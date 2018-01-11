В Сирии замечен российский «Печенег»
Пулеметы «Печенег» были официально приобретены Сирией еще до начала войны, однако первое изображение этого оружия попало в интернет лишь в августе 2015 года, пишет Вестник Мордовии.
«В этом нет ничего удивительного: была приобретена очень маленькая партия ПКП "Печенег". Они попали лишь на вооружение подразделений специального назначения», – отмечает автор публикации Лев Романов.
И вот на днях «Печенег» снова засветился в Сирии. В настоящее время данное оружие используется по прямому назначению – для уничтожения боевиков террористических и оппозиционных группировок, которые не пожелали сложить оружие.
7,62-мм пулемёт ПКП «Печенег» (Индекс ГРАУ – 6П41) – российский единый пулемёт, разработанный на основе ПКМ. Предназначен для поражения живой силы противника, огневых и транспортных средств, воздушных целей. Принят на вооружение в 2001 году. Масса – 8,2 кг (на сошках), прицельная дальность стрельбы – 1500 м, максимальная дальность – 3800 м, скорострельность – 650 выстр./мин.
«В этом нет ничего удивительного: была приобретена очень маленькая партия ПКП "Печенег". Они попали лишь на вооружение подразделений специального назначения», – отмечает автор публикации Лев Романов.
И вот на днях «Печенег» снова засветился в Сирии. В настоящее время данное оружие используется по прямому назначению – для уничтожения боевиков террористических и оппозиционных группировок, которые не пожелали сложить оружие.
7,62-мм пулемёт ПКП «Печенег» (Индекс ГРАУ – 6П41) – российский единый пулемёт, разработанный на основе ПКМ. Предназначен для поражения живой силы противника, огневых и транспортных средств, воздушных целей. Принят на вооружение в 2001 году. Масса – 8,2 кг (на сошках), прицельная дальность стрельбы – 1500 м, максимальная дальность – 3800 м, скорострельность – 650 выстр./мин.
Использованы фотографии: spioenkop.blogspot.ru
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