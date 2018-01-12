17:55 12 января

ВМС США испытают боевой лазер нового поколения

На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что новый американский корабль USS Portland (LPD 27) вскоре получит установку LaWS (Laser Weapon System) нового поколения.

Минобороны США всерьёз нацелено на использование боевых лазеров. На данный момент это оружие сравнительно дорогое, но имеет практически неограниченный боекомплект и «бесплатные» боеприпасы. Первый этап тестирования лазерного оружия на борту американского корабля стартовал в 2014 году, когда система LaWS была установлена на десантном транспорте-доке USS Ponce (LPD-15).

ВМС США испытают боевой лазер нового поколения



Осенью текущего года транспорт-док USS Portland (LPD 27) получит установку LaWS нового поколения, при этом в военном ведомстве пока не раскрывают её характеристик. По словам Брайана Мэткалфа, руководителя программы Laser Weapon System ВМС США, речь идёт об опытной эксплуатации, лазерная установка пока не будет интегрирована в боевую систему корабля, и её дальнейшая судьба будет зависеть от результатов испытаний.

На сегодняшний день практически все виды американских войск тестируют различные типы лазерного оружия. Так, ВМС США испытывают корабельные установки Laser Weapon System (LaWS), сухопутные войска — мобильную установку Army High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL-MD), Корпус морской пехоты — лазерную систему ПВО Ground Based Air Defense System (GBAD). Для американских ВВС разрабатываются системы Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), способные уничтожать ракеты. Кроме того, боевые лазерные установки разрабатываются для ударных вертолётов AH-64 Apache и «летающей артбатареи» AC-130, передает "Warspot"



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Комментарии 28

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:41
    ... мерикатосы решили всерьез обзавестись оружием "инженера Гарина"... angry
    a.s.zzz888
    1. san4es Сегодня, 10:49
      Цитата: a.s.zzz888
      ... мерикатосы решили всерьез обзавестись оружием "инженера Гарина"... angry

      ...уже не в первый раз...Дежавю
      san4es
      1. rocket757 Сегодня, 10:52
        Начитались в пентагоне про лучи смети, мож про гиперболоид???
        Возможно потом? А пока эт просто эффектная игрушка, зайчиков пускать.
        rocket757
        1. san4es Сегодня, 10:59
          Цитата: rocket757
          ... эт просто эффектная игрушка, зайчиков пускать.

          ...Малейшая вибрация (амплитудой в миллиметры) от винтов, двигателей) будет отклонять луч на метры fellow
          san4es
          1. Тралл Сегодня, 11:05
            А вдруг туман? smile
            Тралл
            1. san4es Сегодня, 11:10
              Цитата: Тралл
              А вдруг туман? smile

              hi ...Тогда ваще край what
              san4es
              1. Владимир16 Сегодня, 11:18
                Верной дорогой идут - уничтожать противника со скоростью света. Туман остановит свет, но есть другие частицы, для некоторых и весь земной шар прозрачен. Световые волны,радио волны и т.д. и т.п. Лиха беда начало!!!
                Отрабатывают технологию матрасы. На море, на суше... в космосе нет ни тумана, ни облаков wink
                Так, что туман скорее в головах невежд.
                Владимир16
                1. san4es Сегодня, 11:29
                  Цитата: Владимир16
                  ...Так, что туман скорее в головах невежд.

                  ...Мы всё это уже проходили...

                  san4es
                2. Alexanast Сегодня, 12:12
                  Цитата: Владимир16
                  для некоторых и весь земной шар прозрачен. Световые волны,радио волны

                  Владимир , а Вы не погорячились... hi
                  Alexanast
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:55
        ...уже не в первый раз...Дежавю

        ...упёртые, да и бабло надо отмывать...
        a.s.zzz888
        1. rocket757 Сегодня, 12:19
          Помню, был скандал. когда шатл янки на зоной Приозёрск*** пролетал, их астронафты лазерных зайчиков нахватались!!! Так визга было!!!
          Подумаешь испытали наши "самоходочку" ... так не летайте, куда не звали и всех делов.
          rocket757
  2. мерцание Сегодня, 10:52
    Еще бы им погоду ясную, а то в туман вещь бестолковая. Как поисковые научные исследования - да, как оружие - пока нет.
    мерцание
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    практически все виды американских войск тестируют различные типы лазерного оружия
    Тестировать можно много лет, а вот принять на вооружение... На сколько я знаю там загвоздка в источнике питания, а конкретно размерах. В малые объемы мощный пока запихнуть не удается. Показывали тестирование в ВВС - в ролике все вроде гладко выглядит, но применение пока на расстоянии намного меньшем задуманного. Так, что говорить можно долго и красочно, а на выходе пока 0.
    rotmistr60
  4. iliitchitch Сегодня, 10:59
    "То ходит в чьей-то шкуре ,
    то в пепельнице спит ,
    а то на абажуре
    когой-то соблазнит."
    Во гонят , вояки .

