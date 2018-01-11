17:15 11 января

Очередной корвет проекта 22160 будет заложен 13 января

Шестой по счету патрульный корабль проекта 22160 будет заложен для ВМФ 13 января на Зеленодольском судостроительном заводе имени М. Горького, передает ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

Очередной корвет проекта 22160 будет заложен 13 января


Патрульные корабли проекта 22160 по своему предназначению и спектру выполнения задач безусловно усилят потенциал разнородных группировок Военно-морского флота, действующих в различных морских районах,
приводит пресс-служба слова главкома ВМФ адмирала Владимира Королева.


Корабли спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

Автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет 60 суток. Их максимальная скорость – 30 узлов, экипаж – 80 человек, дальность плавания – 6 тыс. миль. Вооружение: 57-мм артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс, пулемёты. На корабле предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС.

«Головной корабль проекта 22160 – "Василий Быков" – был заложен 26 февраля 2014 года. На разных этапах постройки также находятся патрульные корабли "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин", "Сергей Котов", "Виктор Великий"», – напомнили в пресс-службе.

Использованы фотографии: vk.com
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Комментарии 32

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  1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 13:12
    Они уже и даты подбирают соответствующие laughing laughing laughing 13,Карл!!! laughing Перефразируя-НИКОГДА...По-крайней мере-мы не доживём.На это и надежда у них там в бункере?
    Bellum omnium contra omnes
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:15
      А где крики "это ниправда и папил бабла"?
      В то время как воды Черного море бороздят "волчьи стаи" братьев наших меньших, неподалеку, на керченском судостроительном заводе "Залив" идет работа... Достройка патрульного корабля «Василий Быков» проекта 22160. Фото конец ноября 2017 года.


      Аристарх Людвигович
      1. 210окв Сегодня, 13:16
        Методичку сменил..
        Цитата: Аристарх Людвигович
        А где крики "это ниправда и папил бабла"?
        210окв
    2. 210окв Сегодня, 13:15
      Вы что,суеверный?Тут два дня осталось,а не двадцать лет..
      Цитата: Bellum omnium contra omnes
      Они уже и даты подбирают соответствующие laughing laughing laughing 13,Карл!!! laughing Перефразируя-НИКОГДА...По-крайней мере-мы не доживём.На это и надежда у них там в бункере?
      210окв
      1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 13:19
        Как же я вам завидую,оптимисты....И жить легко,и жизнь легка........
        Bellum omnium contra omnes
        1. влад66 Сегодня, 13:41
          Цитата: Bellum omnium contra omnes
          Как же я вам завидую,оптимисты....И жить легко,и жизнь легка........

          Жизнь у многих не легка,но и панике поддаваться дело последнее,вправо не задвинули уже хорошо. wink
          влад66
        2. просто экспл Сегодня, 13:52
          о , свежерег , только зарегистрировался и сразу понес правда матку нам темным и дремучим о том как мы плохо живем и как плохо у нас работают .
          следующие посты будут какие ? голосовать на навального которого нет в списке кандидатов ?
          просто экспл
          1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 14:02
            О,старорег...Ты людей по дате регистрации умными или же наоборот считаешь?Тогда мне тебя искренне жаль...
            Bellum omnium contra omnes
            1. просто экспл Сегодня, 14:13
              г-н хороший , Вы бы маскировались получше , а то я вас таких палю с пары постов .
              и не надо выдавать себя человека который переживает за Россию , Вы переживаете только за количество денег в гранте который Вы и Вам подобные должны освоить на ниве лжи о России .
              просто экспл
              1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 14:18
                Ничего не меняется-как был просто эскпл,таким и остался-
                Постоянство признак мастерства.Не изменяй себе,а то скучно будет... laughing
                Bellum omnium contra omnes
                1. просто экспл Сегодня, 14:22
                  вот г-н хороший и нарушил первый пункт инструкции , гласивший что работник отдела по улучшению имиджа США в сети интернет должен быть вежливым . а не тыкать незнакомым людям , особенно тем кто видит кто Вы есть на самом деле .а Вы можете ради прикола назвать Ваши старые аккаунты на данном сайте ?
                  просто экспл
        3. 30 вис Сегодня, 13:53
          Есть у меня знакомый пессимист . Для него дорогу перейти проблема . -" А вдруг машина задавит , на бордюре ногу подверну, сознание потеряю на дороге .И ещё тысяча отговорок -страшилок с ужасным концом . Вот и лежит на диване по уши в грязи ...
          30 вис
        4. Комментарий был удален.
          1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 14:09
            Да ты удачу для себя прибереги,чёрт...Мне она без надобности здесь. laughingВсегда обходился как-то...
            Bellum omnium contra omnes
            1. просто экспл Сегодня, 14:24
              ну наконец то признались что Вы тут давно ошиваетесь , и этот ваш аккаунт что регнут сегодня далеко не первый .
              просто экспл
  2. 210окв Сегодня, 13:13
    Радует конечно,не так как предыдущая новость
    210окв
  3. Egorovich Сегодня, 13:13
    Ну хоть здесь хорошая новость, после "Ивана Грена".
    Egorovich
  4. turbris Сегодня, 13:13
    "Вооружение: 57-мм артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс, пулемёты" - хоть это и патрульный корабль, но вооружение как-то не впечатляет.
    turbris
    1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 13:14
      На то он и патрульный.Калибры ещё предложите впихнуть в него.
      Bellum omnium contra omnes
      1. 210окв Сегодня, 13:17
        И они будут.Это так скажем корвет.Системы вооружений на этих кораблях заменяемые в зависимости от задач.
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        На то он и патрульный.Калибры ещё предложите впихнуть в него.
        210окв
      2. просто экспл Сегодня, 13:52
        так они (калибры) там есть .
        но люди навального матчасть не знают.
        просто экспл
    2. Serg65 Сегодня, 13:15
      Цитата: turbris
      хоть это и патрульный корабль, но вооружение как-то не впечатляет.

