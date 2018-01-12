17:54 12 января

Немецкие СМИ: россияне больше боятся Евросоюз, чем ИГИЛ

У России только два верных союзника – её армия и флот. Это высказывание из царских времён не утратило своей актуальности и сегодня – по крайней мере в сознании россиян, пишет германская газета Handelsblatt.



«Согласно последнему опросу "Левада-Центра", две трети россиян убеждены, что у Российской Федерации действительно есть враги, и только 21% опрошенных думают иначе. Четверть жителей России даже уверены, что их страна буквально окружена врагами», – приводит статью RT.


Ни для кого не стало большим сюрпризом то, что «врагом государства номер один» для россиян вновь стали США. Так считают 68% опрошенных. Тем самым граждане РФ поставили своего рода «новый печальный рекорд», – констатирует автор.

Вторая и третья строчки в списке врагов достались Украине (29%) и Евросоюзу (14%). При этом издание обращает внимание на тот факт, что «в 2012 году – именно тогда в последний раз проводился подобный опрос – ни Украина, ни ЕС вообще не вошли в рейтинг недоброжелателей Российской Федерации».

«Сегодня же врагами в Европе для россиян в первую очередь являются Польша (8%), Великобритания (6%) и Германия (6%)», – продолжает автор. В то время как поляков и британцев российские СМИ «часто выставляют подстрекателями против России внутри ЕС». Однако «настоящим кукловодом» в Европе россияне считают именно Берлин.

Примечательно то, что таким образом россияне больше боятся немцев, чем исламистских фундаменталистов и последователей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ). Врагами их считают всего пять процентов жителей России,
подчёркивает газета.

«Антизападная пропаганда в российских СМИ работает. Очевидно, что при этом настраивать аудиторию против Запада им удаётся лучше, чем против террористов», делает вывод автор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. solzh Сегодня, 10:22
    И без пропаганды ясно, что врагами России являются США и Евросоюз. Враги у России во все времена одни и те же.
    solzh
    1. Чёрный Сегодня, 10:26
      немцы сейчас даже лягушатников боятся laughing...
      согласно последнему опросу "Левада-Центра"
      Впрочем эта конторка проводит опросы в интересах западных хозяев, которые её и финансируют. Кстати в РФ этот центр подпадает под определение "иностранный агент".....
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 10:30
        россияне больше боятся Евросоюз, чем ИГИЛ

        некорректное название у статьи
        иметь врагов - не значит их бояться, скорее наоборот smile
        Тралл
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:52
          Причем иметь в прямом смысле))
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Владимир16 Сегодня, 11:34
            Мы не боимся ЕС. Мы презираем ЕС.
            Владимир16
            1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:07
              Я бы даже не стал бы говорить что презираем. Боязнь, презрение, страх - деструктивные чувства.
              Жалеть их надо. Стадо голубых гомосексуальных геев с нетрадиционной ориентацией, которых прямо сейчас покоряют негры и арабы. Реконкиста наоборот.
              Генерал Песчаных Карьеров
              1. Идущий Сегодня, 12:28
                Цитата: Тралл
                россияне больше боятся Евросоюз, чем ИГИЛ

                некорректное название у статьи
                иметь врагов - не значит их бояться, скорее наоборот smile


                Вот никогда они этого не понимали и похоже не поймут.
                Идущий
                1. Владимир16 Сегодня, 12:53
                  Цитата: Идущий
                  Боязнь, презрение, страх - деструктивные чувства.

                  Ничтожества презирают, но не боятся. Не ставьте в один ряд презрение и страх.
                  Владимир16
        2. михаил3 Сегодня, 11:45
          Цитата: Тралл
          некорректное название у статьи

          Корректное. В том смысле, что оно работает на конечную пропагандистскую цель. Как слово "гомофоб". Мол человек, который не любит геев, на самом деле их боится. Обычный психовирус.
          По теме. Ребята душат нас санкциями. Прижали свое НАТО к нашим границам вплотную. И при этом демонстративно удивляются, отчего же мы считаем их врагами? Может быть потому, что русские люди все еще не инертная, управляемая масса, а пока сохраняют в головах критическое мышление? Стараются обдумывать происходящие в мире события, строят логические цепочки... Немодно это сейчас.
          михаил3
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:26
      Очередные западные домыслы , да ещё и при содействии "Блевада-центра" . А если принять во внимание кто содержит бармалеев и помогает им , то какую картину получим ? wink
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 12:31
        Бармалеи и правда менее опасны , у них нет таких ресурсов , как у Запада - все логично и потом когда знаешь врага то не надо его бояться , его надо уничтожать , как с ИГИЛ , а с Западом все сложнее.
        Идущий
    3. Svarog Сегодня, 10:27
      Автор статьи явно не здоров .. Конечно, пропаганда в российских сми работает, но что касается врагов,то тут ни какой пропаганды не надо. Друзья санкции не вводят и военный контингент у границ России не увеличивают. А пропаганда в российских сми работает лишь на то, что бы скрыть все косяки либерально- бездарного российского правительства.
      Svarog
    4. Лопатов Сегодня, 10:27
      Нее, батенька. Они никогда не признают то, что повышение враждебности к ним связано с их собственными действиями. Даже на уровне СМИ. Им проще в этом опять обвинить Россию.

