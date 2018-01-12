17:57 12 января

Новые самоходные орудия "Нона-СВК" поступили в мотострелковую бригаду ЦВО

Артиллерийский дивизион горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Туве, перевооружен на новые 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

Новые самоходные орудия "Нона-СВК" поступили в мотострелковую бригаду ЦВО


Артиллерийские установки "Нона-СВК", наиболее эффективные в горной местности, поступили по гособоронзаказу в мотострелковую бригаду ЦВО, дислоцированную в Республике Тыва. Артиллерия соединения полностью перевооружена на новые образцы
- отметил он.


"Нона-СВК" предназначена для уничтожения объектов противника на удалении до 12,5 км, способна вести огонь корректируемыми снарядами с вероятностью поражения целей 0,8-0,9. Позволяет вести прицельный огонь с закрытых позиций и прямой наводкой. Возможна стрельба всеми видами 120-мм мин, в том числе зарубежного производства.

Осенью прошлого года переброшенные из Кызыла подразделения горнострелковой бригады ЦВО успешно выполнили учебно-боевые задачи в ходе совместных антитеррористических маневров на полигоне Фориш в Узбекистане, а также миротворческих учений ОДКБ в Казахстане.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 7

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
    Артиллерийский дивизион горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Туве, перевооружен на новые 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК"

    А что у них было до "Ноны-СВК" ? В статье ни слова ...
    bouncyhunter
    1. Владыка Ситх Сегодня, 14:23
      САУ Гвоздики калибром 122-мм
      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:51
        Спасибо , Сергей ! hi Удачи вам там всем !
        bouncyhunter
  2. Chertt Сегодня, 10:32
    В ТТХ к "Ноне" вооружение указано как, 120-мм нарезная пушка-гаубица-миномёт . Очччень брутально
    Chertt
  3. kap-lei Сегодня, 11:11
    Хороший аппарат, особенно ддя горной местности!
    kap-lei
  4. Лексус Сегодня, 12:35
    Нона-СВК принята на вооружение в 1991 году. Где действительно новые "Вена", "Лотос"?
    Лексус
  5. Pavelm Сегодня, 14:07
    то ли башню от Т-34 прикрутили к шасси БТР то ли наоборот, что сути не меняет.
    Но видок конечно очень архаичный получился
    Pavelm
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