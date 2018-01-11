17:12 11 января

Ракетчики ЧФ проводят учения по уничтожению морских целей

Расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота, в соответствии с планом боевой подготовки, проводят тренировки по нанесению ударов по морской цели с использованием передвижных береговых ракетных комплексов. Об этом сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Ракетчики ЧФ проводят учения по уничтожению морских целей


Отмечается, что к выполнению мероприятий боевой подготовки, по его словам, привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, а также экипажи самолетов СУ-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.


Расчёты боевой техники отрабатывают выдвижение в назначенные районы, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами
– уточнил Трухачев.

В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнят условные (электронные) пуски ракет.

Использованы фотографии: Владимир Пасякин/РГ
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Комментарии 6

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  1. роман66 Сегодня, 12:57
    все эти электронные пуски.... а испытать ракету. а оценить возможный ущерб. кривляние какое-то
    роман66
    1. Лелёк Сегодня, 14:40
      Цитата: роман66
      все эти электронные пуски.... а испытать ракету. а оценить возможный ущерб. кривляние какое-то

      hi
      Роман, Вы абсолютно не правы. Отработка в виртуальном варианте необходима, особенно учитывая возможные совместные США и Украины провокации в отношении Крыма:
      Лелёк
      1. роман66 Сегодня, 14:51
        я не против, но нужны и реальные пуски, чтоб быть уверенным в поражении цели
        роман66
        1. Лелёк Сегодня, 15:07
          Цитата: роман66
          нужны и реальные пуски


          А кто спорит? Есесссь.
          Лелёк
  2. алекс-сп Сегодня, 13:11
    В Одессе стоит амеровский эсминец.... Пусть подумают, сумеют ли уйти, если - что.
    алекс-сп
    1. 30 вис Сегодня, 13:40
      Есть реальная цель для тренировки! А для чего ещё этот эсминец зашёл в Русское море! Цель .
      30 вис
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