      И я не знаю, что в этом больше, глупости или нежелания признавать свои ошибки.
      Лопатов
    5. Лопатов Сегодня, 10:29
      Нее, батенька. Они никогда не признают то, что повышение враждебности к ним связано с их собственными действиями. Даже на уровне СМИ. Им проще в этом опять обвинить Россию.

      И я не знаю, что в этом больше, глупости или нежелания признавать свои ошибки.
      Лопатов
    6. Проксима Сегодня, 10:42
      Цитата: solzh
      И без пропаганды ясно, что врагами России являются США и Евросоюз. Враги у России во все времена одни и те же.
      Дело даже не в пропаганде, а есть факт, по территории мы сильно впереди планеты всей, fellow а вот по ВВП, только на 6-м месте, а по населению ещё хуже - на 10-м crying Мы даже галантно пропускаем вперёд по этому показателю такие страны, как Нигерия, Пакистан, Бангладеш... hi Плюс гигантские природные ресурсы, углеводороды. Многие считают что это несправедливо. Поэтому, Запад всегда будет скалить на нас зубы, тут уж ничего не поделаешь request
      Проксима
    7. 210окв Сегодня, 10:48
      Все верно.Только врагов мы не боимся..Мы их хороним.
      Цитата: solzh
      И без пропаганды ясно, что врагами России являются США и Евросоюз. Враги у России во все времена одни и те же.
      210окв
    8. Geisenberg Сегодня, 15:08
      Цитата: solzh
      И без пропаганды ясно, что врагами России являются США и Евросоюз. Враги у России во все времена одни и те же.


      Евросоюз не враг. ЕС просто сборище безмозглых кукол. Враг - кукловод.
      Geisenberg
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:22
    Скорее всего они не враги а недруги и мы их не боимся а опасаемся , а враг это терроризм .
    Spartanez300
    1. viktorch Сегодня, 10:29
      только дураки и подлецы переводят стрелки на понятие,
      у каждого террориста есть имя, фамилия, национальность, источник средств, командная цепочка, которая приводит к конкретным государствам и конкретным людям
      viktorch
  3. Rainman_1 Сегодня, 10:25
    Что бояться собак которые дают у себя во дворе.
    Rainman_1
  4. rpuropuu Сегодня, 10:27
    Ни для кого не стало большим сюрпризом то, что «врагом государства номер один» для россиян вновь стали США. Так считают 68% опрошенных. Тем самым граждане РФ поставили своего рода «новый печальный рекорд», – констатирует автор.
    Чудные они... Когда против нас вводят санкции и ставят на первое место среди угроз даже по сравнению с террористами, какой они хотят увидеть результат? belay Когда поливают грязью спортсменов, руководителей, выставляют главными злодеями в своем кинематографе... Наверное мы должны радоваться, улыбаться и считать их лучшими друзьями fool
    P.S. "Они будут отправлять своих военнослужащих в мешках" (с) Кирби ( как то так )
    rpuropuu
  5. Egorovich Сегодня, 10:30
    Конечно кукловодов(матрасия и весь Запад, в целом) нужно боятся больше, чем их исполнителей-выкормышей(ИГИЛ).
    Egorovich
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:31
    У России только два верных союзника – её армия и флот... пишет германская газета Handelsblatt.
    Если немцы вспомнили это высказывание, то очевидно их задел за живое проведенный опрос. Не удивительно. Столько времени немецкие СМИ были впереди планеты всей (даже американцев) по наездам на Россию, что сегодня начали задумываться, а что будет если у России действительно лопнет терпение? Повести в редакциях % показатель и перед тем, как в очередной раз облить Россию грязью посмотрите на стенку.
    rotmistr60
  7. Sinbad Сегодня, 10:31
    Странное название для статьи. Да, кто враги России мы знаем, но боятся их... . Пусть они, враги - боятся!
    Sinbad
    1. ромул Сегодня, 10:55
      Цитата: Sinbad
      . Пусть они, враги - боятся!