    Так и слышу чудесные звуки :"тчух-пфф, тчух-пыфф.." . Это насос работает по высоске денег . Ну и чудненько . Проблему подключения "апача" к ЛЭП не забудьте решить .
    iliitchitch
  5. Azazelo Сегодня, 11:11
    Испытают, разработают, сделают....а потом - проект закрыт
    Azazelo
  6. Alexey-74 Сегодня, 11:23
    Можно по разному относиться к этим испытаниям......но я могу сказать молодцы, что пробуют, испытывают (если конечно это не блеф, все для отмывания бабла)....в таких страданиях и рождаются новые виды оружия. Надеюсь Россия тоже не стоит на месте в этом направлении.
    Alexey-74
  7. Altona Сегодня, 11:37
    Цитата: мерцание
    Еще бы им погоду ясную, а то в туман вещь бестолковая. Как поисковые научные исследования - да, как оружие - пока нет.

    ---------------------------
    И испытывается он в идеальных условиях, на Ближнем Востоке и Средиземноморье в ясную погоду.
    Altona
  8. Altona Сегодня, 11:37
    Цитата: Azazelo
    Испытают, разработают, сделают....а потом - проект закрыт

    ---------------------------
    Выяснится, что целый квартал лачуг нес стоит одного выстрела высокоточного оружия.
    Altona
  9. astepanov Сегодня, 12:08
    Цитата: Владимир16
    но есть другие частицы, для некоторых и весь земной шар прозрачен. Световые волны,радио волны и т.д.

    Круто завернуто. Сразу видно специалиста. Уважаю. wassat
    astepanov
  10. Не либероид Русский Сегодня, 12:10
    ну может в условиях жаркого климата, где минимум осадков, нет туманов, пылевых бурь, облаков лазеры на земле и найдут свою нишу... но походу просто выпросят ассигнований от минобороны и конгресса, подеют вид что трудятся не отрываясь на гамбургеры и потом отрапортуют - дайте еще денег нихера не получилось
    Не либероид Русский
  11. Теренин Сегодня, 12:11
    Да, похоже ребята воевать основательно собираются, позавтракав, сев за комп с кофе, включив вентилятор... только не забудьте туалетной бумаги, может понадобиться, и много crying
    Теренин
  12. Shahno Сегодня, 12:17
    Подброшу. Есть такой тип лазеров, фемтосекундные, они таки понадежнее.. Почитайте или уж на курсы запишитесь. А то, не знаю, а какой точности, какое время удержания? Это те что волоконные, с диодной накачкой...
    Shahno
    1. SanichSan Сегодня, 15:02
      Таки да, но как не крути выдать в точку, на приличной дистанции, импульс энергии сопоставимый с разрушительной силой кинетических элементов, пока технологии не тянут. пока только самолетик с бензиновым моторчиком поджигают.
      а так то да... вон в СССР даже дизэтегратор сделали! материю на молекулы разваливал только в путь. правда работал метров на 10-15.
      SanichSan
  13. Alex-a832 Сегодня, 14:33
    Пока это всё дорогие игрушки. Пока не будет создан мобильный источник энергии и излучатель, позволяющие за миллисекунды разогревать поверхность объекта на тысячи градусов - так и останутся концептуальными наработками. Кое что из наработок для других реальных целей и сгодится.
    Alex-a832
    1. Alex-a832 Сегодня, 14:36
      Да, забыл сказать, что и цена должна быть досягаемой.
      Alex-a832
    2. Shahno Сегодня, 15:03
      Я бы сказал за наносекунду на 2000 гр. Источник.. Ну это не так уж интересно. Излучение то импульсное с ультракороткой длиной его.
      Shahno
  14. voyaka uh Сегодня, 17:30
    Лазер, который установлен на Ponce - всего 30 Квт мощности. Но он легко сбивает дроны, уничтожает атакующие малые катера и скоростные лодки. Стоимость выстрела - примерно один доллар. Следующий лазер из этой серии, который установят на другой корабль, будет более 100 Квт.
    С его помощью будут испытывать перехват атакующих корабль ракет.
    voyaka uh
  15. А. Привалов Сегодня, 17:41
    Над жёсткими дисками тоже когда-то смеялись. Были они и громоздкими и дорогими и малообъёмными...
    А. Привалов
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