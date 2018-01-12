Новые самоходные орудия "Нона-СВК" поступили в мотострелковую бригаду ЦВО

Артиллерийские установки "Нона-СВК", наиболее эффективные в горной местности, поступили по гособоронзаказу в мотострелковую бригаду ЦВО, дислоцированную в Республике Тыва. Артиллерия соединения полностью перевооружена на новые образцы

Артиллерийский дивизион горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Туве, перевооружен на новые 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.- отметил он."Нона-СВК" предназначена для уничтожения объектов противника на удалении до 12,5 км, способна вести огонь корректируемыми снарядами с вероятностью поражения целей 0,8-0,9. Позволяет вести прицельный огонь с закрытых позиций и прямой наводкой. Возможна стрельба всеми видами 120-мм мин, в том числе зарубежного производства.Осенью прошлого года переброшенные из Кызыла подразделения горнострелковой бригады ЦВО успешно выполнили учебно-боевые задачи в ходе совместных антитеррористических маневров на полигоне Фориш в Узбекистане, а также миротворческих учений ОДКБ в Казахстане.