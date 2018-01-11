17:19 11 января

В Сирии замечен российский «Печенег»

Пулеметы «Печенег» были официально приобретены Сирией еще до начала войны, однако первое изображение этого оружия попало в интернет лишь в августе 2015 года, пишет Вестник Мордовии.

В Сирии замечен российский «Печенег»


«В этом нет ничего удивительного: была приобретена очень маленькая партия ПКП "Печенег". Они попали лишь на вооружение подразделений специального назначения», – отмечает автор публикации Лев Романов.


И вот на днях «Печенег» снова засветился в Сирии. В настоящее время данное оружие используется по прямому назначению – для уничтожения боевиков террористических и оппозиционных группировок, которые не пожелали сложить оружие.



7,62-мм пулемёт ПКП «Печенег» (Индекс ГРАУ – 6П41) – российский единый пулемёт, разработанный на основе ПКМ. Предназначен для поражения живой силы противника, огневых и транспортных средств, воздушных целей. Принят на вооружение в 2001 году. Масса – 8,2 кг (на сошках), прицельная дальность стрельбы – 1500 м, максимальная дальность – 3800 м, скорострельность – 650 выстр./мин.

Использованы фотографии: spioenkop.blogspot.ru
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Комментарии 14

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:27
    В настоящее время данное оружие используется по прямому назначению – для уничтожения боевиков террористических и оппозиционных группировок, которые не пожелали сложить оружие. А до этого он в музее стоял или для него готовили пулемётчиков ? laughing
    КВУ-НСвД
    1. Тралл Сегодня, 15:28
      Перепечатка статьи на ВО 2015 года про сирийские Печенеги:
      https://topwar.ru/81287-iz-rossii-s-lyubovyu-siri
      yskie-pulemety-pecheneg.html
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:36
        Вот и я подумал , что новость из разряда "где-то это уже было" .
        bouncyhunter
        1. самоход Сегодня, 16:17
          не только "уже где-то было", но и не такая уж и новость. чему удивляться? обычная практика - испытать оружие (коли есть такая возможность) в боевой обстановке.
          самоход
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:26
            Коли уж в статье прописано о том , что Сирия ещё до войны партию Печенегов закупила , пусть и небольшую - было бы странно их там не увидеть . yes
            bouncyhunter
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:27
    Там много чего замечено, ибо там война. А оружие лучше всего проверить в реальных боевых условиях, что сейчас в Сирии и наблюдаем.
    Геркулесыч
    1. Ныробский Сегодня, 16:13
      Цитата: Геркулесыч
      Там много чего замечено, ибо там война. А оружие лучше всего проверить в реальных боевых условиях, что сейчас в Сирии и наблюдаем.

      Как озвучило Мин.обороны РФ, за время участия России в Сирийском конфликте опробовано более 200 образцов нового вооружения. Очень даже не хило. yes
      Ныробский
  3. Incvizitor Сегодня, 15:34
    Я думаю у спецуры РФ ещё там много таких...
    Incvizitor
  4. Галеон Сегодня, 15:41
    Здоровы были: партию "печенегов" еще в 15 году отправляли курдам, были фото курдских бойцов-девушек с "печенегом". Новость из разряда "вечных"? no
    Галеон
  5. коноправ Сегодня, 15:43
    Да....берешь ПК, ствол от ПКТ, регулируешь замыкатель, мастрячишь оптическую приблуду. Потом метров на 600 по карпичику пристеливаешь тяжеленькой пулькой..... красота. Ни один броник не спасет. Будет называться АСПК - автоматическая снайперская винтовка.
    коноправ
  6. Alexey-74 Сегодня, 15:44
    В чем новость то? belay
    Alexey-74
  7. Хаджи Мурат Сегодня, 15:47
    ЗАСВЕТИЛСЯ,ЗНАЧИТ СТАЛО ИХ БОЛЬШЕ,ЗНАЧИТ ВСЕ ХОРОШО)
    Хаджи Мурат
  8. А. Привалов Сегодня, 16:12
    Опять "заметили"? Ну, вот прямо сегодня и заметили "Печенег". А до этого, что, не замечали? Эта фотка публиковалась уже два года назад в статье о "замеченном оружии": https://42.tut.by/476960
    good
    В декабре 2015 года, Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что Россия поставляет Свободной сирийской армии оружие и боеприпасы. laughing
    11 декабря 2015 года Владимир Владимирович Путин заявил о том, что российская авиагруппа «способствует объединению усилий» сил Свободной сирийской армии с правительственными войсками, ведущими борьбу с террористами.
    «Особо отмечу, что работа нашей авиагруппы способствует объединению усилий как правительственных войск, так и Сирийской свободной армии. Сейчас несколько ее частей общей численностью свыше пяти тысяч человек, так же как и регулярные войска, ведут наступательные действия против террористов в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Ракка. Кроме этого, мы поддерживаем их с воздуха, так же как и сирийскую армию, оказывая им помощь в вооружении, боеприпасах и материальных средствах»

    Так что, у кого в руках этот "Печенег" я твёрдой уверенности не имею.
    Позже, пресс-секретарь Дмитрий Песков густо сыпал отмазками и доолго выкручивался из неудобного положения. . lol
    К слову, Владимир Владимирович уже тогда сказал, что в Сирии воюют выходцы из РФ.
    Боевики, в том числе выходцы из России, стран СНГ, создали в этой стране настоящий плацдарм.

    Желающие убедиться, могут посетить сайт Президента России и почитать текст под названием "Расширенное заседание коллегии Министерства обороны". http://kremlin.ru/events/president/news/50913
    В докладе вообще много интересного. Рекомендую. hi
    А. Привалов
  9. Александр War Сегодня, 17:18
    У своих военных еще не все перешли на «Печенег» а уже Сирийцам
    Александр War
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