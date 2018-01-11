Очередной корвет проекта 22160 будет заложен 13 января
Шестой по счету патрульный корабль проекта 22160 будет заложен для ВМФ 13 января на Зеленодольском судостроительном заводе имени М. Горького, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны РФ.
Корабли спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.
Автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет 60 суток. Их максимальная скорость – 30 узлов, экипаж – 80 человек, дальность плавания – 6 тыс. миль. Вооружение: 57-мм артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс, пулемёты. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.
«Головной корабль проекта 22160 – "Василий Быков" – был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки также находятся патрульные корабли "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов", "Виктор Великий"», – напомнили в пресс-службе.
Патрульные корабли проекта 22160 по своему предназначению и спектру выполнения задач безусловно усилят потенциал разнородных группировок Военно-морского флота, действующих в различных морских районах,приводит пресс-служба слова главкома ВМФ адмирала Владимира Королева.
Корабли спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.
Автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет 60 суток. Их максимальная скорость – 30 узлов, экипаж – 80 человек, дальность плавания – 6 тыс. миль. Вооружение: 57-мм артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс, пулемёты. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.
«Головной корабль проекта 22160 – "Василий Быков" – был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки также находятся патрульные корабли "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов", "Виктор Великий"», – напомнили в пресс-службе.
Использованы фотографии: vk.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти