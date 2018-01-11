Ракетчики ЧФ проводят учения по уничтожению морских целей

Расчёты боевой техники отрабатывают выдвижение в назначенные районы, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами

Расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота, в соответствии с планом боевой подготовки, проводят тренировки по нанесению ударов по морской цели с использованием передвижных береговых ракетных комплексов. Об этом сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.Отмечается, что к выполнению мероприятий боевой подготовки, по его словам, привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, а также экипажи самолетов СУ-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.– уточнил Трухачев.В ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнят условные (электронные) пуски ракет.