      Это вам - за смелость..
      ромул
  8. pvv113 Сегодня, 10:32
    «Сегодня же врагами в Европе для россиян в первую очередь являются Польша (8%), Великобритания (6%) и Германия (6%)»

    Все правильно, это третий закон Ньютона - как аукнется, так и откликнется
    pvv113
    1. Alexanast Сегодня, 11:08
      Я бы еще Польшу с Англией yes местами поменял, а так да - все верно...
      Alexanast
      1. pvv113 Сегодня, 11:36
        Согласен. Читал статью одного умного дядьки, в которой он расписал, что Англия - главный враг России. А все остальные работают или по наводке, или по подстрекательству англичан
        pvv113
        1. Alexanast Сегодня, 11:39
          Так тут просто в истории покопаться и все ясно становится...
          Англичанка гадит как и в старые времена..
          Alexanast
          1. pvv113 Сегодня, 11:53
            В этом они крупнейшие специалисты
            pvv113
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 10:37
    Ни для кого не стало большим сюрпризом то, что «врагом государства номер один» для россиян вновь стали США. Так считают 68% опрошенных.

    ... а кто они нам?!?... друзья-товарищи?!?... самый что ни на есть враг... angry
    a.s.zzz888
  10. prior Сегодня, 10:38
    Бессмертный дедушка Крылов : "как аукнется, так и откликнется !"
    Говорили гейропейцам - не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь...не слушали, воображали себя цивилизованными цивилизаторами. Теперь " евроафриканцы" имеют, что имеют....
    prior
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:58
      воображали себя цивилизованными цивилизаторами.

      ... а скольких индейцев перемолотили эти "цивилизаторы" при захвате их земель?... подсчёту врядли поддаётся...
      a.s.zzz888
      1. R.L. Сегодня, 11:21
        И Ермак при завоёвывании Сибири и при освоении новых земель много коренных якутов, алеутов, нанайцев, и т.д. Но это уже Российская история
        R.L.
        1. mihey Сегодня, 11:45
          Ну и сколько Ермак убил? И какие из этносов или племен исчезли с лика Земли от его действий? И куда в "цивилизованном" мире делись полабские славяне, поморы, пруссы? Мы свою историю знаем и помним. Собственно, поэтому еще и живы.
          mihey
        2. alean245 Сегодня, 12:56
          И Ермак при завоёвывании Сибири

          Ермак и алеуты. Мда... Что у Вас там по географии в школе было? И по истории?
          alean245
          1. R.L. Сегодня, 13:40
            И Индейские племена не исчезли и посмотрите, какие у них сейчас превилегии. И в Университеты без конкурса - на основании решения племенной общины и игорный бизнес на их территориях в кассу племени. С названием "алеуты" может и ошибся. Не переводите тему "дискуссий" на мои ошибки. А по-существу?
            Между нами - уничтожение племён произошло там, куда испанские конкистодоры добрались, а это ни как не англо-саксы
            R.L.
  11. Altona Сегодня, 10:42
    Как можно бояться тех, кого трахают арабы? Он в своем уме?
    Altona
    1. Zubr Сегодня, 11:07
      Слушай уважаемый, ты зачем им голубые мечты разрушаешь ? Они так этого хотят, они так надеяться, а ты взял и одним росчерком похерил..нельзя так, у них слишком тонкая организация психики... laughing
      Zubr
    2. R.L. Сегодня, 11:22
      Пройдитесь по Москве и увидите, что русских там тоже трахают и Российские законы тоже
      R.L.
      1. sashok1951.21 Сегодня, 12:42
        Уж не ты ли "трахун"??? Давно из Москвы?
        sashok1951.21
        1. R.L. Сегодня, 13:49
          Прекрасный ответ! Надеюсь, русские москвичи поймут, где живут.
          R.L.
  12. инженер74 Сегодня, 10:50
    Если Штаты и ЕС нас официально объявили угрозой и принимают меры по "сдерживанию России", то причем здесь "кремлевская пропаганда"? Это наоборот, адекватное понимание народом ситуации - с чем я нас и поздравляю! А про опросчиков - только знаменитая цитата С.В. Лаврова! hi
    инженер74
  13. Zubr Сегодня, 11:03
    Уууууу, так боимся, что кушать не можем... lol
    Zubr
  14. ALEXalex Сегодня, 11:06
    интересно ... трибалтам не обидно.. за них как-то забыли .... чувствуют ли себя "пустым местом" ??
    ALEXalex
  15. Prosha Сегодня, 11:06
    Все таки есть польза от этой "ЛевОй де центры" пусть ненамеренная, но дезинформация, пусть и дальше стараются. Пусть и дальше думают, что мы их страсть как боимся. Блажен, кто верует
    Prosha
  16. Кокос Сегодня, 11:13
    Россия боится Евросоюз не больше чем серый волк бабушку.. laughing
    Кокос
  17. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:14
    ... В каком-то смысле да!! Учитывая те"ценности " ,которые стали проповедоваться,в Европе laughing
    Сибирский цирюльник
    1. R.L. Сегодня, 11:34
      Эти ценности не проповедуются. Хочется тебе так выглядеть - ради бога, это твоё решение. Ни кому не мешаешь, ни кого не трогаешь - живи. Можешь на своих фотках заработать. После 30 годов, если сам не угробишся, заплатишь кучу денег, чтобы доктора тебе человеческий образ назад вернули.
      Как я понимаю, Вам, с экранов Российского ТВ, разные старухи с молодыми мужьями, Верки Сердючки и другая "голубизна" не мешают? Своё слаще!
      R.L.
      1. mihey Сегодня, 11:51
        Ну да, ну да, конечно не проповедуются! Вам уже пришла указивка чтоб мальчиков мальчиками не называли, а девочек девочками? А то вон мелкобриты по гендерному поводу уже возмущаются: "беременный человек" - это вообще ноу хау какое-то.
        mihey
      2. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:00
        ..Эти ценности не проповедуются. Хочется тебе так выглядеть - ради бога, это твоё решение. Ни кому не мешаешь, ни кого не трогаешь - живи. Можешь на своих фотках заработать. После 30 годов, если сам не угробишся, заплатишь кучу денег, чтобы доктора тебе человеческий образ назад вернули.
        Как я понимаю, Вам, с экранов Российского ТВ, разные старухи с молодыми мужьями, Верки Сердючки и другая "голубизна" не мешают? Своё слаще!..

