: Влад5307
    Цитата: Стройбат запаса
    Будем ждать новых "выводов", что Ту-154 был сбит секретной гиперзвуковой ракетой-невидимкой с дерь.моядерной БЧ

    Нет, вы неправы, сбили русские медведи из рогаток, заряженных камушками, потому и нет никаких следов, кроме пьяных панов-начальников на борту! laughing
    Влад5307
  11. Романенко Сегодня, 13:27
    Ему бы конуру построить на границе с РФ и цепь на шею прохожих облаивать - самая для него подходящая работа
    Романенко
  12. shubin Сегодня, 13:41
    Ну щас начнется! Такие версии пойдут, что палата №6 отдыхает! Вот при чем здесь Россия и внутренние взрывы на борту польского самолета? Вот точно, Россию можно только за уши притянуть. laughing
    shubin
  13. Смог Сегодня, 13:58
    bouncyhunter,
    Цитата: bouncyhunter
    Костик , привет !!! soldier drinks drinks drinks
    Цитата: Смог
    Значится нам в ближайшее время скучно не будет с этим клоуном.

    Как же мы без этого клоуна ??? lol

    bouncyhunter,
    Ах , какая отвратительная рожа....(с)
    Паша! Приветствую! drinks drinks drinks soldier
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:23
      Так и я о том же : так и тянутся руки чем потяжелее врезать . yes Братка soldier drinks drinks drinks
      bouncyhunter
  14. 16112014nk Сегодня, 14:14
    Цитата: Vard
    Радует... что такие люди у них во власти.

    У нас не лучше. Один Мутко чего стоит. Провалил всё, что можно и нельзя. МОК дисквалифицировал его пожизненно, из РФС попросили по хорошему, так пристроился рукойводителем какого то оргкомитета по туризму. При полном отсутствии оргспособностей и абсолютной профнепригодности. Как говорится, его в дверь, а он в окно. Провал туризму обеспечен.
    16112014nk
  15. iouris Сегодня, 14:57
    Поражает готовность медийно реагировать на бредни Мацеревича. Необходимо реагировать действенно. Противник понимает только одно - потерю денег. Причины катастрофы расследованы и опубликованы. Ревизия итогов работы комиссии по расследованию невозможно.
    iouris
  16. Комментарий был удален.
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