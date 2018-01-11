17:12 11 января

Украинская прокуратура призывает жителей Крыма сообщать о получении повесток в армию России

Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, продолжающая работать в Киеве после вхождения полуострова в состав России, призвала жителей полуострова уведомлять орган о поступлении повесток для призыва в российскую армию.

Украинская прокуратура призывает жителей Крыма сообщать о получении повесток в армию России


Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам принуждения к прохождению военной службы в армии России, направления соответствующих повесток жителям из военных комиссариатов, а также по фактам возбуждения уголовных дел или иного привлечения к ответственности за отказ от прохождения службы в армии
— говорится в сообщении на сайте прокуратуры.


Как отмечается, при получении повесток жителей полуострова просят обращаться в прокуратуру.

Ранее МИД Украины выпустил заявление, в котором потребовал от России отменить военный призыв на территории Крыма и Севастополя.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 50

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:43
    А спину крыжовельным вареньем не намазать? С какого русского овоща,украинская гопота лезет в дела чужого государства? И в этой связи,очень напрягает молчание нашего МИДА и руководства Крыма в частности. Где посыл в долгое эротическое путешествие как прокуратуры Украины,так и всего Киевского табора во главе с Парашей?
    НЕКСУС
    1. allaykbar Сегодня, 15:53
      С какого русского овоща,украинская гопота лезет в дела чужого государства?


      потому что свое государство фиктивное. и любой украинец знает об этом. все от зависти. это чувство появилось вместе с человеком. а им позавидовать поводов много есть
      allaykbar
      1. Владимир16 Сегодня, 15:56
        Нужно возвращать Одессу и остальные русские города и земли. Наши предки кровь проливали, города возводили, земли осваивали. А гопота во главе с горбатым разбазарила, а другая гопота базарит не по делу.
        Нужно отстаивать собственные интересы, а не оправдываться и быть озабоченными по любому поводу. На озабоченных воду возят.
        Владимир16
        1. Идущий Сегодня, 16:30
          Не надо обращать внимания на этих упоротых , а ещё зачем их в прессе пиарить , пусть играют в своей песочнице.
          Идущий
      2. volodya Сегодня, 16:02
        Цитата: allaykbar
        С какого русского овоща,украинская гопота лезет в дела чужого государства?


        потому что свое государство фиктивное. и любой украинец знает об этом. все от зависти. это чувство появилось вместе с человеком. а им позавидовать поводов много есть

        Лучше бы Са...ах какого хорошего человека ловили!
        volodya
      3. влад66 Сегодня, 16:15
        Ранее МИД Украины выпустил заявление, в котором потребовал от России отменить военный призыв на территории Крыма и Севастополя.

        Чего то напомнило fellow
        Вот и здоровья погибшей Украине. laughing
        влад66
        1. Vard Сегодня, 16:23
          Пожарные потушили пожар а морге...Старший докладывает глав врачу... Троих откачали... Одного не смогли...
          Vard
      4. Шура пермский Сегодня, 16:38
        Пора вернуть историческую справедливость и провести декоммунизацию хохлов по принципу восстановления украшки,в кою входили киев и 3 области,остальное забрать
        Шура пермский
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 16:04
      "Братья по разуму" из параллельной реальности. Блин, чего только боженька не сотворил?! Экспериментатор, однако.belay
      сибиралт
      1. Hoc vince Сегодня, 16:37
        Украинский писатель и кинематографист Андрей Курков предложил сделать русский язык "культурной собственностью Украины".
        Hoc vince
    4. Смог Сегодня, 16:09
      Цитата: НЕКСУС
      И в этой связи,очень напрягает молчание нашего МИДА и руководства Крыма в частности. Где посыл в долгое эротическое путешествие

      Дык с одной стороны вроде как и да! А ежели с другого торца глянуть? это ж в нашенском МИДе надо спец. отдел открывать на всю эту лабуду отвечать. А мне людей жалко. Вот только прикиньте, каждый день эту ересь читать , да еще и ответы писать. Это ж с ума съедешь.
      Смог
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:24
        Цитата: Смог
        Вот только прикиньте, каждый день эту ересь читать , да еще и ответы писать. Это ж с ума съедешь.

        У нас мало в телевизоре юмористов? Их нанять,и пусть приносят пользу Родине.
        НЕКСУС
      2. НЕКСУС Сегодня, 16:30
        Цитата: Смог
        это ж в нашенском МИДе надо спец. отдел открывать на всю эту лабуду отвечать.

        НЕКСУС
        1. Смог Сегодня, 16:58
          Может лучше на каждый их вопль клип Маршала им отправлять?
          Смог
    5. самоход Сегодня, 16:10
      Украинская прокуратура призывает жителей Крыма сообщать о получении повесток в армию России

      интересно, а много ли таких "сообщителей" наберется?
      самоход
    6. 210окв Сегодня, 16:20
      "Контора "Рога и копыта"недовольна отсутствием копыт и присутствием рогов..
      Цитата: НЕКСУС
      А спину крыжовельным вареньем не намазать? С какого русского овоща,украинская гопота лезет в дела чужого государства? И в этой связи,очень напрягает молчание нашего МИДА и руководства Крыма в частности. Где посыл в долгое эротическое путешествие как прокуратуры Украины,так и всего Киевского табора во главе с Парашей?
      210окв
    7. Red_Hamer Сегодня, 16:27
      Фантомные боли laughing
      Red_Hamer
  2. ded100 Сегодня, 15:44
    Крымчане в российской армии охотно служат в отличии от украины! Какое может быть принуждение!
    ded100
  3. Egorovich Сегодня, 15:56
    И что, после этого обращения прокуратура укровермахта поможет откосить от Российской армии и призовет в Укропскую!? И в шапито ходить не надо.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:02
      Укропрокуратуре самой-то не смешно ? Чего они там наелись/напились/накурились ? fool request
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 16:23
        Цитата: bouncyhunter
        Чего они там наелись/напились/накурились ?