        Ну,а как тогда ,лично Вы,относитесь к урокам сексуального воспитания в школах,многих европейских стран? Или "прогрессивному" отношению церкви,к сексуальным свободам???
        Сибирский цирюльник
  18. мерцание Сегодня, 11:23
    Если и боятся, то не как врага, а как проказу.
    Скоро ЕС сам себя начнет бояться.
    мерцание
  19. vladimirvn Сегодня, 11:33
    Простой народ больше ненавидит Евросоюз и свою "элиту", чем ИГИЛ. В Британии 3000тыс наших учеников учится в школах и универах. Нашей "элитой" скупается жилье вокруг учебных заведений. Вот они, да, Евросоюз любят, большой и светлой любовью.
    vladimirvn
  20. pafegosoff Сегодня, 11:38
    "Примечательно то, что таким образом россияне больше боятся немцев, чем..."
    автор забывается: "считать врагами" и "бояться" - не одно и то же для русских, в отличие от уродливого Запада (зада Европы). Они же слово "грозный" "гроза" переводят, как "ужасный" "ужас".
    Представляете: "Люблю УЖАС в начале мая, когда весенний первый гром..." Такова идиотская Европа. Бояться её - никто не боится, а вот опасаться, как опасаются сумасшедшего родственника или соседа, который может дом поджечь или ещё чего сотворить - опасаться - следует: невменяемые! Тем более, что в случае со СМИ - бревна то они в своём глазу не видят... Ну, впрочем: "...Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как Ёж. Он над нами издевался. Ну - сумасшедший! Что возьмёшь!"
    pafegosoff
  21. akims Сегодня, 12:28
    По поводу ИГИЛ - это зря. В Украину сейчас планируют принять 1000000 "беженцев" из европы, иначе сорос не дает пенендзев. Совсем. Из них - 400000 в Харьков. И ни одного черно...беженца на западную. При этом вся страна покрыта спящими (да и не очень) ячкйками ИГИЛ. По сути, это и не скрывается. На новый год по всей стране разъезжали машины с арабами на еврономерах с нашими шлюхами, стреляя в воздух. Никого не задержали. В СМИ - молчание. Как Вы думаете, почему 400000 - в Харьков, остальных под Киев, Днепр и Запорожье, а на западную - ноль?
    akims
  22. komrad buh Сегодня, 12:29
    Считать врагом и боятся разные вещи
    komrad buh
  23. 1536 Сегодня, 14:18
    А что, друзья, что ли сидят в Берлине, Лондоне и Вашингтоне? И кто вооружает террористов? В России всегда принято смотреть в корень проблемы, а не на ее следствие. А корень зарыт в желании ЕС и США безраздельно и безоговорочно пользоваться природными ресурсами нашей страны при неуклонном уменьшении численности населения всеми доступными способами. Для этого организация терроризма как нельзя лучше подходит, а потом уже санкции и т.п. вещи, практикуемые правительствами вышеназванных стран.
    И оккупацию Украины нельзя простить этим так называемым "европейцам".
    1536
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