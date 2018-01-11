Индия аннулировала программу строительства тральщиков по южнокорейской лицензии
Индийское правительство аннулировало программу строительства 12 новых тральщиков искателей-мин, которая должна была осуществляться на государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа в партнерстве с южнокорейской корпорацией Kangnam Corporation, сообщает bmpd.
Стоимость программы оценивалась в 32840 кроров рупий (около 5,19 млрд. долларов).
Официальной причиной аннулирования программы стала «невозможность достичь окончательного соглашения с Kangnam Corporation относительного полного удовлетворения индийских закупочных процедур».
Индийский представитель заявил журналистам, что «Kangnam требовала около $1 млрд. за лицензионные права, передачу проекта и технологий, и отказывалась полностью принять индийские требования относительно прав интеллектуальной собственности и объемов технической поддержки в соответствии с принципом "Make in India"».
В начале 2016 года Kangnam победила в конкурсе на строительство 12 тральщиков по представленным проекту и технологиям. «Подразумевалось, что окончательный контракт с южнокорейской стороной должен быть заключен в течение шести месяцев. В итоге, после двух лет переговорной эпопеи, контракт так и не был подписан, и теперь соглашение с Kangnam аннулировано», – говорится в материале.
Теперь индийские чиновники планируют объявить очередной тендер на строительство кораблей. Запросы предложений будут разосланы всё тем же компаниям: опять-таки Kangnam Corporation, итальянской Intermarine, испанской Navantia, американской Lockheed Martin, германской ThyssenKrupp и двум российским компаниям под эгидой АО "Рособоронэкспорт".
Стоимость программы оценивалась в 32840 кроров рупий (около 5,19 млрд. долларов).
Официальной причиной аннулирования программы стала «невозможность достичь окончательного соглашения с Kangnam Corporation относительного полного удовлетворения индийских закупочных процедур».
Индийский представитель заявил журналистам, что «Kangnam требовала около $1 млрд. за лицензионные права, передачу проекта и технологий, и отказывалась полностью принять индийские требования относительно прав интеллектуальной собственности и объемов технической поддержки в соответствии с принципом "Make in India"».
В начале 2016 года Kangnam победила в конкурсе на строительство 12 тральщиков по представленным проекту и технологиям. «Подразумевалось, что окончательный контракт с южнокорейской стороной должен быть заключен в течение шести месяцев. В итоге, после двух лет переговорной эпопеи, контракт так и не был подписан, и теперь соглашение с Kangnam аннулировано», – говорится в материале.
Теперь индийские чиновники планируют объявить очередной тендер на строительство кораблей. Запросы предложений будут разосланы всё тем же компаниям: опять-таки Kangnam Corporation, итальянской Intermarine, испанской Navantia, американской Lockheed Martin, германской ThyssenKrupp и двум российским компаниям под эгидой АО "Рособоронэкспорт".
Использованы фотографии: Министерство обороны Южной Кореи
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти