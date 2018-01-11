17:16 11 января

Индия аннулировала программу строительства тральщиков по южнокорейской лицензии

Индийское правительство аннулировало программу строительства 12 новых тральщиков искателей-мин, которая должна была осуществляться на государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа в партнерстве с южнокорейской корпорацией Kangnam Corporation, сообщает bmpd.

Морские тральщики–искатели мин типа Yangyang ВМС Южной Кореи.

Стоимость программы оценивалась в 32840 кроров рупий (около 5,19 млрд. долларов).


Официальной причиной аннулирования программы стала «невозможность достичь окончательного соглашения с Kangnam Corporation относительного полного удовлетворения индийских закупочных процедур».

Индийский представитель заявил журналистам, что «Kangnam требовала около $1 млрд. за лицензионные права, передачу проекта и технологий, и отказывалась полностью принять индийские требования относительно прав интеллектуальной собственности и объемов технической поддержки в соответствии с принципом "Make in India"».

В начале 2016 года Kangnam победила в конкурсе на строительство 12 тральщиков по представленным проекту и технологиям. «Подразумевалось, что окончательный контракт с южнокорейской стороной должен быть заключен в течение шести месяцев. В итоге, после двух лет переговорной эпопеи, контракт так и не был подписан, и теперь соглашение с Kangnam аннулировано», – говорится в материале.

Теперь индийские чиновники планируют объявить очередной тендер на строительство кораблей. Запросы предложений будут разосланы всё тем же компаниям: опять-таки Kangnam Corporation, итальянской Intermarine, испанской Navantia, американской Lockheed Martin, германской ThyssenKrupp и двум российским компаниям под эгидой АО "Рособоронэкспорт".

Использованы фотографии: Министерство обороны Южной Кореи
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Tiras Сегодня, 14:27
    Индийцы в этом плане вообще жёсткие -хочешь продать им и получить миллиарды - дай и технологии и производство делай в Индии.
    Tiras
    1. svp67 Сегодня, 14:30
      Цитата: Tiras
      Индийцы в этом плане вообще жёсткие -хочешь продать им и получить миллиарды - дай и технологии и производство делай в Индии.

      Да вот как то не со всеми. Американцам они готовы "простить" многое...
      svp67
    2. влад66 Сегодня, 14:37
      Официальной причиной аннулирования программы стала «невозможность достичь окончательного соглашения с Kangnam Corporation относительного "полного удовлетворения индийских закупочных процедур

      Это "полное удовлетворение" уже весь мир достало,сексуальные какие.
      влад66
    3. Rusland Сегодня, 14:45
      Только не в коня корм, хотят объять необъятное.
      Rusland
  2. Vadim851 Сегодня, 14:28
    Классика жанра, индусы всё мнутся, во всех отраслях
    Vadim851
    1. svp67 Сегодня, 14:31
      Цитата: Vadim851
      Классика жанра, индусы всё мнутся, во всех отраслях

      Как бы не "из жмякались"
      svp67
      1. Vadim851 Сегодня, 15:15
        Вполне, но с другой стороны рынок то какой ёмкий, терять вот не хочется, они этим торгуются, но это уже перебор.
        Истребитель - сколько лет уже из стороны в сторону, ЗРК - тоже не всё гладко, от ПТРК "Спайк" в последний момент отказались, думаю и дальше кидалово будет продолжаться.
        Vadim851
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:31
    Давайте мы вам за пять лярдов 12 своих александритов построим
    КВУ-НСвД
    1. Chertt Сегодня, 15:53
      Цитата: КВУ-НСвД
      Давайте мы вам за пять лярдов 12 своих александритов построим

      Объяснили же вам, Индусам технологии и права на интеллектуальную собственность нужны, а не только корабли
      Chertt
  4. Rusland Сегодня, 14:31
    Значит так необходимы для флота, сейчас Европу начнут лечить.
    Rusland
  5. rocket757 Сегодня, 14:36
    Мне по приколу, тут недавно евреи опять с индусами задружились ... канья и прочих звуковых раздавалось немерянно.
    Интересно, когда их индусы опять кинут, какие звуки пойдут???
    rocket757
  6. katalonec2014 Сегодня, 14:41
    Корейцы правы,индусы приборзели и хотят не только получить вооружение,но и торговать в дальнейшем чужими кораблями как своими.Всем бы так с ними.Привыкли получать технологии на "шару".
    katalonec2014
  7. vvv-73 Сегодня, 15:06
    Вот поэтому у них уже далеко не первый контракт срывается. Хотят слишком много.
    vvv-73
  8. Incvizitor Сегодня, 15:40
    Как бы они так безо всего не остались, любят поерепениться (танки им не те, самолёты не те, подлодки плохие) а Китай в это время корабли как пироги делает.
    Incvizitor
  9. turcom Сегодня, 17:06
    А что китайцев не видно?
    turcom
Картина дня