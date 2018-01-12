Немецкие СМИ: россияне больше боятся Евросоюз, чем ИГИЛ

Примечательно то, что таким образом россияне больше боятся немцев, чем исламистских фундаменталистов и последователей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ). Врагами их считают всего пять процентов жителей России,

У России только два верных союзника – её армия и флот. Это высказывание из царских времён не утратило своей актуальности и сегодня – по крайней мере в сознании россиян, пишет германская газета Handelsblatt.«Согласно последнему опросу "Левада-Центра", две трети россиян убеждены, что у Российской Федерации действительно есть враги, и только 21% опрошенных думают иначе. Четверть жителей России даже уверены, что их страна буквально окружена врагами», – приводит статью RT Ни для кого не стало большим сюрпризом то, что «врагом государства номер один» для россиян вновь стали США. Так считают 68% опрошенных. Тем самым граждане РФ поставили своего рода «новый печальный рекорд», – констатирует автор.Вторая и третья строчки в списке врагов достались Украине (29%) и Евросоюзу (14%). При этом издание обращает внимание на тот факт, что «в 2012 году – именно тогда в последний раз проводился подобный опрос – ни Украина, ни ЕС вообще не вошли в рейтинг недоброжелателей Российской Федерации».«Сегодня же врагами в Европе для россиян в первую очередь являются Польша (8%), Великобритания (6%) и Германия (6%)», – продолжает автор. В то время как поляков и британцев российские СМИ «часто выставляют подстрекателями против России внутри ЕС». Однако «настоящим кукловодом» в Европе россияне считают именно Берлин.подчёркивает газета.«Антизападная пропаганда в российских СМИ работает. Очевидно, что при этом настраивать аудиторию против Запада им удаётся лучше, чем против террористов», делает вывод автор.