      Точно, Калибров нету! laughing
      Serg65
      1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 13:23
        Ничё-впихнут невпихуемое уря кал ки тутошние... wink
        Bellum omnium contra omnes
        1. просто экспл Сегодня, 13:54
          как грантик американский ? вкусен ? кусок в горле не застревает ?
          просто экспл
        2. ленивый Сегодня, 14:52
          слушай тролль сколько центов тебе за пост платят?
          ленивый
    3. 210окв Сегодня, 13:21
      Детсад на прогулке...Почитайте статьи о этих кораблях. yes
      210окв
    4. mihey Сегодня, 13:23
      Для его задач большего и не надо. Вот только скорость маловата...
      mihey
      1. Кузякин15 Сегодня, 14:05
        Цитата: 210окв
        Детсад на прогулке...Почитайте статьи о этих кораблях. yes

        Вопрос к флотским: зачем он нужен ВМФ? Какова его ценность как боевой единицы?
        По идее служить бы ему в погранохране. ПВО никакое, ПЛО тоже как бы нет. Если только патрулировать где то в районе Сомали?...
        К морю отношения не имею-может и ошибаюсь.
        Кузякин15
    5. Alexey RA Сегодня, 14:18
      Тут другой вопрос - а вообще зачем флоту нужен этот патрульный корабль?
      Корабли спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

      Защита МЭЗ - это не флотская задача, а ФСБ-шная. Зачем флоту дублировать задачи БОХР? И не лучше ли было вместо невнятных "патрульных кораблей" с минимальным вооружением построить для ВМФ полноценные МПК?
      Alexey RA
  5. МЮД Сегодня, 13:54
    Прошла отличная новость.
    РЫБИНСК, 11 янв – РИА Новости Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" готово начать серийное производство морских газотурбинных двигателей на смену украинским силовым установкам,

    РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180111/1512429938
    .html
    МЮД
  6. nail1972 Сегодня, 14:02
    Цитата: МЮД
    Прошла отличная новость.
    РЫБИНСК, 11 янв – РИА Новости Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" готово начать серийное производство морских газотурбинных двигателей на смену украинским силовым установкам,

    РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180111/1512429938
    .html

    давно пора!!! good
    nail1972
  7. Кузякин15 Сегодня, 14:56
    Цитата: Alexey RA
    Тут другой вопрос - а вообще зачем флоту нужен этот патрульный корабль?
    Корабли спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий они призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

    Защита МЭЗ - это не флотская задача, а ФСБ-шная. Зачем флоту дублировать задачи БОХР? И не лучше ли было вместо невнятных "патрульных кораблей" с минимальным вооружением построить для ВМФ полноценные МПК?

    Кстати: не нашел стоимость постройки пр.22160. Корветы пр. 20380 по Вике в районе 29млрд. руб. А патрульники? Насколько они дешевле?
    А насчет модульности вооружения-западники и янкесы как бы ,,обожглись" с пресловутой модульностью? Не наступаем мы на ихние грабли?
    Ведь по разным источникам, патрульников планируют построить порядка трех десятков, якобы.
    Кузякин15
  8. groks Сегодня, 15:01
    Да хороший корабль. Только это СК. Не эсминец, не БПК, а сторожевик. Армию превращают в сплошные ВВ, теперь и флот в туда же. Любопытно что корабль имеет хорошую систему обнаружения подводных целей, но чего он потом с ними будет делать - из пушки расстреливать?
    groks
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