        — Ежик, а ты куда с грибами идешь?
        — В 3D кинотеатр…
        — А грибы то зачем?
        — Вместо 3D очков…
        wassat
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:27
          Костик , садюга ты этакая : зачем мультик детский опошлил ??? lol
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 16:32
            Цитата: bouncyhunter
            Укропрокуратуре самой-то не смешно ? Чего они там наелись/напились/накурились ? fool request


            В своей же территории им не дают порулить , так хоть на сторону полаять.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:36
              Вить , так пусть пополам разделятся и вперёд : лаять друг на друга "стенка-на-стенку" , можно и до контактного лая . feel
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 16:46
                Хорошая идея , только у них там всегда больше сторон получается , не могут на два разделить. lol
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:49
                  А я думаю , шо у них там определённая группа моментально вырисовывается , которая начинает диктовать как лаять . wink
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 16:53
                    Так у них все начальники , а работать некому , вон самый главный их логопед такие кренделя выдает , что остальные отдыхают.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:59
                      А у них же это норма : на десять "насяльников" всего один Равшан или Джумшут . wassat
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Сегодня, 17:03
                        Это точно , население страны уже уполовинили и это только начало , останутся одни начальники.
                        Идущий
                    2. bouncyhunter Сегодня, 17:08
                      Цитата: Идущий
                      население страны уже уполовинили и это только начало , останутся одни начальники.

                      Как они между собой распределять будут роли пассивных/активных ? belay
                      bouncyhunter
              2. влад66 Сегодня, 16:52
                Цитата: bouncyhunter
                лаять друг на друга "стенка-на-стенку" , можно и до контактного лая . feel

                Паша они пятый угол какой год ищут,найти не могут,а ты им такое сложное задание даешь-стенка на стенку. fellow
                влад66
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:56
                  Влад , виноват : не учёл особенностей укропоинтеллекта , исправлюсь , не вели казнить ... recourse
                  bouncyhunter
                2. Идущий Сегодня, 17:02
                  они пятый угол какой год ищут,найти не могут


                  Так у них все в ромбах неправильной формы , вот и блукают. laughing
                  Идущий
          2. Смог Сегодня, 17:01
            Цитата: bouncyhunter
            мультик

            Который в 3D??????
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:02
              Костя , не фулюгань !!! Без меня ... feel
              bouncyhunter
  4. iliitchitch Сегодня, 15:59
    Вот пусти квартирантов в СВОЮ квартиру . Заххадят всё , и после дембеля ещё долго ххадить будут . Ещё и папеньке жалуются , сволота бандеровская . Сталин недобил , надо бы дело до конца довести .
    iliitchitch
    1. To be or not to be Сегодня, 16:18
      "" iliitchitch Сегодня, 15:59
      Вот пусти квартирантов в СВОЮ квартиру .."
      Толерантность как медицинский термин!!
      To be or not to be
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:34
        Полная толерантность - это смерть .

        А есть прямо противоположное понятие : нулевая толерантность , она же нетерпимость (в английском - Zero Tolerance) . Давно была такая игра по типу Doom , а сейчас - известная серия ножей (не реклама !!!) :
        bouncyhunter
  5. Rusland Сегодня, 16:02
    Два раза в год указ о призыве на воинскую службу, с тем и живите. У нас это долг и обязанность, у вас бегство в Польшу и в другие места, в т.ч. и в Россию.
    Rusland
  6. Не либероид Русский Сегодня, 16:03
    украинцы решили содержание своей фиктивной прокуратуры отработать... вот и высер вышел
    Не либероид Русский
  7. NF68 Сегодня, 16:08
    Что они такое в этой украинской прокуратуре курят? Не иначе как траву с навозом.
    NF68
  8. Dym71 Сегодня, 16:12
    Украинская прокуратура призывает жителей Крыма сообщать о получении повесток в армию России

    А за отключение эл.энергии на полуостров и перекрытие Северо-Крымского канала эта прокуратура разобраться не хочет? winked
    Dym71
    1. Не либероид Русский Сегодня, 17:01
      они может и рады бы... но боятся придут нацики лещей надают да в баки выкинут
      Не либероид Русский
  9. pafegosoff Сегодня, 16:25
    Шли бы они корове в тыл!
    pafegosoff
  10. Vard Сегодня, 16:25
    Вообще то у нас трое хлопцев от АТО скрываются... Но я про них стучать не буду...
    Vard
  11. VANIN Сегодня, 16:29
    Все не успокоятся свидомые..))) Крым теперь никому не отдадим ,пока жива Россия!
    VANIN
  12. словак Сегодня, 16:34
    Укродворники скоро потребуют собирать мусор раздельно? Отдельно депутаты Рады, отдельно ТБО, отдельно радикалы?
    словак
  13. dedBoroded Сегодня, 16:42
    Как-то автономно прокуратура работает от Крыма. И уже не первый год, слава богу. Не смешно ли вам самим, господа украинцы?
    dedBoroded
  14. Геркулесыч Сегодня, 16:46
    Им до этого какое дело? recourse Хотят сами в нашей армии служить -так такие как то и даром не нужны! А Крымчане пускай дадут им ответ, что не собачьего ума это дело, без контуженных на всю голову сами свои вопросы решим!
    Геркулесыч
  15. Дирижер Сегодня, 17:07
    Дело бы почитать.
    Дирижер
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