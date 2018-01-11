Украинская прокуратура призывает жителей Крыма сообщать о получении повесток в армию России

Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам принуждения к прохождению военной службы в армии России, направления соответствующих повесток жителям из военных комиссариатов, а также по фактам возбуждения уголовных дел или иного привлечения к ответственности за отказ от прохождения службы в армии

Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, продолжающая работать в Киеве после вхождения полуострова в состав России, призвала жителей полуострова уведомлять орган о поступлении повесток для призыва в российскую армию.— говорится в сообщении на сайте прокуратуры.Как отмечается, при получении повесток жителей полуострова просят обращаться в прокуратуру.Ранее МИД Украины выпустил заявление, в котором потребовал от России отменить военный призыв на территории Крыма и Севастополя.Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.